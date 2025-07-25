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Ikaria özgürlüğün adası

Sakinlerinin üçte birinin 90’lı yaşlara ulaştığı, sağlıklı diyet, aktif yaşam ve güçlü topluluk bağlarının insan ömrünü uzattığı bilinen Ikaria Adası, doğal ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerine zengin bir tatil deneyimi sunuyor.

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Ikaria özgürlüğün adası
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SERKAN RAŞA

Ege Denizi’nin kuzeydoğu­sunda, Türkiye’ye yaklaşık 50 km uzaklıkta yer alan Ikaria, sakinliği, doğal güzellikleri ve uzun ömürlü insanlarıyla bili­nen bir Yunan adası.

“İnsanların ölmeyi unuttuğu ada” olarak bilinen Ikaria, “Ma­vi Bölge” (Blue Zone) statüsüyle dikkat çeker. Bu terim, insanların uzun ve sağlıklı yaşadığı bölgeleri tanımlar. Araştırmalar, Ikaria sa­kinlerinin üçte birinin 90’lı yaşla­ra ulaştığını, kanser, kalp hastalığı ve demans gibi hastalıkların bura­da nadir olduğunu gösteriyor.

Sağlıklı diyet, aktif yaşam ve güçlü topluluk bağları, bu uzun ömürlülüğün sırrı olarak görülü­yor. Ikaria, mitolojik hikayeleri, şifalı kaplıcaları, muhteşem plaj­ları ve renkli festivalleriyle her zevke hitap eden bir tatil desti­nasyonu.

Gezilecek yerler

Ikaria, doğal ve tarihi güzellik­leriyle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunuyor. Adanın dağlık yapısı, yemyeşil vadileri ve otan­tik köyleri, keşfetmek isteyenler için sayısız fırsat barındırıyor. İş­te adada öne çıkan yerler:

● Agios Kirykos Limanı: Adanın ana limanı, renkli balıkçı tekneleri ve hareketli atmosferiy­le ziyaretçileri karşılıyor. Sahil­deki kafelerde uzo içerek yerel ya­şamı gözlemleyebilirsiniz. Küçük Arkeoloji Müzesi, adanın tarihi­ne dair bilgiler sunuyor.

● Nas (Hristos Rahoules): Antik Artemis Tapınağı kalıntı­larının bulunduğu büyüleyici bir koy. Denizde yüzerken tarihi bir atmosfer yaşayabilir, gün batımı­nı izlemek için ideal bir noktada bulunabilirsiniz.

● Seychelles Plajı: Beyaz ka­yalıkları ve turkuaz sularıyla ün­lü, adını Seyşel Adaları’ndan alan bu plaj, kısa bir yürüyüşle ulaşıla­bilen saklı bir cennet.

● Therma Spa: Binlerce yıl­dır şifalı sularıyla bilinen Ther­ma’nın, romatizma ve cilt has­talıklarına iyi geldiğine inanılır. Doğal kaynaklarda ücretsiz yıka­nabilir veya modern spa tesisle­rinden faydalanabilirsiniz.

● Armenistis ve Evdilos Köyleri: Geleneksel tavernala­rı, renkli evleri ve sakin atmosfe­riyle bu köyler, adanın otantik ru­hunu yansıtır. Dar sokaklarda ge­zinti yapabilir, yerel halkla sohbet edebilirsiniz.

● Raches (Radiko) Köyü: Yaz aylarında canlı gece hayatıyla ün­lü. Kafe ve barlar gece geç saat­lere kadar açık kalır, geleneksel panigyria festivalleri burada dü­zenlenir.

● Theoktistis Manastırı: Christos Raches’te yer alan bu manastır, tarihi dokusu ve huzur­lu ortamıyla görülmeye değer bir nokta.

● Drakano Kalesi: Agios Kir­ykos’un kuzeyinde, Ege Deni­zi’nin nefes kesen manzarasını sunan antik bir kale.

● Korsan Evleri: 1700’lerde korsan saldırılarından korunmak için inşa edilen, doğayla bütünle­şik taş evler. Karkinagri ve Man­ganitis köylerinde bulunur.

Plajlar

Ikaria’nın plajları, berrak suları ve vahşi doğasıyla ünlüdür. Çoğu kuytu koylarda yer alır ve her biri farklı bir deneyim sunar:

● Mesakti Plajı: Altın sarısı kumu ve sığ sularıyla aileler için ideal. Su sporları için popüler bir destinasyon.

● Livadi Plajı: Armenistis’e yakın, uzun kumsalı ve berrak su­larıyla ünlü. Yüzme ve güneşlen­me için mükemmel.

● Prioni Plajı: Ağaç gölgeleri altında huzurlu bir dinlenme ala­nı sunar.

● Faros Plajı: Sakin ve tenha, yalnızlık arayanlar için ideal.

● Therma Plajı: Termal su­lara yakın, ılık ve sakin sularıyla dikkat çeker. Şezlong ve şemsiye­ler ücretsiz.

● Yaliskari Plajı: Gialiskari köyünde, sakin bir balıkçı kasa­bası atmosferiyle berrak ve sığ su­lar sunar.

Bunları denedemen dönmeyin

Ikaria mutfağı, Ege’nin taze ot­ları, zeytinyağlı yemekleri ve deniz ürünleriyle ünlü. Yemek yemek, adada sadece karın doyurmak için yapılan bir eylem değil, aynı zamanda bir sosyalleşme biçimi. Öne çıkan bazı lezzetler şu şekilde:

● Soufico: Taze sebzelerle ya­pılan geleneksel bir yemek.

● Ikaria Peyniri: Yerel keçi peyniri, yoğun aromalı.

● Baldaki Şarap: Üzüm şara­bı ve çam balı karışımı, adaya öz­gü bir içecek.

● Kandili: Geleneksel odun fı­rınında pişen ekmek.

Popüler restoranlar

● Sto Kampi(Agios Dmitri­os): Mutlaka gidilmesi gereken bir restoran.Harika bir atmosfer­de geleneksel lezzetleri çok şık bir şekilde sunuyor.

● Kastro Restaurant (Ar­menistis): Deniz ürünleri ve muhteşem manzarasıyla ünlü.

● Ploumisti (Evdilos): Gele­neksel Ikaria lezzetlerini sunar.

● Akamatra (Raches): Canlı müzik eşliğinde yemek keyfi.

● Thea’s Inn (Nas): Ev yapımı mezeler ve organik yemekler, fırın­da oğlak önerilir.

● Aphrodite Taverna (Arme­nistis): Taze balık ve deniz ürünleri.

● Marymary (Agios Kiry­kos): Modern Yunan mutfağıyla yerel tatların harmanı.

Festivaller

Ikaria’nın kültürel ruhu, yaz ay­larında düzenlenen panigyria fes­tivallerinde hayat bulur. Köy mey­danlarında müzik, dans, şarap ve geleneksel yemeklerle kutlanan bu festivaller, adanın enerjisini yansı­tır. Öne çıkanlar:

● Agios Kirikos Festivali (Temmuz): Adanın en büyük fes­tivallerinden biri, binlerce kişiyi çeker.

● Lagada Panigiri (15 Ağus­tos): Tüm adadan katılımla, saba­ha kadar dans edilir.

● Şarap Festivali (Eylül): Ye­rel şarapların tadıldığı, hasat za­manı etkinliği.

Bu festivallerde turistler misa­fir gibi karşılanır, sofralar paylaşı­lır ve dansa davet edilir. Ikaria’nın kırmızı şarabı ve fırında oğlak eti, festivallerin vazgeçilmezleri ara­sında yer alıyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL