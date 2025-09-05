İngiliz Kraliyet ailesinin bilinmeyenleri
İngiliz Kraliyet ailesi hakkında yeni çıkan “Güç ve Saray” adlı kitapta, Kraliçe Elizabeth’in Brexit'e karşı olmasından, Kral Charles’ın taç giyme töreninin maliyetine kadar bilinmeyen ve ilginç iddialar yer alıyor.
Siz de benim gibi İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili dedikodulara meraklıysanız, merakımızı giderecek yeni bir kitap daha 11 Eylül’de raflarda yerini almak üzere. The Times gazetesinin eski kraliyet muhabiri Valentine Low tarafından yazılan “Power and Palace” (Güç ve Saray) adlı kitap, eski İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in aslında Brexit’e karşı olduğundan tutun da şu andaki Kraliçe Camilla’nın gençlik yıllarında kendisine yönelik bir cinsel saldırıyı nasıl savuşturduğuna dair ilginç bilgiler yer alıyor.
Üst düzey politikacılar, üst düzey bürokratlar, kraliyet danışmanları ve anayasa uzmanlarıyla yapılan yaklaşık 100 röportaja dayanan kitap, monarşinin son 200 yıl içinde siyasi gücünü nasıl kademeli olarak kaybettiğini, ancak kapalı kapılar ardında kurumun hayatta kalmasını sağlamak ve mali güvenliğini korumak için nasıl mücadele ettiğini de ortaya koyuyor.
Monarşi ile hükümet arasındaki gizli ve az anlaşılan ilişkiyi de ortaya koyan kitapta yer alan dikkat çekici anekdotlardan bazıları şunlar:
Camilla cinsel saldırgana karşı koydu
Low kitabında, Kraliçe Camilla'nın 1960'larda genç bir kızken Londra'ya giden bir trende cinsel saldırıyı maruz kaldığını anlatıyor. Camilla, bu saldırıya karşı koymuş ve saldırganın tutuklanmasını sağlamış. Camilla, başına gelen bu olayı 2008 yılında dönemin Londra belediye başkanı olan Boris Johnson'a anlatmış. Johnson'ın eski iletişim direktörü Guto Harri, Low'a bu konuşmanın ayrıntılarını vermiş. Camilla'nın Johnson'a “Annemin bana öğrettiği şeyi yaptım. Ayakkabımı çıkardım ve topuğuyla (saldırganın) hayalarına vurdum” dediği söyleniyor. Camilla, Paddington istasyonuna vardıklarında trenden atlayıp üniformalı bir adam bulmuş ve “Bu adam bana saldırdı” demiş, adam da tutuklanmış.
Boris Johnson metroyla yanlış yöne gitti
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2008 yılında Londra metrosunda yanlış yöne gittiği için o dönemde prens olan Charles ile olan bir toplantıya geç kaldı. Johnson, bir sonraki toplantıya geç kalmamak için bisikletiyle gitti. Bu durum Camilla'yı eğlendirmiş gibi görünüyordu, ancak Charles bu durumu garipsemişti. Kitapta, Charles ve Johnson'ın genel olarak gergin bir ilişkisi olduğu söyleniyor.
Kralıçe II. Elızabeth Brexit’e karşıydı
Kraliçe II. Elizabeth siyasi konularda kamuoyunun görüşünü etkileyecek yaklaşımlardan kaçınmaya özen gösteriyordu. Ancak kitabın yazarı Low’a göre Kraliçe Elizabeth, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla sonuçlanan Brexit’e aslında karşıydı. Low kitabında şöyle diyor:
“Referandumdan üç ay önce, 2016 yılının ilkbaharında Kraliçe ile konuşan üst düzey bir bakan, Kraliçe'nin ‘AB'den ayrılmamalıyız’ dediğini hatırlıyor. Referandum hakkında konuştular ve Kraliçe, ‘Tanıdığın şeytana bağlı kalmak daha iyidir’ dedi... Artık açık: Kraliçe oy kullanma hakkına sahip olsaydı, AB'de kalmak için oy verirdi.”
Kitabın kaynaklarına göre Kraliçe, Avrupa Birliği’ni, kendisin de desteklediği “savaş sonrası düzenlemenin” bir parçası olarak görüyordu.
Kitapta, merhum kraliçenin politikacılarla olan ilişkilerine dair başka ipuçları da yer alıyor. Eski İngiltere Başbakanları Harold Wilson ve John Major ile iyi geçinirken, Margaret Thatcher ile ilişkisi çok daha gergindi.
Prescott’un çay içme şekli
Yazar, eski Başbakan Yardımcısı John Prescott'un “Charles'ı rahatsız etme konusunda bir numara” olduğunu söylüyor. Hatta bir keresinde dönemin Başbakanı Tony Blair'e, Başbakan Yardımcısı John Prescott hakkında “O sana her zaman böyle mi davranıyor?” diye sorduğu belirtiliyor.
Kitaba göre Prens Charles, Prescott hakkında Tony Blair’e şöyle söylemiş: "Karşında oturduğunda, bacaklarını ayırarak koltuğun üzerine kaykılıyor, kasıkları biraz tehditkar bir şekilde dışarı çıkıyor ve çay fincanını ve tabağını karnının üzerine koyarak dengeliyor. Bu çok garip.” Low’a göre Tony Blair ise Charles’a “Hayır, o sadece çayını bu şekilde içmeyi seviyor” diye cevap veriyor.
Hükümet taç giyme törenini sergilemek istedi
Kitaba göre, dönemin İngiliz hükümeti, Kral Charles’ın 2023’teki taç giyme törenini, gösterişli bir şekilde sergilemek istedi. Saray, halkın faturalarını ödemekte zorlandığı bir dönemde gösterişli harcamalardan kaçınmak isterken, hükümetin “çok net talimatı” törenin maliyetinin düşürülmemesi ve “maksimalist” bir yaklaşım benimsenmesi yönündeydi. Sonuçta, taç giyme töreni 72 milyon sterlin (Yaklaşık 4 milyar TL) maliyetine mal oldu; bunun 22 milyon sterlini (yaklaşık 1.2 milyar TL) güvenlik masraflarıydı.