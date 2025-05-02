Girit'ten Side'ye gastrodiplomatik buluşma

Güneş az da olsa kendini gösterdi, bağ bahçeler şenlendi. Ben Side’de düzenlenen Girit’ten Side’ye etkinliğine katıldım; yeni kurulan Etki Derneği’nin turizm ve sanat ilişkisine bakışını ele al­dığı bir oturumu yönettim. Akde­niz’in iki farklı kıyısını birbirine bağlayan şahane yemekler tattım, güzel şarkılar dinledim, 35’inci yı­lını kutlayan Hemera’nın konuk­severliğini bir kez daha yaşadım.

Panel, Etki Derneği üyeleri Gü­ven Kıraç, Serdar Akar ve Ve­dat Atasoy’un katılımıyla ger­çekleşti. Side, bir süredir çok iyi hamlelerle çevresindeki destinasyonlardan ayrılı­yor ve yeni bir hikâye yazı­yor. Side’de çok sevdiğim restoranlar var. Oteller kapalı kutular gibi değil; yürüyüş yollarıyla kent merkezine bağlanıyor ve bu da Side esnafının ve iş­letmecisinin gelişmesi­ne olanak sağlıyor. Müşteri olunca herkes kendi işine gü­cüne daha çok özen gösteriyor ve birbirinden farklılaşıyor. An­talya turizminin en önemli nok­talarından biri olan Side, yaz se­zonunu festivallerle kutluyor ve sezonu uzatmak için yerel yöne­timle işbirliği içinde projeler üre­tiyor. Manavgat Belediyesi, bu başarılı organizasyon ile Side’ye dikkat çekmeyi başardı. Eminim gelecek yıllarda dünyanın her yerinden birçok meraklı kişi bu ‘gastrodiplomatik’ buluşmayı iz­lemeye gelecektir.

Antalya piyazı ile Yunan dakos yan yana

Girit’ten Side’ye Kültür ve Lez­zet Festivali'nin özel akşam ye­meği, Side Meydanı’ndaki Elia Restoran’da yapıldı. Dünyanın en iyi salatası seçilen Yunanis­tan’dan dakos ve 9’uncu sıradan listeye giren Antalya piyazı sof­rada yan yanaydı. Coğrafi işaret­li Antalya piyazı Çandır fasulye­sinden, tahini ise Manavgat altın susamından yapılınca tam oluyor.

Avronez salatası, hardal otu sa­latası, çullama böreği, kuzu etli kenger (şevket-i bostan), kuzu et­li arap saçı ve benim favorim olan horoz derisi suyunda haşlanmış kuzu etli, bembeyaz ve 'dişe gelen' erişte çok güzeldi. Side turizmi­nin öncülerinden rahmetli Nesrin Barut’un Girit mutfağının özel ye­mek tariflerini, gelini ve lokanta­nın sahibesi sevgili Filiz Barut’un zarif sunumuyla tattık. Filiz Ba­rut, gastronomiye olan ilgisini eğitimle pekiştirmiş; zevkli ve do­ğal bir mutfak anlayışıyla misafir­lerini ağırlıyor.

Side’de kadın şefler de öne çıktı: Hemera’daki öğle yemeğinde Ege mutfağının temsilcisi Şef Dilek Yetkiner'in imzası vardı. Özge Şa­hin, "Geleceğin Mutfağı" kitabını festival misafirleri için imzaladı. Şef Maria Ekmekçioğlu ise festi­val alanında Girit mutfağını hem anlattı hem de tattırdı.

Suat Şakir’in restoranı

Side’de sinemacılarla, belge­selcilerle bir arada olunca hikâ­yeler de önünüze düşüyor. Şakir Paşa ailesinin hikâyesini ve iz­lerini hep merakla takip ederim NOW TV'deki diziyi de izliyor ve çok sevdiğim Halikarnas Balıkçı­sı’nın hikâyesine yeniden tanıklık ediyorum.

Bambaşka hikâye de ailenin küçük oğlu Suat Şakir Kabaağaç­lı’nınki. Cevat Şakir Bodrum için neyse, Suat Şakir de Side için ay­nı şey. Altı dil bilen, uzun yıllar is­tihbaratta çalışan Suat Şakir ve eşi Mizou, 1960'lı yıllarda Side’ye yerleşiyorlar. O yıllarda Side, ar­keologların, gazetecilerin, diplo­matların ve hippilerin tercih et­tiği, turizme ilk açılan beldeler­den biri. Suat Şakir ve Fransız eşi Mizou, sahilde açtıkları Pamfil­ya Restoran’da misafirlerini ağır­lıyor ve kentin tanıtımı için çaba gösteriyorlarmış.

Suat Şakir’in annesi İsmet Ha­nım, Girit Adası’ndan İstanbul’a gelin gelmiş; bu yüzden Suat Şa­kir’in Side’yi seçmesinde bu kök­lerin de etkili olduğunu düşünü­yorum.

Side yaşayan bir antik şehir; kahverengi tabelaya bakıp gitmi­yorsunuz, gittiğinizde çok geçmiş bir zamanın içinde dolaşıyorsu­nuz.

Kültür ve sanat etkinliklerinin sürdürülebilirliği açısından kül­tür merkezlerinin, kolektif ve ka­musal kültürel alanların çoğalma­sı gerekiyor. Modern ve donanımlı bir kültür merkeziniz varsa etkin­likler, festivaller ve konferanslar düzenlemek kolaylaşıyor; yoksa sadece yaz aylarında ve iyi hava­larda parklarda etkinlikler yapıla­biliyor, daha iyisini hak ediyoruz diye düşünüyorum.

Disco Soup Day Günü atıksız çorbalarla kutlandı

26 Nisan’da Slow Food toplu­lukları "Disco Soup Day" etkinli­ğini kutladı.

Gıda israfı, bugün dünyanın önemli gündemlerinden biri. Slowfood Toplulukları her yıl bu konuya dikkat çekmek için atık­lardan çorba hazırlıyor, sosyal medyada birbirinden farklı tarif­lere ulaşabilir, sizde çevrenizdeki bir topluluğa katılabilirsiniz. Slow Food Balkon Bahçeleri ve Adil Gı­da Topluluğu işbirliğiyle gönül­lülerle Şişli Organik Pazarı’nda buluştu, esnaftan satılamayacak ürünler toplandı ve çorba yapıl­dı. Ziyaretçilere ve esnafa atıksız çorba ikram edilerek, gıda atığı konusunda bilgiler verildi.

Marmara Adaları topluluğu da balık kafası deyip geçmedi; bir sü­redir topladıkları balık kafalarını pişirerek tüm köye servis etti.

Bizim mutfağımız ise tüm cö­mertliğinin yanı sıra savaşlar ve yokluklar görmüş bir mutfak; do­layısıyla bugünün enflasyon ko­şullarında kullanılabilecek yüz­lerce tarif var.