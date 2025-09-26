İstanbul’dan dünyaya sanat çağrısı
Toplam 579 sanatçının 931 eserinin sanatseverlerle buluştuğu Contemporary İstanbul, bu sene 20’inci kez kapılarını açtı.
İpek YEZDANİ
Türkiye’nin önde gelen uluslararası çağdaş sanat fuarlarından Contemporary Istanbul’un, Tersane İstanbul’da düzenlenen 20. edisyonu bu hafta açıldı. Akbank ana partnerliğinde gerçekleşecek fuar, bu yıl 16 ülkeden galeriye ev sahipliği yapıyor. Toplam 579 sanatçının 931 eserini sanatseverlerle buluştuğu ve 24 Eylül’deki ön izleme ile başlayan fuar, 28 Eylül’e kadar gezilebilecek.
19 yılda 1,2 milyon ziyaretçi
Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Ali Güreli, “İstanbul’u çağdaş sanatın küresel sahnesine taşıma hayaliyle 2005 yılında başladığımız bu yolculukta 20 yıla erişmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin çağdaş sanatla kurduğu uluslararası diyaloğun en güçlü yansıması olan Contemporary Istanbul, 19 yılda 1,2 milyondan fazla sanatseveri, 10 binden fazla sanatçıyı ve 1600’ün üzerinde galeriyi ağırladı” dedi.
Contemporary Istanbul’un bir fuardan çok daha fazlası, kültürel bir platform, düşünce alanı ve sanat ekosistemi olduğuna dikkat çeken Güreli, “20. yılında bu özel edisyon, geçmişin birikimiyle geleceğe açılan bir kapı niteliğinde. İstanbul’un benzersiz cazibesini de arkamıza alarak tüm dünyayı sanat için İstanbul’a davet ediyoruz. İstanbul’un küresel kültür sahnesindeki yerini daha da güçlendirmek için bu kolektif yapıyı her yıl daha da ileri taşıyacağız” dedi.
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ise İstanbul’un her geçen gün çağdaş sanatın sınırlarını zorlayan bir buluşma noktası haline geldiğine dikkat çekerek, “20 yıldır Contemporary Istanbul’un ana partneri olan Akbank da bu yolculuğun tam kalbinde yer alıyor. Desteğimizle farklı kültürleri ve perspektifleri İstanbul’da buluşturarak sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü görünür kılıyoruz” diye konuştu.
Ücretsiz deniz ulaşımı
Contemporary Istanbul’un 20. yılı kapsamında, ziyaretçiler için Beşiktaş, Kabataş, Karaköy ve Kadıköy iskelelerinden Tersane İstanbul’a ücretsiz tekne seferleri düzenleniyor. Tekneler, fuar süresince belirlenen saatlerde iskelelerden kalkarak Tersane İstanbul’a ulaşım sağlıyor, dönüşler ise aynı iskelelere oluyor.
20. yıl odak bölümü: Focus America
Fuarda, 20’nci edisyona özel hazırlanan Focus America programı, Amerika’nın çağdaş sanat sahnesine odaklanıyor. Program kapsamında Amanita, Revolver Galería, Pontone / Friedrichs Pontone, Leila Heller Gallery, Heft Gallery gibi önemli galeriler yer alıyor.
Art On’dan Demirkubuz eserleri
Contemporary İstanbul’daki eserler arasında Art On İstanbul tarafından sergilenen, yönetmen Zeki Demirkubuz’a ait eserler de bulunuyor.
Galerinin Direktörü Ece Köksal, Oktay Duran ve Nil Duran sahipliğinde 15 yıldır faaliyet gösteren Art On İstanbul’un temel misyonunun, genç ve bağımsız sanatçılara alan açarak Türk çağdaş sanatına katkıda bulunmak olduğunu anlatıyor:
“Bizdeki ‘genç’ ifadesi yaşa bağlı değil, ruhu genç, yani sanat camiasında henüz bilinen isimler arasına girmemiş, yetenekli sanatçılara işaret ediyor. Amacımız, bu sanatçıları koleksiyonerlere tanıtarak görünür kılmak.”
Galerinin, şu anda 24 sanatçıyı temsil ettiğini belirten Köksal, bu sanatçıların tamamının genç ve yükselen isimler olduğuna ve bir İspanyol sanatçı haricinde tamamının bu coğrafyanın sanatçıları olduğuna dikkat çekiyor. Galeride güncel olarak Zeki Demirkubuz'un solo fotoğraf sergisi de yer alıyor. Sanat eserlerinin fiyatlandırılmasında sanat piyasasındaki küresel değişimlere dikkat çeken Köksal, “UBS'in Art Basel sonrası raporlarına göre, genç sanatçıların eserlerine yönelik spekülatif alımlar (ileride değer kazanması beklentisiyle yapılan alımlar) tüm dünyada azaldı. Yeni nesil koleksiyonerler, farklı medyumlar, daha küçük işler ve geniş bir fiyat skalası üzerinden alım yapmayı tercih ediyor” diyor.
Art On İstanbul’un, geniş bir fiyat yelpazesi sunduğunu ifade eden Köksal, “Örneğin bizim galerimizde 200 eurodan 50 bin euroya kadar eser bulabilirsiniz." diyor.
Beymen’de sergilenen eserler
Contemporary Istanbul’un diğer ortak partneri Tersane İstanbul 20. yıla özel olarak Haliç’in tarihi dokusunu çağdaş sanatla buluşturan dört büyük ölçekli yerleştirmeye ev sahipliği yapıyor. Arcangelo Sassolino, Pascale Marthine Tayou, Jorinde Voigt ve Summer Wheat’in eserleri; Beymen G8 – The Space ve Aliée İstanbul’da sergileniyor. Bu özel seçki, kentin mimari mirasıyla güncel sanatı yan yana getirerek ziyaretçilere farklı deneyim rotaları sunuyor.