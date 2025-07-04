‘Gündelik mucizeler’e Taş Konak’ta şahit olun

Aydil DURGUN

Kalyon Kültür yeni bir sergi­ye ev sahipliği yapıyor. Ge­çen hafta açılan “Gündelik Mucizeler” sergisi tarihi 19’uncu yüzyılın ikinci yarısına kadar uza­nan Taş Konak’ın etkileyici atmos­ferinde izleyiciyle buluşuyor. Bu mucizeler olağanüstü şeyler değil; zaten orada olanı, hayatın akışında gözden kaçanı fark etmeye çağırı­yor. Sergi açılışında konuşan Kal­yon Vakfı Başkanı Reyhan Kal­yoncu’nun “Ne yazık ki bazı coğ­rafyalarda gündelik olanın bile mucizeye dönüştüğü bir dönem­den geçiyoruz. Sanatın evrensel diliyle, her türlü zulme ve baskıya karşı insan onurunu savunmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” söz­leri serginin temasıyla dünyanın bugün içinde bulunduğu politik iklimin paralelliğini anımsatıyor.

Sergide sanatçılar Ayla Turan, Ebru Kocaer, Ecem Dilan Köse, Erhan Lanpir, Gülveli Kaya, Mu­hammet Bakır, Mr. Hure, Saghar Daeiri, Seydi Murat Koç ve Zey­nep Abacı’nın toplam 29 işi yer alıyor.

17 Ekim’e kadar sürecek sergi­yi küratörü ve Kalyon Kültür Sa­nat Yönetmeni Aslı Bora’dan din­ledik.

Serginin çıkış noktası ne oldu?

“Gündelik Mucizeler” hayatın sü­rekliliği içinde gözden kaçan ama varoluşsal olarak etkileyici olan mikro anlara odaklanma fikriyle ortaya çıktı. Bu yaklaşımda, Hen­ri Lefebvre’in gündelik yaşamın eleştirel analiziyle, Maurice Blan­chot’nun “sıradan olanın sonsuz­luğu” fikrinin birlikteliğini görebi­lirsiniz. Serginin kavramsal çıkış noktası, gündeliğin içinde barı­nan potansiyel bir olağanüstülü­ğü aramak değil, zaten orada ola­nı fark etmeye dair bir hassasiyet geliştirmek olarak tanımlanabi­lir. Buradaki “mucize”, metafizik ya da mistik bir olay olarak değil, tam tersine, fark edilmediği süre­ce kaybolacak olan gizil bir mev­cudiyet olarak inceleniyor. Bu bağ­lamda, “Gündelik Mucizeler”, iz­leyiciyi estetize edilmiş bir gösteri karşısında değil, dünyayı yeniden duyumsamaya davet ediyor. Çünkü gerçek dönüşüm, yüksek sesle de­ğil, neredeyse duyulmayacak kadar sessiz anların içinde gerçekleşir.

Seçkiye dahil olacak sanatçılara nasıl karar verdiniz?

“Gündelik Mucizeler”de yer alan sanatçılar, zamanın içindeki küçük kırılmaların farkında olan ve sıra­danın sesine kulak veren bir du­yarlılık etrafında bir araya geldiler. Her biri, kendi üretim diliyle bu dü­şünsel zemine temas ediyor, meka­nın belleğiyle, diğer işlerle ve izle­yiciyle açık uçlu bir diyalog kuru­yor. Bu birliktelik ortak bir temsili değil, birlikte oluş haline ilişkin bir tavır meydana getiriyor. Her isim kendi söylem alanını bir diğerine dokunmadan hazırlıyor.

Sergiyi ziyaret edecekleri neler bekliyor?

“Gündelik Mucizeler” izleyicisini görkemli bir anlatıdan çok bir far­kındalık alanına davet ediyor. Bu­rada bekleneni değil, gözden kaçanı fark etmenin şaşkınlığını yaşaya­bilirler. Ziyaretçilerimiz, drama­tik sahnelerle karşılaşmaktan çok, zamanın içindeki küçük titreşim­leri hissedecekleri bir alanı keşfe­decekler. Taş Konak’ın tarihsel se­rüveniyle bütünleşen işler, mekanı sadece bir sergi alanı değil, bir dü­şünce zemini haline getiriyor.

Sergideki eserler gündelik hayatta bakıp göremediğimiz neleri görmemizi sağlayacak?

Sergimizdeki işler, bugün içinde yaşadığımız dünyada sıklıkla gö­zümüzün önünde olan ancak çoğu zaman ilgilenmediğimiz küçük an­lara odaklanıyor. Sanatçılar, hızla akan yaşamın içinde gözden kaçan küçük anlara, sessiz karşılaşmala­ra, biçimlerin ya da renklerin geri çekilişine bakmamız için yeni bir zemin sunuyor. Bu işler bekleyişin dinginliğini, bir nesnenin gölgede kalma halini, doğadaki sıradan bir devinimin içsel gücünü ya da in­san bedenindeki kırılgan bir jesti görünür kılıyor. İzleyiciye, sadece bakmakla yetinmeyip görmenin ne anlama geldiğini yeniden hatırla­tıyorlar. Daha somut bir örnek ver­mek gerekirse sokaklarda önünden öylece gittiğimiz duvar yazılarına “Gündelik Mucizeler”de yakından bakıyorsunuz. Ona bir zaman ayı­rıyorsunuz. Görsel bir gürültüyle çevrili olduğumuz bugünün dün­yasında, bu eserler bir tür sessizlik sunuyor; içinde odaklanabileceği­miz, dikkatle yaklaşabileceğimiz, zamanın yavaşladığı alanlar… Böy­lece izleyici, belki her gün geçtiği bir sokağın taşına, bir yüz ifadesine ya da bir bulutun biçimine yeni bir gözle bakma imkânı bulabilir.

