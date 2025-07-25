Bursa Festivali: Sanatın ve şehrin gücü birleşiyor

Bursa Büyükşehir Beledi­yesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenle­nen 63’üncü Uluslararası Bur­sa Festivali’nin tanıtım top­lantısı, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda yapıldı. Festiva­lin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yar­dımcısı Mehmet Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, BKSTV Baş­kan Yardımcısı Aliki Angeliki Panagiotou Kızıl, BKSTV Ge­nel Sekreteri Emre Feza Soy­sal, BKSTV Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensupları ka­tıldı.

Festival bu yıl, Açık Hava Ti­yatrosu’nun yanı sıra ‘Müze Konserleri’ konseptiyle de Bur­sa’ya yayılacak. Arkeopark’tan Zindankapı’ya, Panorama 1326’dan Müzik Enstrümanla­rı Müzesi ve İznik Antik Roma Tiyatrosu’na kadar uzanan özel mekânlarda sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin sponsorları ara­sında Uludağ Premium, Özdi­lekpark, Kaplanlar, Sütaş, Di­niz Holding, Durmazlar, Has­tavuk, Duraner Group, Onur Marketler, Yeşim Holding, Beyçelik Gestamp, Nilsiad, Panula, Eurofiber, BTSO, Re­ferans Yapı, Pakkens, Eker ve Neskar bulunuyor. Festival bi­letleri, www.bubilet.com.tr ad­resinden temin edilebilecek.

Müzik dolu bir festival

Uluslararası Bursa Festivali bu yıl 5 Temmuz’da Musica Vi­va Senfoni Orkestrası’nın Kül­türpark Açık Hava Tiyatro­su’nda vereceği konserle start alacak. Bursalılar, 6 Tem­muz’da Goran Begoviç ve Burhan Öçal konseriyle Bal­kan coğrafyasının coşkulu ritimlerini ve Trakya’nın eşsiz halk ezgilerini dinle­me imkanı bulacak. Festi­valde, sanatseverler Ne­meth Quartet-Emre Eli­var, Moses Yoofee Trio, Iraz Yıldız, Mehmet Ali Sanlıkol ve Mert De­mir’i din­leme fırsa­tı bulacak. Barcelona Gipsy Balkan Orkestra feat- Candan Erçe­tin, Türküler Sevdamız kon­seri ile Erdal Erzi̇ncan, Tolga Sağ, Cengiz Özkan, Muharrem Temiz ve Yılmaz Çelik de Bur­salılara unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak. Alternatif rock sahnesinin sevilen gru­bu Pinhani, Anadolu’nun öz­gün ezgilerini YaylaTrio’nun geleneksel enstrümanlarıyla buluşturacak.

Festival kapsa­mında İstanbul Devlet Tiyat­rosu ‘Hamlet’ oyunuyla sah­ne alırken, Avrupa caz sahne­sinin önde gelen isimlerinden kontrbasçı Jasper Høiby, ye­ni piyano triosu 3Elements ile sanatseverlerin karşısına çı­kacak. Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından uyarlanan ve 1962 yapımı olan, Metin Erk­san imzalı ödüllü film ‘Yılan­ların Öcü’ de özel bir gösterim­le sanatseverlere sunulacak ve ‘Emek’ fotoğraf sergisi ziya­rete açılacak. Festivalde ayrı­ca Nida Ateş, Oi Va Voi Grubu, Hüsnü Arkan-Dengin Ceyhan, M Lisa-Tolga Bilgin ve Cem Yıldız sahne alacak. Türk rock müziğinin öncü gruplarından Athena, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy Band ile Türk pop müzi­ğinin sevilen ismi Fettah Can, Bursalılara unutulmaz bir fes­tival deneyimi sunacak.

17 ülkeden halk dansları topluluğu

Bu yıl 37’ncisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Altın Kara­göz Halk Dansları Yarışması’na ise Arjantin, Bulgaristan, Çin, Dağıstan, Güney Kore, Gürcis­tan, İspanya, Kazakistan, Ku­zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Meksika, Mısır, Panama, Porto Riko, Rusya ve Yunanistan’dan gelecek halk dansları toplu­lukları, 7-12 Temmuz tarihleri arasında 17 ilçede sahne alarak dansın renkli büyüsünü tüm kente yayacak.

“Sanat, insana da kente de nefes aldırır”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tür­kiye’nin en uzun soluklu etkin­liği olan 63. Uluslararası Bursa Festivali’nin 2025 programını paylaşmanın heyecanı içeri­sinde olduğunu söyledi. Bursa Festivali’nin herkes tarafından çocukluğunda ve gençliğinde iple çektiği bir festival oldu­ğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Sanatın ve sanatçının dostu Bursa Büyükşehir Bele­diyesi olarak bir kentin gülüm­semesi ve kent kültürünün ge­lişmesi için sanatın ne anlama geldiğini geçmiş deneyimleri­mizle biliyoruz.

