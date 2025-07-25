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Bursa Festivali: Sanatın ve şehrin gücü birleşiyor

Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Bursa Festivali’nin 63’üncüsü, 5-31 Temmuz tarihleri arasında 35’i konser olmak üzere toplam 145 gösteriyle gerçekleştirilecek. Bu yıl 37’ncisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’ ise 17 farklı ülkeden gelecek halk dansları topluluklarının katılımıyla 17 ilçede 7-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

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Bursa Festivali: Sanatın ve şehrin gücü birleşiyor
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Bursa Büyükşehir Beledi­yesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenle­nen 63’üncü Uluslararası Bur­sa Festivali’nin tanıtım top­lantısı, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda yapıldı. Festiva­lin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yar­dımcısı Mehmet Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, BKSTV Baş­kan Yardımcısı Aliki Angeliki Panagiotou Kızıl, BKSTV Ge­nel Sekreteri Emre Feza Soy­sal, BKSTV Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensupları ka­tıldı.

Festival bu yıl, Açık Hava Ti­yatrosu’nun yanı sıra ‘Müze Konserleri’ konseptiyle de Bur­sa’ya yayılacak. Arkeopark’tan Zindankapı’ya, Panorama 1326’dan Müzik Enstrümanla­rı Müzesi ve İznik Antik Roma Tiyatrosu’na kadar uzanan özel mekânlarda sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin sponsorları ara­sında Uludağ Premium, Özdi­lekpark, Kaplanlar, Sütaş, Di­niz Holding, Durmazlar, Has­tavuk, Duraner Group, Onur Marketler, Yeşim Holding, Beyçelik Gestamp, Nilsiad, Panula, Eurofiber, BTSO, Re­ferans Yapı, Pakkens, Eker ve Neskar bulunuyor. Festival bi­letleri, www.bubilet.com.tr ad­resinden temin edilebilecek.

Müzik dolu bir festival

Uluslararası Bursa Festivali bu yıl 5 Temmuz’da Musica Vi­va Senfoni Orkestrası’nın Kül­türpark Açık Hava Tiyatro­su’nda vereceği konserle start alacak. Bursalılar, 6 Tem­muz’da Goran Begoviç ve Burhan Öçal konseriyle Bal­kan coğrafyasının coşkulu ritimlerini ve Trakya’nın eşsiz halk ezgilerini dinle­me imkanı bulacak. Festi­valde, sanatseverler Ne­meth Quartet-Emre Eli­var, Moses Yoofee Trio, Iraz Yıldız, Mehmet Ali Sanlıkol ve Mert De­mir’i din­leme fırsa­tı bulacak. Barcelona Gipsy Balkan Orkestra feat- Candan Erçe­tin, Türküler Sevdamız kon­seri ile Erdal Erzi̇ncan, Tolga Sağ, Cengiz Özkan, Muharrem Temiz ve Yılmaz Çelik de Bur­salılara unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak. Alternatif rock sahnesinin sevilen gru­bu Pinhani, Anadolu’nun öz­gün ezgilerini YaylaTrio’nun geleneksel enstrümanlarıyla buluşturacak.

Festival kapsa­mında İstanbul Devlet Tiyat­rosu ‘Hamlet’ oyunuyla sah­ne alırken, Avrupa caz sahne­sinin önde gelen isimlerinden kontrbasçı Jasper Høiby, ye­ni piyano triosu 3Elements ile sanatseverlerin karşısına çı­kacak. Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından uyarlanan ve 1962 yapımı olan, Metin Erk­san imzalı ödüllü film ‘Yılan­ların Öcü’ de özel bir gösterim­le sanatseverlere sunulacak ve ‘Emek’ fotoğraf sergisi ziya­rete açılacak. Festivalde ayrı­ca Nida Ateş, Oi Va Voi Grubu, Hüsnü Arkan-Dengin Ceyhan, M Lisa-Tolga Bilgin ve Cem Yıldız sahne alacak. Türk rock müziğinin öncü gruplarından Athena, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy Band ile Türk pop müzi­ğinin sevilen ismi Fettah Can, Bursalılara unutulmaz bir fes­tival deneyimi sunacak.

17 ülkeden halk dansları topluluğu

Bu yıl 37’ncisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Altın Kara­göz Halk Dansları Yarışması’na ise Arjantin, Bulgaristan, Çin, Dağıstan, Güney Kore, Gürcis­tan, İspanya, Kazakistan, Ku­zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Meksika, Mısır, Panama, Porto Riko, Rusya ve Yunanistan’dan gelecek halk dansları toplu­lukları, 7-12 Temmuz tarihleri arasında 17 ilçede sahne alarak dansın renkli büyüsünü tüm kente yayacak.

