Ekonomiye damga vuran koleksiyonerler

Amerikan sanat der­gisi ArtNews tarafından 35’inci kez düzenlenen “200 Kolek­siyoncu” listesinde, Tür­kiye’den yalnızca Halit Cın­gıllıoğlu ve oğlu Kemal Cın­gıllıoğlu yer aldı. Baba-oğul, son satın alımıyla da sanat dün­yasına yaptıkları cömert katkılarla dikkat çekiyor.

24 milyon dolarlık satın alma

200 koleksiyoner arasında yer alan Türk iş insanı Halit Cıngıllıoğlu, koleksiyonuna ek­lediği son eserle de çok konuşuldu. İngiliz res­sam Francis Bacon’ın sevgilisi George Dyer’ın ilk büyük portresi olan eser, New York’ta dü­zenlenen müzayedede 24 milyon dolara satın alınmıştı. Bacon’ın George Dyer Crouching portresi, sanatçının 10 anıtsal Dyer portre­sinden oluşan serisinin ilk parçası olarak bili­niyor. Eserin ilk olarak satışı 1970 yılında ger­çekleşmişti. Eser, 50 yılı aşkın bir süre boyun­ca aynı aile koleksiyonunda kalmış, uzun bir süre boyunca da satışa sunulmamıştı. Sonra­sında ise Sothbey's tarafından satışa çıkınca tahmini değeri 30 ila 50 milyon dolar şeklin­de belirtilse de açık artırma 22 milyon dolarla başlatıldı ve 24,5 milyon dolara satışı gerçek­leştirildi. Eseri satın alan kişinin kimliği uzun süre gizli tutulmuştu. Ancak ABD merkezli Puck sitesinde yayımlanan bir habere göre, tabloyu alan kişi Türk iş insanı Halit Cıngıl­lıoğlu olarak açıklandı. Bu satın almayla Cın­gıllıoğlu yeniden gündeme geldi.

Listede değişmeyen isim

Rus milyarder Roman Abramovich liste­de yine yerini aldı. Abramovich’in sanat yatı­rımları arasında 33.6 milyon dolarlık Lucien Freud’un “Benefits Supervisor Sleeping” tab­losu, 7.5 milyon sterlin değerindeki Alberto Giacometti’nin “Woman of Venice” eseri ve 43 milyon sterline satın aldığı Francis Ba­con’un 1976 tarihli “Triptik” eseri yer alıyor.

Teknoloji devlerinin sanat merakı

Teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de sanat koleksiyonculuğuna ilgi gösteriyor. Listede yer alan Jeff Bezos ve Bill Gates de bu­nu kanıtlar nitelikte… Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Leonardo da Vinci’nin Codex Lei­cester’ını 1994 yılında 30.8 milyon dolara sa­tın almıştı. Gates'in sanat ve tarihe olan ilgisi hala oldukça dikkat çeken konulardan.

Amazon’un kurucusu milyarder iş insanı Jeff Bezos da aktif bir koleksiyoncu olarak biliniyor. Bezos, 2019 yılında Christie’s Mü­zayede Evi’ndeki açık arttırmada Ed Rusc­ha’nın ikonik eserini satın alarak rekora imza atmıştı. 1964’te pop sanatının yükselişi sıra­sında Ruscha tarından üretilen “Hurting the Word Radio #2” Bezos tarafından 52,4 mil­yon dolara satın alındı.

Dikkat çeken diğer isimler

ABD’li rapçi Jay-Z, sansasyonel hayatının yanı sıra sanat tutkusuyla da ön plana çıkıyor. 200 koleksiyoncu arasına giren, 2.5 milyar do­lar servete sahip Jay-Z’nin koleksiyonu, kök­lü sanatçılardan yeni ortaya çıkan yetenekle­re kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Özellikle Beyonce’yle Basquiat’a olan hayran­lıkları dikkat çekiyor. Çift, 2013 yılında “Mec­ca” (1982) adlı eseri Sotheby’s’ten 4,2 mil­yon dolara satın aldılar. Listede dikkat çeken bir başka ünlü isim ise Leonardo DiCaprio. Oyuncunun ilk büyük sanat alımlarından bi­ri bir Basquiat çizimiydi ve yıllar içinde Egon Schiele, Pablo Picasso, Andreas Gursky, Ta­kashi Murakami, Ed Ruscha, Elizabeth Pey­ton, Sarah Lucas gibi önemli isimlerin eserle­rini koleksiyonuna kattı.

Koleksiyoner olarak Cıngıllıoğlu

Uluslararası sanat çevreleri tarafından saygın bir koleksiyoner olarak tanınan Cıngıllıoğlu, dünyanın en prestijli sanat yayınlarından biri olan ARTnews tarafından birçok kez “Dünyanın 200

Koleksiyoneri” listesine dahil edildi. Küresel sanat dünyasında önemli bir yer edinen Cıngıllıoğlu’nun koleksiyonunda hangi eserlerin yer aldığı pek bilinmiyor. Sanat çevrelerindeki tahminler arasında Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir ve Pablo Picasso gibi usta isimlerin tabloları yer alıyor.