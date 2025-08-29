İlhamını güçlü kadınlardan alan koleksiyon

Etkileyici bir renk paleti, yenilikçi örgü teknik­leri, çağdaş ve zamansız parçalarla bir araya gelerek bu kış gardıropla­rın vazgeçilmezi olacak.

KNITSS kadınlarının birer il­ham perisi olarak düşünüldüğü bu koleksiyon, bir kadının nasıl his­setmek istediğini ince detaylarla işleyerek, şıklık, rahatlık ve özgü­vene vurgu yapıyor. Koleksiyonun mix&match (karşıtır&yakıştır) yaklaşımı ise kadınlara iddialı ve özgün kombinler yaratma imkânı sunuyor.

Koleksiyonda doğanın taş tonlarını ve sonbahar-kışın kızıl renklerini taşıyan etkileyi­ci bir renk paleti mevcut. Zeytin yeşili, gri tonları, kil, tebeşir, bej ve sepya gibi yumuşak renkle­re eşlik eden yumuşak pembe ve maviler, karamel ve kakao tonla­rı ve bunları tamamlayan siyah­lar, farklı kombinlere ilham ve­recek şık parçalarda buluşuyor. Sade ama renkli bir çizgiyle ha­zırlanan parçalar, kadın zarafe­tini yumuşak ama net, duygusal ama kararlı seçimlerle harman­layan bir tarz sunuyor.

“She is the Muse” koleksiyonu, özel seçilmiş İtalyan ipliklerle ka­litenin altını çiziyot, özgün örgü dokunuşlarını lükse dönüştürü­yor. Triko cropları tamamlayan hacimli ceketler, farklı örgü tek­nikleriyle boyutlanan dokular, ha­fif kazakları bütünleyen kesimler zarafeti ve stili öne çıkarıyor.

Sofistike ve güçlü kadınlar

“She is the Muse” koleksiyonun­da yer alan modern ve güçlü form­lar, KNITSS kadınının zamana meydan okuyan zarafetini ve öz­güvenini görünür kılıyor. Doğal renk paletine çarpıcı bir anlam ka­tan grafik çizgiler, romantik ton­lar ve essential renkler bir arada sunuluyor. Stil sahibi kadını, sade ama renkli, yumuşak ama net, duy­gusal ama kararlı seçimlerle ken­dini gösteriyor. Koleksiyona tüm KNITSS mağazalarından ve onli­ne mağazadan ulaşabilirsiniz.