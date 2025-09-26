İstanbul’un enerjisiyle Yunan mutfağı birleşti

İpek YEZDANİ

Amacımız İstanbulluların kalbini kazanmak

Swot Hospitality CEO’su Mouhamad Hadla

İstanbul’da bir Yunan resto­ranı açma fikri nasıl ortaya çıktı?

Mykorini’nin hikayesi 2021 yı­lına dayanıyor. Swot Hospitality olarak Rixos Premium Belek’te, denizin üzerine kurulmuş iki is­kelede ve zeytin ağaçlarıyla çev­rili gizli bir mekânda balık res­toranı geliştirmemiz için davet edildik. Orada şunu düşündüm: Burası eğlenceli bir Yunan tarzı balık restoranını hak ediyor. İki iskele adeta denizden yükselen Yunan adalarını andırıyordu. Ofi­se dönerken bu konsept üzerine düşündüm ve Mykorini adı doğdu.

Açılış viral oldu ve hem yerel halktan hem de turistlerden yo­ğun ilgi gördü. Bunun üzerine er­tesi yıl, ülkenin dört bir yanından yoğun ziyaretçi çeken The Land of Legends’a açıldık. Burada nere­deyse her gün beş-altı masa bize Mykorini’yi İstanbul’a getirmemi­zi söyledi. Böylece bir sonraki do­ğal adım ortaya çıktı: Tersane İs­tanbul.

Siz Lübnanlısınız ve Lüb­nan mutfağı da dünyaca ünlü. Neden Yunan mutfağı?

Swot Hospitality olarak Türk– Lübnan mutfaklarını en iyi şekil­de harmanlayan ‘Asil’ markamız da var. Şu anda Asil’i Dubai ve An­talya’da işletiyoruz.

İstanbul için ise Mykorini’nin daha güçlü bir giriş yapacağına ve pazarın bu konsepti daha doğal şekilde benimseyeceğine inan­dık. Bu yüzden önce Mykorini’yi açmaya karar verdik. Ancak Asil de planlarımızda yer alıyor ve ya­kında İstanbul’da olacak.

Ne zamandır yemek sektö­ründesiniz ve dünyada baş­ka nerelerde restoranlarınız var?

Lübnan’da işletme lisansımı tamamladıktan sonra genç yaş­ta Dubai’ye taşındım. Kariyerime prestijli bir otelde yiyecek-içecek bölümünde başladım.

2010’da Türkiye’ye taşındım ve 2017’de Swot Hospitality’yi kur­duk, ilk projemiz The Land of Le­gends oldu.

Bugün 12 mekânda 9 markayı işletiyoruz: Dubai’de Asil, Hır­vatistan Dubrovnik’te Mykorini, Türkiye’de 10 farklı mekân.

İstanbul’da Yunan mutfağı pişirmek çok özel bir yolculuk

Executive Chef Dimitris Koumis

İstanbul’da Yunan yemekleri pişirmek nasıl bir his?

İstanbul’da Yunan mutfağını pişirmek benim için çok özel bir yolculuk. Bu şehir, tarih boyunca kültürlerin buluşma noktası ol­muş, Yunan mutfağı da bu coğraf­yaya hiç yabancı değil. Dolayısıy­la burada yemek pişirirken sade­ce bir mutfağı temsil etmiyorum, aynı zamanda ortak bir kültürü yeniden buluşturuyorum. Yuna­nistan’ın köklü lezzetlerini mo­dern bir yorumla İstanbul’un enerjisiyle bir araya getirmek, hem bana hem de misafirlerimi­ze farklı bir heyecan veriyor.

Menünüzde öne çıkan tat­lar ve yemekler neler?

Menümüzün temelinde sa­delik, doğallık ve tazelik var. Yu­nan mutfağının en önemli özelli­ği, malzemenin kendi karakterini öne çıkarması. Biz de deniz ürün­lerinden zeytinyağlılara, otlardan mezelerimize kadar her tabakta bu yaklaşımı koruyoruz. Örneğin taze balıkları narenciye ve limon bazlı soslarla daha hafif ve fe­rah bir hale getiriyoruz. Mezele­rimizde ise sumak ve Akdeniz’in karakteristik otlarını kullanarak tatları derinleştiriyoruz.

Türklerin ve Yunanların damak zevkleri benziyor mu?

İki mutfağın arasında öyle güç­lü ortak noktalar var ki, çoğu za­man yemeklerin benzerliği bize aynı hikayeyi anlatıyor gibi geli­yor. Zeytinyağı, taze otlar, hamur işleri, hatta tatlılarda bile büyük bir yakınlık var. Narenciye bazlı soslar, limonun ferahlığı ya da ot­ların dengeli aromaları, yemekle­rimize karakterini veriyor.

Dans aracılığıyla bağlar kurmaktan gurur duyuyorum

Dans Eğitmeni Christos Katounas

İstanbul’a restoran personeli­ni eğitmek için özel olarak mı geldiniz?

İstanbul’a sık sık geliyorum. Bu­rada ve çeşitli festivallerde Yunan dansları üzerine atölyeler ve semi­nerler düzenliyorum. Yunan müzi­ği ve dansını paylaşmak bana bü­yük mutluluk veriyor.

Katılımcıların Zeybekiko, Hasa­piko, Sirtaki ve Zorba gibi gelenek­sel Yunan danslarını öğrenme he­vesi gerçekten ilham verici. Dans aracılığıyla bağlar kurmaktan gu­rur duyuyorum; bu iki halkımız arasında bir köprü işlevi görüyor.

Mykorini’nin personeline hangi dansları öğrettiniz?

Eğitim programı yaklaşık 40 gün sürdü; her gün 2-3 saatlik dersler yapıldı. Zeybekiko, Hasapiko, Ap­taliko, Sirtaki, Zorba, Karşılama ve Kalamatiano Sirtos gibi gelenek­sel Yunan danslarını öğrettim.

Amacım, en acemi dansçıların bile kendine güvenle ve profesyo­nelce sahneye çıkabilmelerini sağ­lamaktı. İlk misafirlerimizden al­dığımız geri bildirimler olağanüs­tü olumlu oldu.