"Bol Kesimin Yükselişi: Oversize Modası

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Bol kesim parçalar giyen er­kekleri her yerde görmek müm­kün: geniş tişörtler, hacimli swe­atshirt’ler, salaş pantolonlar ve oversized ceketler... Bu tarz, sa­dece estetik bir tercih değil; aynı zamanda bir rahatlık manifesto­su. Pandemi sonrası değişen ya­şam alışkanlıkları, ev rahatlığına duyulan özlemi gündelik giyime de taşıdı. Artık insanlar sadece şık görünmek değil, aynı zaman­da içinde iyi hissetmek istiyor — ve oversize, bunu fazlasıyla su­nuyor.

Ancak akla gelen bir soru var: Her vücut tipi oversize giyebilir mi?

Evet, ama doğru kombinlerle. Bol kesim kıyafetler, yanlış se­çildiğinde vücut hatlarını tama­men kapatabilir, silueti bozabilir ve kişinin olduğundan daha kı­sa ya da daha geniş görünmesi­ne neden olabilir. Özellikle kısa boylu ya da ince yapılı kişilerde bu orantısızlık daha belirgin ha­le gelebilir. Bu nedenle, oversize giyimde “hacim dengesi” önem­lidir. Eğer üst kıyafet bol kesimse, alt parçayı daha sade ve dengeli seçmek görüntüyü toparlar. Ay­nı şekilde alt parça geniş kesim­se, üstte daha yapılandırılmış bir parça kullanmak dengeyi sağlar. Yani işin sırrı, bol parçalara yö­nelirken silueti tamamen kaybet­memekte.

Oversize bedenimize nefes aldırıyor

Giyim tarzımız sadece neyi giy­diğimiz değil, nasıl hissettiğimiz­le de ilgilidir. Bu noktada oversize stil, fiziksel rahatlığın yanı sıra psikolojik bir alan da yaratıyor. Tam bu noktada, oversize’ın ru­huna ruh katan bir başka konu­ya değinmeden geçemeyeceğim: “Overthinking”!

Son zamanlarda sosyal med­yada, “her şeyi fazlasıyla düşün­me” hali üzerine sayısız video, yazı, içerik görüyoruz. Hepimiz zaman zaman düşüncelerimi­ze fazla alan tanıyoruz. Neyse ki modada işler biraz daha kolay: Orada sadece fazla bol düşünüyo­ruz! Oversize kıyafetler, zihnimi­zin karmaşasına inat, bedenimi­zi özgür bırakıyor. Overthinking beynimizi sıkıştırırken, oversize en azından bedenimize nefes al­dırıyor. Belki de artık sadece kı­yafetlerde oversize kalmak yeter­lidir; düşüncelerde değil.

Sonuç olarak oversize, sadece bir moda trendi değil; çağın getir­diği rahatlık ihtiyacına verilmiş bir cevap. Herkese yakışmayabi­lir ama doğru seçimlerle, her sti­le adapte edilebilir. Moda dediği­miz şey sonuçta sadece bir görü­nüm değil, bir duruş. Ve bol kesim kıyafetler, bu duruşu biraz daha rahat, biraz daha geniş ama faz­lasıyla kendinden emin bir şekil­de taşıyor.