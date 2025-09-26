İstanbul’un enerjisiyle Yunan mutfağı birleşti
Binlerce yıllık medeniyet ve kültürü bünyesinde barındıran ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’da uzun zamandır var olan bir açığı Lübnanlı bir işadamı ve Yunan şef kapattı: İçerisinde sirtaki yapılan, Yunan müzikleri çalan ve Yunan mutfağının en lezzetli örneklerinin sunulduğu bir restoran: İsmini Mykonos ve Santorini Adaları’ndan alan “Mykorini” restoranın kurucusu Lübnanlı Mouhamad Hadla, Yunan şefi Dimitris Koumis ve Yunan dans eğitmeni Christos Katounas ile yeni açılan restoranı konuştuk:
İpek YEZDANİ
Amacımız İstanbulluların kalbini kazanmak
Swot Hospitality CEO’su Mouhamad Hadla
İstanbul’da bir Yunan restoranı açma fikri nasıl ortaya çıktı?
Mykorini’nin hikayesi 2021 yılına dayanıyor. Swot Hospitality olarak Rixos Premium Belek’te, denizin üzerine kurulmuş iki iskelede ve zeytin ağaçlarıyla çevrili gizli bir mekânda balık restoranı geliştirmemiz için davet edildik. Orada şunu düşündüm: Burası eğlenceli bir Yunan tarzı balık restoranını hak ediyor. İki iskele adeta denizden yükselen Yunan adalarını andırıyordu. Ofise dönerken bu konsept üzerine düşündüm ve Mykorini adı doğdu.
Açılış viral oldu ve hem yerel halktan hem de turistlerden yoğun ilgi gördü. Bunun üzerine ertesi yıl, ülkenin dört bir yanından yoğun ziyaretçi çeken The Land of Legends’a açıldık. Burada neredeyse her gün beş-altı masa bize Mykorini’yi İstanbul’a getirmemizi söyledi. Böylece bir sonraki doğal adım ortaya çıktı: Tersane İstanbul.
Siz Lübnanlısınız ve Lübnan mutfağı da dünyaca ünlü. Neden Yunan mutfağı?
Swot Hospitality olarak Türk– Lübnan mutfaklarını en iyi şekilde harmanlayan ‘Asil’ markamız da var. Şu anda Asil’i Dubai ve Antalya’da işletiyoruz.
İstanbul için ise Mykorini’nin daha güçlü bir giriş yapacağına ve pazarın bu konsepti daha doğal şekilde benimseyeceğine inandık. Bu yüzden önce Mykorini’yi açmaya karar verdik. Ancak Asil de planlarımızda yer alıyor ve yakında İstanbul’da olacak.
Ne zamandır yemek sektöründesiniz ve dünyada başka nerelerde restoranlarınız var?
Lübnan’da işletme lisansımı tamamladıktan sonra genç yaşta Dubai’ye taşındım. Kariyerime prestijli bir otelde yiyecek-içecek bölümünde başladım.
2010’da Türkiye’ye taşındım ve 2017’de Swot Hospitality’yi kurduk, ilk projemiz The Land of Legends oldu.
Bugün 12 mekânda 9 markayı işletiyoruz: Dubai’de Asil, Hırvatistan Dubrovnik’te Mykorini, Türkiye’de 10 farklı mekân.
İstanbul’da Yunan mutfağı pişirmek çok özel bir yolculuk
Executive Chef Dimitris Koumis
İstanbul’da Yunan yemekleri pişirmek nasıl bir his?
İstanbul’da Yunan mutfağını pişirmek benim için çok özel bir yolculuk. Bu şehir, tarih boyunca kültürlerin buluşma noktası olmuş, Yunan mutfağı da bu coğrafyaya hiç yabancı değil. Dolayısıyla burada yemek pişirirken sadece bir mutfağı temsil etmiyorum, aynı zamanda ortak bir kültürü yeniden buluşturuyorum. Yunanistan’ın köklü lezzetlerini modern bir yorumla İstanbul’un enerjisiyle bir araya getirmek, hem bana hem de misafirlerimize farklı bir heyecan veriyor.
Menünüzde öne çıkan tatlar ve yemekler neler?
Menümüzün temelinde sadelik, doğallık ve tazelik var. Yunan mutfağının en önemli özelliği, malzemenin kendi karakterini öne çıkarması. Biz de deniz ürünlerinden zeytinyağlılara, otlardan mezelerimize kadar her tabakta bu yaklaşımı koruyoruz. Örneğin taze balıkları narenciye ve limon bazlı soslarla daha hafif ve ferah bir hale getiriyoruz. Mezelerimizde ise sumak ve Akdeniz’in karakteristik otlarını kullanarak tatları derinleştiriyoruz.
Türklerin ve Yunanların damak zevkleri benziyor mu?
İki mutfağın arasında öyle güçlü ortak noktalar var ki, çoğu zaman yemeklerin benzerliği bize aynı hikayeyi anlatıyor gibi geliyor. Zeytinyağı, taze otlar, hamur işleri, hatta tatlılarda bile büyük bir yakınlık var. Narenciye bazlı soslar, limonun ferahlığı ya da otların dengeli aromaları, yemeklerimize karakterini veriyor.
Dans aracılığıyla bağlar kurmaktan gurur duyuyorum
Dans Eğitmeni Christos Katounas
İstanbul’a restoran personelini eğitmek için özel olarak mı geldiniz?
İstanbul’a sık sık geliyorum. Burada ve çeşitli festivallerde Yunan dansları üzerine atölyeler ve seminerler düzenliyorum. Yunan müziği ve dansını paylaşmak bana büyük mutluluk veriyor.
Katılımcıların Zeybekiko, Hasapiko, Sirtaki ve Zorba gibi geleneksel Yunan danslarını öğrenme hevesi gerçekten ilham verici. Dans aracılığıyla bağlar kurmaktan gurur duyuyorum; bu iki halkımız arasında bir köprü işlevi görüyor.
Mykorini’nin personeline hangi dansları öğrettiniz?
Eğitim programı yaklaşık 40 gün sürdü; her gün 2-3 saatlik dersler yapıldı. Zeybekiko, Hasapiko, Aptaliko, Sirtaki, Zorba, Karşılama ve Kalamatiano Sirtos gibi geleneksel Yunan danslarını öğrettim.
Amacım, en acemi dansçıların bile kendine güvenle ve profesyonelce sahneye çıkabilmelerini sağlamaktı. İlk misafirlerimizden aldığımız geri bildirimler olağanüstü olumlu oldu.