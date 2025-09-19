Cannes Yat Festivali: Türk denizciliği için alarm zilleri

Dünyanın en büyük ve en prestijli yat fuarlarından biri olan Cannes Yat Fes­tivali, geçtiğimiz hafta Fransa’nın güneyinde deniz tutkunlarını ağır­ladı. Fuarda yelkenlilerden kata­maranlara, lüks motor yatlardan deniz oyuncaklarına kadar yüzler­ce model görücüye çıktı. Küresel markalar gövde gösterisi yaparken, küçük ve orta ölçekli üreticiler de uluslararası sahnede yerini aldı.

Ancak Türk denizcilik sektörü, bu yıl Cannes’dan beklediğini ala­madı. Yüksek maliyetler ve artan rekabet, sektör temsilcilerinin mo­ralini bozdu.

Türkiye’de deniz hâlâ “zengin eğlencesi”

Deniz tutkusunun geniş kitlelere yayılması konusunda Türkiye, Av­rupa’nın gerisinde kalmaya devam ediyor. İtalya ve Yunanistan’da ne­redeyse her ailenin erişebildiği kü­çük tekneler ve yelkenliler, Türki­ye’de yüksek maliyetler nedeniyle yalnızca dar bir kesimin ulaşabil­diği bir lüks olarak kalıyor.

Denizcilik sektöründe çarkla­rın dönmesi için çözüm bekleyen en kritik başlıklar ise marina üc­retlerinin düzenlenmesi, vergi yü­künün hafifletilmesi ve küçük üre­ticilere destek sağlanması olarak öne çıkıyor.

Cannes Yat Festivali, küresel de­nizcilik için yeni teknolojilerin ve lüks trendlerin vitrine çıktığı bir buluşma noktası olmaya devam ediyor. Ancak Türk denizciliği için bu fuar, başarı hikâyelerinin yanı sıra ciddi sorunların da altını çizdi.

Sektör temsilcileri, gerek­li adımlar atılmazsa Türkiye’nin hem üretimde hem de turizmde komşu ülkeler karşısında rekabet­çiliğini tamamen kaybedebileceği uyarısını yineliyor.

“Tekne almak artık hayal”

YATED (Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği) Başkanı Murat Bekiroğ­lu, fuar sonrası değerlendirmesin­de sektörün içinde bulunduğu du­rumu net ifadelerle ortaya koydu:

“Eskiden beyaz yakalının haya­li olan 8–11 metrelik tekneler ar­tık ulaşılamaz hale geldi. Marina fiyatları, ÖTV ve KDV yükü ama­tör denizciliği zorlarken, üretici de ayakta kalmakta güçlük çekiyor. Küçük üreticiler fuarlara girmek­ten çekiniyor, bazıları iflasın eşi­ğinde. Önümüzdeki dönemde işten çıkarmalar bile gündeme gelebilir.”

Bekiroğlu’na göre sorun yalnız­ca üretimde değil. Türkiye, charter turizminde de Yunanistan karşı­sında hızla zemin kaybediyor. Ati­na yönetiminin sektöre sağladığı devlet destekleriyle Türk üretici­ler için rekabet daha da zor hale ge­liyor.

Fuardaki yerli markalar

Fuarda Sirena dışında da Türk imzası vardı:

● Numarine, Explorer sınıfının iddialı modeli 40 XP’yi sergiledi.

● Fabbro 33, yeni bir marka olarak ilk kez uluslararası vitrine çıktı.

● Moonday, Bosphorus 31’in elektrikli versiyonuyla “yeşil denizcilik” mesajı verdi.

● F Vision katamaranlarıyla ilgi çekti.

● Anadolu Grubu, Aiata markasıyla fuarda boy gösterdi.

Yabancı markalarda büyük çekişme

Festivalin en yoğun stantları ise yabancı devlere aitti. Yabancı markalar arasında önde gelenleri şunlar oldu:

● Finlandiyalı Saxdor 400 GTS, geniş açık alanları ve yeni donanımlarıyla gözde oldu.

● İtalyan Invictus ST 550, 2,5 milyon euroluk fiyatıyla “özel müşterileri” hedefledi.

● Nordik marka Targa 46, dayanıklılığıyla öne çıktı.

● İspanyol Tesoro T50, üç motora kadar güç seçeneğiyle dikkat topladı.

● Sunreef 100, 550 metrekarelik yaşam alanıyla adeta “yüzen otel” olarak görüldü.

● Azimut Fly 82, Türk alıcıların yoğun ilgisini çekti.

Doğuş Marine’den İtalyan ve Avustralyalı hamle

Doğuş Marine bünyesindeki Novamarine, 20 metrelik Rib modeliyle fuarın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Yaklaşık 3,5 milyon euro’luk fiyatıyla süperyatlara “lüks tender” sunan model, güvenlik ve çeviklik özellikleriyle öne çıktı. Aynı gruptaki Avustralyalı üretici Riviera da standıyla fuara damga vurdu. 40 yıllık geçmişinde 6 binden fazla tekne üreten marka, Türkiye pazarına resmen girmemiş olsa bile Türkiye’den müşteri bulmayı başardı.

Sirena’dan ödüllü başarı

Tüm bu tabloya rağmen Türk denizciliği adına fuardan iyi haberler de çıktı. Sirena Yachts, yeni modeli Sirena 60 ile uluslararası arenada ses getirdi. Cannes Carlton Beach’te düzenlenen World Yachts Trophies 2025 ödüllerinde “En İyi İç Tasarım” ödülüne layık görülen model, geniş cam yüzeyleri, modern flybridge’i ve ferah iç mekânıyla dikkat çekti. Siparişlerin 2026 sonuna kadar dolması, markanın küresel pazardaki gücünü pekiştirdi.