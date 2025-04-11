Festival gibisin katılmak istiyorum

Fikret ÇENGEL

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin başkenti Sevilla'da 169 yıllık geçmişe sahip "Feria Abril" (Nisan Fuarı) görsel bir şölen sunmaya devam ediyor. 1846’da hayvan pazarı olarak kurulan fuar, zamanla İspanya Kraliçesi İsabel’in verdiği destekle birlikte günümüzde Avrupa sosyetesinin buluşma etkinliğine dönüştü.

Bu yıl 6-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festivale çok sayıda ziyaretçinin katılması bekleniyor. Kent merkezine yayılan geniş bir alanda gerçekleşen ve 1 hafta süren şenlikte yerel kıyafetli kadınlar, bölgeye özgü süslü at arabaları ve bir flamenko türü olan "Sevillana" dansı öne öne çıkıyor.

7 gün süren festival, Sevilla’nın önde gelen isimlerini taşıyan arabaların geçit töreni ile başlıyor. Şehir merkezinde ve Guadalquivir Nehri’nin uzak kıyısındaki geniş bir alan özel olarak dekor ediliyor. Alandaki şenlik çadırlarında (Caseta) Sevilla'nın önde gelen aileleri misafirlerini görkemli bir şekilde ağırlıyor. Haliyle tatlı bir rekabet de yaşanıyor. Geç saatlere kadar süren eğlencelerde müzik ve dans eksik olmuyor. Konuklara ise bölgeye özgü manzanilla zeytini, rebujito kokteyli ve tapas ikram ediliyor.

En sulu festival: Songkran

2023 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklenen Songkran festivali aslında Tay Yeni Yılı olarak kutlanıyor. Tayland'da Songkran, Zodyak'ın ilk burcu olan Koç takımyıldızına güneşin yıllık geçişini ifade ediyor ve bu geçiş yeni yılın geleneksel başlangıcının simgesi. Ülkenin yıllık kültürel takviminin en önemli olaylarından biri olan ve haftalarca sürebilen festivalin en öne çıkan etkinliği su savaşları. Festival için bu ülkeye gelen yüzbinlerce turist ve yerel halk, su tabancaları ile birbirini ıslatıyor. Yeni yılın başlangıcı olarak kutlanan Songkran, Budistlerin sabah saatlerinde tapınaklardaki Buda heykellerine su dökmesiyle başlıyor.

Baharın en renkli hali: Atlanta Dogwood

Festivali Sıcaklıklar yükselip çiçekler açarken, bahar, gezginleri yeni maceralara atılmaya çağırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, çeşitli manzaralar ve canlı kültürler keşif için sonsuz fırsatlar sunuyor.