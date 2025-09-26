İki usta, iki yeni kitap

Hayal gücünün renkli dünya­sında gezintiye çıkmak isteyenler için Selçuk Demirel’in Hayali Ca­navarlar Atlası, aşkın ve direnişin evrensel hikâyesine tanıklık etmek isteyenler için ise Livaneli’nin Bek­le Beni romanı mutlaka okunması gerekenler arasında yer almalı.

Hayali canavarlar atlası: En sevimsizinden en korkuncuna canavarlar

Selçuk Demirel’in Hayali Cana­varlar Atlası, okuyucuya, düş ile gerçekliğin kesiştiği, rengârenk ve büyülü bir dünya sunuyor. Demi­rel, çizgileriyle dünya çapında ta­nınan bir sanatçı olarak Hayali Ca­navarlar Atlası ile okurları hayal gücünün dolambaçlı yollarında ge­zintiye çıkarıyor. Yapı Kredi Yayın­ları etiketiyle çıkan kitap, korkula­rın, çocukluk anılarının ve zihnin sisli köşelerinin yarattığı canavar­ları resmediyor.

Lyliane Adra’nın metaforik anlamlar üzerine yaz­dığı keyifli önsözüyle zenginleşen eser, yazarın sınırsız yaratıcılığı­nı gözler önüne seriyor. Her bir ca­navar, hem görsel hem de düşün­sel bir şölen sunarken, gerçekliğin ağırlığına karşı okura adeta bir ne­fes alma alanı yaratıyor. Bu atlas, Türk edebiyatında hayal gücünün evrensel bir yansıması adeta.

Bekle beni: Aşk ve direniş hikayesi

Türk edebiyatının duayeni Zül­fü Livaneli’nin yeni kitabı Bekle Beni, aşkı ve özgürlük mücadele­sini ustalıkla işleyen bir başyapıt. Livaneli, Bekle Beni ile okurlarını bir aşk ve direniş hikâyesine davet ediyor. Can Yayınları etiketiyle raf­larda yerini alan roman, Leyla ile Selim’in hem birbirlerine hem de özgürlüğe olan tutkusunu anlatı­yor. Ülkenin zorlu dönemlerinde geçen bu hikâye, baskıya karşı di­renişin, yalnızlığın ve dayanışma­nın izlerini taşıyor. Zülfü Livane­li’nin, “Bir kuşağın acı olaylarına saygı duruşu” olarak nitelendirdiği bu eser, Türk edebiyatının evrensel yankılar uyandıran gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Aşkın ve mü­cadelenin iç içe geçtiği bu roman, okurları hem duygulandırıyor hem de düşündürüyor.

Livanelı: Bir saygı duruşu

Bir kuşağı, yaşamak zorunda kal­dıkları acı olayları ve ortak hikâ­yelerini anlattığını belirten usta yazar Zülfü Livaneli, “Bekle Beni, fırtınalar içinde yitip giden arka­daşlarımıza bir saygı duruşu olarak algılanmalı,” diyor.