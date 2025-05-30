Flört uygulamaları melek mi şeytan mı?

Araştırmalara göre, dünya­da doğurganlık oranı sü­rekli düşüyor ve dünya nüfusunun artış hızı her geçen yıl azalıyor. Enflasyon, savaşlar, gelir adaletsizliği, çocuk bakım mas­rafları ve yüksek yaşam maliyet­leri gibi gerçekleri kimse konuş­mazken, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, geçen hafta katıldığı bir podcast programında, gençle­rin evlilikten uzaklaşması ve aile kurmamasının sebebini “online flört uygulamalarına” bağladı.

Dijital çağın gelmesi ve sosyal medyanın birçok konuda gün­dem belirleyici olmasıyla birlikte ortaya çıkan flört uygulamaları, tüm dünyada olduğu gibi Türki­ye’de de geniş bir kesim tarafın­dan kullanılıyor. Etrafımda flört uygulamalarından tanışıp evle­nen birçok çift olduğu gibi, bu uy­gulamalardan dili yanmış kişiler de bulunuyor.

J.D. Vance, geçen hafta New York Times'ın “Interesting Ti­mes” (İlginç zamanlar) adlı po­dcast'inde verdiği röportajda, program sunucusu ve Times kö­şe yazarı Ross Douthat'a şunla­rı söyledi: “Gençlerin temel flört davranışlarına bakarsanız, ben­ce bunun büyük bir kısmı, flört uygulamalarının bizim farkında olmadığımız kadar yıkıcı olma­sından kaynaklanıyor. Genç er­keklerimiz ve kadınlarımız flört etmiyorlar ve flört etmiyorlarsa da evlenmiyorlar, aile kurmuyor­lar.”

Faydalı mı zararlı mı?

Peki Tinder, Hinge, Bumble gibi flört uygulamaları aslında insan­ların birbirleriyle tanışıp kaynaş­ması açısından faydalı mı yoksa yüz yüze tanışmayı ve toplumsal sosyalleşmeyi azalttığı için zarar­lı mı?

Aslına bakarsanız flört uygu­lamaları son dönemde sadece J.D. Vance tarafından değil, baş­ka birçok kesim tarafından da çok eleştiriliyor. Örneğin geçen sene ABD’de altı kişi, popüler flört uy­gulamaları Tinder, Hinge ve The League’in, kullanıcıları “sonsuz romantik eşleşmeler vaadiyle ba­ğımlı hale getirdiğini ve insanla­rın dürtüsel davranışlarını sür­dürmelerini sağlamak amacıyla para ödemeye teşvik ettiğini” öne sürerek bu uygulamalara karşı dava açtı.

New York, Kaliforniya ve Flo­rida gibi eyaletlerdeki altı da­vacı tarafından açılan dava, ar­kadaşlık uygulamalarının ana şirketi Match Group'un, “Kul­lanıcıları, Match'in kasıtlı ola­rak ulaşılmaz kıldığı psikolojik ödüllerin peşinde koşan kumar­bazlara dönüştürmek için” uygu­lamaları oyunlaştırdığını iddia ediyordu. Hinge'in reklam sloga­nında “silinmek için tasarlandı” diye övünülürken, davada Match Group'un arkadaşlık uygulama­larının aslında kullanıcıları ger­çek aşkı bulamayan ve bunun ye­rine halka açık şirketin gelir akı­şını sürdürmek için abonelikler ve diğer ücretli avantajlar satın almaya devam eden “bağımlılar” haline getirmek için tasarlandığı iddia ediliyor.

Ücretsiz olarak indirilebiliyor

Tinder ve Hinge gibi birçok po­püler arkadaşlık uygulaması üc­retsiz olarak indirilip kullanıla­biliyor, ancak uygulamada sınır­sız sayıda seçim yapabilmek veya en çok beğenilen bekarların pro­fillerine erişebilmek için ücretli abonelik gerekiyor. “Sosyal med­ya flörtünü” eleştirenler, çoğu sosyal medya platformunun bil­dirimler ve “sonsuz kaydırma” gi­bi özellikler kullanarak, insanları bir nevi “bağımlı” hale getirdiğini ve kullanıcıların karşı konulamaz bir şekilde ekranlarına bakmaya devam etmelerini sağladığını öne sürüyor.

Match Group ise davaya konu olan iddiaları “saçma ve hiçbir dayanağı olmayan iddialar” ola­rak değerlendirmişti. Pew Araş­tırma Merkezi’nin en son yayın­ladığı araştırmaya göre, Ameri­ka’da 30 yaşın altındaki gençlerin yüzde 53’ünün, 30 ile 49 yaş aralı­ğındaki yetişkinlerin yüzde 37’si­nin, 50 ile 64 yaş arasındaki orta yaşlıların da yüzde 13’ünün flört uygulamalarını en az bir kez kul­landığı belirtiliyor.

Yapay zekaya “evet”

Yüz yüze flört ve sosyalleşme söz konusu ol­duğunda genç­lerde durum daha da vahim. Bırakın flört uy­gulamasını, ya­kın zamanda ya­pılan bir ankete göre, dünyada Z ku­şağındaki yetişkin­lerin 10'da 8'i bir ya­pay zeka ile evlenmeyi kabul edeceklerini söylü­yor. Bunun temel nedenini ise “yapay zekanın yargı­layıcı olmaması” olarak açıklıyorlar. Beğenin ya da beğenmeyin, flört uygulamaları artık çağımı­zın bir gerçeği. Nasıl ki insanlar artık sosyal medya üzerinden si­yaset, ekonomi, vs tartışabiliyor­larsa, sosyal medyada gruplar kurup eylemler ve akti­viteler organize ede­biliyorlarsa, aynı şe­kilde sosyal medya üzerinden tanışıp flört etmeleri de bir o kadar doğal.