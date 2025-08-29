Deniz aşıkları Cannes’da buluşuyor
Dünyanın dört bir yanından gelen tekne sahipleri, tekne müşterileri ve markalarının buluşması noktası olan Cannes Yat Fuarı, 9-14 Eylül arasında kapılarını açıyor.
Volkan DEMİRKUŞAK
Dünyanın en önemli denizcilik fuarlarının başında gelen, Güney Fransa’daki Cannes Yat Festivali’nde geri sayım başladı. Denizcilik dünyasında pandemide şişen balonun sönmesinden sonra yükselen fiyatların etkisiyle azalan talep, Cannes’daki gibi uluslararası fuarlarla canlandırılmaya çalışılıyor.
Avrupalı üreticilerin yansıra Türklerin de oldukça yoğun ilgi gösterdiği ve 650’den fazla katılımcılının yer alacağı fuarda, boyutları 5 metre ile 55 metre arasında değişen yüzlerce tekne, motoryat, yelkenli ve katamaran yer alacak.
1977 yılından bu yana düzenlenen fuarı, geçen yıl 55 binden fazla deniz aşığı ziyaret etti. Port Canto ve Vieux Port olmak üzere iki ayrı alanda düzenlenen fuarda motor yatlar ve yelkenliler arasında adeta denizden bir köprü kurulacak.
Türkiye’nin önemli üreticilerinden Sirena, Numarine, Fabbro gibi markalar yer alacağı fuarda, Türkiye’den distribütörler de katılacak. Deniz oyuncakları, ekipmanlar, yelken aksesuarları, yedek parçalar, motorlar da yine fuarın ilgi görecek ekipman listesinin başında geliyor.