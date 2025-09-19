Google Haberler

Ebedi şehir Roma

Bu hafta, dünyanın en büyüleyici destinasyonlarından biri olan Roma'yı mercek altına alıyoruz. "Ebedi Şehir" (La Città Eterna) olarak anılan Roma, binlerce yıllık tarihiyle, muhteşem mimarisiyle, leziz mutfağıyla ve canlı kültürüyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi büyülemeye devam ediyor. Bir açık hava müzesi gibi olan bu şehir, antik çağın görkemli kalıntılarıyla modern hayatın enerjisini kusursuzca harmanlıyor.

Tarihin sayfalarında dolaş­mak, sanatın zirvesine çık­mak ve İtalyan lezzetleri­nin tadına varmak isteyen herkes için Roma, unutulmaz bir aşk hi­kayesi gibi.

Efsaneler ve gerçekler arasında bir destan

Roma'nın hikayesi, efsanelerle örülü bir geçmişe uzanıyor. Gele­neksel anlatıya göre, şehir M.Ö. 753 yılında ikiz kardeşler Romulus ve Remus tarafından kurulmuş. Efsa­neye göre, bu kardeşler, savaş tan­rısı Mars'ın ve Alba Longa prensesi Rhea Silvia'nın çocuklarıymış. Be­bekken amcaları tarafından Tiber Nehri'ne terk edilen ikizler, bir dişi kurt (Lupa Capitolina) tarafından bulunup emzirilerek hayatta kal­mış. Bir çoban tarafından büyütü­len kardeşler, büyüdüklerinde in­tikamlarını almış ve yeni bir şehir kurmaya karar vermişler. Şehrin yerini belirlemek için kuşları göz­lemlemişler: Remus Aventine Te­pesi'nde altı akbaba görürken, Ro­mulus Palatine Tepesi'nde on iki akbaba görmüş. Bu "tanrıların işa­reti" Romulus'a zaferi getirmiş, an­cak Remus'un surları küçümseye­rek üzerinden atlaması üzerine öf­keye kapılan Romulus, kardeşini öldürmüş ve şehre kendi adını ve­rerek ilk kralı olmuş. Bu trajik hika­ye, Roma'nın simgesi olan "Capito­line Kurt" heykelinde ölümsüzleş­tirilmiş ve şehrin hırs, güç ve kader temalarını yansıtıyor.

Tarihsel olarak Roma'nın kö­kenleri M.Ö. 8. yüzyıla dayanıyor. Başlangıçta yedi tepe üzerine ku­rulmuş küçük bir Latin yerleşi­miymiş: Palatine, Capitoline, Qui­rinal, Viminal, Esquiline, Caelian ve Aventine tepeleri. İlk dönem­lerde monarşiyle yönetilen şehir, MÖ 509'da son kral Tarquin the Proud'un devrilmesiyle cumhuri­yete geçmiş. Cumhuriyet yılların­da Roma, Akdeniz'in hakim gücü haline gelmiş; Kartaca'ya karşı Pön Savaşları'nı kazanarak geniş bir imparatorluk kurmuş. Julius Cae­sar'ın diktatörlüğüyle yükselişe ge­çen imparatorluk dönemi, yeğeni Octavian'ın (Augustus) M.Ö. 27'de imparator ilan edilmesiyle altın ça­ğını yaşamış. Bu dönemde Colos­seum, Pantheon ve forumlar gibi muhteşem yapılar inşa edilmiş. Ancak 5. yüzyılda Batı Roma İm­paratorluğu çökmüş, Doğu Roma (Bizans) devam etmiş. Orta Çağ'da Papa’ya bağlı bir şehir devleti olan Roma, Rönesans'la yeniden can­lanmış, sanatın ve mimarinin be­şiği haline gelmiş. 1870'te İtalya Krallığı'na katılmış ve 1946'dan beri cumhuriyetin başkenti.

UNESCO Dünya Mirası liste­sinde yer alan şehir, antik kalıntıla­rıyla ziyaretçileri zamanda yolcu­luğa çıkarıyor. Truva Savaşı'ndan kaçan Aeneas'ın soyundan gelen bu destan, Roma'yı modern dün­yanın şekillendiricisi yapıyor. Bu­gün sokaklarında yürürken, Au­gustus'un izlerini ve Michelange­lo'nun fırça darbelerini aynı anda hissedebilirsiniz. şte bu, Roma'nın zamansız büyüsü!

