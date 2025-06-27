Bodrum’da lüks alışveriş hafta sonu
Son yıllarda dünya jet sosyetesinden ünlü isimleri ağırlaması ve yüksek fiyatlarıyla öne çıkan Bodrum, bu yaz “lüks alışveriş haftasına” ev sahipliği yapıyor.
Ece CEYHUN
ece.ceyhun@dunya.com
Lüks, moda ve ilham bu yaz da yine Bodrum’da bir araya geliyor. Bodrum’da bir yaz klasiği haline gelen “Luxury Shopping Week”, 27–29 Haziran tarihleri arasında dördüncü kez misafirlerle buluşacak.
Bodrum’un en büyüleyici koylarından Cennet Koyu’nda bulunan Mandarin Oriental Bodrum’da gerçekleştirilecek ve seçkin koleksiyon tanıtımları, ilham verici tasarımcı buluşmaları ve sürpriz deneyimlerle alışverişi birleştirecek olan etkinlik üç gün sürecek.
Dünya çapında moda, mücevher, saat, güzellik ve yaşam tarzı alanlarında öne çıkan markaları aynı çatı altında buluşturan otel, bu etkinlikle misafirlerine tatilin ötesinde sofistike bir alışveriş atmosferi sunuyor. Dünyanın en prestijli markalarıyla özel projelere imza atan Mandarin Oriental Bodrum’da, ayrıca otelin içerisinde yer alan özel butiklerde, lüks mücevherlerden seçkin kozmetik ürünlerine, çağdaş moda ve yaşam tarzı markalarına kadar geniş ve özenle küratörlüğü yapılmış bir koleksiyon sunuluyor.
2025 yaz sezonunda Mandarin Oriental, Bodrum’da satılan yeni markalar arasında; Alo Yoga, Baguette Jewellery, Calzedonia, Dior Beauty, Elie Saab Golden Goose, Intimissimi Uomo, Mybestfriends, Nisse ve Sagaza Madrid öne çıkıyor. Bu markalar, halihazırda yer alan Hermès, Cartier, Chanel, Chopard, Louis Vuitton, Van Cleef & Arpels, Audemars Piguet ve Piaget gibi global ikonlarla birlikte ziyaretçiler için alışveriş deneyimini zenginleştiriyor.