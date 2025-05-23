Kendi kurallarını koyan first lady: Melania Trump

İpek YEZDANİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde kendisinden daha fazla merak edilen biri varsa o da eşi Melania Trump. Trump’ın birinci dönemine kıyasla ortalarda fazla gözükmeyen eşi Melania, fi­ziksel olarak ortalarda görünmese bile yine de gündemden düşmüyor.

Son olarak Başkan Trump, Rus­ya Devlet Başkanı Vladimir Pu­tin’le olan telefon görüşmesinde, Putin’in kendisine “Biz Melania’yı daha çok seviyoruz” dediğini ak­tardı. Trump, “Ona ‘Peki ya ben?’ diye sordum. ‘Hayır, (Rusya’da) Melania’yı daha çok seviyorlar’ di­ye cevap verdi” dedi.

Rusların Melania’yı, Donald Trump’tan daha çok sevmesi boşu­na değil. Bir kere kendisi 2000’le­rin başında Slovenyalı başarılı bir modelken özellikle kıta Avru­pası’nda Donald Trump’tan daha fazla bilinen ve tanınan bir figür­dü. Peki zaman içinde yüzü dergi kapaklarına taşınan ve adeta bir moda ikonuna dönüşen Melania Trump aslında kimdir? Gelin dün­yanın en güçlü kadınlarından biri­ne daha yakından bakalım:

Melania, Slovenya'nın Sevnica kentinde doğdu ve büyüdü. Ljubl­jana Üniversitesi’nde okuyan Me­lania, 16 yaşında modellik kariye­rine başladı. Ancak daha sonra Ba­tı Avrupa'da modellik kariyerini ilerletmek için eğitimini bıraktı. 1996 yılında memleketini terk et­ti ve moda dünyasında daha fazla fırsat bulmak için New York'ta bir işe girdi.

Trump ile partide tanıştı

Melania, modellik kariyeri bo­yunca çeşitli büyük markalar için çalıştı ve birçok dergi kapağında yer aldı, hatta dergilere çıplak poz bile verdi. 1998 yılında bir parti­de tanıştığı Donald Trump ile kı­sa süre sonra birlikte olmaya başla­dı. Çift, 2004 yılında nişanlandı, 22 Ocak 2005'te de Donald Trump'ın Florida'nın Palm Beach kentinde malikanesi “Trump's Mar-a-La­go”da evlendi. 2006’da oğulları Bar­ron William Trump dünyaya geldi.

Kaderin şu cilvesine bakın ki göçmen karşıtı politikalarıyla bili­nen Donald Trump’ın eşi Melania, Amerika Birleşik Devletleri va­tandaşlığı alan ilk yabancı uyruklu First Lady oldu.

Melania'nın 2016-2020 arasın­daki ilk First Lady'lik dönemi, dü­şük profilli olmasıyla dikkat çekti. Barron'un New York'taki okulunu bitirene kadar, Beyaz Saray'a an­cak Haziran 2017'de taşındı. Eşiy­le birlikte devlet yemeklerine ve uluslararası gezilere katılmasına rağmen, genellikle gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

Öte yandan gerek onu bir moda ikonu haline getiren stiliyle gerek­se de şahsına münhasır hareketle­riyle adından söz ettirmeyi başardı. Örneğin 2017 yılındaki bir karşıla­ma töreni sırasında elini tutmak is­teyen Donald Trump’ın elini sert bir şekilde itmesi akıllara kazınan hareketlerinden biriydi. Yine Do­nald Trump’ın bir İsrail gezisi sı­rasında uçaktan inerken karısının elini tutmaya çalışması ve Melani­a’nın Trump’ın elini tutmayı red­detmesi de unutulmaz görüntüler arasında yer aldı. Trump’ın ikin­ci başkanlık döneminde, 20 Ocak 2025’teki devir teslim töreni sıra­sında, Melania’nın kocasını öper­ken Trump yerine “havayı öpmesi” de törene damgasını vurmuştu.

Canı ne isterse yapıyor

Bir keresinde Amerikan Fox TV’ye verdiği bir röportajda, “Belki insanlar beni sadece başkanın eşi olarak görüyorlar. Ama ben kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum, bağımsızım. Kendi düşüncelerim var” diyecekti. Ayrıca Trump’ın onu nasıl aldattığına dair gazete­lere yansıyan hikayelerle de uğraş­mak zorunda kaldı.

Melania Trump, Ekim 2024'te kendi adını taşıyan bir anı kita­bı yayınladı ve hem model hem de First Lady olarak yaşadığı dene­yimleri anlattı. Donald Trump’ın Kasım’daki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Melania hakkında People dergisine konu­şan bir siyasetçi, “O asla geleneksel bir First Lady olmayacak. O böyle biri değil, Melania'nın kamuoyun­daki etkinliklere katılmaması da şaşırtıcı değil çünkü o böyle yaşı­yor ve ne yapmak istediği konusun­da kendi fikirleri var” diyecekti.

Nitekim New York Times ga­zetesi de yakın zamanda Melani­a'nın Washington'da yaşamadığı­nı, bunun yerine “haftalarca orta­dan kaybolduğu, Manhattan'daki Trump Tower'da veya Florida'da saklandığı” yazdı.

Şimdi de belgesel çekiyor

Melania, şimdilerde yapımcı Fernando Sulichin ile birlikte kendi hayatını konu alan ve Brett Ratner'ın yönettiği bir belgeselin yapımcılığını üstlenmiş durumda. Amazon Prime Video’da yayınlanacak belgeselin çekimlerinin gerçekleştirildiği yerler arasında Beyaz Saray da bulunuyor.