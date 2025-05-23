Hollywood FC Premier Lig yolunda

Hikâyeyi en başından de­taylı anlatmaya çok da ge­rek yok… Son dört yıldır çokça yazıldı, çizildi. Şöyle özetle­yebilirim: Bir TV yıldızı bir akşam bir futbol belgeseli izledi ve bir ku­lübün makus talihi döndü. 2020’de yarı profesyonel ligde oynayan ku­lüp beş sene sonra Premier Lig’in eşiğine kadar geldi.

Mevzubahis TV yıldızı Ameri­kalı Rob McElhenney’ydi, mevzu­bahis kulüp de Wrexham AFC’ydi. Covid-19 karantinası zamanı izle­diği belgesel de Netflix’teki ‘Sun­derland Till I Die’ idi. Tüm bölüm­lerini sabaha kadar bitirdiği bu bel­geselin verdiği fikirle McElhenney İngiltere’de bir takım satın almaya karar verdi. Yola çıkarken yanına ‘Deadpool’ film serisinden tanıdı­ğımız Kanadalı aktör Ryan Reynol­ds’ı da aldı.

McElhenney ve Reynolds 2020’nin kasım ayında Wrexham AFC’yi 1 sterlinlik sembolik meb­lağ karşılığında ve ayrıca 2 milyon sterlinlik yatırım yapma sözüyle satın aldıklarında kulüp, İngilte­re’nin beşinci ligi diyebileceğimiz National Lig’den çıkmak için ce­belleşiyordu. Wrexham, bir Gal­ler’de kulübü olmasına karşın yıl­lardır İngiltere lig sisteminde oy­nuyordu ama alt kümelerden kurtulamıyordu.

İlk denemede başaramasalar da Hollywood ikilisi 2022-23 sezo­nunda Wrexham’ı National Lig’de şampiyon yaparak yeniden profes­yonel liglere çıkardı. O günden be­ri de tırmanış sürüyor. 2023-24’te ikinci ligden birinci lige çıktılar. Henüz biten sezonda da Birming­ham City’nin arkasından Champi­onship’e yükseldiler. Yani daha ön­ce hiç yapılmayanı başarıp art arda üç sezon üst lige terfi ettiler.

100 milyon dolar değer biçiliyor

Kısacası gelecek sezon Leices­ter, Southampton, Middlesbrough, WBA gibi köklü ve şöhretli takım­larla oynayacaklar. Üstelik bu ba­şarılar sayesinde bugün kulübe 100 milyon dolar civarında bir değer biçiliyor. Ayrcıa Wrexham halkı da bu gidişattan son derece memnun.

Peki bu iki ünlü aktör ve ya­pımcı nasıl yaptılar da kısa süre­de hem bu başarıyı yakalayıp hem de Wrexham halkının gönlünü fet­hetti? Evvela şunu vurgulayalım: Bugün eğlence ve spor dünyası ar­tık iyice iç içe geçmiş durumda. Bir spor turnuvasını veya etkinliğini TV’de ya da dijitalde izletmek, ta­kipçi temin etmek için ya eğlen­ce gibi kurgulamak ya da eğlence dünyasından yardım almak lazım. McElhenney ve Reynolds’nin asıl işleri zaten bu alanda. İşte bu saye­de ‘Welcome to Wrexham’ belgesel serisini tasarlayıp Disney’e sattılar ve dünya çapında izlenmesini sağ­ladılar. Daha önceden Wrexham’ın adını duyması mümkün olmayan milyonlarca kişi ekran başında bu hikâyeyi öğrendi, takipçisi oldu.

Küresel sponsorları var

Ayrıca başta Reynolds olmak üzere iki Hollywood ünlüsü­nün bizzat işin içinde ol­ması birçok kapıyı ko­layca açmalarını sağladı. Daha ilk sezondan Tiktok, Expedia, HP gi­bi küresel mar­kalar sponsor­luk için kapıya dayandı. Zaten Wrexham’ın ge­lirlerinin yüzde 52’si Britanya dı­şı ülkelerden ge­liyor. Mesela 2024-25 sezonunda Wrexham’ın forma sponsoru Uni­ted Airlines. Bir sezon için ödedik­leri sponsorluk bedelinin 6 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor. The Athletic’ten Chris Weatherspoon’a göre kulübün ticari gelirleri 2023- 24 sezonunda 19,7 milyon sterlin­di. İnanılır gibi değil ama bu rakam Premier Lig’deki beş kulübün tica­ri gelirlerinden bile yüksekti. Ku­lübü herhangi iki zengin satın al­mış olsa bu sponsorları toplamak mümkün olmazdı.