“Sanat, insana da kente de nefes aldırır”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tür­kiye’nin en uzun soluklu etkin­liği olan 63. Uluslararası Bursa Festivali’nin 2025 programını paylaşmanın heyecanı içeri­sinde olduğunu söyledi. Bursa Festivali’nin herkes tarafından çocukluğunda ve gençliğinde iple çektiği bir festival oldu­ğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Sanatın ve sanatçının dostu Bursa Büyükşehir Bele­diyesi olarak bir kentin gülüm­semesi ve kent kültürünün ge­lişmesi için sanatın ne anlama geldiğini geçmiş deneyimleri­mizle biliyoruz.

Nilüfer’de 20 yıl boyunca uyguladığımız kül­tür sanat politikalarının bir­çok yerde örnek alındığını bili­yoruz. Şimdi bunu Bursamızın tümünde hep birlikte hayata geçirmiş oluyoruz. Su nasıl ha­yatı besliyorsa, sanat da yaşa­mı güzelleştirir, kenti daha ya­şanabilir hale getirir. Sanat, in­sana da kente de nefes aldırır. Bu anlayışla 63’üncüsünü dü­zenlediğimiz Uluslararası Bur­sa Festivali’ni, yeniden sanat­severlerle buluşturuyoruz. Bu buluşmaya emek veren, katkı sunan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu festivali Bursamıza hep birlikte kazan­dırıyoruz” dedi.

“Bursa sanat ve sanatçı açısından çok zengin bir kent”

Bu yılki festivalin, 5-31 Tem­muz tarihleri arasında 35’i konser olmak üzere toplam 145 gösteriyle sanatseverler­le buluşacağını anlatan Baş­kan Bozbey, Bursalı sanatçıla­rın yanı sıra Türkiye ve dün­yadan önemli isimlerin yer aldığı festival programına 40 bin kişinin biletli, 75 bin kişi­nin de ücretsiz olarak katılı­mını beklediklerini dile getir­di.

Festivalin bu yıl, Açık Hava Tiyatrosu’nun yanı sıra ‘mü­ze konserleri’ konseptiyle de Bursa’ya yayılacağını anlatan Başkan Bozbey, Arkeopark’tan Zindankapı’ya, Panorama 1326’dan Müzik Enstrüman­ları Müzesi’ne ve İznik Antik Roma Tiyatrosu’na kadar uza­nan özel mekânlarda sanatse­verlerle bulaşacağını söyledi. Bu yıl 63’üncü yaşı kutlanan Uluslararası Bursa Festiva­li’nin temellerinin 1962 yılın­da atıldığını belirten Başkan Bozbey, “Festival programımı­za, Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından uyarlanan ve Me­tin Erksan imzalı ödüllü film ‘Yılanların Öcü’nü de özel bir gösterimle dahil ettik. Festi­valde, Fettah Can, Nida Ateş ve Mehmet Ali Sanlıkol gibi Bursalı sanatçılarımız da yer alıyor. Müzik Enstrümanla­rı Müzesi’ni Bursa’ya kazan­dıran Parkan Sanlıkol’u rah­metle anıyorum.

Bursa sanat ve sanatçı açısından çok zen­gin bir kent. Hedefimiz, Bur­sa sanat dünyasını Bursalıla­rın tanımasını sağlamaktır. 1962 yılında büyük bir coşkuy­la başlayan festival, 1987 yılın­da halk danslarını ‘Uluslarara­sı Altın Karagöz Halk Dansla­rı Yarışması’ ile taçlandırarak uluslararası bir boyuta taşıdı. O günden bugüne bu güzel ge­lenek, kesintisiz şekilde sürü­yor. Bu yıl da 17 ilçemizde 17 farklı ülkeden ve Bursamızdan gelen halk dansları toplulukla­rıyla rengârenk bir kültür şö­leni yaşayacağız. Ayrıca 15 il­çemizde, bu gösterilere kon­serler de eşlik edecek. Sanatın, müziğin, dansın ve kültürel çeşitliliğin birleştirici gücü­nü hep birlikte Bursamızın her köşesine taşıyacağız” dedi.

BKSTV’yi kurarak bu sü­recin temellerini atan döne­min belediye başkanı Ekrem Barışık’ı ve festivalin kim­lik kazanmasına katkı sağ­layan Ömer Ersöz’ü minnet­le andığını ifade eden Başkan Bozbey, kurucu genel sekre­ter Osman Odman’a ve eme­ği geçenlere teşekkür etti. De­ğerli geleneği büyütmeye, ya­şatmaya devam edeceklerini ve sanatı hep birlikte çoğal­tacaklarını anlatan Başkan Bozbey, tüm Bursalıları bu heyecana ortak olmaya ve 63. Uluslararası Bursa Festiva­li’nin coşkusunu birlikte ya­şamaya davet etti.

BKSTV Başkan Yardım­cısı Aliki Angeliki Panagi­otou Kızıl, kısa sürede yönetim kurulu üye­leriyle birlikte çok gü­zel işler başardıkla­rını anlattı. Herkesi müzikle dolu, huzur­lu, mutlu ve sevgi do­lu bir ayla karşılaya­caklarını ifade eden Kızıl, hep birlikte unutulmaz bir fes­tival geçirilmesi­ni temenni ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL