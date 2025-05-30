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Gelinliğini kişiliğine göre seç: Prenses misin, bohem mi?

Bu sezonun gelinlik modası, A kesimden bohem tarzlara uzanan geniş bir yelpazede her gelinin hayalini karşılıyor. Türk gelinlerinin tercihleri ve sosyal medyanın etkisiyle şekillenen trendler tasarımcıları hem evrensel hem özgün bir estetik yaratmaya zorluyor.

Gülbin Özbey gulbin.ozbey@dunya.com
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Gelinliğini kişiliğine göre seç: Prenses misin, bohem mi?
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Düğün sezonu gelmişken, ge­linlik modası da tüm ihti­şamıyla sahnede yerini alı­yor. 2025’te klasik zarafet modern dokunuşlarla buluşuyor. A kesim ve prenses modellerin popülerliği devam ederken, balık kesim ve bo­hem tarzlar şehirli, özgüveni yük­sek gelinlerin yeni gözdesi. Ünlü tasarımcı Özlem Süer ile gelinlik trendlerini konuştuk.

Ne zamandır gelinlik tasarlıyorsunuz? Sizi bu alana çeken neydi?

Bir moda tasarımcısı olarak ge­linlik tasarlamamın ardında, bir kadının hayatındaki en özel anlar­dan birine dokunma arzusu yatı­yor. Her gelinlik, sadece bir kıya­fet değil; hayallerin, duyguların ve kişisel bir hikâyenin yansıma­sı. Özlem Süer White markası da tam bu duygudan doğdu. Kadınla­rın o eşsiz günde kendilerini hem özel hem özgür hissedecekleri ta­sarımlar yaratma isteğiyle. Ken­di yolculuğumda, gelinliğin sade­ce bir gelenek değil, aynı zamanda bir dönüşüm sembolü olduğunu fark ettim. Bu yüzden Özlem Süer White, düşlerin gerçeğe, zarafetin kişisel bir ifadeye dönüştüğü nok­tada var oldu.

Gelinliğini kişiliğine göre seç: Prenses misin, bohem mi? - Resim : 1

Yıllar içinde gelinlik anlayışında nasıl değişiklikler gözlemlediniz?

Pandemiyle birlikte sadelik ön plana çıkmaya başladı. Toplum onayı alma, ideal gelin olma arzusu yerini kendini gelin olarak ifade et­meye bırakıyor. Artık daha bireysel seçimler ve kişisel tarz ön planda. Klasik modeller hala yerini korur­ken, ifade etme biçimlerinin çok­luğuyla yeni tarzlar ortaya çıkıyor. Kadınların, seçimlerinde artık da­ha özgür olmasıyla birlikte gelinliği gelenek için değil, ifade etme aracı olarak görüyorlar. Düğün estetiği­nin bir tür "sosyal gösterim" aracı­na dönüşmesi, gelinliğe yüklenen anlamı da değiştiriyor. Artık gelin­lik sadece o gün için değil, yıllar­ca dijital hafızada kalacak bir imaj olarak düşünülüyor.

Gelinliğini kişiliğine göre seç: Prenses misin, bohem mi? - Resim : 2

Sosyal medyanın gelinlik seçimleri üzerindeki etkisini nasıl görüyorsunuz?

Dünyanın öbür ucundaki este­tiğe olan ulaşım arttıkça talepler karmaşıklaşıyor. Tasarımcıları bu noktada bekleyen zorluk, evren­sel estetiğe hitap ederken kökler­den uzaklaşmamak oluyor. Sosyal medyadan aldıkları ilhamla gelin­ler kendi hayal ettikleri elbiseyi diktirmek istiyor. Pinterest ve Ins­tagram, gelinlik ilhamının yüzde 70'inden fazlasının kaynağı hali­ne geldi (Bridal Buyer UK verisi). Z kuşağı önce ekranda görüp hisse­den, sonra deneyen bir alışkanlıkla geliyor. Fakat bu noktada tasarım­cılar yaratıcılık sunmak isterken, müşteri "görselin aynısını istiyo­rum" diyor, bu da özgün tasarımı engelliyor.

Gelinliğini kişiliğine göre seç: Prenses misin, bohem mi? - Resim : 3

Bir gelin size geldiğinde ilk ne yaparsınız? Süreç nasıl başlıyor?

Bir gelin stüdyomuza ilk kez gel­diğinde, süreç onun hayalini ve duygusunu anlamakla başlar. Önce gelinle sıcak bir sohbet edilir. Dü­ğün mekanı, tarihi, konsepti ve na­sıl bir gelin olmak istediği üzerine konuşulur. Gelin adayının vücut ti­pi, stil tercihleri ve kişisel zevkle­ri göz önünde bulundurularak en uygun kesimler ve kumaşlar üzeri­ne konuşulur. Hazır koleksiyonu­muzdan parçalar denenebilir veya bu görüşmeye göre tamamen kişi­ye özel bir tasarım süreci başlatı­lır. Gelinlik belirlendikten sonra, ölçüler alınır ve tasarım netleşti­rilir. Kumaş, dantel, işlemeler gibi detaylar birlikte seçilir. Genellikle 2-3 prova gerçekleştirilir. Her pro­va, gelinliğin vücuda tam oturması, duruşunun incelenmesi ve detay­ların tamamlanması için yapılır.

Gelinliğini kişiliğine göre seç: Prenses misin, bohem mi? - Resim : 4

Bu sezonun öne çıkan gelinlik modelleri neler?

A kesim gelinlikler hâlâ en çok tercih edilen modeller arasında. Bunun başlıca nedeni, bu modelin hemen her vücut tipine uygun ol­ması ve klasik zarafeti temsil etme­si. Prenses modeller de güçlü bir nostalji barındırdığı için düğünü "masalsı" bir deneyime dönüştür­mek isteyen gelinler tarafından tercih ediliyor. Ancak son yıllar­da belirgin bir dönüşüm gözlemle­niyor: modern, şehirli ve özgüve­ni yüksek kadınlar arasında balık kesim, minimal ve bohem tarzlar ciddi biçimde yükselişte. Özellik­le sade, dantel detaylı, düz siluetli gelinlikler, "az çoktur" anlayışını benimseyen, stil sahibi gelinlerin gözdesi haline geldi. Bohem tarz ise doğallığı, samimiyeti ve özgürlü­ğü simgelemesiyle özellikle kır dü­ğünlerinde tercih edilen bir çizgiye dönüştü.

Türk gelinleri en çok hangi tarzları tercih ediyor?

Genellikle A kesim ve prenses, balık ve bohem model gelinlikler­dir. Bu dört tarz, vücut tipine uy­gunluğu ve gösterişli duruşları ne­deniyle öne çıkar.

A Kesim Gelinlikler: En popü­ler tercihlerden biri. Belden itiba­ren hafifçe açıldığı için hem zarif hem de vücut hatlarını dengeleyi­ci bir modeldir. Çoğu vücut tipine uyum sağladığı için sıkça seçilir. Kır düğünlerinden otel düğünlerine ka­dar her konsepte uyarlanabilir.

Prenses Model Gelinlikler: Gösterişi seven gelinlerin tercihi. Belden itibaren genişleyen kabarık etekler ile masalsı bir siluet yaratır. Daha çok büyük salon düğünleri ve ihtişamlı organizasyonlar için se­çilir. Özellikle genç yaş grubundaki gelinlerde sıklıkla görülür.

Balık Model Gelinlikler: Vü­cuduna güvenen ve feminen silu­eti vurgulamak isteyen gelinlerin tercihi. Daha dar kesim olduğu için hareket alanı sınırlı olabilir, bu ne­denle ikinci bir gelinlik olarak da tercih edilebilir. Şehirli, modern ve iddialı bir görünüm sağlar.

Bohem ve Dantel Ağırlık­lı Modeller: Özellikle son yıllar­da kır ve sahil düğünlerinde tercih ediliyor. Rahat, doğal ve romantik bir hava sunuyor.