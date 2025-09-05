Görünmez tasarımcı geleneği bozdu: Miley Cyrus markanın ilk yüzü oldu

1988 yılında Belçikalı tasa­rımcı Martin Margiela ta­rafından kurulan moda evi, her zaman ünlü isimlerin ışıltı­sından uzak durmuş, tasarımları ve koleksiyonlarıyla konuşulma­yı tercih etmişti. Ancak 28 Ağus­tos 2025’te, marka, Miley Cyrus’u Sonbahar/Kış 2025 Avant-Pre­mière koleksiyonu kampanyası­nın yüzü olarak duyurdu. Kam­panya, efsane fotoğrafçı Paolo Roversi tarafından çekildi.

Maison Margiela tarihinde bir ilk

Maison Margiela, kurulduğu günden beri bir gizem yaratma­yı başardı. Genellikle “görünmez tasarımcı” olarak anılan Mar­tin Margiela, röportajlardan, hat­ta yüzünün fotoğraflanmasından kaçınarak tasarımlarının ken­di adına konuşmasına izin ver­di. Markanın imzaları Balencia­ga’dan, Off-White’a kadar birçok tasarımcıyı etkiledi. 37 yıl boyun­ca Margiela, moda endüstrisinin ünlü odaklı pazarlama alışkanlı­ğına direndi, bunun yerine soyut kampanyalar ve alışılmadık güzel­lik standartlarını sorgulayan kav­ramsal enstalasyonlar tercih etti. Marka, 2002’de OTB Group tara­fından satın alındığında ve 2014’te John Galliano kreatif direktör ola­rak atandığında bile bu kimliğini korudu. Dior’daki teatral tarzıy­la tanınan Galliano, Margiela’ya yenilikçi tasarımlar katarken özü­nü korumayı başardı. Ancak Cy­rus gibi bir ünlüyle iş birliği yapma kararı, giderek dijitalleşen ve inf­luencer odaklı moda dünyasında, daha geniş bir kitleye ulaşma stra­tejisini işaret ediyor.

Miley Cyrus: Disney yıldızından moda provokatörüne

Miley Cyrus’un evrimi, Margie­la’nın asi ruhuyla örtüşüyor ve onu bu tarihi rol için uygun bir seçim haline getiriyor. 2000’lerin orta­sında Hannah Montana ile dün­ya çapında tanınan Cyrus, masum imajını 2013’teki Bangerz ile terk etti; tartışmalı dansları ve sınırla­rı zorlayan performanslarıyla dik­katleri çekti. Moda dünyasında da deneysel markalara yönelen Cy­rus, yüksek modayı sokak stiliyle harmanlamayı seviyor.

Cyrus’un Margiela’ya olan ilgi­si bu elçilikten önceye dayanıyor. Cyrus, 2023’te hit single’ı “Used To Be Young”ı tanıtırken verdiği röportajlarda markadan övgüy­le bahsetti. Ayrıca 2024 Grammy Ödülleri’nde, özel bir Margiela el­bise giydi. Cyrus’un eklektik ve ce­sur tarzı, Margiela’nın moda felse­fesiyle kusursuz bir uyum içinde.

Kampanyanın duyurusu, Mar­giela’ya özgü bir gizemle yapıldı. Cyrus, sosyal medyada gözünün yakın çekimiyle şifreli bir payla­şım yaparak hayranları ve moda çevrelerini meraklandırdı. Saat­ler sonra, Paolo Roversi’nin çek­tiği kampanya görselleri yayın­landı. Dior ve Yohji Yamamoto gibi markalar için yaptığı port­relerle tanınan Roversi, bu kam­panyada da imzasını hissettirdi. Görsellerde, Cyrus’un vücudun­da koleksiyonun dokularını tak­lit eden karmaşık boyalar, soluk çiçek desenleri, metalik parıltılar ve gölgeli silüetler adeta bir tu­vale dönüşüyor. Bir karede sade­ce vücut boyasıyla, hem kırılgan hem güçlü bir imaj yaratırken; di­ğerlerinde oversize paltolar, asi­metrik elbiseler ve ikonik ayak­kabılar öne çıkıyor.

Bu ortaklık, Maison Margiela için yeni bir başlangıcın haberci­si olabilir. Cyrus’un 200 milyon­dan fazla sosyal medya takipçi­si, lüks modada ekonomik belir­sizlikler arasında görünürlüğü ve satışları artırabilir.

Farkındalığı yüksek moda

13 yıldır dünyada 55 milyondan fazla ördeği kurtaran, etik ve sürdürülebilir modanın öncüsü, %100 hayvan dostu ve çevreye duyarlı duruşuyla dünya çapında tanınan moda markası Save The Duck, şort mayolardan şapkalara, eteklerden yağmurluklara, çantalardan şapkalara uzanan çok çeşitli koleksiyonuyla fonksiyonel giyimi sürdürülebilir bir yaşam tarzına dönüştürüyor.

“Moda yalnızca estetik değil; yaşamı, doğayı ve geleceği de kapsayan bir bilinç” çağrısında bulunan Save The Duck, geri dönüştürülmüş malzemelerle üretiliyor. Marka, stilinden ve bilinçli moda tercihinden ödün vermeyen kadın, erkek ve çocuklara hitap ediyor. Save The Duck’ın katlanabilir ve su geçirmez yağmurlukları, hızlı kuruyan şort mayoları, her biri farkındalık sağlayan mesajlar içeren tişörtleri, tarz sahibi şapkaları başta olmak üzere koleksiyonda yer alan her parça; minimal detayları, zamansız renkleri ve fonksiyonel yapısıyla hem dolabınız hem de gezegen için uzun ömürlü bir stil anlayışını destekliyor.