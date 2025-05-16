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Katar, parayla güç satın alıyor

ABD Başkanı Donald Trump’a hediye ettiği 400 milyon dolarlık uçakla gündeme gelen Katar, aslında uzun yıllardan beridir dünyada sahip olduğu pahalı varlıklarla “yumuşak güç” etkisini artırmaya çalışıyor.

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Katar, parayla güç satın alıyor
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İpek YEZDANİ

Kişi başına düşen 118 bin dolarlık gayrı safi mil­li hasılasıyla dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Katar, geçen hafta ABD Başka­nı Donald Trump’a yaklaşık 400 milyon dolarlık uçak hediye etti. ABD’de muhalefetteki Demok­rat Partililer, bunun “rüşvet” sa­yılacağını iddia etse de, hediyeyi Katarlıların “çok güzel bir jes­ti” olarak niteleyen Trump, “sa­dece aptal birinin bedava ve pa­halı bir uçağı geri çevireceğini” söyledi.

Arap Yarımadası’ndaki ken­di küçük ancak ticari hacmi bü­yük olan Katar Emirliği, aslında uzun yıllardır dünyadaki etkinli­ğini artırmak için “gücü parayla satın alma” gibi bir strateji güdü­yor. Katar akıllıca bir strateji gü­derek, hem bölgesel hem de kü­resel olarak “yumuşak güç” tesis etme hamlelerinin birer parçası olarak dünyanın dört bir yanında yatırımlar yaptı.

Gelirinin önemli bir kısmını petrol ve doğalgazdan elde eden Katar, etkileyici bir varlık port­föyüne sahip. Katar'ın dünya ça­pında sahip olduğu en pahalı mal­varlıklarından bazılarına daha yakından bakalım:

Katar'ın sahip olduğu en değerli mal varlıkları

Volkswagen 7,8 milyar dolar:

Katar Devleti'nin devlet fo­nu olan Katar Holding, 2008 yı­lında Porsche hisselerinin yüz­de 10'unu ve Volkswagen hisse­lerinin yüzde 17'sini satın alarak güçlü bir hamle yaptı. Yaklaşık 7,8 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen bu anlaşma, finan­sal kriz sırasında Volkswagen'in ayakta kalmasında önemli bir rol oynadı.

En pahalı iki tablo 560 milyon dolar:

2011 yılında Katar Kraliyet Ailesi, Fransız ressam Paul Cé­zanne'ın “The Card Players” ad­lı tablosunu 260 milyon doları­nın üzerinde bir fiyata satın ala­rak o zamana kadarki en pahalı sanat eseri satın alma rekorunu kırdı. 2015 yılında ise Paul Gau­guin'in “When Will You Marry?” adlı tablosunu yaklaşık 300 mil­yon dolara satın alarak kendi re­korunu kırdı.

Barclays 5,7 milyar dolar:

Katar Holding, 2008 finansal krizi sırasında İngiltere’nin en büyük bankalarından Barclays'in büyük hissedarı olmak için dev­reye girerek yaklaşık 5,7 milyar dolar yatırım yaptı. Yıllar için­de Katar hisselerini sattı, ancak bankanın en büyük hissedarla­rından biri olmaya devam etti.

Harrods 2,3 milyar dolar:

330 mağazası ve bağlı marka­larıyla İngiltere’nin ikonik lüks mağaza zinciri olarak bilinen Harrods, 2010 yılında Katar Hol­ding tarafından yaklaşık 2,3 mil­yar dolar karşılığında satın alın­dı. Bu satın alma, Katar'ın lüks perakende sektöründeki varlığı­nı daha da genişletti.

Valentino Fashion Group 865 milyon dolar:

Katar Kraliyet Ailesi'ne ait Mayhoola Investments, 2012 yı­lında lüks İtalyan moda şirketi Valentino Fashion Group'u yak­laşık 865 milyon dolar karşılığın­da satın aldı. Bu yatırım, Katar'ın moda sektöründeki varlığını ge­nişletti.

Empire State binası 640 milyon dolar:

Katar Yatırım Otoritesi (KIA), dünyanın en tanınmış gökdelen­lerinden biri olan New York’ta­ki Empire State binasının sahi­bi Empire State Realty Trust'ın yüzde 10 hissesini satın aldı.

Sainsbury's Yaklaşık 4 milyar dolar

Katar Yatırım Otoritesi (KIA), 2007 yılında yaklaşık 4 milyar dolar karşılığında yüzde 26 hisse satın alarak İngiltere'nin en bü­yük ikinci süpermarket zinciri Sainsbury's'in en büyük hisseda­rı oldu. Bu hamle, Katar'ın İngil­tere'nin süpermarket sektörün­deki varlığını sağlamlaştırdı.

Londra Olimpiyat Köyü 906 milyon dolar

Katar, İngiliz gayrimenkul ge­liştirme şirketi Delancey ile or­taklık kurarak Londra’daki Olim­piyat Köyü'nü yaklaşık 906 mil­yon dolar karşılığında satın aldı.

Paris Saint-Germain Futbol Kulübü 130 milyon dolar

Katar Spor Yatırımları, Pa­ris Saint – Germen Futbol Kulü­bü'nün önce 2011 yılında yüzde 70'ini, daha sonra yaklaşık 130 milyon dolar karşılığında tama­mını satın aldı. Bu yatırım, Ka­tar'ın uluslararası futbol dünya­sına girişini işaret etti.

Balmain 546 milyon dolar:

Katar Kraliyet Ailesi'ne ait Mayhoola Investments, 2016 yı­lında Fransız moda markası Bal­main'i satın alarak portföyüne bir başka prestijli moda markası­nı daha ekledi.

Fransız finans gazetesi Les Echos, Katar'ın Balmain için 546 milyon dolar teklif ettiğini belirtti.

Canary Wharf Group 3,9 milyar dolar:

Katar devletine ait bir holding şirketi olan Katar Yatırım Otori­tesi (KIA), 2015 yılında Brook­field Property Partners ile ortak girişim kurarak, Londra'nın sim­gesel gayrimenkul şirketi Canary Wharf Group'u yaklaşık 3,9 mil­yar dolar karşılığında satın aldı.

International Airlines Group (IAG) Yaklaşık 1,4 milyar dolar

Katar hükümetine ait ulusal havayolları Qatar Airways, Bri­tish Airways'in sahibi Interna­tional Airlines Group (IAG) his­selerinin yüzde 20'sini satın al­dı. Satın alma bedeli açıklanmadı, ancak tahminler yaklaşık 1,4 mil­yar ABD doları civarında olduğu­nu gösteriyor. IAG'nin Aer Lin­gus, Iberia Havayolları ve Vue­ling'de de hisseleri bulunuyor.

 

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL