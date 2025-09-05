Google Haberler

İngiliz Kraliyet ailesinin bilinmeyenleri

İngiliz Kraliyet ailesi hakkında yeni çıkan “Güç ve Saray” adlı kitapta, Kraliçe Elizabeth’in Brexit'e karşı olmasından, Kral Charles’ın taç giyme töreninin maliyetine kadar bilinmeyen ve ilginç iddialar yer alıyor.

İpek YEZDANİ
Siz de benim gibi İngiliz kra­liyet ailesiyle ilgili dediko­dulara meraklıysanız, me­rakımızı giderecek yeni bir kitap daha 11 Eylül’de raflarda yerini almak üzere. The Times gazete­sinin eski kraliyet muhabiri Va­lentine Low tarafından yazılan “Power and Palace” (Güç ve Sa­ray) adlı kitap, eski İngiltere Kra­liçesi II. Elizabeth’in aslında Brexit’e karşı olduğundan tutun da şu andaki Kraliçe Camilla’nın gençlik yıllarında kendisine yö­nelik bir cinsel saldırıyı nasıl sa­vuşturduğuna dair ilginç bilgiler yer alıyor.

Üst düzey politikacılar, üst dü­zey bürokratlar, kraliyet danış­manları ve anayasa uzmanlarıy­la yapılan yaklaşık 100 röporta­ja dayanan kitap, monarşinin son 200 yıl içinde siyasi gücünü nasıl kademeli olarak kaybettiğini, an­cak kapalı kapılar ardında kuru­mun hayatta kalmasını sağlamak ve mali güvenliğini korumak için nasıl mücadele ettiğini de ortaya koyuyor.

Monarşi ile hükümet arasında­ki gizli ve az anlaşılan ilişkiyi de ortaya koyan kitapta yer alan dik­kat çekici anekdotlardan bazıları şunlar:

Camilla cinsel saldırgana karşı koydu

Low kitabında, Kraliçe Camil­la'nın 1960'larda genç bir kızken Londra'ya giden bir trende cin­sel saldırıyı maruz kaldığını anla­tıyor. Camilla, bu saldırıya karşı koymuş ve saldırganın tutuklan­masını sağlamış. Camilla, başı­na gelen bu olayı 2008 yılında dö­nemin Londra belediye başkanı olan Boris Johnson'a anlatmış. Johnson'ın eski iletişim direktö­rü Guto Harri, Low'a bu konuş­manın ayrıntılarını vermiş. Ca­milla'nın Johnson'a “Annemin bana öğrettiği şeyi yaptım. Ayak­kabımı çıkardım ve topuğuy­la (saldırganın) hayalarına vur­dum” dediği söyleniyor. Camilla, Paddington istasyonuna vardık­larında trenden atlayıp ünifor­malı bir adam bulmuş ve “Bu adam bana saldırdı” demiş, adam da tutuklanmış.

Boris Johnson metroyla yanlış yöne gitti

Eski İngiltere Başbakanı Bo­ris Johnson, 2008 yılında Lond­ra metrosunda yanlış yöne gittiği için o dönemde prens olan Char­les ile olan bir toplantıya geç kal­dı. Johnson, bir sonraki toplantı­ya geç kalmamak için bisikletiyle gitti. Bu durum Camilla'yı eğlen­dirmiş gibi görünüyordu, ancak Charles bu durumu garipsemişti. Kitapta, Charles ve Johnson'ın genel olarak gergin bir ilişkisi ol­duğu söyleniyor.

Kralıçe II. Elızabeth Brexit’e karşıydı

Kraliçe II. Elizabeth siyasi ko­nularda kamuoyunun görüşünü etkileyecek yaklaşımlardan ka­çınmaya özen gösteriyordu. An­cak kitabın yazarı Low’a göre Kraliçe Elizabeth, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla sonuçlanan Brexit’e aslında kar­şıydı. Low kitabında şöyle diyor:

“Referandumdan üç ay önce, 2016 yılının ilkbaharında Krali­çe ile konuşan üst düzey bir ba­kan, Kraliçe'nin ‘AB'den ayrılma­malıyız’ dediğini hatırlıyor. Refe­randum hakkında konuştular ve Kraliçe, ‘Tanıdığın şeytana bağlı kalmak daha iyidir’ dedi... Artık açık: Kraliçe oy kullanma hakkı­na sahip olsaydı, AB'de kalmak için oy verirdi.”

Kitabın kaynaklarına göre Kra­liçe, Avrupa Birliği’ni, kendisin de desteklediği “savaş sonrası düzenlemenin” bir parçası ola­rak görüyordu.

Kitapta, merhum kraliçenin politikacılarla olan ilişkilerine dair başka ipuçları da yer alıyor. Eski İngiltere Başbakanları Ha­rold Wilson ve John Major ile iyi geçinirken, Margaret Thatcher ile ilişkisi çok daha gergindi.

Prescott’un çay içme şekli

Yazar, eski Başbakan Yardım­cısı John Prescott'un “Charles'ı rahatsız etme konusunda bir nu­mara” olduğunu söylüyor. Hat­ta bir keresinde dönemin Başba­kanı Tony Blair'e, Başbakan Yar­dımcısı John Prescott hakkında “O sana her zaman böyle mi dav­ranıyor?” diye sorduğu belirtili­yor.

Kitaba göre Prens Charles, Prescott hakkında Tony Blair’e şöyle söylemiş: "Karşında otur­duğunda, bacaklarını ayırarak koltuğun üzerine kaykılıyor, ka­sıkları biraz tehditkar bir şekil­de dışarı çıkıyor ve çay fincanını ve tabağını karnının üzerine ko­yarak dengeliyor. Bu çok garip.” Low’a göre Tony Blair ise Char­les’a “Hayır, o sadece çayını bu şekilde içmeyi seviyor” diye ce­vap veriyor.

Hükümet taç giyme törenini sergilemek istedi

Kitaba göre, dönemin İngi­liz hükümeti, Kral Charles’ın 2023’teki taç giyme törenini, gös­terişli bir şekilde sergilemek is­tedi. Saray, halkın faturalarını ödemekte zorlandığı bir dönem­de gösterişli harcamalardan ka­çınmak isterken, hükümetin “çok net talimatı” törenin maliyetinin düşürülmemesi ve “maksima­list” bir yaklaşım benimsenmesi yönündeydi. Sonuçta, taç giyme töreni 72 milyon sterlin (Yakla­şık 4 milyar TL) maliyetine mal oldu; bunun 22 milyon sterlini (yaklaşık 1.2 milyar TL) güvenlik masraflarıydı.

