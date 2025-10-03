Deniz kızları 10 yıldır dümende

2016’nın temmuz ayında 10 tekne Deniz Kızı Kupası için denize İstanbul’da, Caddebostan kıyılarında yelken açtığında bunun nasıl bir geleneğe dönüşeceğinin henüz kimse farkında değildi. Yıllar içinde sadece İstanbul’dan değil, Samsun’dan Van’a, İzmir’den Mersin’e diğer şehirlerden yüzlerce kadın tramola attı, balonu trim etti, yelken indirip kaldırdı, dümen tutu, kısacası bir yarış teknesinde takım olmanın incelikleri öğrendi ve de yarışmanın keyfine vardı.

Bu serüven 2025’te aynı heyecanla devam ediyor. Bu yıl Deniz Kızı Yelken Kupası’nın 10’uncu yıldönümü. Geçen yıl yarışan tekne sayısı 26’ydı. Bu yıl 18 Ekim’deki yarış için şimdiden 22 tekne kayıt yaptırdı bile. Yıllardır yarışmayı bir gelenek haline getiren takımlar kadar kupayla yeni tanışanlar da var elbette. Üstelik Deniz Kızı Yelken Kupası sadece kadınlara açık bir yarış olma niteliğini da koruyor.

Yaklaşık 10 yıl önce üç iş insanı Arzu Çekirge Paksoy, Diana Misim ve Serap Gökçebay sadece kadınların katılabileceği bir spor etkinliği için kolları sıvadığında evvela bir araştırma yaptırmıştı: Acaba özellikle iş yaşamındaki kadınlar hangi sporla daha yakından ilgilenmek isterdi? Sonunda yelkene talebin yüksek olduğu anlaşıldı. Onlar da Deniz Kızı Yelken Kupası’nı organize etmeye başladılar. “Bir amacımız spora cinsiyet eşitliğiydi elbette. O dönemde yelkenle uğraşan kadın sporcu sayısı çok daha azdı. Bu sayının artmasına da bir katkımız olacağını da düşündük ve bu amaçla Türkiye’nin ilk kadın odaklı ulusal yelken kupasını kurduk,” diyor organizasyon komitesinden Arzu Çekirge Paksoy.

Bu etkinliğe heves eden kadınların katılımı için 16 saat temel yelken eğitimi alma şartı ilk yıldan beri vardı. Hâlâ da geçerliliğini koruyor. Bu temel eğitim sayesinde Deniz Kızı Kupası’nda defalarca yarışanlar ya da diğer yat yarışlarına geçenler oldu. Bir diğer önemli nokta da özellikle üçüncü yıldan itibaren üniversite kulüplerinin gösterdiği ilgi oldu. 2018’den itibaren Doğuş, Boğaziçi, Piri Reis, İstanbul, İstanbul Teknik ve Bahçeşehir Üniversitesi takımları çeşitli sınıflarda yarıştı. Hatta Bahçeşehir Üniversitesi bunun da ötesine geçti. Üniversitenin başarılı yelken kulübü bu konuda son derece uzmanlaştığı için iki yıldır Deniz Kızı Kupası’nın teknik organizasyonunu da üstleniyor. Halen de kurumsal, bireysel ve üniversite olmak üzere üç ayrı kategoride yarışa kaydolma imkânı var.

2025’te Deniz Kızı’na katılacak tekneler

BSH Ev Aletleri-1, BSH Ev Aletleri-2, Arel Denizcilik, Atak Akademi, Tüpraş, Samsun Yelken, LOGO, MediaMarkt, Bioderma / Galatasaray Üniversitesi Yelken Takımı, Doğuş Üniversitesi, Mare Sailing, İstanbul Üniversitesi, Sarı Sail Yelken Takımı, MSI Sailing Team, Garanti BBVA, Akkök Holding, Boğaziçi Üniversitesi, Unilever, TUSAŞ, Ada Yelken, Bahçeşehir Üniversitesi

Bu yil AÇEV ve UNICEF’e destek verecekler

Deniz Kızı Yelken Kupası ilk yıldan beri kâr amacı gütmeden sosyal sorumluluk hedefiyle yapılıyor. Katılım ücretlerinden ve sponsorlardan elde edilen gelirin fazlası masraflar çıktıktan sonra önceden belirlenen STK’lara bağışlanıyor. Bu yıla kadar AÇEV, TOG, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Sosyal Ben, He For She, Make a Wish gibi STK’lar bundan faydalanmıştı. Bu yılın gelir fazlası da AÇEV ile UNICEF’e aktarılacak.

