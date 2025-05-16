Katar, parayla güç satın alıyor

İpek YEZDANİ

Kişi başına düşen 118 bin dolarlık gayrı safi mil­li hasılasıyla dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Katar, geçen hafta ABD Başka­nı Donald Trump’a yaklaşık 400 milyon dolarlık uçak hediye etti. ABD’de muhalefetteki Demok­rat Partililer, bunun “rüşvet” sa­yılacağını iddia etse de, hediyeyi Katarlıların “çok güzel bir jes­ti” olarak niteleyen Trump, “sa­dece aptal birinin bedava ve pa­halı bir uçağı geri çevireceğini” söyledi.

Arap Yarımadası’ndaki ken­di küçük ancak ticari hacmi bü­yük olan Katar Emirliği, aslında uzun yıllardır dünyadaki etkinli­ğini artırmak için “gücü parayla satın alma” gibi bir strateji güdü­yor. Katar akıllıca bir strateji gü­derek, hem bölgesel hem de kü­resel olarak “yumuşak güç” tesis etme hamlelerinin birer parçası olarak dünyanın dört bir yanında yatırımlar yaptı.

Gelirinin önemli bir kısmını petrol ve doğalgazdan elde eden Katar, etkileyici bir varlık port­föyüne sahip. Katar'ın dünya ça­pında sahip olduğu en pahalı mal­varlıklarından bazılarına daha yakından bakalım:

Katar'ın sahip olduğu en değerli mal varlıkları

Volkswagen 7,8 milyar dolar:

Katar Devleti'nin devlet fo­nu olan Katar Holding, 2008 yı­lında Porsche hisselerinin yüz­de 10'unu ve Volkswagen hisse­lerinin yüzde 17'sini satın alarak güçlü bir hamle yaptı. Yaklaşık 7,8 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen bu anlaşma, finan­sal kriz sırasında Volkswagen'in ayakta kalmasında önemli bir rol oynadı.

En pahalı iki tablo 560 milyon dolar:

2011 yılında Katar Kraliyet Ailesi, Fransız ressam Paul Cé­zanne'ın “The Card Players” ad­lı tablosunu 260 milyon doları­nın üzerinde bir fiyata satın ala­rak o zamana kadarki en pahalı sanat eseri satın alma rekorunu kırdı. 2015 yılında ise Paul Gau­guin'in “When Will You Marry?” adlı tablosunu yaklaşık 300 mil­yon dolara satın alarak kendi re­korunu kırdı.

Barclays 5,7 milyar dolar:

Katar Holding, 2008 finansal krizi sırasında İngiltere’nin en büyük bankalarından Barclays'in büyük hissedarı olmak için dev­reye girerek yaklaşık 5,7 milyar dolar yatırım yaptı. Yıllar için­de Katar hisselerini sattı, ancak bankanın en büyük hissedarla­rından biri olmaya devam etti.

Harrods 2,3 milyar dolar:

330 mağazası ve bağlı marka­larıyla İngiltere’nin ikonik lüks mağaza zinciri olarak bilinen Harrods, 2010 yılında Katar Hol­ding tarafından yaklaşık 2,3 mil­yar dolar karşılığında satın alın­dı. Bu satın alma, Katar'ın lüks perakende sektöründeki varlığı­nı daha da genişletti.

Valentino Fashion Group 865 milyon dolar:

Katar Kraliyet Ailesi'ne ait Mayhoola Investments, 2012 yı­lında lüks İtalyan moda şirketi Valentino Fashion Group'u yak­laşık 865 milyon dolar karşılığın­da satın aldı. Bu yatırım, Katar'ın moda sektöründeki varlığını ge­nişletti.

Empire State binası 640 milyon dolar:

Katar Yatırım Otoritesi (KIA), dünyanın en tanınmış gökdelen­lerinden biri olan New York’ta­ki Empire State binasının sahi­bi Empire State Realty Trust'ın yüzde 10 hissesini satın aldı.

Sainsbury's Yaklaşık 4 milyar dolar

Katar Yatırım Otoritesi (KIA), 2007 yılında yaklaşık 4 milyar dolar karşılığında yüzde 26 hisse satın alarak İngiltere'nin en bü­yük ikinci süpermarket zinciri Sainsbury's'in en büyük hisseda­rı oldu. Bu hamle, Katar'ın İngil­tere'nin süpermarket sektörün­deki varlığını sağlamlaştırdı.

Londra Olimpiyat Köyü 906 milyon dolar

Katar, İngiliz gayrimenkul ge­liştirme şirketi Delancey ile or­taklık kurarak Londra’daki Olim­piyat Köyü'nü yaklaşık 906 mil­yon dolar karşılığında satın aldı.

Paris Saint-Germain Futbol Kulübü 130 milyon dolar

Katar Spor Yatırımları, Pa­ris Saint – Germen Futbol Kulü­bü'nün önce 2011 yılında yüzde 70'ini, daha sonra yaklaşık 130 milyon dolar karşılığında tama­mını satın aldı. Bu yatırım, Ka­tar'ın uluslararası futbol dünya­sına girişini işaret etti.

Balmain 546 milyon dolar:

Katar Kraliyet Ailesi'ne ait Mayhoola Investments, 2016 yı­lında Fransız moda markası Bal­main'i satın alarak portföyüne bir başka prestijli moda markası­nı daha ekledi.

Fransız finans gazetesi Les Echos, Katar'ın Balmain için 546 milyon dolar teklif ettiğini belirtti.

Canary Wharf Group 3,9 milyar dolar:

Katar devletine ait bir holding şirketi olan Katar Yatırım Otori­tesi (KIA), 2015 yılında Brook­field Property Partners ile ortak girişim kurarak, Londra'nın sim­gesel gayrimenkul şirketi Canary Wharf Group'u yaklaşık 3,9 mil­yar dolar karşılığında satın aldı.

International Airlines Group (IAG) Yaklaşık 1,4 milyar dolar

Katar hükümetine ait ulusal havayolları Qatar Airways, Bri­tish Airways'in sahibi Interna­tional Airlines Group (IAG) his­selerinin yüzde 20'sini satın al­dı. Satın alma bedeli açıklanmadı, ancak tahminler yaklaşık 1,4 mil­yar ABD doları civarında olduğu­nu gösteriyor. IAG'nin Aer Lin­gus, Iberia Havayolları ve Vue­ling'de de hisseleri bulunuyor.