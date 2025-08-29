İlhamını güçlü kadınlardan alan koleksiyon
Sürdürülebilir triko markası KNITSS, Sonbahar-Kış 2025/26 “She is the Muse” koleksiyonu sahnede. Kreatif Direktör Duygu Boz’un sanatsal vizyonuyla şekillenen koleksiyon, sadece bir stil anlayışını değil; bir hissi, bir içsel sesi ve bir kadının özgün varoluşunu yansıtıyor.
Etkileyici bir renk paleti, yenilikçi örgü teknikleri, çağdaş ve zamansız parçalarla bir araya gelerek bu kış gardıropların vazgeçilmezi olacak.
KNITSS kadınlarının birer ilham perisi olarak düşünüldüğü bu koleksiyon, bir kadının nasıl hissetmek istediğini ince detaylarla işleyerek, şıklık, rahatlık ve özgüvene vurgu yapıyor. Koleksiyonun mix&match (karşıtır&yakıştır) yaklaşımı ise kadınlara iddialı ve özgün kombinler yaratma imkânı sunuyor.
Koleksiyonda doğanın taş tonlarını ve sonbahar-kışın kızıl renklerini taşıyan etkileyici bir renk paleti mevcut. Zeytin yeşili, gri tonları, kil, tebeşir, bej ve sepya gibi yumuşak renklere eşlik eden yumuşak pembe ve maviler, karamel ve kakao tonları ve bunları tamamlayan siyahlar, farklı kombinlere ilham verecek şık parçalarda buluşuyor. Sade ama renkli bir çizgiyle hazırlanan parçalar, kadın zarafetini yumuşak ama net, duygusal ama kararlı seçimlerle harmanlayan bir tarz sunuyor.
“She is the Muse” koleksiyonu, özel seçilmiş İtalyan ipliklerle kalitenin altını çiziyot, özgün örgü dokunuşlarını lükse dönüştürüyor. Triko cropları tamamlayan hacimli ceketler, farklı örgü teknikleriyle boyutlanan dokular, hafif kazakları bütünleyen kesimler zarafeti ve stili öne çıkarıyor.
Sofistike ve güçlü kadınlar
“She is the Muse” koleksiyonunda yer alan modern ve güçlü formlar, KNITSS kadınının zamana meydan okuyan zarafetini ve özgüvenini görünür kılıyor. Doğal renk paletine çarpıcı bir anlam katan grafik çizgiler, romantik tonlar ve essential renkler bir arada sunuluyor. Stil sahibi kadını, sade ama renkli, yumuşak ama net, duygusal ama kararlı seçimlerle kendini gösteriyor. Koleksiyona tüm KNITSS mağazalarından ve online mağazadan ulaşabilirsiniz.