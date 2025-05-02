Cereyan gitti Avrupa delirdi
İspanya, Portekiz ve Fransa’daki elektrik kesintileri, bu çapta kesintilere alışkın olmayan Avrupalıları, uzaylılardan elektromanyetik darbe silahlarına kadar çeşitli komplo teorilerine inanmaya itti.
Avrupa’da bu hafta yaşanan büyük elektrik kesintisi sırasında Avrupalılar da bizim gibi birbirlerine “Sokağa bak bakalım her yerde kesilmiş mi?” diye sormuşlar mıdır bilmiyorum, ancak sordularsa bile bu soruya muhtemelen herkes “evet” cevabını verdi çünkü İspanya, Portekiz ve Fransa’yı etkileyen kesintide en az 60 milyon kişi aynı anda ışıksız kaldı.
Madrid, Barcelona ve Lizbon gibi milyonlarca nüfusu olan Avrupa başkentlerinde uçak seferleri yapılamadı, hastanelerde zor anlar yaşandı ve trafik felç oldu. İnsanlar trenlerde ve asansörlerde mahsur kaldı. İspanya ve Portekiz hükümetleri, elektrik kesintisi sırasında yaşanabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için OHAL ilan etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Türkiye'deki duruma ilişkin "Bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sistemine bağlıyız" dedi.
Kesintiye dair milyonlarca yürekte, kafalarda tek bir soru vardı: Neden?
Ülke çapındaki elektrik kesintilerini neyin tetiklediğine dair uzaylı saldırılarından küreselcilerin tuzağına kadar farklı komplo teorileri ortaya atıldı.
Siber saldırı seçeneği elendi
İspanya'nın ulusal elektrik şebekesi hizmetleri başkanı Eduardo Prieto, operatörün kontrol sistemine 'izinsiz giriş' olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını belirterek, herhangi bir ‘siber güvenlik olayının’ elendiğini söyledi.
Bu arada bu denli büyük çapta bir elektrik kesintisinin arkasında ne olabileceği konusunda internette çılgın söylentiler ve komplo teorileri dolaşmaya başladı.
Bir kısım komplo teorisyeni, atmosferik titreşimlerdeki değişikliğe “uzaylıların” neden olduğunu savundu.
Bir başka komplo teorisyeni ise kesintinin, olası bir üçüncü dünya savaşı için test edilen silahların bilinmeyen varlıklar tarafından devre dışı bırakılması nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü. Bu teorinin arkasında da “uzaylılar” vardı.
Bir başka grup ise İspanya ve Portekiz'in, EMP (elektrik sistemlerini devre dışı bırakmak için enerji darbeleri yaratan cihazlar) olarak da bilinen elektromanyetik darbe silahlarıyla saldırıya uğradığını öne sürdüler.
Diğer komplo teorisyenleri ise uçaklar tarafından gökyüzünde bırakılan ve gökyüzünde sıklıkla görülen kimyasal izlerin, İspanya ve Portekiz'in enerji sistemlerini manipüle etmeye yönelik koordineli bir girişimin parçası olduğunu iddia etti.
Bazı “karanlık varlıkların”, “özellikle Avrupa'da ivme kazanan enerjik bir değişime karşı koymaya çalıştığına” inananlar da oldu.
Bir takım sosyal medya kullanıcıları ise kesintiden dolayı ABD’yi suçladı:
“Gerçek şu ki, bu ülkelerin elektrik şebeke sistemleri hack’lendi. Dünyada bu yeteneğe sahip tek bir ülke var, o da Prism programını uygulayan ABD” diyen bir TikTok yorumcusu sözlerine şunları ekledi: “Bu bir uyarıdır!”
Tüm bu bilgi karmaşası içinde en sağlıklı bilgiye nereden ulaşabilirim diye düşünürken aklıma SOCAR Enerji Okulu’ndan hocam olan, bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (EPDK) bünyesinde danışmanlık yapmış olan enerji analisti Barış Sanlı geldi.
İspanya içindeki dalgalanma
Türkiye’de elektrik ve enerji sektörü deyince akla ilk gelen birkaç isimden biri olan Barış Sanlı, Avrupa’daki büyük elektrik kesintisi için şöyle diyor:
“İspanya'nın şebeke operatörü Red Eléctrica'da operasyonel hizmetler direktörü Eduardo Prieto, çok sayıda güneş enerjisi santraline ev sahipliği yapan güneybatı İspanya'da beklenmedik bir üretim kaybını suçladı. Diğer teoriler arasında elektrik kablosu hasarı yer alıyor.
Bu işlerde Sherlock gibi olmaya gerek yok. Adamlar resmi bir açıklama yapmıyorsa, sebepler karışıktır. Yani olay zinciri net ve berrak değil. İçerideki adam sizden daha çok bilgiye sahip ama tereddüt ediyor. Çünkü emin olamıyor.”
Sanlı, elektrik kesintileri için yenilenebilir enerji kaynaklarını sebep gösterenler olduğuna da dikkat çekiyor:
“Bu noktada yenilenebilir kaynaklı vs diyenler oldu. Aslında çok mantıklı ama veri yok. Çünkü sistem göçmüş, güneş-rüzgar üretmeye devam ediyor. Ben büyük rüzgar üretimlerinde buna ihtimal vermedim. O sırada Fransızlardan ‘Bizle alakası yok, bizde çok küçük bir alan etkilendi, oraya da dakikalar içinde elektrik verdik’ diye açıklama geldi. Kısacası İspanya’yı suçluyorlar gibiydi.
Benim, gelen tüm açıklamalardan elektrik kesintisine dair teorim şu: İspanya elektrik şebekesi içindeki bir dalgalanmayı kontrol edemediler. Fransa tarafındaki hat bu sebebiyle açıldı. Bu da İspanya'yı daha dengesiz hale getirdi ve çökertti. Portekiz de daha küçük olduğundan o da gitti.”