Hatay'a özlem ve üzüm ayına selam

Hatay Sultan Sofrası deprem öncesi Antakya merkez­de hizmet veriyordu, depremden sonra Arsuz’da yeniden başladı­lar. Ben Hatay mutfağını çok se­verim. Çok zengin ve katmanlı bir mutfaktır. Baharatı, acısı ölçü­lü ve her yemeği ayrı bir hikaye­dir. Dağ, deniz, nehir, ova iç içedir, sofra bazen Akdenizli olur, bazen doğulu ama hep çok lezzetli.

Oruk, öcce ve kömbedir benim için. Cumartesi akşamı Mersin Balığı Dolunayı’nda, Akdeniz’in kıyısında yenilen akşam yeme­ğinde hem gastronomi dünya­sından dostlarla olmak şahaney­di hem de Hatay’ı tatmak.

Zahter, zeytinyağı ile başladık, yoğurtlama, cevizli biber, öcce ve orukla devam ettik.

Belen Tava özel bir sunumla geldi sofraya. Üzerine kaymak­lı peynirli irmik helvası. Metin Tansal tüm zarifliği ve babacan tavrıyla bize güzel Antakya’mı­zı hatırlattı, anlattı. Ne çok özle­mişim.

Şenliklerle bağ bozumu

Orak ayını diğer bir adıyla çü­rük ayını geride bırakıyor, istav­ritin ardından üzüm ayına yani güzel eylüle yaklaşıyoruz. 500’ün üzerinde üzüm çeşidi ile Anado­lu birçok farklı noktada bağları şenliklerle bozmaya hazırlanı­yor. Üzüm neşeyi, coşkuyu, bere­keti getiriyor. Dileğimiz çiftçinin emeğinin karşılığını bulması.

Bağ Bozumu davetleri ardı ar­dına gözümüze çarpıyor. Urla, Trakya, Çal bağ rotası ve coğrafi işaretli Ada Karası üzüm hasatla­rı meraklılarını birkaç hafta son­ra bağlarda buluşturacak. Bu yıl Türkiye’nin ilk coğrafi işaretli şa­rabı ünvanını alan Avşa Adaka­rası üzümü için Marmara Adalar Belediyesi 6-7 Eylül tarihlerin­de “Bir Başkadır Avşa” etkinliği­ni düzenliyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer 80’lerden itibaren popüler bir tu­rizm destinasyonu olan Avşa’nın önoturizm potansiyelini öne çı­karmak ve turizmi 12 aya yaymak için çalışıyor. Avşa Trakya ve Ku­zey Ege bağ rotaları arasında bir köprü vazifesi görüyor.

Eylül Marmara Adaları’nın en güzel ayı. Sardalya kokusu kuy­tulardan yükselirken, komşusu Çanakkale’nin domatesi, Kapı­dağ’ın mor soğanı, Adaların or­ganik zeytinyağı ile buluşuyor ve akşam sofralarının vazgeçil­mezi oluyor. Bu resim ben de ço­cukluğumdan bu yana değişmi­yor. Kasalar dolusu sardalya için yakılan mangallar, yanına şipşak salatalar, uzun sofralar, şarkılar, kahkahalar.

Geçtiğimiz haftalarda biraz gecikmeli kutlanan Kabotaj Bay­ramında Marmara Adası Bele­diyesi 6 Ton Sardalyayı pişirip ikram etti, 6-7 Eylül’de Bir Baş­kadır Avşa buluşmasında tekrar­lanacak.

Birlikte yemek yediğimiz gi­bi birlikte şarkı söylediğimiz za­manları çok seviyorum.