Futbol turizmini de etkiledi

Bu stratejinin ikinci etkisi futbol turizmi üzerine oldu. Belki Britan­ya’da bile az kişinin bildiği Wrex­ham birkaç sezondur tüm dünya­dan sadece futbolseverlerin değil, diziden dolayı takıma merak salan­ların da maç izlemeye geldiği bir yere dönüştü. Wrexham şehrinin bulunduğu Kuzey Galler bu anlam­da her maç günü adeta ihya oluyor. Hatta deplasmanlarda bile bu et­kiyi görmek mümkün. İlave seyir­ci götürüyorlar bazı deplasmanla­ra. Her geçen sezon biletlere talep artıyor.

Yeni sezonda Acun’a karşı

Peki şimdi yeni sezonda neler olacak? Bir kere gelirlere sorun ol­mayacak. Bilakis Championship’e çıkmadan evvel sağlam bir gelir akışı var Wrexham’da. Yukarıda bahsettiğimiz ticari gelirlerin et­kisiyle 2023-24 hesaplarına göre kulübün toplam geliri 26,7 milyon sterlindi. Bu rakam Champions­hip’teki kulüplerin neredeyse ya­rısına yakınının gelirinden daha yüksekti. Mesela bu kulüpler ara­sında Acun Ilıcalı’nın sahibi oldu­ğu Hull City’de vardı. Hull City’nin geçen sezonki toplam geliri 18 mil­yon sterlindi.

Yeni sezonda Wrexham yayın haklarından daha fazla faydala­nacak. Championship maçları ABD dahil olmak üzere tüm dün­yada yayınlanıyor. Bu ilave 10 mil­yon sterlinle beraber gelecek se­zon 40 milyon sterlin gibi bir top­lam gelire kavuşabilirler. Yine de Championship’te sürdürülebi­lir bir mali bilanço tutturmak çok güç. Bu ligdeki takımlar hep Pre­mier Lig’e çıkma hayaliyle yaşı­yor ve bu amaçla ciddi harcama yapıyor. Kulüp başına yaklaşık 25 milyon sterlin zarar söz konusu. Wrexham da bu kısır döngüye gir­mek zorunda kalabilir. Gelilrleri ne kadar yüksek olursa olsun aynı şekilde futbolcu ücretleri ve trans­fer bedelleri de artacak. Karşıla­rında çok da güçlü ve zengin rakip­ler olacak. Yine de ilk sezon olmasa bile sonraki yıllarda zirveye oyna­yıp Premier lig vizesi için iddialı olabilirler. Kim bilir, belki 2030’da Wrexham’ı Anfield’da Liverpool’a, Emirates’ta Arsenal’a karşı oynar­ken izleriz…

Şöhretler geçidi

Wrexham’ın küresel çaptaki albenisi sinema ve eğlence dünyasından çok sayıda ünlüyü de cezbetti. Will Ferrell, Eva Longoria gibi bizzat Racecourse Ground’da maç izlemeye gelenler olduğu gibi uzaktan takip edenlere de var. Mesele Rob McElhenney’nin rol arkadaşı Danny DeVito’nun geçen aralık ayında Los Angeles’taki Cosm Bar’da dev ekrandan izlediği son dakika golündeki sevinci ve oradaki diğer taraftarlarla bunu kutlaması görülmeye değerdi.

Yeni ortaklar geldi

Rob McElhenney ve Ryan Reynolds ilk sezonlarda Wrexham’da işleri yoluna koyabilmek için kendi ceplerinden yaklaşık 15 milyon sterlin borç vermişlerdi kulübe. Ancak aradan geçen dört yılda kulübün değeri 2 milyondan 80 milyona sterline çıkınca küçük ortaklar alarak yeni sermaye girişini de sağladılar. Son bir yılda satılan hisselerden 28,7 milyon sterlin kazandılar. Bu yeni yatırımcılar arasında ABD’li Allyn Ailesi gibi isimler var. Böylelikle, kulübe verdikleri borç kapandığı gibi kalan 13,7 milyon da kulübün tesis ve diğer giderleri için harcanacak. İlk iş bu yaz çim sahayı yenilemek olacak. Sonra da yeni antrenman tesisi yapmaya sıra gelecek.