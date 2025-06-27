Bodrum’da lüks alışveriş hafta sonu

Ece CEYHUN

ece.ceyhun@dunya.com

Lüks, moda ve ilham bu yaz da yine Bodrum’da bir araya geli­yor. Bodrum’da bir yaz klasiği ha­line gelen “Luxury Shopping We­ek”, 27–29 Haziran tarihleri ara­sında dördüncü kez misafirlerle buluşacak.

Bodrum’un en büyüleyici koyla­rından Cennet Koyu’nda bulunan Mandarin Oriental Bodrum’da gerçekleştirilecek ve seçkin ko­leksiyon tanıtımları, ilham verici tasarımcı buluşmaları ve sürpriz deneyimlerle alışverişi birleştire­cek olan etkinlik üç gün sürecek.

Dünya çapında moda, mücev­her, saat, güzellik ve yaşam tarzı alanlarında öne çıkan markaları aynı çatı altında buluşturan otel, bu etkinlikle misafirlerine tati­lin ötesinde sofistike bir alışveriş atmosferi sunuyor. Dünyanın en prestijli markalarıyla özel proje­lere imza atan Mandarin Oriental Bodrum’da, ayrıca otelin içerisin­de yer alan özel butiklerde, lüks mücevherlerden seçkin kozmetik ürünlerine, çağdaş moda ve yaşam tarzı markalarına kadar geniş ve özenle küratörlüğü yapılmış bir koleksiyon sunuluyor.

2025 yaz sezonunda Mandarin Oriental, Bodrum’da satılan yeni markalar arasında; Alo Yoga, Ba­guette Jewellery, Calzedonia, Di­or Beauty, Elie Saab Golden Goose, Intimissimi Uomo, Mybestfrien­ds, Nisse ve Sagaza Madrid öne çıkıyor. Bu markalar, halihazırda yer alan Hermès, Cartier, Chanel, Chopard, Louis Vuitton, Van Cleef & Arpels, Audemars Piguet ve Pia­get gibi global ikonlarla birlikte zi­yaretçiler için alışveriş deneyimi­ni zenginleştiriyor.