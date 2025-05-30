Gelinliğini kişiliğine göre seç: Prenses misin, bohem mi?
Bu sezonun gelinlik modası, A kesimden bohem tarzlara uzanan geniş bir yelpazede her gelinin hayalini karşılıyor. Türk gelinlerinin tercihleri ve sosyal medyanın etkisiyle şekillenen trendler tasarımcıları hem evrensel hem özgün bir estetik yaratmaya zorluyor.
Düğün sezonu gelmişken, gelinlik modası da tüm ihtişamıyla sahnede yerini alıyor. 2025’te klasik zarafet modern dokunuşlarla buluşuyor. A kesim ve prenses modellerin popülerliği devam ederken, balık kesim ve bohem tarzlar şehirli, özgüveni yüksek gelinlerin yeni gözdesi. Ünlü tasarımcı Özlem Süer ile gelinlik trendlerini konuştuk.
Ne zamandır gelinlik tasarlıyorsunuz? Sizi bu alana çeken neydi?
Bir moda tasarımcısı olarak gelinlik tasarlamamın ardında, bir kadının hayatındaki en özel anlardan birine dokunma arzusu yatıyor. Her gelinlik, sadece bir kıyafet değil; hayallerin, duyguların ve kişisel bir hikâyenin yansıması. Özlem Süer White markası da tam bu duygudan doğdu. Kadınların o eşsiz günde kendilerini hem özel hem özgür hissedecekleri tasarımlar yaratma isteğiyle. Kendi yolculuğumda, gelinliğin sadece bir gelenek değil, aynı zamanda bir dönüşüm sembolü olduğunu fark ettim. Bu yüzden Özlem Süer White, düşlerin gerçeğe, zarafetin kişisel bir ifadeye dönüştüğü noktada var oldu.
Yıllar içinde gelinlik anlayışında nasıl değişiklikler gözlemlediniz?
Pandemiyle birlikte sadelik ön plana çıkmaya başladı. Toplum onayı alma, ideal gelin olma arzusu yerini kendini gelin olarak ifade etmeye bırakıyor. Artık daha bireysel seçimler ve kişisel tarz ön planda. Klasik modeller hala yerini korurken, ifade etme biçimlerinin çokluğuyla yeni tarzlar ortaya çıkıyor. Kadınların, seçimlerinde artık daha özgür olmasıyla birlikte gelinliği gelenek için değil, ifade etme aracı olarak görüyorlar. Düğün estetiğinin bir tür "sosyal gösterim" aracına dönüşmesi, gelinliğe yüklenen anlamı da değiştiriyor. Artık gelinlik sadece o gün için değil, yıllarca dijital hafızada kalacak bir imaj olarak düşünülüyor.
Sosyal medyanın gelinlik seçimleri üzerindeki etkisini nasıl görüyorsunuz?
Dünyanın öbür ucundaki estetiğe olan ulaşım arttıkça talepler karmaşıklaşıyor. Tasarımcıları bu noktada bekleyen zorluk, evrensel estetiğe hitap ederken köklerden uzaklaşmamak oluyor. Sosyal medyadan aldıkları ilhamla gelinler kendi hayal ettikleri elbiseyi diktirmek istiyor. Pinterest ve Instagram, gelinlik ilhamının yüzde 70'inden fazlasının kaynağı haline geldi (Bridal Buyer UK verisi). Z kuşağı önce ekranda görüp hisseden, sonra deneyen bir alışkanlıkla geliyor. Fakat bu noktada tasarımcılar yaratıcılık sunmak isterken, müşteri "görselin aynısını istiyorum" diyor, bu da özgün tasarımı engelliyor.
Bir gelin size geldiğinde ilk ne yaparsınız? Süreç nasıl başlıyor?
Bir gelin stüdyomuza ilk kez geldiğinde, süreç onun hayalini ve duygusunu anlamakla başlar. Önce gelinle sıcak bir sohbet edilir. Düğün mekanı, tarihi, konsepti ve nasıl bir gelin olmak istediği üzerine konuşulur. Gelin adayının vücut tipi, stil tercihleri ve kişisel zevkleri göz önünde bulundurularak en uygun kesimler ve kumaşlar üzerine konuşulur. Hazır koleksiyonumuzdan parçalar denenebilir veya bu görüşmeye göre tamamen kişiye özel bir tasarım süreci başlatılır. Gelinlik belirlendikten sonra, ölçüler alınır ve tasarım netleştirilir. Kumaş, dantel, işlemeler gibi detaylar birlikte seçilir. Genellikle 2-3 prova gerçekleştirilir. Her prova, gelinliğin vücuda tam oturması, duruşunun incelenmesi ve detayların tamamlanması için yapılır.
Bu sezonun öne çıkan gelinlik modelleri neler?
A kesim gelinlikler hâlâ en çok tercih edilen modeller arasında. Bunun başlıca nedeni, bu modelin hemen her vücut tipine uygun olması ve klasik zarafeti temsil etmesi. Prenses modeller de güçlü bir nostalji barındırdığı için düğünü "masalsı" bir deneyime dönüştürmek isteyen gelinler tarafından tercih ediliyor. Ancak son yıllarda belirgin bir dönüşüm gözlemleniyor: modern, şehirli ve özgüveni yüksek kadınlar arasında balık kesim, minimal ve bohem tarzlar ciddi biçimde yükselişte. Özellikle sade, dantel detaylı, düz siluetli gelinlikler, "az çoktur" anlayışını benimseyen, stil sahibi gelinlerin gözdesi haline geldi. Bohem tarz ise doğallığı, samimiyeti ve özgürlüğü simgelemesiyle özellikle kır düğünlerinde tercih edilen bir çizgiye dönüştü.
Türk gelinleri en çok hangi tarzları tercih ediyor?
Genellikle A kesim ve prenses, balık ve bohem model gelinliklerdir. Bu dört tarz, vücut tipine uygunluğu ve gösterişli duruşları nedeniyle öne çıkar.
A Kesim Gelinlikler: En popüler tercihlerden biri. Belden itibaren hafifçe açıldığı için hem zarif hem de vücut hatlarını dengeleyici bir modeldir. Çoğu vücut tipine uyum sağladığı için sıkça seçilir. Kır düğünlerinden otel düğünlerine kadar her konsepte uyarlanabilir.
Prenses Model Gelinlikler: Gösterişi seven gelinlerin tercihi. Belden itibaren genişleyen kabarık etekler ile masalsı bir siluet yaratır. Daha çok büyük salon düğünleri ve ihtişamlı organizasyonlar için seçilir. Özellikle genç yaş grubundaki gelinlerde sıklıkla görülür.
Balık Model Gelinlikler: Vücuduna güvenen ve feminen silueti vurgulamak isteyen gelinlerin tercihi. Daha dar kesim olduğu için hareket alanı sınırlı olabilir, bu nedenle ikinci bir gelinlik olarak da tercih edilebilir. Şehirli, modern ve iddialı bir görünüm sağlar.
Bohem ve Dantel Ağırlıklı Modeller: Özellikle son yıllarda kır ve sahil düğünlerinde tercih ediliyor. Rahat, doğal ve romantik bir hava sunuyor.