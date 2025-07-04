En yüksek gelirli tenis turnuvası Wimbledon başladı: Grand slam’ler para basmaya devam ediyor
Federer, Nadal ve Serena kortlara veda etmiş olabilir ama Novak hâlâ direniyor. Alcaraz, Sinner, Gauff, Swiatek kuşağıyla tenis popüler kimliğini korumaya devam ediyor. Küresel ölçekte devam eden ilgiyle beraber yıldız tenisçilerin gelirleri de artıyor. Bu artışın motoru da elbette grand slam turnuvaları…
Muhtemelen profesyonel tenis tarihinin gördüğü en büyük üç erkek tenisçi devrini kapamak üzereyiz. İsviçreli Roger Federer 2022’de tenis veda etti. İspanyol Rafael Nadal geçen yıl emekliliğini açıkladı. Şimdi Sırp Novak Djokovic’in son dönemine şahitlik ediyoruz. Keza kadınlarda da belki tüm zamanların en iyisi Amerikalı Serena Williams da 2022’de raketlerini dolaba kaldırmıştı.
Bu büyük yıldızların kortlardan çekilmesine karşın tenisin çekiciliğini yitirdiğini söylemek güç. Geçen 40 yılda yapılan yatırımla profesyonel tenis küresel bir spora dönüştü. Araştırmacı ve tenis yazarı Prof. Dr. Cem Çetin’e göre tenisin küresel ölçekte bu kadar popüler olmasının iki önemli nedeni var: “Birinci unsur coğrafi: Bugün dünyanın dört bir tarafında tenis turnuvaları düzenleniyor. Ayrıca çok farklı kıtalardan çıkan üst düzey sporcuları da izliyoruz. Bir de takvim unsuru var. Geçmişte sezon çok daha kısaydı ama bugün neredeyse 11 aya yayılan bir tenis takvimi var. Bu da tenisin görünürlüğünü geçmişe göre çok fazla arttırdığı için tenisi bence popüler yapan bir başka etken.”
Tabii bu sayede bir yandan dünyada profesyonel tenisi yöneten ATP ve WTA’in gelirlerindeki yükseliş sürerken bir yandan da yıldız tenisçilerin kazançları da artmaya devam ediyor. Bundan önceki senelerde dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında üst sıralarda mutlaka birkaç tenisçi yer alıyordu. Az evvel bahsettiğim Federer ve Serena gibi sembolleşmiş oyuncuların turnuva para ödülleri dışında çok ciddi sponsorluk gelirleri de vardı. Mesela Sportico’nun hesaplamasına göre Federer yaklaşık 1,6 milyar dolarlık kariyer geliriyle tüm zamanların en fazla para kazanmış dokuzuncu sporcusuydu.
Tenisteki tüm bu çekişmenin ve kazançların göbeğinde de elbette grand slam turnuvası denilen dört büyük turnuva var: Takvim yılı içindeki kronolojik olarak sıralarsak Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık turnuvalarını geçen yıl yerinde 3 milyon 360 bin, ekran başındaysa yaklaşık 2 milyar kişi izledi. Yine bu dört turnuva 1,8 milyar dolarlık toplam gelir yarattı. Bu toplam gelirin yaklaşık yüzde 25’i turnuvaya katılan kadın ve erkek tenisçilere aktarılıyor. Özellikle şampiyon olanlara verilen para ödülü geçen 25 yılda büyük bir hızla arttı. Mesela geçen yıl Wimbledon ve ABD Açık şampiyonu her bir oyuncu yaklaşık 3,5 milyon dolarlık para ödülüne hak kazandı.
Pazarlamanın zaferi
Tenis üzerine uzun yıllardır araştırma yapan ve yüzlerce köşe yazısı kaleme alan Prof. Dr. Cem Çetin’e göre dört grand slam turnuvasının başarısı bunların çok iyi pazarlanmasından kaynaklanıyor.
Muhtemelen golf, motor sporları ve boksla beraber sporculara en fazla gelir getiren bireysel spor dalı tenis. Tenisin sporculara böyle ciddi bir gelir sağlamasının temelinde yatan sebep ne?
