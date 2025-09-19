Ebedi şehir Roma

Tarihin sayfalarında dolaş­mak, sanatın zirvesine çık­mak ve İtalyan lezzetleri­nin tadına varmak isteyen herkes için Roma, unutulmaz bir aşk hi­kayesi gibi.

Efsaneler ve gerçekler arasında bir destan

Roma'nın hikayesi, efsanelerle örülü bir geçmişe uzanıyor. Gele­neksel anlatıya göre, şehir M.Ö. 753 yılında ikiz kardeşler Romulus ve Remus tarafından kurulmuş. Efsa­neye göre, bu kardeşler, savaş tan­rısı Mars'ın ve Alba Longa prensesi Rhea Silvia'nın çocuklarıymış. Be­bekken amcaları tarafından Tiber Nehri'ne terk edilen ikizler, bir dişi kurt (Lupa Capitolina) tarafından bulunup emzirilerek hayatta kal­mış. Bir çoban tarafından büyütü­len kardeşler, büyüdüklerinde in­tikamlarını almış ve yeni bir şehir kurmaya karar vermişler. Şehrin yerini belirlemek için kuşları göz­lemlemişler: Remus Aventine Te­pesi'nde altı akbaba görürken, Ro­mulus Palatine Tepesi'nde on iki akbaba görmüş. Bu "tanrıların işa­reti" Romulus'a zaferi getirmiş, an­cak Remus'un surları küçümseye­rek üzerinden atlaması üzerine öf­keye kapılan Romulus, kardeşini öldürmüş ve şehre kendi adını ve­rerek ilk kralı olmuş. Bu trajik hika­ye, Roma'nın simgesi olan "Capito­line Kurt" heykelinde ölümsüzleş­tirilmiş ve şehrin hırs, güç ve kader temalarını yansıtıyor.

Tarihsel olarak Roma'nın kö­kenleri M.Ö. 8. yüzyıla dayanıyor. Başlangıçta yedi tepe üzerine ku­rulmuş küçük bir Latin yerleşi­miymiş: Palatine, Capitoline, Qui­rinal, Viminal, Esquiline, Caelian ve Aventine tepeleri. İlk dönem­lerde monarşiyle yönetilen şehir, MÖ 509'da son kral Tarquin the Proud'un devrilmesiyle cumhuri­yete geçmiş. Cumhuriyet yılların­da Roma, Akdeniz'in hakim gücü haline gelmiş; Kartaca'ya karşı Pön Savaşları'nı kazanarak geniş bir imparatorluk kurmuş. Julius Cae­sar'ın diktatörlüğüyle yükselişe ge­çen imparatorluk dönemi, yeğeni Octavian'ın (Augustus) M.Ö. 27'de imparator ilan edilmesiyle altın ça­ğını yaşamış. Bu dönemde Colos­seum, Pantheon ve forumlar gibi muhteşem yapılar inşa edilmiş. Ancak 5. yüzyılda Batı Roma İm­paratorluğu çökmüş, Doğu Roma (Bizans) devam etmiş. Orta Çağ'da Papa’ya bağlı bir şehir devleti olan Roma, Rönesans'la yeniden can­lanmış, sanatın ve mimarinin be­şiği haline gelmiş. 1870'te İtalya Krallığı'na katılmış ve 1946'dan beri cumhuriyetin başkenti.

UNESCO Dünya Mirası liste­sinde yer alan şehir, antik kalıntıla­rıyla ziyaretçileri zamanda yolcu­luğa çıkarıyor. Truva Savaşı'ndan kaçan Aeneas'ın soyundan gelen bu destan, Roma'yı modern dün­yanın şekillendiricisi yapıyor. Bu­gün sokaklarında yürürken, Au­gustus'un izlerini ve Michelange­lo'nun fırça darbelerini aynı anda hissedebilirsiniz. şte bu, Roma'nın zamansız büyüsü!

Gezilecek yerler: Açık hava müzesinde bir keşif turu

1 Colosseum (Kolezyum): Dünyanın en büyük amfi­tiyatrosu olan bu yapı, MS 72-80 yıllarında inşa edilmiş ve 80.000 seyirci kapasitesiyle glad­yatör dövüşleri, hayvan avları ve halk gösterilerine ev sahipliği yap­mış. Roma'nın sembolü olan Co­losseum, mühendislik harikası bir başyapıt. Yanındaki Roman Forum (Foro Romano) ve Palatine Tepe­si'ni de ziyaret edin; burada antik Roma'nın siyasi, dini ve ticari kal­bi atıyordu. Forum'un tapınakları, bazilikaları ve zafer takları arasın­da dolaşmak, binlerce yıl önce aynı taşlarda yürümüş Romalıları hayal ettiriyor.

