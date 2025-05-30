Gelinliğini kişiliğine göre seç: Prenses misin, bohem mi?

Düğün sezonu gelmişken, ge­linlik modası da tüm ihti­şamıyla sahnede yerini alı­yor. 2025’te klasik zarafet modern dokunuşlarla buluşuyor. A kesim ve prenses modellerin popülerliği devam ederken, balık kesim ve bo­hem tarzlar şehirli, özgüveni yük­sek gelinlerin yeni gözdesi. Ünlü tasarımcı Özlem Süer ile gelinlik trendlerini konuştuk.

Ne zamandır gelinlik tasarlıyorsunuz? Sizi bu alana çeken neydi?

Bir moda tasarımcısı olarak ge­linlik tasarlamamın ardında, bir kadının hayatındaki en özel anlar­dan birine dokunma arzusu yatı­yor. Her gelinlik, sadece bir kıya­fet değil; hayallerin, duyguların ve kişisel bir hikâyenin yansıma­sı. Özlem Süer White markası da tam bu duygudan doğdu. Kadınla­rın o eşsiz günde kendilerini hem özel hem özgür hissedecekleri ta­sarımlar yaratma isteğiyle. Ken­di yolculuğumda, gelinliğin sade­ce bir gelenek değil, aynı zamanda bir dönüşüm sembolü olduğunu fark ettim. Bu yüzden Özlem Süer White, düşlerin gerçeğe, zarafetin kişisel bir ifadeye dönüştüğü nok­tada var oldu.

Yıllar içinde gelinlik anlayışında nasıl değişiklikler gözlemlediniz?

Pandemiyle birlikte sadelik ön plana çıkmaya başladı. Toplum onayı alma, ideal gelin olma arzusu yerini kendini gelin olarak ifade et­meye bırakıyor. Artık daha bireysel seçimler ve kişisel tarz ön planda. Klasik modeller hala yerini korur­ken, ifade etme biçimlerinin çok­luğuyla yeni tarzlar ortaya çıkıyor. Kadınların, seçimlerinde artık da­ha özgür olmasıyla birlikte gelinliği gelenek için değil, ifade etme aracı olarak görüyorlar. Düğün estetiği­nin bir tür "sosyal gösterim" aracı­na dönüşmesi, gelinliğe yüklenen anlamı da değiştiriyor. Artık gelin­lik sadece o gün için değil, yıllar­ca dijital hafızada kalacak bir imaj olarak düşünülüyor.

Sosyal medyanın gelinlik seçimleri üzerindeki etkisini nasıl görüyorsunuz?

Dünyanın öbür ucundaki este­tiğe olan ulaşım arttıkça talepler karmaşıklaşıyor. Tasarımcıları bu noktada bekleyen zorluk, evren­sel estetiğe hitap ederken kökler­den uzaklaşmamak oluyor. Sosyal medyadan aldıkları ilhamla gelin­ler kendi hayal ettikleri elbiseyi diktirmek istiyor. Pinterest ve Ins­tagram, gelinlik ilhamının yüzde 70'inden fazlasının kaynağı hali­ne geldi (Bridal Buyer UK verisi). Z kuşağı önce ekranda görüp hisse­den, sonra deneyen bir alışkanlıkla geliyor. Fakat bu noktada tasarım­cılar yaratıcılık sunmak isterken, müşteri "görselin aynısını istiyo­rum" diyor, bu da özgün tasarımı engelliyor.

Bir gelin size geldiğinde ilk ne yaparsınız? Süreç nasıl başlıyor?

Bir gelin stüdyomuza ilk kez gel­diğinde, süreç onun hayalini ve duygusunu anlamakla başlar. Önce gelinle sıcak bir sohbet edilir. Dü­ğün mekanı, tarihi, konsepti ve na­sıl bir gelin olmak istediği üzerine konuşulur. Gelin adayının vücut ti­pi, stil tercihleri ve kişisel zevkle­ri göz önünde bulundurularak en uygun kesimler ve kumaşlar üzeri­ne konuşulur. Hazır koleksiyonu­muzdan parçalar denenebilir veya bu görüşmeye göre tamamen kişi­ye özel bir tasarım süreci başlatı­lır. Gelinlik belirlendikten sonra, ölçüler alınır ve tasarım netleşti­rilir. Kumaş, dantel, işlemeler gibi detaylar birlikte seçilir. Genellikle 2-3 prova gerçekleştirilir. Her pro­va, gelinliğin vücuda tam oturması, duruşunun incelenmesi ve detay­ların tamamlanması için yapılır.

Bu sezonun öne çıkan gelinlik modelleri neler?

A kesim gelinlikler hâlâ en çok tercih edilen modeller arasında. Bunun başlıca nedeni, bu modelin hemen her vücut tipine uygun ol­ması ve klasik zarafeti temsil etme­si. Prenses modeller de güçlü bir nostalji barındırdığı için düğünü "masalsı" bir deneyime dönüştür­mek isteyen gelinler tarafından tercih ediliyor. Ancak son yıllar­da belirgin bir dönüşüm gözlemle­niyor: modern, şehirli ve özgüve­ni yüksek kadınlar arasında balık kesim, minimal ve bohem tarzlar ciddi biçimde yükselişte. Özellik­le sade, dantel detaylı, düz siluetli gelinlikler, "az çoktur" anlayışını benimseyen, stil sahibi gelinlerin gözdesi haline geldi. Bohem tarz ise doğallığı, samimiyeti ve özgürlü­ğü simgelemesiyle özellikle kır dü­ğünlerinde tercih edilen bir çizgiye dönüştü.

Türk gelinleri en çok hangi tarzları tercih ediyor?

Genellikle A kesim ve prenses, balık ve bohem model gelinlikler­dir. Bu dört tarz, vücut tipine uy­gunluğu ve gösterişli duruşları ne­deniyle öne çıkar.

A Kesim Gelinlikler: En popü­ler tercihlerden biri. Belden itiba­ren hafifçe açıldığı için hem zarif hem de vücut hatlarını dengeleyi­ci bir modeldir. Çoğu vücut tipine uyum sağladığı için sıkça seçilir. Kır düğünlerinden otel düğünlerine ka­dar her konsepte uyarlanabilir.

Prenses Model Gelinlikler: Gösterişi seven gelinlerin tercihi. Belden itibaren genişleyen kabarık etekler ile masalsı bir siluet yaratır. Daha çok büyük salon düğünleri ve ihtişamlı organizasyonlar için se­çilir. Özellikle genç yaş grubundaki gelinlerde sıklıkla görülür.

Balık Model Gelinlikler: Vü­cuduna güvenen ve feminen silu­eti vurgulamak isteyen gelinlerin tercihi. Daha dar kesim olduğu için hareket alanı sınırlı olabilir, bu ne­denle ikinci bir gelinlik olarak da tercih edilebilir. Şehirli, modern ve iddialı bir görünüm sağlar.

Bohem ve Dantel Ağırlık­lı Modeller: Özellikle son yıllar­da kır ve sahil düğünlerinde tercih ediliyor. Rahat, doğal ve romantik bir hava sunuyor.