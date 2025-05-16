Firavunların ülkesine mistik bir yolculuk

Hayati ARIGAN

hayati.arigan@dunya.com

Afrika ve Asya’da toprağı bulunan tek ülke olan Mı­sır, turizmde yaptığı ciddi yatırımlarının karşılığını almaya başladı. Ülke, İslam, Yahudilik ve Hıristiyanlığın bir araya geldiği manevi ve dini bir alan. Mısır Tu­rizm Otoritesi’nin davetlisi ola­rak gittiğimiz Kahire ve Sharm El Şeyh’i gezdik, değişik aktiviteleri deneyimledik.

Bir yanda gelenekler, bir yanda modern dünya

Mısır’a adım attığınızda mo­dern dünya ile gelenekselliğin uyumu dikkat çekiyor. Antik mira­sa ev sahipliği yapan Mısır, ruhu­nuzda silinmez bir iz bırakıyor. 19. yüzyıl mimarisi ve canlı sokak ha­yatıyla bilinen Kahire şehir mer­kezi yürüyerek keşfedilebiliyor.

Kahve rengi ve tonlarının hâ­kim olduğu kentte binaların ço­ğunluğu eski ve bakımsız…Bir kıs­mı ise İngilizlerden kalan apart­man tarzı yapılar…Dünyanın en iyi dalış ve şnorkel deneyimlerini de burada yaşayabilirsiniz.

Firavunların evi: Büyük Mısır Müzesi

Dünyanın en büyük kapalı mü­zesi Büyük Mısır Müzesi (Grand Egyptian Museum) 2024 yılı­nın ekim ayında kısmen hizmete girdi. Giza Piramitleri'ne iki ki­lometre mesafede yer alan mü­zede büyük salon, büyük merdi­ven, halka açık 12 galeri sergiye açıldı. Müzeyi gezerken mede­niyetin şekillenmesinde rol oy­nayan zengin kültürel mirasın izini sürüyorsunuz. Sizi binler­ce yıl öncesine götüren müzenin tamamının 3 Temmuz 2025’te açılması planlanıyor. Dünyanın tek bir uygarlığa adanmış en bü­yük arkeoloji müzesi, Tutank­hamun'un hazineleri de dahil ol­mak üzere dünyanın en geniş Fi­ravun antikaları koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Yüz binden fazla eserin arasında 5 bin yıllık bir tarihe yayılan mumyalar, mü­cevherler, devasa heykeller bu medeniyete hayran bırakıyor. Büyük açılış öncesi yaklaşık ya­rım milyon turistin ziyaret etti­ği müze, Mısır’ın kültürel turiz­minde en önemli yerlerden biri. Mimari ve tasarımı piramit fikri­ne dayanan müze, iki bölümden oluşuyor.

Birinci bölüm ticari alan ve bu ticari alanda çok sayıda kahve, restoran ve hediyelik eşya dük­kânı bulunuyor. Ayrıca serginin diğer bölümünde iklimlendirme kontrolü var. Sergilenen eserle­rin multimedya ve grafikleri olan vitrinler bulunuyor. İkinci bölüm ise müze teşhirinin yapıldığı bö­lüm. Müzede, içinde 18 adet labo­ratuvara sahip Ortadoğu'nun en iyi restorasyon merkezlerinden biri de bulunuyor.

II. Ramses karşılıyor

Büyük Mısır Müzesi girişinde II. Ramses'in asılı dikilitaşı var. Ve bu, dünyanın ilk asılı dikilita­şı. Müze, modern teknolojik im­kânlarla donatılmış. Yaşlılar için asansörler, yürüyen merdivenler var. Engelliler de ayrıca düşünl­müş. Mısır'da engelli dostu müze fikri veya konsepti ilk kez burada uygulanıyor. Müze, devasa obje­lerin sergilenmesini görebilece­ğiniz ender müzelerden biri...

Tematik ve kronolojik tur

Bilet ücreti 27 dolar olan müze­de, hem tematik bir tur hem de kro­nolojik bir tur yapabiliyorsunuz.

Yedi Harika'dan biri: Piramitler

Giza Piramitleri ve Sfenks şehrin hemen dışında. Giza Platosu, Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Büyük piramitlere ve esrarengiz Sfenks’e ev sahipliği yapıyor. 4 bin yıl öncesine dayanan bu anıtsal yapılar, “Eski Mısır mühendisliğinin ve yaratıcılığının kaynakları nerden geliyor” sorusunu aklınıza getiriyor.

