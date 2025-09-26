İlham veren bir düşünce yolculuğu: GastroEkonomi Zirvesi

Ebru KÖKTÜRK KORALI

İlki 2018 yılında gerçekleşen zirve gastronomi dünyasının yarattığı sosyoekonomik etkiyi gündeme taşıyor, sadece rakamlar değil, gastronominin tarım, turizm ve kalkınma ile olan bağlantısın da farklı içerikler dikkat çekiyor.

Benim görevim de bu zirvenin programını oluşturmak olarak özetlenebilir. Başladığımız noktadan bugüne çok emek verdiğimiz ve çok haz aldığımız bir işe dönüştü: TURYİD öncü misyonu ile sektörü tanımladı ve sahiplendi. Gastronominin tüm değer zincirini görünür kıldı. Gastroekonomi başlığında dünyada başka bir etkinlik yok, ama zirveye yurt dışından gelen teklifler var, bakarsınız 6’ncı buluşma başka bir ülkede olur.

İklim krizi öne çıkıyor

Bu yıl ‘Kesişme Noktası- Crossing Roads’ teması ile düzenleniyor. Yaşadığımız iklim krizine bağlı tarımda yaşanan sorunlar bu yıl zirvede öne çıkıyor. Gastronomiden bahsedebilmek için iyi mahsule ihtiyacımız var. Mutfaklarımızda yaşanan dönüşümün, eğitimli şeflerin yarattığı etkinin ve geleneksel lezzetin sürdürüle bilmesi için tarım ürünlerinin nitelikli tedariği şart.

‘Mutfakların Geleceği: İklim Krizinin Sofraya Yansımaları’ ve ‘Tabağın Ötesinde: Coğrafi İşaretin Sektörel ve Sosyal Gücü’ panelleri bu açıdan önem taşıyor. İstanbul’un coğrafi işaretli ‘Boğaziçi Lüferi’ de zirvede.

TURYİD, akademi sektör işbirliğinde önemli bir misyon üstleniyor. Bu yıl da öğrenciler ve kıymetli akademisyenlerimizin katılımı için koşullar oluşturuldu.

Kültür ve gastronomi ile kesiştiği o güzel ayrıcalıklı nokta ilgi odağımız. ‘Eski Türklerden Modern Türkiye’ye Yemek Kültürü’ Dr. Gizem Pamukçu, ‘Hafızanın Sofrası: Madlen Kekinden Anne Kurabiyesine’ Eylül Görmüş’ün anlatımı ile zirvede. Yazar, araştırmacı ve parfümör Vedat Ozan ‘Kesişenler Bazen de Hiç Kesişmiyorlar’ başlığında Taksim, İstanbul tat ve koku hafızasında bir yolculuğa davet ediyor.

Yeşil sosyoekonominin çarpıcı etkileri yeni ekonomik modeller olarak sunuluyor. Michelin Yeşil Yıldızı, dünyanın önde gelen şeflerinin girişimleri ve konaklama-ağırlama sektöründeki derecelendirilen toplumsal duyarlıklar, gastronominin sosyo ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine katkılarının örnekleri.

Gastronomi dünyasının ve yeme-içme sektörünün yeşil ekonomiye geçişe yapabileceği hem ekonomik hem de toplumsal değer açılarından katkılarının boyutları bu başlıkta konuşulacak. Manchester Ünivesitesi’nden İsmail Ertürk ve Teruar Hospitalty Sempozyumu kurucusu Arlene Stein konuşmacılar arasında.

Şef İvan Brehm Singapur’dan geliyor. Brezilya doğumlu, zirvenin teması onun iş yapma modeli. Thomas Keller’in Per Se, Andoni Luis Aduriz’in Mugaritz ve Heston Blumenthal’ın The Fat Duck gibi mekanlarda geçirdiği zamanlar ona ilham vermiş ancak onu öne çıkaran, bu farklı etkileri net ve yenilikçi bir felsefe ye dönüştürme becerisi oluyor. İvan yazışmalarda “İstanbul’dan iki davetlim olabilir mi” dedi, “Elbette” dedik, annesinin ismini verdi. En çok tanışmak istediğim kişinin İvan’ın annesi olduğunu söyleyebilirim, nasıl kavşaklardan geçerek İstanbul’da yaşamayı seçti çok merak ediyorum.

Şef Danillo Zanna ‘Made in Italy’ başlığında İtalyan mutfağının dünyayı saran etkisini anlatacak. İtalya’dan bir konuğumuz daha var; Ivano Morcetti İtalyan zeytinyağının dünya pazarındaki marka değerini aktaracak.

Ve tabii zirve TURYİD başkanı Kaya Demirer’in açılış konuşması ile başlayacak. Zor bir yılın ardından yıllık rakamlar ve gelecek hedeflerini aktaracak başkan. Çevresel değerlere sahip çıkan sorumlu hizmet veren restoranlar için müşteri yerine paydaş, tüketici yerine türetici kavramlarını gündeme alacak. Restoranlar pahalı sorunsalına cevaplarda var zirvede… Sürprizler var, 40 üzerinde konuşmacı var, öğle yemeğinde TURYİD imecesi var.

5. Global GastroEkonomi Zirvesi bir konferans değil ilham ve ren bir düşünce yolculuğu olarak geleceğe, ülkemize, gençlerimize ışık vermeye devam ediyor. 22’nci yılında TURYİD üyelerini bir kez daha kucaklıyor ve sivil toplumun gücünü bir kez daha gösteriyor. 8 Ekim’de AKM’de görüşmek üzere!