Bodrum altın mozole ödülleri dağıtıldı

Ruins Luxury Resort’ta düzen­lenen ödül töreninde, jüri üyele­ri tarafından yapılan oylama so­nucunda, Bodrum’un değerlerini koruyan, sürdürülebilirliği ve top­lumsal faydayı merkezine alan kişi ve kurumlara ödüller verildi.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırma­lı ve BOTAV Yönetim Kurulu Üye­si Süleyman Uysal’ın da katıldığı Bodrum Altın Mozole Ödül töre­ninin sunuculuğunu televizyoncu ve sunucu Mesut Yar üstlendi.

Törende konuşan BOTAV Yö­netim Kurulu Başkanı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Manda­linci, şöyle konuştu:

“BOTAV olarak ilk defa hayata geçirdiğimiz Bodrum Altın Mo­zole ödül törenimiz; yılllardan be­ri Bodrum’un yaşamına, kültürel, sosyal ve ekonomik hayata de­ğer katmış nice işletmecileri, ni­ce isimleri, nice değer katan güzi­de insanları onurlandıracağımız, onları mozoleyi yansıtan simge­sel bir ödülle taçlandıracağımız bir tören niteliği taşıyor.

Mozole British Museum’da

Kral Mausolos’a eşi Artemisia tarafından MÖ. 4. yüzyılda yaptı­rılmış olan ve dünyanın yedi ha­rikasından biri olan bu güzel eser, bu topraklarda olduğu için ken­dimizi çok şanslı hissetmeliyiz. Yaşadığı dönemde 45 metrelik kaidesiyle dünyanın en görkem­li eserleri arasında bulunan mo­zole şu anda maalesef ki British Museum’da. Birçok vakfımız, bir­çok derneğimiz getirilmesi konu­suna çok büyük çalışma yaptı. Bu nedenle BOTAV vakfının, yöne­tim kurulunun adını altın mozole koymasının altında çok kıymetli bir anlam yatıyor.”

Mandalinci, en büyük hayalle­rinden birinin bir gün bu ödül tö­reninin mozolenin önünde yapıl­ması olduğunu belirterek, “Aslın­da hayalimiz, ilham kaynağımız ve yola çıkış noktamız tamamen budur. Sürdürülebilirlik anla­mında inanıyorum ki Bodrum Al­tın Mozole ödül törenleri, Bod­rum var oldukça var olmaya de­vam edecek” dedi.

Ödül kazananlar arasında, kül­tür-sanat kategorisinde “Bod­rum’un Kültür ve Tarih Yolcu­luğu” projesiyle Bodrum Bele­diyesi, Inspera Bodrum Sanat Merkezi, Konaklama katego­risinde Ruins Luxury Resort, Mandarin Oriental, Bodrum ve Churchill Otel, gastronomi ka­tegorisinde Orfoz Restoran, Ro­ka ve Maça Kızı, denizcilik kate­gorisinde Merhaba 1961, Ağan­lar Shipyard Marina, Ege Yat ve Aysu Türkoğlu, doğa ve sürdü­rülebilirlik Kategorisinde Yaveş Gari, iyi, temiz, adil gıda odaklı Yerel Slow Hareketi, eğlence ka­tegorisinde Marina Yacht Club Bodrum, Sips Barcelona ve Katip Kokteyl Bar, sosyal etki kategori­sinde Bodrum Yadigari-Coğrafi işaretli Bodrum mandalininden katma değerli ürünler, Bodrum Yaşam Vakfı-Bodrum Yaşam Okulu ve Bodrum Yeşili-Pernod Ricard Türkiye yer aldı.

Törende Ruins Özel Ödülü, Ressam Devrim Erbil’e ve “Baş­ka Bir Hayat Diliyorum Derneği”­ne verildi.

Bodrum’da kattıkları değer ne­deniyle Onur Ödülü’ne layık gö­rülenler arasında ise Halikar­nas Gece Kulübü-Süleyman Demir, Kısmet Lokantası - Or­han Dumanlı, Fuat-Hatice Cem, Ara Collection- Ali Rıza Akdolu, Körfez Restoran-Ali Subaşıoğ­lu, Sünger Avcısı İbrahim Totoz, Güney Sandalet - Hilmi Güney, Cactus Grup-Ünsal Tülbentçi, STS Bodrum-Yücel Köyağasıoğ­lu ve Erman Aras, Bodrum Sağlık Vakfı-Hülya Kocadon yer aldı.