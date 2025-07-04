Dar gövdeli hızlı katamaranlara ilgi artıyor

Geniş iç hacimleri, düz ze­minleri, lüks ve konfor­lu kabinleri, süper yatla­rı aratmayacak donanımları ve konforlarıyla birlikte hem yel­kenli hem de “power cat” olarak sınıflandırılan katamaranlar, son yıllarda tekne kullanıcıları ara­sında yoğun talep görüyor.

Sektörde son dönemin yıldı­zı ise Polonyalı Sunreef ve ku­rucusu Lap Francis. Rafael Na­dal, Fernando Alonso gibi ünlü sporcularla adından söz ettiren, Türkiye'deki tüm kıyıları kendi­ne mesken edinen, diğer tekne üreticilerinin hayranlıkla bakıp yeni modeller üretme konusun­da teşvik olduğu marka, Polon­ya'daki fabrikasının yanına bir de birleşik Arap Emirlikleri Ter­sanesi'ni ekledi.

Dubai'den yaklaşık 100 km uzaklıktaki Ras Al Khamiah’ta bulunan tersane, 10 bin metre­kare üzerine konumlandırılmış dört farklı alandan oluşuyor. Ha­li hazırda üretim yapmaya devam eden tersanenin bir de yaklaşık 6 bin metrekarelik ek alanının ku­rulacağı belirtiliyor.

Yaklaşık üç yıldır üretim yapan tersanede, 650'ye yakın işçi çift vardiya usulüyle 24 saat boyunca çalışıyor. Karbon kompozit mal­zeme, cam fiber üretimi ve infüz­yon teknolojisiyle üretime de­vam ederken, hafif ve sağlam göv­deli katamaranlar üreten marka, ayrıca geri dönüştürülmüş mal­zeme ve güneş enerjisi kullanımı konusunda da oldukça hassas.

Ultima 55 Türklerin sipariş listesinde

Oldukça geniş bir model yelpazesine sahip olan markanın yeni power katamaranı Ultima 55’in üretim sürecini tersanede yerinde izlerken, daha ince gövdeli nispeten daha ulaşılabilir katamaranların da tercih listelerine girdiğini öğreniyorum. Yetkililerin verdiği bilgiye göre sipariş veren her iki kişiden biri Türkiye'den. Teknenin tahmini fiyatı: 2.5 ila 2.7 milyon euro arası değişiyor. Daha hızlı seyahat ve seyir yapabilmek isteyenler, yelkenden haz etmeyenler ama katamaranın da konforunu sevenler için iyi bir seçenek olacak olan Ultima 55, mini bir katamaran. Özellikle de 88’in yanında. Arka platform, havuzluk, güneşlenme alanı, baş taraftaki güneşlenme alanı yine teknenin en çok kullanılacak yerleri arasında bulunuyor.

En uygun Volvo EX30 geldi

İskandinav üretici Volvo'nun Türkiye'de satacağı en uygun model olan EX30 gecikmeli de ol­sa Türkiye'ye geldi. Daha önce İs­veç'te gördüğümüz ve Türkiye'ye geçen sene gelmesi beklenen mo­delin, Çin'den gelen otomobille­re uyarlanan yeni vergi yüzünden gelişi yaklaşık bir buçuk yıl erte­lenmişti.

Türkiye’de 1 milyon 913 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Volvo EX30, ilk etapta sa­dece arkadan itişli versiyonuyla gelen model B segmenti bir şehir­li. 4.2 metrelik otomobil yakın dö­nemde dört tekerlekten çekişli ak­tarmalı modeliyle de gelecek.

Mevcut Volvo modellerinden tanıdık 69 kWh batarya ve 150 kW paketi ile gelen arkadan atışlı uzun menzilli versiyonunun, yaklaşık 475 km WLTP değeri sunduğu da açıklanan bilgiler arasında.

Modelin iç mekânındaki en il­ginç detay ise gösterge panelinin olmaması. Her şey multimedya ekranından yönetiliyor. Multi­medya sisteme alışmak biraz sü­rüyor, alışırken de gözün yoldan multimedyaya kayıyor oluşu gü­venlik anlamında bir zafiyet oluş­turabilir. Ancak güvenlik konu­sunda takıntılı olan İsveçlilerin bunu da düşündüğüne eminim.

