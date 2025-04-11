İyi ki geldin Magarsus!

Fikret ÇENGEL

Türkiye’nin tarım ekonomisini takip etmeye çalı­şan biri olarak konu fazlasıyla il­gimi çekti. Yönetmenliğini Yu­nus Ozan Korkut’un yaptığı Ma­garsus, Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleriyle hem de bölge­de hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini konu alı­yor. Konu hassas. Tarım politika­ları, çiftçilerin durumu ve fiyat manipülasyonları. Narenciye ti­careti yapan Halil Kurak (Ercan Kesal) Sarıbahçe'nin en zengin ve en güçlü narenciye tüccarıdır. Despot, otoriter ve acımasız bir adamdır. Ailesinin başına buy­ruk davranmasına izin vermez. Üç çocuğu vardır, Tansu (Merve Dizdar, Turgut (Çağlar Ertuğrul) ve Fatoş (Burcu Gölgedar). Ve ye­ğeni Beton (Berkay Ateş). Halil Kurak’ın sağ kolu.

Konunun cezbedici yönünün yanında kadronun performansı da diziyi sürükleyici kılıyor. İki yıl aradan sonra Magarsus’un 2’nci sezonu martta yayına gir­di. Yeni sezonda, Sarıbahçe’deki büyük güç savaşı artarak devam ediyor. Hem kuraklık hem de tarı­mın geleceği değişim sürecine gi­rerken, Sarıbahçe halkı bu müca­deledeki sonuçlardan etkilene­cek. Kısacası hesaplaşma büyük. Umarım 3’üncü sezon için iki yıl daha beklemeyiz.

HAFTANIN SÜRPRİZİ

Mobland

Suç temalı bir dizide Guy Ritchie imzası varsa mutlaka favorilere eklenmeli. Pierce Brosnan, Helen Mirren ve Tom Hardy’in rol aldığı dizi, iki Londra çetesi arasında arabulucu olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Biliyoruz ki, Guy Ritchie varsa aksiyon son sürat gider. Dizi Paramount+’ta izlenebiliyor.

Prime Time'da en yüksek reytingli diziler

1- Uzak Şehir...........................................14,04

2- Kızılcık Şerbeti...................................9,67

3- Kral Kaybederse..............................6,18

4- Mehmed Fetihler Sultanı......5,34

5- Gönül Dağı........................................... 5,27

6- İnci Taneleri.........................................5,03

7- Eşref Rüya.............................................4,92

8- Bahar...........................................................4,78

9- Sahipsizler.............................................4,57

10- Kuruluş Osman.............................4,57

Platform liderleri

Netflix (Dizi)

Bir İhtimal Daha Var



Netflix (Film)

Gelin Takımı



BluTV (Dizi)

Magarsus



BluTV (Filmi)

Topal Şükrü’nün Maceraları



Prime Video (Dizi)

Reacher



Prime Video (Film)

C Takımı