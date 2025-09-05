Görünmez tasarımcı geleneği bozdu: Miley Cyrus markanın ilk yüzü oldu
Maison Margiela, moda dünyasında çığır açan bir hamleyle, 37 yıllık tarihinde ilk kez bir marka elçisi seçti. Marka, Sonbahar/Kış 2025 kampanyasında Miley Cyrus ile işbirliği yaptı. Margiela, kurulduğundan bu yana ilk kez ünlü bir yüzle yan yana geldi.
1988 yılında Belçikalı tasarımcı Martin Margiela tarafından kurulan moda evi, her zaman ünlü isimlerin ışıltısından uzak durmuş, tasarımları ve koleksiyonlarıyla konuşulmayı tercih etmişti. Ancak 28 Ağustos 2025’te, marka, Miley Cyrus’u Sonbahar/Kış 2025 Avant-Première koleksiyonu kampanyasının yüzü olarak duyurdu. Kampanya, efsane fotoğrafçı Paolo Roversi tarafından çekildi.
Maison Margiela tarihinde bir ilk
Maison Margiela, kurulduğu günden beri bir gizem yaratmayı başardı. Genellikle “görünmez tasarımcı” olarak anılan Martin Margiela, röportajlardan, hatta yüzünün fotoğraflanmasından kaçınarak tasarımlarının kendi adına konuşmasına izin verdi. Markanın imzaları Balenciaga’dan, Off-White’a kadar birçok tasarımcıyı etkiledi. 37 yıl boyunca Margiela, moda endüstrisinin ünlü odaklı pazarlama alışkanlığına direndi, bunun yerine soyut kampanyalar ve alışılmadık güzellik standartlarını sorgulayan kavramsal enstalasyonlar tercih etti. Marka, 2002’de OTB Group tarafından satın alındığında ve 2014’te John Galliano kreatif direktör olarak atandığında bile bu kimliğini korudu. Dior’daki teatral tarzıyla tanınan Galliano, Margiela’ya yenilikçi tasarımlar katarken özünü korumayı başardı. Ancak Cyrus gibi bir ünlüyle iş birliği yapma kararı, giderek dijitalleşen ve influencer odaklı moda dünyasında, daha geniş bir kitleye ulaşma stratejisini işaret ediyor.
Miley Cyrus: Disney yıldızından moda provokatörüne
Miley Cyrus’un evrimi, Margiela’nın asi ruhuyla örtüşüyor ve onu bu tarihi rol için uygun bir seçim haline getiriyor. 2000’lerin ortasında Hannah Montana ile dünya çapında tanınan Cyrus, masum imajını 2013’teki Bangerz ile terk etti; tartışmalı dansları ve sınırları zorlayan performanslarıyla dikkatleri çekti. Moda dünyasında da deneysel markalara yönelen Cyrus, yüksek modayı sokak stiliyle harmanlamayı seviyor.
Cyrus’un Margiela’ya olan ilgisi bu elçilikten önceye dayanıyor. Cyrus, 2023’te hit single’ı “Used To Be Young”ı tanıtırken verdiği röportajlarda markadan övgüyle bahsetti. Ayrıca 2024 Grammy Ödülleri’nde, özel bir Margiela elbise giydi. Cyrus’un eklektik ve cesur tarzı, Margiela’nın moda felsefesiyle kusursuz bir uyum içinde.
Kampanyanın duyurusu, Margiela’ya özgü bir gizemle yapıldı. Cyrus, sosyal medyada gözünün yakın çekimiyle şifreli bir paylaşım yaparak hayranları ve moda çevrelerini meraklandırdı. Saatler sonra, Paolo Roversi’nin çektiği kampanya görselleri yayınlandı. Dior ve Yohji Yamamoto gibi markalar için yaptığı portrelerle tanınan Roversi, bu kampanyada da imzasını hissettirdi. Görsellerde, Cyrus’un vücudunda koleksiyonun dokularını taklit eden karmaşık boyalar, soluk çiçek desenleri, metalik parıltılar ve gölgeli silüetler adeta bir tuvale dönüşüyor. Bir karede sadece vücut boyasıyla, hem kırılgan hem güçlü bir imaj yaratırken; diğerlerinde oversize paltolar, asimetrik elbiseler ve ikonik ayakkabılar öne çıkıyor.
Bu ortaklık, Maison Margiela için yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Cyrus’un 200 milyondan fazla sosyal medya takipçisi, lüks modada ekonomik belirsizlikler arasında görünürlüğü ve satışları artırabilir.
