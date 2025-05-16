Dünyaya karşı ince ama kararlı bir yanıt
Meraklısı, tiryakisi bol tasarımcılardan biri Hakaan Yıldırım. Uzun bir aradan sonra Türkiye’de gerçekleştirdiği defilesinde bir sürprizle karşımıza çıktı. Defile, hepimizin sevdiği, şarkılarıyla büyüdüğü, Sezen Aksu’ya ithaf edilmişti. Four Seasons Hotel Bosphorus'un Atik Paşa Balo Salonu'nda düzenlenen özel gece, cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.
GÜLBİN ÖZBEY
ANDAM ödüllü tasarımcı Hakaan Yıldırım, yeni koleksiyon yolculuğunu tek bir satırla özetledi: “Kendimi var ederken bir şeyleri becerebildiysem, beceremediysem ya da, ‘Ne anladıysan o’... Hislerimi hisleriyle büyüten, hep yanımda olan tek kişiye. Sezen Aksu’ya ithafen…”
Yıldırım’ın evreninde her elbise bir hikaye
Biraz da koleksiyondan bahsedelim. Benzeri görülmemiş kesimler, özgün hacim oyunları, sanatın zanaate dönüştüğü el işçiliği ve bilinçli bir bilinmezlikle şekillenmiş. Formun estetiğiyle her şey, sanki ilk kez söylenmiş bir cümle gibi taze ve cesur. Kumaş, kesim ve ritim, defile boyunca yeni bir dilin harflerine dönüştü. Her bir dikiş, her bir kesim ve detay; sahnede yalnızca bir kıyafet değil, bir ifade biçimi olarak yerini aldı. Yıldırım’ın yarattığı evrende her elbise bir hikâye, her katman bir duygunun taşıyıcısı. Her parça; bir duygunun, bir anının, bir şarkı sözünün bedensel karşılığı gibi. Podyumda tasarımlar yürümedi adeta bir hikaye anlattı.
Açılışta yer alan solo performans, zarafetiyle olduğu kadar taşıdığı anlamla da izleyiciyi sessiz bir sarsıntıya uğrattı. Anatomiye meydan okuyan hareketler, ritmin çağrısıyla bir isyana dönüştü, dünyamızın tam ortasında bir özgürlük çemberi çizdi. Bu dans yalnızca bir koreografi değil; dünyaya karşı ince ama kararlı bir yanıttı.
Uzun bir zaman sonra podyumlar, Ahu Yağtu’nun ikonik yürüyüşüne yeniden sahne oldu. Defilenin açılışını yaparak modellerin yürüyüşüne önderlik eden Yağtu, bu özel defileyle podyumlara istisnai bir dönüş yaptı.
İzleyen ne anladiysa o
Finalde ise Sezen Aksu şarkısı vardı; hepimizin bayıldığı "Dansöz Dünya"…
Ve koleksiyon tek bir cümlede nihayet buldu: “İzleyen ne anladıysa o.”
Koreografisi ve prodüksiyonu, show direktörü Uğurhan Akdeniz’in vizyonuyla şekillenen defilede; styling Mahizer Aytaş’a, saç tasarımları Ali Yılancı ve Serkan Aktürk’e, makyaj tasarımı ise Ece Birsen’e ait. Müzik tasarımı ise VEYasin imzası taşıyor.
Koleksıyonunuzu neden Sezen Aksu’ya ithaf ettiniz?
Sezen Aksu, hayatımın her dönemine dokunan, beni şekillendiren kadın. Müziği benim için hep yol gösterici oldu. Melodileri ve sözleriyle bana yeni ufuklar açtı, beni olgunlaştırdı ve insan olmanın anlamını keşfetmemi sağladı. Dansöz Dünya gibi bazı şarkıları hayatımda özel bir yere sahip. Adeta bir ders gibi dinlediğim parçalar arasında. 2002 yılında yayımlanan Şarkı Söylemek Lazım albümünün bir parçası olmasına rağmen, Dansöz Dünya her zaman hafızamda taze kalan şarkılardan biri.
Defilede harika bir koleksıyon sergilediniz. Detaylarını paylaşır mısınız?
Koleksiyon 48 look’tan oluşuyor. Tüller, satenler, ince yünler kullanıldı. Kumaşın kendisinden çok kumaşa öğretilen davranış biçimleri önemli bu koleksiyonda. Kırmızı ve beyazlar, altın ve gümüşler ağırlıkta, yeşiller, sarılar, fuşyalar, turuncular, maviler var aralarda. Renkler ve temalar birbirlerine sıkı sıkıya bağlı. Temalar: ‘Ne Anladıysanız O’
Ahu Yağtu’nun ikonik yürüyüşü
Uzun bir zaman sonra podyumlar, Ahu Yağtu’nun ikonik yürüyüşüne yeniden sahne oldu. Defilenin açılışını yaparak modellerin yürüyüşüne önderlik eden Yağtu, bu özel defileyle podyumlara istisnai bir dönüş yaptı.