Gezilecek yerler: Açık hava müzesinde bir keşif turu

1 Colosseum (Kolezyum): Dünyanın en büyük amfi­tiyatrosu olan bu yapı, MS 72-80 yıllarında inşa edilmiş ve 80.000 seyirci kapasitesiyle glad­yatör dövüşleri, hayvan avları ve halk gösterilerine ev sahipliği yap­mış. Roma'nın sembolü olan Co­losseum, mühendislik harikası bir başyapıt. Yanındaki Roman Forum (Foro Romano) ve Palatine Tepe­si'ni de ziyaret edin; burada antik Roma'nın siyasi, dini ve ticari kal­bi atıyordu. Forum'un tapınakları, bazilikaları ve zafer takları arasın­da dolaşmak, binlerce yıl önce aynı taşlarda yürümüş Romalıları hayal ettiriyor.

2 Pantheon: MÖ 126'da in­şa edilen bu tapınak, dün­yanın en iyi korunmuş an­tik yapılarından biri. Devasa kub­besi ve ortasındaki oculus (açık delik), mimari bir mucize. Işık oyunları ve ünlü ressam Rapha­el'in mezarı burada.

3 Vatikan Şehri ve Sisti­ne Şapeli: Vatikan, Hris­tiyan dünyasının merke­zi. Vatikan Müzeleri, dünyanın en önemli sanat koleksiyonlarını ba­rındırıyor; labirent gibi koridorla­rı gezerken Michelangelo'nun Sis­tine Şapeli tavan fresklerine ula­şacaksınız ve "Adem'in Yaratılışı" karşısında hayran kalacaksınız. St. Peter's Basilica'sı ise Michelan­gelo'nun "Pieta" heykeli ve Berni­ni'nin muhteşem kubbesiyle unu­tulmaz.

4 Trevi Çeşmesi (Fonta­na di Trevi): 1762'de ta­mamlanan bu barok şahe­ser, okyanus tanrısı Neptune'u tas­vir ediyor. Efsaneye göre, arkasını dönüp çeşmeye para atanlar Ro­ma'ya geri döner.

5 İspanyol Merdivenle­ri (Piazza di Spagna): 1725'te inşa edilen mer­divenler, şehrin en şık alışveriş bölgesinde. Tepedeki Trinita dei Monti Kilisesi'nden panoramik manzara harika.

6 Piazza Navona: Barok meydan, Bernini'nin Dört Nehir Çeşmesi ile ünlü. Çevredeki kafelerde dinlenin, so­kak sanatçılarını izleyin.

7 Campo de' Fiori ve Tras­tevere: Campo de' Fio­ri, sabahları renkli pazar­larıyla, akşamları barlarıyla canlı. Trastevere ise dar arnavut kaldı­rımlı sokakları, rengarenk evleri ve otantik restoranlarıyla Roma'nın ruhunu yansıtan bir mahalle.

Festivaller: Roma'nın canlı ruhu ve kutlamaları

Epifani Bayramı (La Befa­na): 6 Ocak'ta Piazza Navona'da fuar kurulur, çocuklar hediyelerle sevinir, Noel'in son kutlaması gibi.

Paskalya haftası: Nisan'da Vatikan'da Papa'nın ayinleri, Co­losseum'da Haç Yolu töreni duygu­sal bir deneyim sunar.

Natale di Roma (Roma'nın Doğum Günü): 21 Nisan'da şeh­rin kuruluşu kutlanır; geçitler, gladyatör gösterileri, tarihi can­landırmalar ve havai fişekler Fo­rum'da hayat bulur.

Roma yaz festivali (Esta­te Romana veya Roma sum­mer fest): Haziran-Ağustos ara­sı, Auditorium Parco della Musi­ca'da müzik konserleri, açık hava sinemaları, tiyatro ve dans perfor­mansları sanatçılarla dolu.

Festa de' Noantri: Tem­muz'da Trastevere'de Madonna heykeli geçidi, sokak partileri ve yemek tezgahları.

Roma uluslararası film fes­tivali: Ekim'de Auditorium'da film gösterimleri ve ünlü konuklar.

Romaeuropa festivali: Ey­lül ve ekimde sanat, dans ve tiyatro etkinlikleri.

Roma mutfağının lezzet sırları

Armando al Pantheon: Pantheon yakınında klasik Roma yemekleri – rezervasyon şart.

Roscioli Salumeria con Cu­cina: Şarküteri ve restoran bir ara­da, peynirler ve şaraplar muhte­şem.

Emma Pizzeria: Campo de' Fiori'de ince hamurlu pizzalar.

Da Enzo veya Tonnarello (Trastevere): Geleneksel pasta ve otantik İtalyan lezzetleri.

Flavio al Velavevodetto (Testaccio): Et ve sakatat mutfağı için ideal trattoria.

Dar Filettaro (Yahudi Ma­hallesi): Kızarmış tuzlu morina balığı.

Gelateria del Teatro ve­ya Giolitti: Doğal gelato çeşitle­ri, renkleri parlak olmayan yerleri tercih edin.

La Pergola: Lüks için Miche­lin yıldızlı, şehir manzaralı.

