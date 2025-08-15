Hatay'a özlem ve üzüm ayına selam
Dayanışmanın güzel örneklerinden biri de şeflerin farklı mutfaklarda birlikte çalışması. Bu yaz harika birliktelikler yaşandı. Urla, Bodrum’un ardından geçen hafta sonu Kemer’de bu modaya uygun bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Hatay Sultan Sofrası’nın kurucusu Metin Tansal, Sherwood Exclusive Kemer’in mutfağına girdi ve Hatay’ın eşsiz mutfağını otel misafirleri için hazırladı.
Hatay Sultan Sofrası deprem öncesi Antakya merkezde hizmet veriyordu, depremden sonra Arsuz’da yeniden başladılar. Ben Hatay mutfağını çok severim. Çok zengin ve katmanlı bir mutfaktır. Baharatı, acısı ölçülü ve her yemeği ayrı bir hikayedir. Dağ, deniz, nehir, ova iç içedir, sofra bazen Akdenizli olur, bazen doğulu ama hep çok lezzetli.
Oruk, öcce ve kömbedir benim için. Cumartesi akşamı Mersin Balığı Dolunayı’nda, Akdeniz’in kıyısında yenilen akşam yemeğinde hem gastronomi dünyasından dostlarla olmak şahaneydi hem de Hatay’ı tatmak.
Zahter, zeytinyağı ile başladık, yoğurtlama, cevizli biber, öcce ve orukla devam ettik.
Belen Tava özel bir sunumla geldi sofraya. Üzerine kaymaklı peynirli irmik helvası. Metin Tansal tüm zarifliği ve babacan tavrıyla bize güzel Antakya’mızı hatırlattı, anlattı. Ne çok özlemişim.
Şenliklerle bağ bozumu
Orak ayını diğer bir adıyla çürük ayını geride bırakıyor, istavritin ardından üzüm ayına yani güzel eylüle yaklaşıyoruz. 500’ün üzerinde üzüm çeşidi ile Anadolu birçok farklı noktada bağları şenliklerle bozmaya hazırlanıyor. Üzüm neşeyi, coşkuyu, bereketi getiriyor. Dileğimiz çiftçinin emeğinin karşılığını bulması.
Bağ Bozumu davetleri ardı ardına gözümüze çarpıyor. Urla, Trakya, Çal bağ rotası ve coğrafi işaretli Ada Karası üzüm hasatları meraklılarını birkaç hafta sonra bağlarda buluşturacak. Bu yıl Türkiye’nin ilk coğrafi işaretli şarabı ünvanını alan Avşa Adakarası üzümü için Marmara Adalar Belediyesi 6-7 Eylül tarihlerinde “Bir Başkadır Avşa” etkinliğini düzenliyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer 80’lerden itibaren popüler bir turizm destinasyonu olan Avşa’nın önoturizm potansiyelini öne çıkarmak ve turizmi 12 aya yaymak için çalışıyor. Avşa Trakya ve Kuzey Ege bağ rotaları arasında bir köprü vazifesi görüyor.
Eylül Marmara Adaları’nın en güzel ayı. Sardalya kokusu kuytulardan yükselirken, komşusu Çanakkale’nin domatesi, Kapıdağ’ın mor soğanı, Adaların organik zeytinyağı ile buluşuyor ve akşam sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Bu resim ben de çocukluğumdan bu yana değişmiyor. Kasalar dolusu sardalya için yakılan mangallar, yanına şipşak salatalar, uzun sofralar, şarkılar, kahkahalar.
Geçtiğimiz haftalarda biraz gecikmeli kutlanan Kabotaj Bayramında Marmara Adası Belediyesi 6 Ton Sardalyayı pişirip ikram etti, 6-7 Eylül’de Bir Başkadır Avşa buluşmasında tekrarlanacak.
Birlikte yemek yediğimiz gibi birlikte şarkı söylediğimiz zamanları çok seviyorum.