Ikaria özgürlüğün adası

SERKAN RAŞA

Ege Denizi’nin kuzeydoğu­sunda, Türkiye’ye yaklaşık 50 km uzaklıkta yer alan Ikaria, sakinliği, doğal güzellikleri ve uzun ömürlü insanlarıyla bili­nen bir Yunan adası.

“İnsanların ölmeyi unuttuğu ada” olarak bilinen Ikaria, “Ma­vi Bölge” (Blue Zone) statüsüyle dikkat çeker. Bu terim, insanların uzun ve sağlıklı yaşadığı bölgeleri tanımlar. Araştırmalar, Ikaria sa­kinlerinin üçte birinin 90’lı yaşla­ra ulaştığını, kanser, kalp hastalığı ve demans gibi hastalıkların bura­da nadir olduğunu gösteriyor.

Sağlıklı diyet, aktif yaşam ve güçlü topluluk bağları, bu uzun ömürlülüğün sırrı olarak görülü­yor. Ikaria, mitolojik hikayeleri, şifalı kaplıcaları, muhteşem plaj­ları ve renkli festivalleriyle her zevke hitap eden bir tatil desti­nasyonu.

Gezilecek yerler

Ikaria, doğal ve tarihi güzellik­leriyle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunuyor. Adanın dağlık yapısı, yemyeşil vadileri ve otan­tik köyleri, keşfetmek isteyenler için sayısız fırsat barındırıyor. İş­te adada öne çıkan yerler:

● Agios Kirykos Limanı: Adanın ana limanı, renkli balıkçı tekneleri ve hareketli atmosferiy­le ziyaretçileri karşılıyor. Sahil­deki kafelerde uzo içerek yerel ya­şamı gözlemleyebilirsiniz. Küçük Arkeoloji Müzesi, adanın tarihi­ne dair bilgiler sunuyor.

● Nas (Hristos Rahoules): Antik Artemis Tapınağı kalıntı­larının bulunduğu büyüleyici bir koy. Denizde yüzerken tarihi bir atmosfer yaşayabilir, gün batımı­nı izlemek için ideal bir noktada bulunabilirsiniz.

● Seychelles Plajı: Beyaz ka­yalıkları ve turkuaz sularıyla ün­lü, adını Seyşel Adaları’ndan alan bu plaj, kısa bir yürüyüşle ulaşıla­bilen saklı bir cennet.

● Therma Spa: Binlerce yıl­dır şifalı sularıyla bilinen Ther­ma’nın, romatizma ve cilt has­talıklarına iyi geldiğine inanılır. Doğal kaynaklarda ücretsiz yıka­nabilir veya modern spa tesisle­rinden faydalanabilirsiniz.

● Armenistis ve Evdilos Köyleri: Geleneksel tavernala­rı, renkli evleri ve sakin atmosfe­riyle bu köyler, adanın otantik ru­hunu yansıtır. Dar sokaklarda ge­zinti yapabilir, yerel halkla sohbet edebilirsiniz.

● Raches (Radiko) Köyü: Yaz aylarında canlı gece hayatıyla ün­lü. Kafe ve barlar gece geç saat­lere kadar açık kalır, geleneksel panigyria festivalleri burada dü­zenlenir.

● Theoktistis Manastırı: Christos Raches’te yer alan bu manastır, tarihi dokusu ve huzur­lu ortamıyla görülmeye değer bir nokta.

● Drakano Kalesi: Agios Kir­ykos’un kuzeyinde, Ege Deni­zi’nin nefes kesen manzarasını sunan antik bir kale.

● Korsan Evleri: 1700’lerde korsan saldırılarından korunmak için inşa edilen, doğayla bütünle­şik taş evler. Karkinagri ve Man­ganitis köylerinde bulunur.

Plajlar

Ikaria’nın plajları, berrak suları ve vahşi doğasıyla ünlüdür. Çoğu kuytu koylarda yer alır ve her biri farklı bir deneyim sunar:

● Mesakti Plajı: Altın sarısı kumu ve sığ sularıyla aileler için ideal. Su sporları için popüler bir destinasyon.

● Livadi Plajı: Armenistis’e yakın, uzun kumsalı ve berrak su­larıyla ünlü. Yüzme ve güneşlen­me için mükemmel.

● Prioni Plajı: Ağaç gölgeleri altında huzurlu bir dinlenme ala­nı sunar.

● Faros Plajı: Sakin ve tenha, yalnızlık arayanlar için ideal.

● Therma Plajı: Termal su­lara yakın, ılık ve sakin sularıyla dikkat çeker. Şezlong ve şemsiye­ler ücretsiz.

● Yaliskari Plajı: Gialiskari köyünde, sakin bir balıkçı kasa­bası atmosferiyle berrak ve sığ su­lar sunar.

Bunları denedemen dönmeyin

Ikaria mutfağı, Ege’nin taze ot­ları, zeytinyağlı yemekleri ve deniz ürünleriyle ünlü. Yemek yemek, adada sadece karın doyurmak için yapılan bir eylem değil, aynı zamanda bir sosyalleşme biçimi. Öne çıkan bazı lezzetler şu şekilde:

● Soufico: Taze sebzelerle ya­pılan geleneksel bir yemek.

● Ikaria Peyniri: Yerel keçi peyniri, yoğun aromalı.

● Baldaki Şarap: Üzüm şara­bı ve çam balı karışımı, adaya öz­gü bir içecek.

● Kandili: Geleneksel odun fı­rınında pişen ekmek.

Popüler restoranlar

● Sto Kampi(Agios Dmitri­os): Mutlaka gidilmesi gereken bir restoran.Harika bir atmosfer­de geleneksel lezzetleri çok şık bir şekilde sunuyor.

● Kastro Restaurant (Ar­menistis): Deniz ürünleri ve muhteşem manzarasıyla ünlü.

● Ploumisti (Evdilos): Gele­neksel Ikaria lezzetlerini sunar.

● Akamatra (Raches): Canlı müzik eşliğinde yemek keyfi.

● Thea’s Inn (Nas): Ev yapımı mezeler ve organik yemekler, fırın­da oğlak önerilir.

● Aphrodite Taverna (Arme­nistis): Taze balık ve deniz ürünleri.

● Marymary (Agios Kiry­kos): Modern Yunan mutfağıyla yerel tatların harmanı.

Festivaller

Ikaria’nın kültürel ruhu, yaz ay­larında düzenlenen panigyria fes­tivallerinde hayat bulur. Köy mey­danlarında müzik, dans, şarap ve geleneksel yemeklerle kutlanan bu festivaller, adanın enerjisini yansı­tır. Öne çıkanlar:

● Agios Kirikos Festivali (Temmuz): Adanın en büyük fes­tivallerinden biri, binlerce kişiyi çeker.

● Lagada Panigiri (15 Ağus­tos): Tüm adadan katılımla, saba­ha kadar dans edilir.

● Şarap Festivali (Eylül): Ye­rel şarapların tadıldığı, hasat za­manı etkinliği.

Bu festivallerde turistler misa­fir gibi karşılanır, sofralar paylaşı­lır ve dansa davet edilir. Ikaria’nın kırmızı şarabı ve fırında oğlak eti, festivallerin vazgeçilmezleri ara­sında yer alıyor.