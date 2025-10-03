Bodrum Cup’ta 37’nci yıl heyecanı

Yalıkavak Marina’dan başlayacak olan “The Bodrum Cup”ta 200’den fazla tekne, 2000’den fazla denizci ve 15 bini aşkın katılımcının yer alması bekleniyor.

Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximiles Black’in isim sponsorluğunda gerçekleşecek yarışlar, 20-25 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor.

Leros rotasıyla yeni bir soluk

Yarışın bu yıl en çok dikkat çeken yeniliği, yarış rotasına Yunanistan’ın Leros Adası’nın da eklenmesi. Yalıkavak-Leros etabı, katılımcılar için heyecan verici bir açık deniz deneyimi

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, bu yılki temanın anlamını şu sözlerle açıkladı: “Bu yıl ‘Nesillerce’ temasıyla yola çıkıyoruz çünkü sürdürülebilirlik yalnızca çevre için değil, değerlerimizi ve kültürümüzü geleceğe taşımak için de hayati öneme sahip. Yarış kategorilerinden tırhandillerin kökeni 17’nci yüzyıla uzanıyor. Bugün aynı teknelerde komitemizin eski üyeleriyle onların çocuklarının yarışması, bu mirasın kuşaktan kuşağa aktarıldığının en güzel göstergesi.”

The Bodrum Cup, yalnızca bir yelken mücadelesi olmanın ötesinde, Bodrum’un kültürüne, turizmine ve deniz sevgisine armağan edilen bir denizcilik festivali niteliği taşıyor. Her yaştan deniz severi bir araya getiren organizasyon, birlikteliğin ve sürekliliğin simgesi olarak görülüyor.

Türk tersaneden Monako’da gövde gösterisi

Dünyanın en prestijli yat fuarlarından Monako Yat Festivali, bu yıl Türk tersanesi RMK Yachts’ın gövde gösterisine sahne oldu. Şirket, iki yeni süper yat projesiyle uluslararası denizcilik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Livia 72 adlı 12 kabinli, 700 GT’luk proje ve daha kompakt boyutlardaki Livia 50, hibrit teknolojilerle donatılacak. Üretim süreçleri sırasıyla 36 ay ve 24 ay olarak planlanan iki proje, Türk tasarım şirketi Red Yacht Design iş birliğiyle tasarlanıyor.

RMK Yachts Direktörü Cüneyt Okçu, Livia serisinin felsefesini şöyle özetledi:

“Livia ile geleceğin lüksünü tasarlıyoruz. Geniş yaşam alanları, spa ve wellness bölümleri, sosyal alanlardaki yenilikçi çözümler, kullanıcıya denizin üzerinde bambaşka bir deneyim sunuyor.”

72 metrelik versiyon gerçek bir süperyat olarak tasarlanırken, 50 metrelik versiyon daha kompakt boyutlarıyla aynı ruhu taşıyor. Livia 72’de helikopter pisti, devasa garaj, beach club ve panoramik tasarım öne çıkarken; her iki proje de hem özel kullanım hem de charter pazarına hitap ediyor.

Kalamış’ta klasik tekneler şöleni

Denizcilik dünyasının “elmasları” kabul edilen klasik tekneler, bu yıl sekizincisi düzenlenen buluşmada Kalamış Setur Marina’da bir araya geldi. Etkinlik, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Setur’un ev sahipliğinde iki gün sürdü.

Şovun yıldızı, William Fife imzalı, 100 yaşındaki Lady Edith oldu. Türk denizciliğinin önemli isimlerinden Rahmi Koç, 2014’te Nazenin IV adlı teknesiyle çıktığı dünya turuyla da hatırlanıyor.

Türkiye’nin yaşayan en önemli tasarımcılarından Tanju Kalaycıoğlu’nun imzasını taşıyan tekneler yoğun ilgi gördü. Etkinliğe MCE Yacht desteğiyle katılan Larimar, Efuli ve Leylim gibi tekneler de renk kattı.

Açılış konuşmasını Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz yaparken, ödülleri de Klasik Tekneler Platformu Başkanı Işık Aylan verdi. Zorlu hava koşullarına rağmen gerçekleşen buluşma, İstanbul’da klasik tekneler geleneğinin devamı için önemli bir adım olarak değerlendirildi.