 Dünyaya karşı ince ama kararlı bir yanıt

GÜLBİN ÖZBEY

ANDAM ödüllü tasarımcı Hakaan Yıldırım, yeni ko­leksiyon yolculuğunu tek bir satırla özetledi: “Kendimi var ederken bir şeyleri becerebildiy­sem, beceremediysem ya da, ‘Ne anladıysan o’... Hislerimi hisleriy­le büyüten, hep yanımda olan tek kişiye. Sezen Aksu’ya ithafen…”

Yıldırım’ın evreninde her elbise bir hikaye

Biraz da koleksiyondan bahse­delim. Benzeri görülmemiş ke­simler, özgün hacim oyunları, sa­natın zanaate dönüştüğü el işçi­liği ve bilinçli bir bilinmezlikle şekillenmiş. Formun estetiğiyle her şey, sanki ilk kez söylenmiş bir cümle gibi taze ve cesur. Kumaş, kesim ve ritim, defile boyunca ye­ni bir dilin harflerine dönüştü. Her bir dikiş, her bir kesim ve de­tay; sahnede yalnızca bir kıyafet değil, bir ifade biçimi olarak yerini aldı. Yıldırım’ın yarattığı evrende her elbise bir hikâye, her katman bir duygunun taşıyıcısı. Her par­ça; bir duygunun, bir anının, bir şarkı sözünün bedensel karşılığı gibi. Podyumda tasarımlar yürü­medi adeta bir hikaye anlattı.

Açılışta yer alan solo perfor­mans, zarafetiyle olduğu kadar taşıdığı anlamla da izleyiciyi ses­siz bir sarsıntıya uğrattı. Anato­miye meydan okuyan hareketler, ritmin çağrısıyla bir isyana dö­nüştü, dünyamızın tam ortasın­da bir özgürlük çemberi çizdi. Bu dans yalnızca bir koreografi de­ğil; dünyaya karşı ince ama karar­lı bir yanıttı.

Uzun bir zaman sonra podyum­lar, Ahu Yağtu’nun ikonik yürü­yüşüne yeniden sahne oldu. De­filenin açılışını yaparak model­lerin yürüyüşüne önderlik eden Yağtu, bu özel defileyle podyum­lara istisnai bir dönüş yaptı.

İzleyen ne anladiysa o

Finalde ise Sezen Aksu şarkısı vardı; hepimizin bayıldığı "Dan­söz Dünya"…

Ve koleksiyon tek bir cümlede nihayet buldu: “İzleyen ne anla­dıysa o.”

Koreografisi ve prodüksiyonu, show direktörü Uğurhan Akde­niz’in vizyonuyla şekillenen defi­lede; styling Mahizer Aytaş’a, saç tasarımları Ali Yılancı ve Serkan Aktürk’e, makyaj tasarımı ise Ece Birsen’e ait. Müzik tasarımı ise VEYasin imzası taşıyor.

Koleksıyonunuzu neden Sezen Aksu’ya ithaf ettiniz?

Sezen Aksu, hayatımın her dönemine dokunan, beni şekillendiren kadın. Müziği benim için hep yol gösterici oldu. Melodileri ve sözleriyle bana yeni ufuklar açtı, beni olgunlaştırdı ve insan olmanın anlamını keşfetmemi sağladı. Dansöz Dünya gibi bazı şarkıları hayatımda özel bir yere sahip. Adeta bir ders gibi dinlediğim parçalar arasında. 2002 yılında yayımlanan Şarkı Söylemek Lazım albümünün bir parçası olmasına rağmen, Dansöz Dünya her zaman hafızamda taze kalan şarkılardan biri.

Defilede harika bir koleksıyon sergilediniz. Detaylarını paylaşır mısınız?

Koleksiyon 48 look’tan oluşuyor. Tüller, satenler, ince yünler kullanıldı. Kumaşın kendisinden çok kumaşa öğretilen davranış biçimleri önemli bu koleksiyonda. Kırmızı ve beyazlar, altın ve gümüşler ağırlıkta, yeşiller, sarılar, fuşyalar, turuncular, maviler var aralarda. Renkler ve temalar birbirlerine sıkı sıkıya bağlı. Temalar: ‘Ne Anladıysanız O’

Ahu Yağtu’nun ikonik yürüyüşü

