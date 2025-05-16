Katar, parayla güç satın alıyor
ABD Başkanı Donald Trump’a hediye ettiği 400 milyon dolarlık uçakla gündeme gelen Katar, aslında uzun yıllardan beridir dünyada sahip olduğu pahalı varlıklarla “yumuşak güç” etkisini artırmaya çalışıyor.
İpek YEZDANİ
Kişi başına düşen 118 bin dolarlık gayrı safi milli hasılasıyla dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Katar, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’a yaklaşık 400 milyon dolarlık uçak hediye etti. ABD’de muhalefetteki Demokrat Partililer, bunun “rüşvet” sayılacağını iddia etse de, hediyeyi Katarlıların “çok güzel bir jesti” olarak niteleyen Trump, “sadece aptal birinin bedava ve pahalı bir uçağı geri çevireceğini” söyledi.
Arap Yarımadası’ndaki kendi küçük ancak ticari hacmi büyük olan Katar Emirliği, aslında uzun yıllardır dünyadaki etkinliğini artırmak için “gücü parayla satın alma” gibi bir strateji güdüyor. Katar akıllıca bir strateji güderek, hem bölgesel hem de küresel olarak “yumuşak güç” tesis etme hamlelerinin birer parçası olarak dünyanın dört bir yanında yatırımlar yaptı.
Gelirinin önemli bir kısmını petrol ve doğalgazdan elde eden Katar, etkileyici bir varlık portföyüne sahip. Katar'ın dünya çapında sahip olduğu en pahalı malvarlıklarından bazılarına daha yakından bakalım:
Katar'ın sahip olduğu en değerli mal varlıkları
Volkswagen 7,8 milyar dolar:
Katar Devleti'nin devlet fonu olan Katar Holding, 2008 yılında Porsche hisselerinin yüzde 10'unu ve Volkswagen hisselerinin yüzde 17'sini satın alarak güçlü bir hamle yaptı. Yaklaşık 7,8 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen bu anlaşma, finansal kriz sırasında Volkswagen'in ayakta kalmasında önemli bir rol oynadı.
En pahalı iki tablo 560 milyon dolar:
2011 yılında Katar Kraliyet Ailesi, Fransız ressam Paul Cézanne'ın “The Card Players” adlı tablosunu 260 milyon dolarının üzerinde bir fiyata satın alarak o zamana kadarki en pahalı sanat eseri satın alma rekorunu kırdı. 2015 yılında ise Paul Gauguin'in “When Will You Marry?” adlı tablosunu yaklaşık 300 milyon dolara satın alarak kendi rekorunu kırdı.
Barclays 5,7 milyar dolar:
Katar Holding, 2008 finansal krizi sırasında İngiltere’nin en büyük bankalarından Barclays'in büyük hissedarı olmak için devreye girerek yaklaşık 5,7 milyar dolar yatırım yaptı. Yıllar içinde Katar hisselerini sattı, ancak bankanın en büyük hissedarlarından biri olmaya devam etti.
Harrods 2,3 milyar dolar:
330 mağazası ve bağlı markalarıyla İngiltere’nin ikonik lüks mağaza zinciri olarak bilinen Harrods, 2010 yılında Katar Holding tarafından yaklaşık 2,3 milyar dolar karşılığında satın alındı. Bu satın alma, Katar'ın lüks perakende sektöründeki varlığını daha da genişletti.
Valentino Fashion Group 865 milyon dolar:
Katar Kraliyet Ailesi'ne ait Mayhoola Investments, 2012 yılında lüks İtalyan moda şirketi Valentino Fashion Group'u yaklaşık 865 milyon dolar karşılığında satın aldı. Bu yatırım, Katar'ın moda sektöründeki varlığını genişletti.
Empire State binası 640 milyon dolar:
Katar Yatırım Otoritesi (KIA), dünyanın en tanınmış gökdelenlerinden biri olan New York’taki Empire State binasının sahibi Empire State Realty Trust'ın yüzde 10 hissesini satın aldı.
Sainsbury's Yaklaşık 4 milyar dolar
Katar Yatırım Otoritesi (KIA), 2007 yılında yaklaşık 4 milyar dolar karşılığında yüzde 26 hisse satın alarak İngiltere'nin en büyük ikinci süpermarket zinciri Sainsbury's'in en büyük hissedarı oldu. Bu hamle, Katar'ın İngiltere'nin süpermarket sektöründeki varlığını sağlamlaştırdı.
Londra Olimpiyat Köyü 906 milyon dolar
Katar, İngiliz gayrimenkul geliştirme şirketi Delancey ile ortaklık kurarak Londra’daki Olimpiyat Köyü'nü yaklaşık 906 milyon dolar karşılığında satın aldı.
Paris Saint-Germain Futbol Kulübü 130 milyon dolar
Katar Spor Yatırımları, Paris Saint – Germen Futbol Kulübü'nün önce 2011 yılında yüzde 70'ini, daha sonra yaklaşık 130 milyon dolar karşılığında tamamını satın aldı. Bu yatırım, Katar'ın uluslararası futbol dünyasına girişini işaret etti.
Balmain 546 milyon dolar:
Katar Kraliyet Ailesi'ne ait Mayhoola Investments, 2016 yılında Fransız moda markası Balmain'i satın alarak portföyüne bir başka prestijli moda markasını daha ekledi.
Fransız finans gazetesi Les Echos, Katar'ın Balmain için 546 milyon dolar teklif ettiğini belirtti.
Canary Wharf Group 3,9 milyar dolar:
Katar devletine ait bir holding şirketi olan Katar Yatırım Otoritesi (KIA), 2015 yılında Brookfield Property Partners ile ortak girişim kurarak, Londra'nın simgesel gayrimenkul şirketi Canary Wharf Group'u yaklaşık 3,9 milyar dolar karşılığında satın aldı.
International Airlines Group (IAG) Yaklaşık 1,4 milyar dolar
Katar hükümetine ait ulusal havayolları Qatar Airways, British Airways'in sahibi International Airlines Group (IAG) hisselerinin yüzde 20'sini satın aldı. Satın alma bedeli açıklanmadı, ancak tahminler yaklaşık 1,4 milyar ABD doları civarında olduğunu gösteriyor. IAG'nin Aer Lingus, Iberia Havayolları ve Vueling'de de hisseleri bulunuyor.