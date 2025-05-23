Hollywood FC Premier Lig yolunda
Olayın kahramanları bir Galler takımı ve iki Hollywood yıldızı… Ama olay İngiltere liglerinde geçiyor. Wrexham AFC takımı sinema ve TV yıldızı iki patronu sayesinde artık Premier Lig’in eşiğine kadar geldi. Beş yıl önce 2 milyon sterlinlik bir yatırımla başlayan macera, bakalım oraya kadar sıçrayabilecek mi?
Hikâyeyi en başından detaylı anlatmaya çok da gerek yok… Son dört yıldır çokça yazıldı, çizildi. Şöyle özetleyebilirim: Bir TV yıldızı bir akşam bir futbol belgeseli izledi ve bir kulübün makus talihi döndü. 2020’de yarı profesyonel ligde oynayan kulüp beş sene sonra Premier Lig’in eşiğine kadar geldi.
Mevzubahis TV yıldızı Amerikalı Rob McElhenney’ydi, mevzubahis kulüp de Wrexham AFC’ydi. Covid-19 karantinası zamanı izlediği belgesel de Netflix’teki ‘Sunderland Till I Die’ idi. Tüm bölümlerini sabaha kadar bitirdiği bu belgeselin verdiği fikirle McElhenney İngiltere’de bir takım satın almaya karar verdi. Yola çıkarken yanına ‘Deadpool’ film serisinden tanıdığımız Kanadalı aktör Ryan Reynolds’ı da aldı.
McElhenney ve Reynolds 2020’nin kasım ayında Wrexham AFC’yi 1 sterlinlik sembolik meblağ karşılığında ve ayrıca 2 milyon sterlinlik yatırım yapma sözüyle satın aldıklarında kulüp, İngiltere’nin beşinci ligi diyebileceğimiz National Lig’den çıkmak için cebelleşiyordu. Wrexham, bir Galler’de kulübü olmasına karşın yıllardır İngiltere lig sisteminde oynuyordu ama alt kümelerden kurtulamıyordu.
İlk denemede başaramasalar da Hollywood ikilisi 2022-23 sezonunda Wrexham’ı National Lig’de şampiyon yaparak yeniden profesyonel liglere çıkardı. O günden beri de tırmanış sürüyor. 2023-24’te ikinci ligden birinci lige çıktılar. Henüz biten sezonda da Birmingham City’nin arkasından Championship’e yükseldiler. Yani daha önce hiç yapılmayanı başarıp art arda üç sezon üst lige terfi ettiler.
100 milyon dolar değer biçiliyor
Kısacası gelecek sezon Leicester, Southampton, Middlesbrough, WBA gibi köklü ve şöhretli takımlarla oynayacaklar. Üstelik bu başarılar sayesinde bugün kulübe 100 milyon dolar civarında bir değer biçiliyor. Ayrcıa Wrexham halkı da bu gidişattan son derece memnun.
Peki bu iki ünlü aktör ve yapımcı nasıl yaptılar da kısa sürede hem bu başarıyı yakalayıp hem de Wrexham halkının gönlünü fethetti? Evvela şunu vurgulayalım: Bugün eğlence ve spor dünyası artık iyice iç içe geçmiş durumda. Bir spor turnuvasını veya etkinliğini TV’de ya da dijitalde izletmek, takipçi temin etmek için ya eğlence gibi kurgulamak ya da eğlence dünyasından yardım almak lazım. McElhenney ve Reynolds’nin asıl işleri zaten bu alanda. İşte bu sayede ‘Welcome to Wrexham’ belgesel serisini tasarlayıp Disney’e sattılar ve dünya çapında izlenmesini sağladılar. Daha önceden Wrexham’ın adını duyması mümkün olmayan milyonlarca kişi ekran başında bu hikâyeyi öğrendi, takipçisi oldu.
Küresel sponsorları var
Ayrıca başta Reynolds olmak üzere iki Hollywood ünlüsünün bizzat işin içinde olması birçok kapıyı kolayca açmalarını sağladı. Daha ilk sezondan Tiktok, Expedia, HP gibi küresel markalar sponsorluk için kapıya dayandı. Zaten Wrexham’ın gelirlerinin yüzde 52’si Britanya dışı ülkelerden geliyor. Mesela 2024-25 sezonunda Wrexham’ın forma sponsoru United Airlines. Bir sezon için ödedikleri sponsorluk bedelinin 6 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor. The Athletic’ten Chris Weatherspoon’a göre kulübün ticari gelirleri 2023- 24 sezonunda 19,7 milyon sterlindi. İnanılır gibi değil ama bu rakam Premier Lig’deki beş kulübün ticari gelirlerinden bile yüksekti. Kulübü herhangi iki zengin satın almış olsa bu sponsorları toplamak mümkün olmazdı.