2016-2024 birincileri

2016: Türk Telekom

2017: Eker Kadın Yelken Takımı

2018: Eker Kadın Yelken Takımı

2019: MSI Sailing Team AG

2020: Eker Kadın Yelken Takımı

2021: Eker Kadın Yelken Takımı

2022 IRC I ve II: Eti Alize Kadın Yelken Takım / IRC III, IRC IV ve destek: Polat Enerji Kadın Yelken Takımı

2023 IRC I ve II: Eti Kadın Yelken Takım / IRC III, IRC IV ve destek: Eker Sailing Team

2024 IRC 0, IRC I, IRC: Akkök Holding / IRC III ve IV: HDA Power - Gemini

Yıllara göre katılım sayısı

2024: 26 takım

2023: 17 takım

2022: 21 takım

2021: 18 takım

2020: 16 takım

2019: 15 takım

2018: 15 takım

2017: 9 takım

2016: 10 takım

10 yıldan 10 hikâye

1. Sekiz yıl yarıştılar:

Sahibinden.com kupanın en gedikli takımlarından birisiydi. 2017’den itibaren sekiz yıl boyunca aralıksız yarıştılar. ‘Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’ fikrinin doğduğu tekne olarak da biliniyor. 2023’te IRC III ve IV sınıfında üçüncü oldular.

2. Robert Kolej kızları:

2018’in sürpriz katılımcısıydı bu tekne. Robert College 1982 mezunları Şen Piliç sponsorluğunda ve Gezgin sınıfında yarıştı.

3. Dört kere şampiyon:

Ladies Team, Deniz Kızı Kupası’nın en başarılı takımı. 2017, 2018, 2020 ve 2021’de kupayı kazandıklarında Eker CEO’su Nazlı Eker de takımın parçasıydı.

4. Sembol takım:

AÇEV takımı beş kere katıldıkları Deniz Kızı Kupası’nın sembol takımlarından. Genel müdürleri bile yarıştı. Yarıştan elde edilen gelirin bir kısmı da AÇEV’e aktarılıyor.

5. Hep iddialılar:

Kupanın en iddialılarından birisi de MSI takımı. 2019’da birinci oldular, 2020 ve 2024’te de ikinci. Organizasyon komitesinden Serap Gökçebay de MSI takımı ile her sene yarışlara katılıyor.

6. Hem yarışıyor hem yönetiyorlar:

Bahçeşehir Üniversitesi de 2020’den beri katılıyor. 2023’te ETİ Deniz Kızı Cumhuriyet Kupasını da kazandılar. Aynı zamanda BAU Yelken Kulübü olarak Kupa’nın teknik organizasyon sorumluluğunu üstleniyorlar.

7. Bir Olimpik yelkenci:

2022’de Ford Otosan takımı genel klasman beşincisi olurken teknenin dümeninde bir Olimpik yelkenci vardı: Londra 2012 ve Rio 2016’da yarışmış Nazlı Çağla Dönertaş.

8. Van Gölü’nden geldiler:

2024’ün çok konuşulan takımı. Van Üniversitesi öğrencisi beş genç kadın başvuruyu yaptılar, sonra da öğretim görevlisi İsmet Akbulut’la Van Gölü’nde idman yaparak çalıştılar. Denizle ilk kez Deniz Kızı Kupası’nda tanıştılar. Make a Wish (Bir Dilek Tut) sponsorluğunda Gezgin sınıfında yarıştılar.

9. İki takım birden:

BSH, Geçen yıl Solera ve Tardis tekneleriyle iki takım halinde birden Gezgin sınıfında yarışarak Deniz Kızı Kupası’yla tanıştı. Bu yıl yine iki tekneyle katılacaklar.

10. En büyük sorumluluk onda:

10. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nın sporcuları gibi yarış kurulu başkanı da bir kadın: Çiğdem Şakaklı. Zaten startta, finişte, protesto kurulunda ve organizasyon masasında kadınlar var. Yarış kurulu başkanı olarak da en büyük sorumluluk Çiğdem Şakaklı’da olacak.