Deniz aşıkları Cannes’da buluşuyor

Volkan DEMİRKUŞAK

Dünyanın en önemli de­nizcilik fuarlarının ba­şında gelen, Güney Fran­sa’daki Cannes Yat Festivali’n­de geri sayım başladı. Denizcilik dünyasında pandemide şişen balonun sönmesinden sonra yükselen fiyatların etkisiyle aza­lan talep, Cannes’daki gibi ulus­lararası fuarlarla canlandırılma­ya çalışılıyor.

Avrupalı üreticilerin yansıra Türklerin de oldukça yoğun ilgi gösterdiği ve 650’den fazla katı­lımcılının yer alacağı fuarda, bo­yutları 5 metre ile 55 metre ara­sında değişen yüzlerce tekne, motoryat, yelkenli ve katamaran yer alacak.

1977 yılından bu yana düzen­lenen fuarı, geçen yıl 55 binden fazla deniz aşığı ziyaret etti. Port Canto ve Vieux Port olmak üzere iki ayrı alanda düzenlenen fuarda motor yatlar ve yelkenliler ara­sında adeta denizden bir köprü kurulacak.

Türkiye’nin önemli üreti­cilerinden Sirena, Numarine, Fabbro gibi markalar yer alacağı fuarda, Türkiye’den distribütör­ler de katılacak. Deniz oyuncak­ları, ekipmanlar, yelken aksesu­arları, yedek parçalar, motorlar da yine fuarın ilgi görecek ekip­man listesinin başında geliyor.