İyi ki geldin Magarsus!
İki yıl önce ilk sezonunu izledi¬ğim Magarsus, bir son dakika sürprizi ile çıkmıştı karşıma. Her dizide olduğu gibi ilk bölümünü izleyerek Magarsus’a bir şans tanıdım. Ve ilk dakikadan itibaren beni esir aldı.
Fikret ÇENGEL
Türkiye’nin tarım ekonomisini takip etmeye çalışan biri olarak konu fazlasıyla ilgimi çekti. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un yaptığı Magarsus, Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini konu alıyor. Konu hassas. Tarım politikaları, çiftçilerin durumu ve fiyat manipülasyonları. Narenciye ticareti yapan Halil Kurak (Ercan Kesal) Sarıbahçe'nin en zengin ve en güçlü narenciye tüccarıdır. Despot, otoriter ve acımasız bir adamdır. Ailesinin başına buyruk davranmasına izin vermez. Üç çocuğu vardır, Tansu (Merve Dizdar, Turgut (Çağlar Ertuğrul) ve Fatoş (Burcu Gölgedar). Ve yeğeni Beton (Berkay Ateş). Halil Kurak’ın sağ kolu.
Konunun cezbedici yönünün yanında kadronun performansı da diziyi sürükleyici kılıyor. İki yıl aradan sonra Magarsus’un 2’nci sezonu martta yayına girdi. Yeni sezonda, Sarıbahçe’deki büyük güç savaşı artarak devam ediyor. Hem kuraklık hem de tarımın geleceği değişim sürecine girerken, Sarıbahçe halkı bu mücadeledeki sonuçlardan etkilenecek. Kısacası hesaplaşma büyük. Umarım 3’üncü sezon için iki yıl daha beklemeyiz.
HAFTANIN SÜRPRİZİ
Mobland
Suç temalı bir dizide Guy Ritchie imzası varsa mutlaka favorilere eklenmeli. Pierce Brosnan, Helen Mirren ve Tom Hardy’in rol aldığı dizi, iki Londra çetesi arasında arabulucu olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Biliyoruz ki, Guy Ritchie varsa aksiyon son sürat gider. Dizi Paramount+’ta izlenebiliyor.
Prime Time'da en yüksek reytingli diziler
1- Uzak Şehir...........................................14,04
2- Kızılcık Şerbeti...................................9,67
3- Kral Kaybederse..............................6,18
4- Mehmed Fetihler Sultanı......5,34
5- Gönül Dağı........................................... 5,27
6- İnci Taneleri.........................................5,03
7- Eşref Rüya.............................................4,92
8- Bahar...........................................................4,78
9- Sahipsizler.............................................4,57
10- Kuruluş Osman.............................4,57
Platform liderleri
Netflix (Dizi)
Bir İhtimal Daha Var
Netflix (Film)
Gelin Takımı
BluTV (Dizi)
Magarsus
BluTV (Filmi)
Topal Şükrü’nün Maceraları
Prime Video (Dizi)
Reacher
Prime Video (Film)
C Takımı