Halı olmayan cami Muhammed Ali Cami

Kahire’de ilgi çekici yerler arasında Selahaddin Kalesi, El-Azhar Camii ve Medresesi, El-Mukattam Tepesi ve El- Fustat ziyaret edilebilir. Muhammed Ali Paşa tarafından Selahaddin Kalesi kompleksinin içinde inşa edilen Muhammed Ali Cami, turistlerin en çok ilgisini çeken ibadet merkezi. 84 metre yüksekliğindeki ikiz minareleriyle Mısır'ın en yüksek minarelerine sahip olan camiye giriş ise ücretli. İçinde halı olmayan camiye girerken ayrıca 10 TL galoş ücreti ödüyorsunuz.

Krallar ve tanrıların senaryosu

Koruma, Restorasyon ve Eski Eser Taşımacılığı Genel Müdürü Eissa Zidan, “Bu müzede sadece bir Mısır medeniyeti sergileniyor. Kral II. Ramses'e ait asılı dikilitaştan başlıyoruz ve ardından ana girişe giriyoruz. Antik Mısır'ın Tanrı Babası'nı Kral II. Ramses'le buluyoruz. Ziyaretçileri karşılayacak ve ‘Büyük Mısır Müzesi'ne hoş geldiniz’ diyecek. Ayrıca atriumda iki büyük heykel ve Kral Ramses'in oğlu Kral Merimbetta'nın sütunu var” diyor.

Türk halkının gelip büyük Mısır Müzesi'ni görmesini umut ettiğini ifade eden Zidan, “Türk insanını çok çok seviyorum çünkü Türkiye'yi ziyaret ediyorum ve burayı çok çok güzel bir ülke olarak görüyorum. Bu müzeyi bir yıl içinde 5 milyon ziyaretçinin ziyaret etmesini bekliyoruz” diye konuşuyor. Zidan müze ilgili de şu bilgileri verdi: “Daha önce sergilenmeyen bazı eserleri ilk kez göreceksiniz. Ayrıca 7000 metrekarelik bir alanımız ve sadece 60 parçadan oluşan büyük bir merdivenimiz var. Sadece 60 parça sergileniyor. Bu arada eseri herhangi bir senaryo olmadan bir araya getirmiyoruz. Örneğin Büyük Mısır Müzesi'ndeki her galeri için bir senaryomuz var. Ondan sonra kral ve tanrılar ve sonuncusu da yaşamdan sonraki ilk senaryo.”

Her bütçeye uygun: Nil turu

Kahire’nin ortasından geçen 6.650 kilometre boyunca uzanan Nil Nehri’nde, doğal yolculuklar ve tekne gezintileri yapabiliyorsunuz. Bütçenize göre ister restoran ve eğlence organize eden büyük nehir vapurlarıyla, ister küçük teknelerle gece yapacağınız turlar, şehrin siluetine eşsiz bir bakış açısı ile ışıl ışıl Kahire’yi farklı bir açıdan görmenizi sağlıyor.

Hedef 30 milyon turist

Mısır, 2024’te 15.7 milyon ziyaretçiyle yeni bir turizm rekoru kırdı. 2030’a kadar hedef 30 milyon turist. 2024 itibarıyla Mısır'da yaklaşık 1.200 otel ve toplamda 200 bin oda bulunuyor. 2023’te otel doluluk oranları en yoğun sezonlarda yüzde 90’a kadar çıkmış

Mutlaka yapın

● Egzotik balık türleri ve canlı mercan resiflerini görebileceğiniz denizaltı tekne turu. Ras Muhammad milli parkında yapılan tekne turu 1.5 saat sürüyor. Kişi başı 50 dolar bilet fiyatı bulunan tekneler size eşsiz bir denizaltı hayatı deneyimi sunuyor.

● Sharm’da çölde safari yapmak ise çok eğlenceli. Gruplar halinde otelinden alınarak alana getirilen turistler 20 dolar karşılığında unutulmaz bir safari deneyimi yaşıyor.



Mısır'ın Güney Sina’nın ucunda yer alan bir tatil kenti ve turizm merkezi Sharm El-Şeyh, Kızıldeniz’in 750'den fazla egzotik balık türüne ev sahipliği yapan, canlı mercan resiflerini görebileceğiniz en önemli bölge.