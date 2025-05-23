Kendi kurallarını koyan first lady: Melania Trump
ABD’nin “başına buyruk” first lady’si Melania Trump, kamuoyu önüne fazla çıkmasa bile her zaman gündemde olmayı başarıyor.
İpek YEZDANİ
ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde kendisinden daha fazla merak edilen biri varsa o da eşi Melania Trump. Trump’ın birinci dönemine kıyasla ortalarda fazla gözükmeyen eşi Melania, fiziksel olarak ortalarda görünmese bile yine de gündemden düşmüyor.
Son olarak Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan telefon görüşmesinde, Putin’in kendisine “Biz Melania’yı daha çok seviyoruz” dediğini aktardı. Trump, “Ona ‘Peki ya ben?’ diye sordum. ‘Hayır, (Rusya’da) Melania’yı daha çok seviyorlar’ diye cevap verdi” dedi.
Rusların Melania’yı, Donald Trump’tan daha çok sevmesi boşuna değil. Bir kere kendisi 2000’lerin başında Slovenyalı başarılı bir modelken özellikle kıta Avrupası’nda Donald Trump’tan daha fazla bilinen ve tanınan bir figürdü. Peki zaman içinde yüzü dergi kapaklarına taşınan ve adeta bir moda ikonuna dönüşen Melania Trump aslında kimdir? Gelin dünyanın en güçlü kadınlarından birine daha yakından bakalım:
Melania, Slovenya'nın Sevnica kentinde doğdu ve büyüdü. Ljubljana Üniversitesi’nde okuyan Melania, 16 yaşında modellik kariyerine başladı. Ancak daha sonra Batı Avrupa'da modellik kariyerini ilerletmek için eğitimini bıraktı. 1996 yılında memleketini terk etti ve moda dünyasında daha fazla fırsat bulmak için New York'ta bir işe girdi.
Trump ile partide tanıştı
Melania, modellik kariyeri boyunca çeşitli büyük markalar için çalıştı ve birçok dergi kapağında yer aldı, hatta dergilere çıplak poz bile verdi. 1998 yılında bir partide tanıştığı Donald Trump ile kısa süre sonra birlikte olmaya başladı. Çift, 2004 yılında nişanlandı, 22 Ocak 2005'te de Donald Trump'ın Florida'nın Palm Beach kentinde malikanesi “Trump's Mar-a-Lago”da evlendi. 2006’da oğulları Barron William Trump dünyaya geldi.
Kaderin şu cilvesine bakın ki göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Donald Trump’ın eşi Melania, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı alan ilk yabancı uyruklu First Lady oldu.
Melania'nın 2016-2020 arasındaki ilk First Lady'lik dönemi, düşük profilli olmasıyla dikkat çekti. Barron'un New York'taki okulunu bitirene kadar, Beyaz Saray'a ancak Haziran 2017'de taşındı. Eşiyle birlikte devlet yemeklerine ve uluslararası gezilere katılmasına rağmen, genellikle gözlerden uzak kalmayı tercih etti.
Öte yandan gerek onu bir moda ikonu haline getiren stiliyle gerekse de şahsına münhasır hareketleriyle adından söz ettirmeyi başardı. Örneğin 2017 yılındaki bir karşılama töreni sırasında elini tutmak isteyen Donald Trump’ın elini sert bir şekilde itmesi akıllara kazınan hareketlerinden biriydi. Yine Donald Trump’ın bir İsrail gezisi sırasında uçaktan inerken karısının elini tutmaya çalışması ve Melania’nın Trump’ın elini tutmayı reddetmesi de unutulmaz görüntüler arasında yer aldı. Trump’ın ikinci başkanlık döneminde, 20 Ocak 2025’teki devir teslim töreni sırasında, Melania’nın kocasını öperken Trump yerine “havayı öpmesi” de törene damgasını vurmuştu.
Canı ne isterse yapıyor
Bir keresinde Amerikan Fox TV’ye verdiği bir röportajda, “Belki insanlar beni sadece başkanın eşi olarak görüyorlar. Ama ben kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum, bağımsızım. Kendi düşüncelerim var” diyecekti. Ayrıca Trump’ın onu nasıl aldattığına dair gazetelere yansıyan hikayelerle de uğraşmak zorunda kaldı.
Melania Trump, Ekim 2024'te kendi adını taşıyan bir anı kitabı yayınladı ve hem model hem de First Lady olarak yaşadığı deneyimleri anlattı. Donald Trump’ın Kasım’daki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Melania hakkında People dergisine konuşan bir siyasetçi, “O asla geleneksel bir First Lady olmayacak. O böyle biri değil, Melania'nın kamuoyundaki etkinliklere katılmaması da şaşırtıcı değil çünkü o böyle yaşıyor ve ne yapmak istediği konusunda kendi fikirleri var” diyecekti.
Nitekim New York Times gazetesi de yakın zamanda Melania'nın Washington'da yaşamadığını, bunun yerine “haftalarca ortadan kaybolduğu, Manhattan'daki Trump Tower'da veya Florida'da saklandığı” yazdı.
Şimdi de belgesel çekiyor
Melania, şimdilerde yapımcı Fernando Sulichin ile birlikte kendi hayatını konu alan ve Brett Ratner'ın yönettiği bir belgeselin yapımcılığını üstlenmiş durumda. Amazon Prime Video’da yayınlanacak belgeselin çekimlerinin gerçekleştirildiği yerler arasında Beyaz Saray da bulunuyor.