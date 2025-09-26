İstanbul’dan dünyaya sanat çağrısı

İpek YEZDANİ

Türkiye’nin önde gelen uluslararası çağdaş sanat fuarlarından Contempo­rary Istanbul’un, Tersane İstan­bul’da düzenlenen 20. edisyonu bu hafta açıldı. Akbank ana part­nerliğinde gerçekleşecek fuar, bu yıl 16 ülkeden galeriye ev sahip­liği yapıyor. Toplam 579 sanatçı­nın 931 eserini sanatseverlerle buluştuğu ve 24 Eylül’deki ön iz­leme ile başlayan fuar, 28 Eylül’e kadar gezilebilecek.

19 yılda 1,2 milyon ziyaretçi

Contemporary Istanbul Yöne­tim Kurulu Başkanı ve kurucusu Ali Güreli, “İstanbul’u çağdaş sa­natın küresel sahnesine taşıma hayaliyle 2005 yılında başladı­ğımız bu yolculukta 20 yıla eriş­menin gururunu yaşıyoruz. Tür­kiye’nin çağdaş sanatla kurduğu uluslararası diyaloğun en güçlü yansıması olan Contemporary Istanbul, 19 yılda 1,2 milyondan fazla sanatseveri, 10 binden fazla sanatçıyı ve 1600’ün üzerinde ga­leriyi ağırladı” dedi.

Contemporary Istanbul’un bir fuardan çok daha fazlası, kültürel bir platform, düşünce alanı ve sa­nat ekosistemi olduğuna dikkat çeken Güreli, “20. yılında bu özel edisyon, geçmişin birikimiyle gele­ceğe açılan bir kapı niteliğinde. İs­tanbul’un benzersiz cazibesini de arkamıza alarak tüm dünyayı sanat için İstanbul’a davet ediyoruz. İs­tanbul’un küresel kültür sahnesin­deki yerini daha da güçlendirmek için bu kolektif yapıyı her yıl daha da ileri taşıyacağız” dedi.

Akbank Yönetim Kurulu Baş­kanı Suzan Sabancı ise İstan­bul’un her geçen gün çağdaş sa­natın sınırlarını zorlayan bir bu­luşma noktası haline geldiğine dikkat çekerek, “20 yıldır Con­temporary Istanbul’un ana part­neri olan Akbank da bu yolcu­luğun tam kalbinde yer alıyor. Desteğimizle farklı kültürleri ve perspektifleri İstanbul’da buluş­turarak sanatın birleştirici ve dö­nüştürücü gücünü görünür kılı­yoruz” diye konuştu.

Ücretsiz deniz ulaşımı

Contemporary Istanbul’un 20. yılı kapsamında, ziyaretçiler için Beşiktaş, Kabataş, Karaköy ve Kadıköy iskelelerinden Tersane İstanbul’a ücretsiz tekne sefer­leri düzenleniyor. Tekneler, fuar süresince belirlenen saatlerde is­kelelerden kalkarak Tersane İs­tanbul’a ulaşım sağlıyor, dönüş­ler ise aynı iskelelere oluyor.

20. yıl odak bölümü: Focus America

Fuarda, 20’nci edisyona özel ha­zırlanan Focus America programı, Amerika’nın çağdaş sanat sahne­sine odaklanıyor. Program kapsa­mında Amanita, Revolver Galería, Pontone / Friedrichs Pontone, Le­ila Heller Gallery, Heft Gallery gibi önemli galeriler yer alıyor.

Art On’dan Demirkubuz eserleri

Contemporary İstanbul’daki eser­ler arasında Art On İstanbul tara­fından sergilenen, yönetmen Zeki Demirkubuz’a ait eserler de bulu­nuyor.

Galerinin Direktörü Ece Köksal, Oktay Duran ve Nil Duran sahipli­ğinde 15 yıldır faaliyet gösteren Art On İstanbul’un temel misyonunun, genç ve bağımsız sanatçılara alan açarak Türk çağdaş sanatına katkı­da bulunmak olduğunu anlatıyor:

“Bizdeki ‘genç’ ifadesi yaşa bağlı değil, ruhu genç, yani sanat camia­sında henüz bilinen isimler arası­na girmemiş, yetenekli sanatçılara işaret ediyor. Amacımız, bu sanat­çıları koleksiyonerlere tanıtarak görünür kılmak.”

Galerinin, şu anda 24 sanat­çıyı temsil et­tiğini belirten Köksal, bu sa­natçıların ta­mamının genç ve yükselen isimler oldu­ğuna ve bir İs­panyol sanat­çı haricinde ta­mamının bu coğrafyanın sa­natçıları olduğuna dikkat çekiyor. Galeride güncel olarak Zeki De­mirkubuz'un solo fotoğraf sergisi de yer alıyor. Sanat eserlerinin fi­yatlandırılmasında sanat piyasa­sındaki küresel değişimlere dik­kat çeken Köksal, “UBS'in Art Ba­sel sonrası raporlarına göre, genç sanatçıların eserlerine yönelik spekülatif alımlar (ileride değer kazanması beklentisiyle yapılan alımlar) tüm dünyada azaldı. Yeni nesil koleksiyonerler, farklı med­yumlar, daha küçük işler ve geniş bir fiyat skalası üzerinden alım yapmayı tercih ediyor” diyor.

Art On İstanbul’un, geniş bir fi­yat yelpazesi sunduğunu ifade eden Köksal, “Örneğin bizim gale­rimizde 200 eurodan 50 bin euro­ya kadar eser bulabilirsiniz." diyor.

Beymen’de sergilenen eserler

Contemporary Istanbul’un diğer ortak partneri Tersane İstanbul 20. yıla özel olarak Haliç’in tarihi dokusunu çağdaş sanatla buluşturan dört büyük ölçekli yerleştirmeye ev sahipliği yapıyor. Arcangelo Sassolino, Pascale Marthine Tayou, Jorinde Voigt ve Summer Wheat’in eserleri; Beymen G8 – The Space ve Aliée İstanbul’da sergileniyor. Bu özel seçki, kentin mimari mirasıyla güncel sanatı yan yana getirerek ziyaretçilere farklı deneyim rotaları sunuyor.