Paşalara, şairlere ev sahipliği yaptı

Taş Konak 19. yüzyılın ikinci yarısında Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırılmış, tarihi bir yapı. Dönem üslubunu tümüyle yansıtan Taş Konak oldukça etkileyici bir geçmişe sahip. Paşalara, şairlere, muharrirlere, müzisyenlere ev sahipliği yapmış. Türk kültür tarihi açısından oldukça değerli bir yapı. Taş Konak, 2020’den bu yana Kalyon Vakfı’nın girişimiyle Kalyon Kültür olarak kamu yararına çalışan bir sanat alanı. Kalyoncu ailesi ve Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu’nun çabasıyla Taş Konak yeniden geçmişte olduğu gibi İstanbul kültür sanat hayatının bir parçası. Tüm etkinliklerimizin ücretsiz olduğunu da belirtmek isterim. “Gündelik Mucizeler”le mimari ifade biçimi çok etkileyici olan Taş Konak’ın entelektüel hafızasına 10 değerli sanatçıyla yeni bir sayfa eklemiş olduk. Konağın çarpıcı dokusuyla sergilenen işler bir yarış değil bir oluş halinde. Ziyaretçilerimiz Taş Konak’ın zarafetiyle, 10 değerli sanatçının farklı bakış açısını deneyimleme fırsatı bulacaklar.

İstanbul’da konser zamanı

İstanbul’da yaz denince akla açık hava konserleri geliyor. Yedi te­peli şehre bu hafta damgasını vu­racak yerli ve yabancı sanatçılar­dan öne çıkan bazılarının konser­leri şu şekilde:

● Norveçli şarkıcı ve söz yazarı Aurora Küçükçiftlik’te

Alternatif pop ve elektronik mü­ziğin en etkileyici seslerinden biri olan Norveçli şarkıcı, söz yazarı ve dansçı Aurora, 12 Temmuz 2025’te Küçükçiftlik Park’ta müziksever­lerle buluşuyor. Epifoni organi­zasyonuyla ve +1'in katkılarıyla düzenlenecek olan bu özel konser, sanatçının 6 yıl aradan sonra ve­receği ilk İstanbul konseri olacak.

Aurora’nın kariyeri, 2015 yılın­da yayımladığı “Runaway'' ile bü­yük bir çıkış yakaladı. Billie Eilish gibi sanatçılar tarafından ilham kaynağı olarak gösterilen bu şarkı, yıllar sonra TikTok’ta viral hale ge­lerek yeniden gündeme geldi.

Aurora’nın sesi ve sahne perfor­mansı, Björk, Florence Welch ve Kate Bush gibi sanatçılarla kıyas­lanıyor.

Bilet Fiyatları: 1900 ile 6000 TL arasında değişiyor.

● Modern disko ruhunu yaşatan grup: Parcels

Modern disko ruhunu çağdaş bir estetikle buluşturan Parcels, 13 Temmuz 2025’te KüçükÇift­lik Park’ta seyirciyle buluşuyor. Avustralya çıkışlı, Berlin merkezli ve Daft Punk işbirliğiyle adını ge­niş kitlelere duyuran Parcels, indie pop, funk ve elektronik müziğin kusursuz sentezine tanıklık etmek isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim sunacak. Grup, konserde, bu sonbaharda yayınlanması plan­lanan yeni albümlerinden “Safe­andsound” isimli yeni şarkıyı da seslendirecek.

Los Angeles’taki Hollywood Bowl ve New York Central Park’ta­ki SummerStage de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında kapalı gişe çalan grup, İstanbul dı­şında bu yıl ayrıca Glastonbury Festival ve Londra Wembley Are­na gibi önemli festival ve sahneler­de de dinleyiciyle buluşacak.

Bilet Fiyatları: 1900 TL ile 3500 TL arasında değişiyor.

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● ENKA’da Alternatif rock geceleri

Yaz akşamlarının vazgeçilmez sanat duraklarından ENKA Açık­hava Tiyatrosu bu hafta, 07 Tem­muz'da Adamlar, 11 Temmuz’da ise Pinhâni konserlerine ev sahip­liği yapacak.

Sahne performansları ve derin­likli şarkı sözleriyle büyük beğeni toplayan Adamlar, vokal ve elekt­rik gitarda Tolga Akdoğan, bas gi­tarda Berat İşçioğlu, elektrik gitar­da Gürkan Öğütcü ve davulda Ber­kan Tilavel’den oluşuyor.

11 Temmuz akşamı ise Türki­ye’nin sevilen alternatif rock grup­larından Pinhâni, kendilerine öz­gü tarzları ve duygusal şarkılarıyla hayranlarının kalplerini ısıtacak. Vokal ve gitarda Sinan Kaynak­çı, gitarda Akın Eldes, bas gitarda Selim Aydın ve davulda Hami Ün­lü’den oluşan grup, sevilen parça­larından özel bir seçki seslendire­cek.

Bilet Fiyatları: 330 TL ile 770 TL arasında değişiyor