Modelin 318 litrelik bagaj hac­mi var. İç mekanda kullanılan mal­zemenin önemli bir bölümü geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor. Koltuklarda deri kulla­nılmıyor. Cam tavanın perdesinin olmaması güneş ışığı konusunda hassas olanları ya da Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşayanları mut­lu etmeyebilir fakat ileride bir cam perde opsiyonunun sunulacağı söyleniyor. Yüzde 10’luk vergi dili­mine sokulması için oldukça uğraş verilen modelin, Volvo'nun Türki­ye'de en çok satacağı model olma­sı bekleniyor. Volvo Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, marka­nın satış rakamlarının yükselme­sinde EX30’un rolünün çok büyük olacağını belirtiyor.

Öte yandan modelin dört teker­lekten çekişli versiyonu, 0 -100 km hızlanmasını sadece 3.6 saniyede tamamlayarak markanın en hızlı modeli olacak.

Emiroğlu, markanın SUV seg­mentindeki liderliğini de koruya­cağını belirterek, “EX40 ile başla­yan ve XC90 ile büyüyen segment­te hakim pozisyondayız” diyor. Emiroğlu, yeni modelin genç ve enerjik olmasına rağmen kullanı­cıların eski Volvo kullanıcıları ol­ması dolayısıyla yaşlarının yüksek olduğunu söylüyor. “Yani Volvo müşterileri küçük otomobillere de ilgi duyuyor” diyen Emiroğlu, satı­lan her 10 otomobilden 9’unun ar­kadan itişli olduğunu kaydediyor.

Ferrari yelken dünyasına adım atıyor

Dünyanın önde gelen lüks oto­mobil markalarından Ferra­ri, yelken dünyasında benzersiz bir sportif meydan okumaya hazırla­nıyor. Şahlanan at Ferrari, geçen hafta yeni yelkenli modeli Hyper­sail’i tanıttı.

Omurgasında folyo kullanılan ilk 100 fitlik tekne, foil (yüksek per­formanslı yarış teknelerinde kulla­nılan hidrodinamik kanat) ruhuy­la su üstünde “uçacak” şekilde ta­sarlandı. İtalya'da üretilecek olan tekne, otomobil, motor sporları ve denizcilik unsurlarını bir ara­ya getirerek tek potada eritecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarıy­la çalışan, enerji açısından kendi kendine yetebilen bir sistemle do­natılması beklenen tekne, 2026 yı­lında suya inecek.

“Hypersail” ismi, Ferrari’nin ya­rış mirasına ve dayanıklılık yarış­larında performansın zirvesini temsil eden “Hypercar” modelleri­ne selam niteliği de taşıyor.

Hypersail, açık deniz yelkenci­liğine odaklanan üstün bir Ar-Ge platformu kurmayı hedefliyor. Ye­ni teknolojiler ve inovasyon alan­larında sınırları zorlayan bu pro­je, Ferrari ekibinin uzmanlığından faydalanıyor. Konseptten mühen­disliğe ve test aşamalarına kadar tüm süreçlerde, denizcilik alanın­da uzman isimlerle yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütülüyor.

Guillaume Verdier tarafından tasarlanan özel tekne, 100 fitlik, fosil ve tek gövdeli bir okyanus ya­rış prototipi olarak denizcilik açı­sından da büyük bir başarıyı tem­sil ediyor.

Verdier’in Hypersail’de gerçek­leştireceği en dikkat çekici yenili­ği, foil desteklerinden birini, yana yatabilen salmaya entegre edebil­mesi olarak öne çıkıyor. Teknenin diğer iki temas noktasının ise, dü­men üzerindeki foil ve dönüşümlü olarak kullanılan iki yanal foil ola­cağı belirtiliyor. Bu 100 fitlik tek­nenin en önemli özelliklerinden bi­ri de, kendi boyutundaki enerji açı­sından tamamen kendine yeten ilk deniz aracı olması.