Günümüzde profesyonel spor dallarının ticari mantıkla yönetilmesi gerekiyor. Bu konuda uzun yıllar önce kurulmuş ATP erkekler için, WTA’in kadınlar için doğru adımları attı. Uluslararası federasyondan bağımsız bir şekilde daha ticari bir zihniyetle tenisi organize etmeye başladılar. Bununla birlikte hem turnuva sayısı arttı hem de gelirler arttı. Bu iki oluşum sponsor bulma konusunda da çok başarılı olunca tenisin çok daha fazla para girmeye başladı. Bu da doğal olarak oyuncuları kazançlarına yansıdı.
Profesyonel tenisin motoru olan dört grand slam turnuvasının her biri yılda 350 ila 550 milyon dolar gelir elde ediyor. Bu turnuvaların bu kadar fazla gelir üretmesinin sebeplerinin nedir?
Bunu kesinlikle bir pazarlama zaferi olarak bakıyorum. Çünkü spor organizasyonların seviyesinde global ölçekte müthiş bir rekabet ortamı var. Dolayısıyla bu turnuvalar hem bu rekabet ortamında yerlerini korumak hem de büyümek için bir çaba sarf etmek mecburiyetindwe. Dolayısıyla da bu dört grand slam turnuvasının organizatörleri gelirlerini maksimize etmek için sürekli yeni adım atıyorlar. Tesislerini büyütüyorlar, gece maçlarını programa dahil ediyorlar. Tüm bu yeni adımlarla hem sponsor hem televizyon geliri hem de gişe gelirlerinde ciddi artışlar kaydediyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi kesinlikle bir pazarlama stratejisinin sonucu.
Erkeklerde neredeyse 20 yıl süren 3 büyükler dönemi gördük. Djokoviç de emekliye ayrıldıktan erkek tenisi ticari bir sıkıntı yaşar mı?
Elde yıldız sporcu olmadığında tenisi bekleyen bir risk faktörü var elbette. Ama şimdilik erkeklerdeki Alcaraz-Sinner rekabeti organizatörleri kurtaracakmış gibi duruyor. Bence Sinner’a çok kısa bir doping cezası verilmesinin altında yapan nedenlerden biri de bu olabilir. Çünkü Alcaraz’ın karşısında mutlaka bir rakip olması gerekiyor. Çünkü bir rekabet ortamı yaratmazsanız ve tek bir sporcunun domine etmesine göz yumarsanız maalesef pek ilgi uyandıramazsınız ve seyirciler biraz uzaklaşır o spor dalından. Buraya üçüncü ve dördüncü isimleri de katabilirlerse tenis turnuvaları yine ilgi uyandırmaya devam eder. Ve kazançlarda da bir gerileme söz konusu olmaz.
İki kritik konu
Tüm bunların yanında, tenisteki bu gelir paylaşımıyla ilgili iki kritik konu var: Birincisi erkek tenisinin yılın bütününde daha fazla gelir temin etmesi. Erkek turnuvalarını yöneten ATP’nin 2022’deki geliri 259 milyon dolardı. Buna karşılık kadın tenisini yöneten WTA’in gelirleri yalnızca 114 milyon dolardı. WTA aradaki açığı kapatmak hedefiyle önce 2023’te CVC Capital Partners’la ortaklaşa bir girişim kurup karşılığında 150 milyon dolar aldı. 2024’te yıl sonu finalleri için Suudi Arabistan kamu yatırım fonu PIF’le üç yıllık anlaşma imzaladı.
İkinci konuysa grand slam turnuvaları ile oyuncular arasındaki gelir paylaşımı anlaşmazlığı. Üst düzey 20 kadar kadın ve erkek tenisçi geçen nisan ayında dört büyük turnuvaya mektup yazarak para ödüllerine ayrılan payın yüzde 15-20 bandından yüzde 50 seviyesine çekilmesini talep ediyor. Bu talebin yakın gelecekte bir kriz oluşturup oluşturmayacağını göreceğiz.
Şampiyonlara 3 milyon sterlin
Wimbledon’da bu yıl para ödülleri yüzde yedi oranında artırıldı. Buna göre tek kadınlarda ve erkeklerde şampiyonluk ödülü 3 milyon sterline olacak. Finalistler 1,5 milyon sterlin alacak. İlk turda elenen tenisçilerin ödülü de 66 bin sterlin.
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