Futbol turizmini de etkiledi
Bu stratejinin ikinci etkisi futbol turizmi üzerine oldu. Belki Britanya’da bile az kişinin bildiği Wrexham birkaç sezondur tüm dünyadan sadece futbolseverlerin değil, diziden dolayı takıma merak salanların da maç izlemeye geldiği bir yere dönüştü. Wrexham şehrinin bulunduğu Kuzey Galler bu anlamda her maç günü adeta ihya oluyor. Hatta deplasmanlarda bile bu etkiyi görmek mümkün. İlave seyirci götürüyorlar bazı deplasmanlara. Her geçen sezon biletlere talep artıyor.
Yeni sezonda Acun’a karşı
Peki şimdi yeni sezonda neler olacak? Bir kere gelirlere sorun olmayacak. Bilakis Championship’e çıkmadan evvel sağlam bir gelir akışı var Wrexham’da. Yukarıda bahsettiğimiz ticari gelirlerin etkisiyle 2023-24 hesaplarına göre kulübün toplam geliri 26,7 milyon sterlindi. Bu rakam Championship’teki kulüplerin neredeyse yarısına yakınının gelirinden daha yüksekti. Mesela bu kulüpler arasında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de vardı. Hull City’nin geçen sezonki toplam geliri 18 milyon sterlindi.
Yeni sezonda Wrexham yayın haklarından daha fazla faydalanacak. Championship maçları ABD dahil olmak üzere tüm dünyada yayınlanıyor. Bu ilave 10 milyon sterlinle beraber gelecek sezon 40 milyon sterlin gibi bir toplam gelire kavuşabilirler. Yine de Championship’te sürdürülebilir bir mali bilanço tutturmak çok güç. Bu ligdeki takımlar hep Premier Lig’e çıkma hayaliyle yaşıyor ve bu amaçla ciddi harcama yapıyor. Kulüp başına yaklaşık 25 milyon sterlin zarar söz konusu. Wrexham da bu kısır döngüye girmek zorunda kalabilir. Gelilrleri ne kadar yüksek olursa olsun aynı şekilde futbolcu ücretleri ve transfer bedelleri de artacak. Karşılarında çok da güçlü ve zengin rakipler olacak. Yine de ilk sezon olmasa bile sonraki yıllarda zirveye oynayıp Premier lig vizesi için iddialı olabilirler. Kim bilir, belki 2030’da Wrexham’ı Anfield’da Liverpool’a, Emirates’ta Arsenal’a karşı oynarken izleriz…
Şöhretler geçidi
Wrexham’ın küresel çaptaki albenisi sinema ve eğlence dünyasından çok sayıda ünlüyü de cezbetti. Will Ferrell, Eva Longoria gibi bizzat Racecourse Ground’da maç izlemeye gelenler olduğu gibi uzaktan takip edenlere de var. Mesele Rob McElhenney’nin rol arkadaşı Danny DeVito’nun geçen aralık ayında Los Angeles’taki Cosm Bar’da dev ekrandan izlediği son dakika golündeki sevinci ve oradaki diğer taraftarlarla bunu kutlaması görülmeye değerdi.
Yeni ortaklar geldi
Rob McElhenney ve Ryan Reynolds ilk sezonlarda Wrexham’da işleri yoluna koyabilmek için kendi ceplerinden yaklaşık 15 milyon sterlin borç vermişlerdi kulübe. Ancak aradan geçen dört yılda kulübün değeri 2 milyondan 80 milyona sterline çıkınca küçük ortaklar alarak yeni sermaye girişini de sağladılar. Son bir yılda satılan hisselerden 28,7 milyon sterlin kazandılar. Bu yeni yatırımcılar arasında ABD’li Allyn Ailesi gibi isimler var. Böylelikle, kulübe verdikleri borç kapandığı gibi kalan 13,7 milyon da kulübün tesis ve diğer giderleri için harcanacak. İlk iş bu yaz çim sahayı yenilemek olacak. Sonra da yeni antrenman tesisi yapmaya sıra gelecek.