Nilüfer’de 20 yıl boyunca uyguladığımız kül­tür sanat politikalarının bir­çok yerde örnek alındığını bili­yoruz. Şimdi bunu Bursamızın tümünde hep birlikte hayata geçirmiş oluyoruz. Su nasıl ha­yatı besliyorsa, sanat da yaşa­mı güzelleştirir, kenti daha ya­şanabilir hale getirir. Sanat, in­sana da kente de nefes aldırır. Bu anlayışla 63’üncüsünü dü­zenlediğimiz Uluslararası Bur­sa Festivali’ni, yeniden sanat­severlerle buluşturuyoruz. Bu buluşmaya emek veren, katkı sunan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu festivali Bursamıza hep birlikte kazan­dırıyoruz” dedi.

“Bursa sanat ve sanatçı açısından çok zengin bir kent”

Bu yılki festivalin, 5-31 Tem­muz tarihleri arasında 35’i konser olmak üzere toplam 145 gösteriyle sanatseverler­le buluşacağını anlatan Baş­kan Bozbey, Bursalı sanatçıla­rın yanı sıra Türkiye ve dün­yadan önemli isimlerin yer aldığı festival programına 40 bin kişinin biletli, 75 bin kişi­nin de ücretsiz olarak katılı­mını beklediklerini dile getir­di.

Festivalin bu yıl, Açık Hava Tiyatrosu’nun yanı sıra ‘mü­ze konserleri’ konseptiyle de Bursa’ya yayılacağını anlatan Başkan Bozbey, Arkeopark’tan Zindankapı’ya, Panorama 1326’dan Müzik Enstrüman­ları Müzesi’ne ve İznik Antik Roma Tiyatrosu’na kadar uza­nan özel mekânlarda sanatse­verlerle bulaşacağını söyledi. Bu yıl 63’üncü yaşı kutlanan Uluslararası Bursa Festiva­li’nin temellerinin 1962 yılın­da atıldığını belirten Başkan Bozbey, “Festival programımı­za, Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından uyarlanan ve Me­tin Erksan imzalı ödüllü film ‘Yılanların Öcü’nü de özel bir gösterimle dahil ettik. Festi­valde, Fettah Can, Nida Ateş ve Mehmet Ali Sanlıkol gibi Bursalı sanatçılarımız da yer alıyor. Müzik Enstrümanla­rı Müzesi’ni Bursa’ya kazan­dıran Parkan Sanlıkol’u rah­metle anıyorum.

Bursa sanat ve sanatçı açısından çok zen­gin bir kent. Hedefimiz, Bur­sa sanat dünyasını Bursalıla­rın tanımasını sağlamaktır. 1962 yılında büyük bir coşkuy­la başlayan festival, 1987 yılın­da halk danslarını ‘Uluslarara­sı Altın Karagöz Halk Dansla­rı Yarışması’ ile taçlandırarak uluslararası bir boyuta taşıdı. O günden bugüne bu güzel ge­lenek, kesintisiz şekilde sürü­yor. Bu yıl da 17 ilçemizde 17 farklı ülkeden ve Bursamızdan gelen halk dansları toplulukla­rıyla rengârenk bir kültür şö­leni yaşayacağız. Ayrıca 15 il­çemizde, bu gösterilere kon­serler de eşlik edecek. Sanatın, müziğin, dansın ve kültürel çeşitliliğin birleştirici gücü­nü hep birlikte Bursamızın her köşesine taşıyacağız” dedi.

BKSTV’yi kurarak bu sü­recin temellerini atan döne­min belediye başkanı Ekrem Barışık’ı ve festivalin kim­lik kazanmasına katkı sağ­layan Ömer Ersöz’ü minnet­le andığını ifade eden Başkan Bozbey, kurucu genel sekre­ter Osman Odman’a ve eme­ği geçenlere teşekkür etti. De­ğerli geleneği büyütmeye, ya­şatmaya devam edeceklerini ve sanatı hep birlikte çoğal­tacaklarını anlatan Başkan Bozbey, tüm Bursalıları bu heyecana ortak olmaya ve 63. Uluslararası Bursa Festiva­li’nin coşkusunu birlikte ya­şamaya davet etti.

BKSTV Başkan Yardım­cısı Aliki Angeliki Panagi­otou Kızıl, kısa sürede yönetim kurulu üye­leriyle birlikte çok gü­zel işler başardıkla­rını anlattı. Herkesi müzikle dolu, huzur­lu, mutlu ve sevgi do­lu bir ayla karşılaya­caklarını ifade eden Kızıl, hep birlikte unutulmaz bir fes­tival geçirilmesi­ni temenni ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.