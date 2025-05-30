Flört uygulamaları melek mi şeytan mı?
Enflasyon, gelir adaletsizliği ve yüksek yaşam maliyetlerinin ayyuka çıktığı yeni dünya düzeninde, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, gençlerin evlilikten uzaklaşması ve aile kurmamasının sebebinin “online flört uygulamaları” olduğunu iddia etti. Ancak beğenin ya da beğenmeyin, flört uygulamaları artık çağımızın gerçeği.
Araştırmalara göre, dünyada doğurganlık oranı sürekli düşüyor ve dünya nüfusunun artış hızı her geçen yıl azalıyor. Enflasyon, savaşlar, gelir adaletsizliği, çocuk bakım masrafları ve yüksek yaşam maliyetleri gibi gerçekleri kimse konuşmazken, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, geçen hafta katıldığı bir podcast programında, gençlerin evlilikten uzaklaşması ve aile kurmamasının sebebini “online flört uygulamalarına” bağladı.
Dijital çağın gelmesi ve sosyal medyanın birçok konuda gündem belirleyici olmasıyla birlikte ortaya çıkan flört uygulamaları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir kesim tarafından kullanılıyor. Etrafımda flört uygulamalarından tanışıp evlenen birçok çift olduğu gibi, bu uygulamalardan dili yanmış kişiler de bulunuyor.
J.D. Vance, geçen hafta New York Times'ın “Interesting Times” (İlginç zamanlar) adlı podcast'inde verdiği röportajda, program sunucusu ve Times köşe yazarı Ross Douthat'a şunları söyledi: “Gençlerin temel flört davranışlarına bakarsanız, bence bunun büyük bir kısmı, flört uygulamalarının bizim farkında olmadığımız kadar yıkıcı olmasından kaynaklanıyor. Genç erkeklerimiz ve kadınlarımız flört etmiyorlar ve flört etmiyorlarsa da evlenmiyorlar, aile kurmuyorlar.”
Faydalı mı zararlı mı?
Peki Tinder, Hinge, Bumble gibi flört uygulamaları aslında insanların birbirleriyle tanışıp kaynaşması açısından faydalı mı yoksa yüz yüze tanışmayı ve toplumsal sosyalleşmeyi azalttığı için zararlı mı?
Aslına bakarsanız flört uygulamaları son dönemde sadece J.D. Vance tarafından değil, başka birçok kesim tarafından da çok eleştiriliyor. Örneğin geçen sene ABD’de altı kişi, popüler flört uygulamaları Tinder, Hinge ve The League’in, kullanıcıları “sonsuz romantik eşleşmeler vaadiyle bağımlı hale getirdiğini ve insanların dürtüsel davranışlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla para ödemeye teşvik ettiğini” öne sürerek bu uygulamalara karşı dava açtı.
New York, Kaliforniya ve Florida gibi eyaletlerdeki altı davacı tarafından açılan dava, arkadaşlık uygulamalarının ana şirketi Match Group'un, “Kullanıcıları, Match'in kasıtlı olarak ulaşılmaz kıldığı psikolojik ödüllerin peşinde koşan kumarbazlara dönüştürmek için” uygulamaları oyunlaştırdığını iddia ediyordu. Hinge'in reklam sloganında “silinmek için tasarlandı” diye övünülürken, davada Match Group'un arkadaşlık uygulamalarının aslında kullanıcıları gerçek aşkı bulamayan ve bunun yerine halka açık şirketin gelir akışını sürdürmek için abonelikler ve diğer ücretli avantajlar satın almaya devam eden “bağımlılar” haline getirmek için tasarlandığı iddia ediliyor.
Ücretsiz olarak indirilebiliyor
Tinder ve Hinge gibi birçok popüler arkadaşlık uygulaması ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor, ancak uygulamada sınırsız sayıda seçim yapabilmek veya en çok beğenilen bekarların profillerine erişebilmek için ücretli abonelik gerekiyor. “Sosyal medya flörtünü” eleştirenler, çoğu sosyal medya platformunun bildirimler ve “sonsuz kaydırma” gibi özellikler kullanarak, insanları bir nevi “bağımlı” hale getirdiğini ve kullanıcıların karşı konulamaz bir şekilde ekranlarına bakmaya devam etmelerini sağladığını öne sürüyor.
Match Group ise davaya konu olan iddiaları “saçma ve hiçbir dayanağı olmayan iddialar” olarak değerlendirmişti. Pew Araştırma Merkezi’nin en son yayınladığı araştırmaya göre, Amerika’da 30 yaşın altındaki gençlerin yüzde 53’ünün, 30 ile 49 yaş aralığındaki yetişkinlerin yüzde 37’sinin, 50 ile 64 yaş arasındaki orta yaşlıların da yüzde 13’ünün flört uygulamalarını en az bir kez kullandığı belirtiliyor.
Yapay zekaya “evet”
Yüz yüze flört ve sosyalleşme söz konusu olduğunda gençlerde durum daha da vahim. Bırakın flört uygulamasını, yakın zamanda yapılan bir ankete göre, dünyada Z kuşağındaki yetişkinlerin 10'da 8'i bir yapay zeka ile evlenmeyi kabul edeceklerini söylüyor. Bunun temel nedenini ise “yapay zekanın yargılayıcı olmaması” olarak açıklıyorlar. Beğenin ya da beğenmeyin, flört uygulamaları artık çağımızın bir gerçeği. Nasıl ki insanlar artık sosyal medya üzerinden siyaset, ekonomi, vs tartışabiliyorlarsa, sosyal medyada gruplar kurup eylemler ve aktiviteler organize edebiliyorlarsa, aynı şekilde sosyal medya üzerinden tanışıp flört etmeleri de bir o kadar doğal.