2 Pantheon: MÖ 126'da in­şa edilen bu tapınak, dün­yanın en iyi korunmuş an­tik yapılarından biri. Devasa kub­besi ve ortasındaki oculus (açık delik), mimari bir mucize. Işık oyunları ve ünlü ressam Rapha­el'in mezarı burada.

3 Vatikan Şehri ve Sisti­ne Şapeli: Vatikan, Hris­tiyan dünyasının merke­zi. Vatikan Müzeleri, dünyanın en önemli sanat koleksiyonlarını ba­rındırıyor; labirent gibi koridorla­rı gezerken Michelangelo'nun Sis­tine Şapeli tavan fresklerine ula­şacaksınız ve "Adem'in Yaratılışı" karşısında hayran kalacaksınız. St. Peter's Basilica'sı ise Michelan­gelo'nun "Pieta" heykeli ve Berni­ni'nin muhteşem kubbesiyle unu­tulmaz.

4 Trevi Çeşmesi (Fonta­na di Trevi): 1762'de ta­mamlanan bu barok şahe­ser, okyanus tanrısı Neptune'u tas­vir ediyor. Efsaneye göre, arkasını dönüp çeşmeye para atanlar Ro­ma'ya geri döner.

5 İspanyol Merdivenle­ri (Piazza di Spagna): 1725'te inşa edilen mer­divenler, şehrin en şık alışveriş bölgesinde. Tepedeki Trinita dei Monti Kilisesi'nden panoramik manzara harika.

6 Piazza Navona: Barok meydan, Bernini'nin Dört Nehir Çeşmesi ile ünlü. Çevredeki kafelerde dinlenin, so­kak sanatçılarını izleyin.

7 Campo de' Fiori ve Tras­tevere: Campo de' Fio­ri, sabahları renkli pazar­larıyla, akşamları barlarıyla canlı. Trastevere ise dar arnavut kaldı­rımlı sokakları, rengarenk evleri ve otantik restoranlarıyla Roma'nın ruhunu yansıtan bir mahalle.

Festivaller: Roma'nın canlı ruhu ve kutlamaları

● Epifani Bayramı (La Befa­na): 6 Ocak'ta Piazza Navona'da fuar kurulur, çocuklar hediyelerle sevinir, Noel'in son kutlaması gibi.

● Paskalya haftası: Nisan'da Vatikan'da Papa'nın ayinleri, Co­losseum'da Haç Yolu töreni duygu­sal bir deneyim sunar.

● Natale di Roma (Roma'nın Doğum Günü): 21 Nisan'da şeh­rin kuruluşu kutlanır; geçitler, gladyatör gösterileri, tarihi can­landırmalar ve havai fişekler Fo­rum'da hayat bulur.

● Roma yaz festivali (Esta­te Romana veya Roma sum­mer fest): Haziran-Ağustos ara­sı, Auditorium Parco della Musi­ca'da müzik konserleri, açık hava sinemaları, tiyatro ve dans perfor­mansları sanatçılarla dolu.

● Festa de' Noantri: Tem­muz'da Trastevere'de Madonna heykeli geçidi, sokak partileri ve yemek tezgahları.

● Roma uluslararası film fes­tivali: Ekim'de Auditorium'da film gösterimleri ve ünlü konuklar.

● Romaeuropa festivali: Ey­lül ve ekimde sanat, dans ve tiyatro etkinlikleri.

Roma mutfağının lezzet sırları

● Armando al Pantheon: Pantheon yakınında klasik Roma yemekleri – rezervasyon şart.

● Roscioli Salumeria con Cu­cina: Şarküteri ve restoran bir ara­da, peynirler ve şaraplar muhte­şem.

● Emma Pizzeria: Campo de' Fiori'de ince hamurlu pizzalar.

● Da Enzo veya Tonnarello (Trastevere): Geleneksel pasta ve otantik İtalyan lezzetleri.

● Flavio al Velavevodetto (Testaccio): Et ve sakatat mutfağı için ideal trattoria.

● Dar Filettaro (Yahudi Ma­hallesi): Kızarmış tuzlu morina balığı.

● Gelateria del Teatro ve­ya Giolitti: Doğal gelato çeşitle­ri, renkleri parlak olmayan yerleri tercih edin.

● La Pergola: Lüks için Miche­lin yıldızlı, şehir manzaralı.