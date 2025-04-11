Ekonomiye damga vuran koleksiyonerler
ArtNews’ün her yıl yayımladığı “200 Koleksiyoner” listesinde bu yıl da Türk iş insanı Halit Cıngıllıoğlu ve oğlu Kemal Cıngıllıoğlu yer aldı. Dünyanın en cömert sanatseverleri arasında gösterilen baba-oğul, yalnızca geniş ve etkileyici koleksiyonlarıyla değil, son satın alımlarıyla da öne çıkıyor. Aile, sanat dünyasındaki etkin rollerini pekiştiriyor.
Amerikan sanat dergisi ArtNews tarafından 35’inci kez düzenlenen “200 Koleksiyoncu” listesinde, Türkiye’den yalnızca Halit Cıngıllıoğlu ve oğlu Kemal Cıngıllıoğlu yer aldı. Baba-oğul, son satın alımıyla da sanat dünyasına yaptıkları cömert katkılarla dikkat çekiyor.
24 milyon dolarlık satın alma
200 koleksiyoner arasında yer alan Türk iş insanı Halit Cıngıllıoğlu, koleksiyonuna eklediği son eserle de çok konuşuldu. İngiliz ressam Francis Bacon’ın sevgilisi George Dyer’ın ilk büyük portresi olan eser, New York’ta düzenlenen müzayedede 24 milyon dolara satın alınmıştı. Bacon’ın George Dyer Crouching portresi, sanatçının 10 anıtsal Dyer portresinden oluşan serisinin ilk parçası olarak biliniyor. Eserin ilk olarak satışı 1970 yılında gerçekleşmişti. Eser, 50 yılı aşkın bir süre boyunca aynı aile koleksiyonunda kalmış, uzun bir süre boyunca da satışa sunulmamıştı. Sonrasında ise Sothbey's tarafından satışa çıkınca tahmini değeri 30 ila 50 milyon dolar şeklinde belirtilse de açık artırma 22 milyon dolarla başlatıldı ve 24,5 milyon dolara satışı gerçekleştirildi. Eseri satın alan kişinin kimliği uzun süre gizli tutulmuştu. Ancak ABD merkezli Puck sitesinde yayımlanan bir habere göre, tabloyu alan kişi Türk iş insanı Halit Cıngıllıoğlu olarak açıklandı. Bu satın almayla Cıngıllıoğlu yeniden gündeme geldi.
Listede değişmeyen isim
Rus milyarder Roman Abramovich listede yine yerini aldı. Abramovich’in sanat yatırımları arasında 33.6 milyon dolarlık Lucien Freud’un “Benefits Supervisor Sleeping” tablosu, 7.5 milyon sterlin değerindeki Alberto Giacometti’nin “Woman of Venice” eseri ve 43 milyon sterline satın aldığı Francis Bacon’un 1976 tarihli “Triptik” eseri yer alıyor.
Teknoloji devlerinin sanat merakı
Teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de sanat koleksiyonculuğuna ilgi gösteriyor. Listede yer alan Jeff Bezos ve Bill Gates de bunu kanıtlar nitelikte… Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Leonardo da Vinci’nin Codex Leicester’ını 1994 yılında 30.8 milyon dolara satın almıştı. Gates'in sanat ve tarihe olan ilgisi hala oldukça dikkat çeken konulardan.
Amazon’un kurucusu milyarder iş insanı Jeff Bezos da aktif bir koleksiyoncu olarak biliniyor. Bezos, 2019 yılında Christie’s Müzayede Evi’ndeki açık arttırmada Ed Ruscha’nın ikonik eserini satın alarak rekora imza atmıştı. 1964’te pop sanatının yükselişi sırasında Ruscha tarından üretilen “Hurting the Word Radio #2” Bezos tarafından 52,4 milyon dolara satın alındı.
Dikkat çeken diğer isimler
ABD’li rapçi Jay-Z, sansasyonel hayatının yanı sıra sanat tutkusuyla da ön plana çıkıyor. 200 koleksiyoncu arasına giren, 2.5 milyar dolar servete sahip Jay-Z’nin koleksiyonu, köklü sanatçılardan yeni ortaya çıkan yeteneklere kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Özellikle Beyonce’yle Basquiat’a olan hayranlıkları dikkat çekiyor. Çift, 2013 yılında “Mecca” (1982) adlı eseri Sotheby’s’ten 4,2 milyon dolara satın aldılar. Listede dikkat çeken bir başka ünlü isim ise Leonardo DiCaprio. Oyuncunun ilk büyük sanat alımlarından biri bir Basquiat çizimiydi ve yıllar içinde Egon Schiele, Pablo Picasso, Andreas Gursky, Takashi Murakami, Ed Ruscha, Elizabeth Peyton, Sarah Lucas gibi önemli isimlerin eserlerini koleksiyonuna kattı.
Koleksiyoner olarak Cıngıllıoğlu
Uluslararası sanat çevreleri tarafından saygın bir koleksiyoner olarak tanınan Cıngıllıoğlu, dünyanın en prestijli sanat yayınlarından biri olan ARTnews tarafından birçok kez “Dünyanın 200
Koleksiyoneri” listesine dahil edildi. Küresel sanat dünyasında önemli bir yer edinen Cıngıllıoğlu’nun koleksiyonunda hangi eserlerin yer aldığı pek bilinmiyor. Sanat çevrelerindeki tahminler arasında Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir ve Pablo Picasso gibi usta isimlerin tabloları yer alıyor.