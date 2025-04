Festival dünyasına eğlenceli yolculuk

Takip Et

Fikret ÇENGEL

Özgürlük, çılgınlık, bolca müzik ve lüks. Bunlar bir arada buluşabilir mi? Evet! Kaliforniya'nın çöl ortamındaki İndio kentinde gerçekleşen Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali, 1999 yılından beri aralıklı 1’er haftayla yapılıyor. Festivalde öncelik müzik. Peki lüks bunun neresinde?

Çöl bölgesine gitmeden önce, Los Angeles'ta bir mola verip Melrose Avenue'daki trend butiklerden bir festival kreasyonu hazırlamak âdettendir. Ünlülerin uğrak yeri ise ünlü SLS Hotel Beverly Hills. Konserden sonra biraz sessizlik için buraya geldiğinizde sahnede izlediğiniz sanatçı ile aynı asansöre binme ihtimaliniz çok yüksek. Lüks bir Coachella deneyimi istiyorsanız, VIP biletler, Safari Camping ve özel partilere erişim gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Torrechayoc’un efendisine saygı duruşu

Torrechayoc Lordu festivali, 1860 yılına kadar dayanıyor. Peru'daki Kutsal Vadi'de Urubamba'nın koruyucu azizi olan Torrechayoc Efendisi (Señor de Torrechayoc)u anmak için binlerce insan günlerce renkli bir geçit sunuyor.

Fiesta San Antonio: Müzik, renk ve kültür şöleni

New Orleans'ın Mardi Gras'ı varsa, San Antonio'nun da Fiesta'sı var. Çılgın bir savaş ve ardından gelen bağımsızlık. Kanla yazılmış bir tarihin zaferi, 134 yıldır çiçekler ve zengin bir mutfakla kutlanıyor. Fiesta San Antonio ya da kısaca Fiesta, Alamo ve San Jacinto savaşlarının kahramanlarını ve ardından gelen bağımsızlığı anmak üzere, 1891 yılından beri ‘çiçek savaşı’ olarak her yılın nisan ve mayıs aylarında kutlanıyor. 500 milyon dolarlık bir ekonomi yaratan ve 11 gün süren partiye dünyanın her köşesinden gelen 4 milyona yakın ziyaretçi, 100’den fazla etkinliğe katılabiliyor. Fiesta günlerinde herkes kral ve kraliçe. En azından öyle hissettiriliyor, çünkü o gün herkes özel. Tarihin bir parçası olan, çok kültürlü geleneklerin büyük porsiyonlarının sunulduğu ve hayallerinizin ötesinde yiyecek ve içeceğin olduğu bir partinin kahramanı olmayı seviyorsanız, San Antonio'daki Fiesta tam size göre. Kentin simgelerinden olan St. Anthony oteli, 1920'lerden beri Fiesta’ya katılan kraliyet ailesi mensuplarına ev sahipliği yaptı. Lüks konaklama olanaklarının yanı sıra, St. Anthony, kutlamalarının da tam kalbinde yer alıyor.