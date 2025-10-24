Bodrum altın mozole ödülleri dağıtıldı
Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Bodrum Altın Mozole Ödülleri”nde Bodrum’un kültürel mirasını, sanatını, gastronomisini ve turizmdeki yenilikçi çalışmalarını geleceğe taşıyan kişi ve kurumlara ödül verildi.
Ruins Luxury Resort’ta düzenlenen ödül töreninde, jüri üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda, Bodrum’un değerlerini koruyan, sürdürülebilirliği ve toplumsal faydayı merkezine alan kişi ve kurumlara ödüller verildi.
Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve BOTAV Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Uysal’ın da katıldığı Bodrum Altın Mozole Ödül töreninin sunuculuğunu televizyoncu ve sunucu Mesut Yar üstlendi.
Törende konuşan BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şöyle konuştu:
“BOTAV olarak ilk defa hayata geçirdiğimiz Bodrum Altın Mozole ödül törenimiz; yılllardan beri Bodrum’un yaşamına, kültürel, sosyal ve ekonomik hayata değer katmış nice işletmecileri, nice isimleri, nice değer katan güzide insanları onurlandıracağımız, onları mozoleyi yansıtan simgesel bir ödülle taçlandıracağımız bir tören niteliği taşıyor.
Mozole British Museum’da
Kral Mausolos’a eşi Artemisia tarafından MÖ. 4. yüzyılda yaptırılmış olan ve dünyanın yedi harikasından biri olan bu güzel eser, bu topraklarda olduğu için kendimizi çok şanslı hissetmeliyiz. Yaşadığı dönemde 45 metrelik kaidesiyle dünyanın en görkemli eserleri arasında bulunan mozole şu anda maalesef ki British Museum’da. Birçok vakfımız, birçok derneğimiz getirilmesi konusuna çok büyük çalışma yaptı. Bu nedenle BOTAV vakfının, yönetim kurulunun adını altın mozole koymasının altında çok kıymetli bir anlam yatıyor.”
Mandalinci, en büyük hayallerinden birinin bir gün bu ödül töreninin mozolenin önünde yapılması olduğunu belirterek, “Aslında hayalimiz, ilham kaynağımız ve yola çıkış noktamız tamamen budur. Sürdürülebilirlik anlamında inanıyorum ki Bodrum Altın Mozole ödül törenleri, Bodrum var oldukça var olmaya devam edecek” dedi.
Ödül kazananlar arasında, kültür-sanat kategorisinde “Bodrum’un Kültür ve Tarih Yolculuğu” projesiyle Bodrum Belediyesi, Inspera Bodrum Sanat Merkezi, Konaklama kategorisinde Ruins Luxury Resort, Mandarin Oriental, Bodrum ve Churchill Otel, gastronomi kategorisinde Orfoz Restoran, Roka ve Maça Kızı, denizcilik kategorisinde Merhaba 1961, Ağanlar Shipyard Marina, Ege Yat ve Aysu Türkoğlu, doğa ve sürdürülebilirlik Kategorisinde Yaveş Gari, iyi, temiz, adil gıda odaklı Yerel Slow Hareketi, eğlence kategorisinde Marina Yacht Club Bodrum, Sips Barcelona ve Katip Kokteyl Bar, sosyal etki kategorisinde Bodrum Yadigari-Coğrafi işaretli Bodrum mandalininden katma değerli ürünler, Bodrum Yaşam Vakfı-Bodrum Yaşam Okulu ve Bodrum Yeşili-Pernod Ricard Türkiye yer aldı.
Törende Ruins Özel Ödülü, Ressam Devrim Erbil’e ve “Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği”ne verildi.
Bodrum’da kattıkları değer nedeniyle Onur Ödülü’ne layık görülenler arasında ise Halikarnas Gece Kulübü-Süleyman Demir, Kısmet Lokantası - Orhan Dumanlı, Fuat-Hatice Cem, Ara Collection- Ali Rıza Akdolu, Körfez Restoran-Ali Subaşıoğlu, Sünger Avcısı İbrahim Totoz, Güney Sandalet - Hilmi Güney, Cactus Grup-Ünsal Tülbentçi, STS Bodrum-Yücel Köyağasıoğlu ve Erman Aras, Bodrum Sağlık Vakfı-Hülya Kocadon yer aldı.