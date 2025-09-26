İki usta, iki yeni kitap
Dünyaca ünlü, usta çizer Selçuk Demirel ve yazar Zülfü Livaneli, yeni kitaplarıyla edebiyatın farklı yüzlerini gözler önüne seriyor.
Hayal gücünün renkli dünyasında gezintiye çıkmak isteyenler için Selçuk Demirel’in Hayali Canavarlar Atlası, aşkın ve direnişin evrensel hikâyesine tanıklık etmek isteyenler için ise Livaneli’nin Bekle Beni romanı mutlaka okunması gerekenler arasında yer almalı.
Hayali canavarlar atlası: En sevimsizinden en korkuncuna canavarlar
Selçuk Demirel’in Hayali Canavarlar Atlası, okuyucuya, düş ile gerçekliğin kesiştiği, rengârenk ve büyülü bir dünya sunuyor. Demirel, çizgileriyle dünya çapında tanınan bir sanatçı olarak Hayali Canavarlar Atlası ile okurları hayal gücünün dolambaçlı yollarında gezintiye çıkarıyor. Yapı Kredi Yayınları etiketiyle çıkan kitap, korkuların, çocukluk anılarının ve zihnin sisli köşelerinin yarattığı canavarları resmediyor.
Lyliane Adra’nın metaforik anlamlar üzerine yazdığı keyifli önsözüyle zenginleşen eser, yazarın sınırsız yaratıcılığını gözler önüne seriyor. Her bir canavar, hem görsel hem de düşünsel bir şölen sunarken, gerçekliğin ağırlığına karşı okura adeta bir nefes alma alanı yaratıyor. Bu atlas, Türk edebiyatında hayal gücünün evrensel bir yansıması adeta.
Bekle beni: Aşk ve direniş hikayesi
Türk edebiyatının duayeni Zülfü Livaneli’nin yeni kitabı Bekle Beni, aşkı ve özgürlük mücadelesini ustalıkla işleyen bir başyapıt. Livaneli, Bekle Beni ile okurlarını bir aşk ve direniş hikâyesine davet ediyor. Can Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan roman, Leyla ile Selim’in hem birbirlerine hem de özgürlüğe olan tutkusunu anlatıyor. Ülkenin zorlu dönemlerinde geçen bu hikâye, baskıya karşı direnişin, yalnızlığın ve dayanışmanın izlerini taşıyor. Zülfü Livaneli’nin, “Bir kuşağın acı olaylarına saygı duruşu” olarak nitelendirdiği bu eser, Türk edebiyatının evrensel yankılar uyandıran gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Aşkın ve mücadelenin iç içe geçtiği bu roman, okurları hem duygulandırıyor hem de düşündürüyor.
Livanelı: Bir saygı duruşu
Bir kuşağı, yaşamak zorunda kaldıkları acı olayları ve ortak hikâyelerini anlattığını belirten usta yazar Zülfü Livaneli, “Bekle Beni, fırtınalar içinde yitip giden arkadaşlarımıza bir saygı duruşu olarak algılanmalı,” diyor.