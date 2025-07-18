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Kişiselleştirilmiş zarafetin yeni temsilcisi

Hilton otellerinin varisi ve Rothschild ailesinin gelini Nicky Hilton mücevher sektörüne adım attı. Theo Grace markasıyla kişiselleştirilebilen tasarımlar sunuyor.

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Kişiselleştirilmiş zarafetin yeni temsilcisi
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Moda dünyasının tanınmış isimlerinden, Hilton otel­lerinin varisi ve Rothschild ai­lesinin gelini Nicky Hilton Rot­hschild, 2025 yılında mücevher sektörüne iddialı bir giriş yap­tı.

Yeni markası Theo Gra­ce ile kişiselleştiri­lebilir mücevher koleksiyonunu ta­nıtan Hilton Rot­hschild, zarif tasa­rımları ve bireysel­liği ön plana çıkaran yaklaşımıyla dikkat çeki­yor. Koleksiyon, moda tutkun­larının sadece stilini değil, aynı zamanda kişisel hikayelerini de yansıtmayı hedefliyor.

İsimlerin ve anıların mücevherle buluşması

Theo Grace, adını Nicky Hilton Rothschild’un iki kızı Theodora ve Lily Grace’ten alıyor. Koleksi­yon, kolyeler, bilezikler, küpeler ve yüzüklerden oluşuyor. 110 do­lar ile 750 dolar arasın­daki fiyatlar lüks mücevher dünya­sında erişilebilir bir segment sunarak geniş bir kit­leye hitap etmeyi amaçlı­yor. Ancak Theo Grace’i özel kı­lan, fiyatlandır­madan çok her bir parçanın kişiselleşti­rilebilir olması. İsimler, monogramlar ve hatta fo­toğraflarla özelleştirilebilen ta­sarımlar, kullanıcılara kendi hi­kayelerini mücevherlerine taşı­ma fırsatı veriyor.

Nicky Hilton Rothschild, yak­laşık on yıl önce mücevher ta­sarımı eğitimi aldığını ve bu koleksiyonun uzun süredir hayali olduğunu belirtiyor. “Kü­çüklüğümden beri kişiselleştiril­miş hediyeler vermeyi severim. Özelleştirme takıntım var,” diyen Hilton Rothschild, Theo Grace’i sadece bir mücevher markası ol­maktan öte, kişiselleştirilmiş de­neyimlerin merkezi haline ge­tirmeyi planlıyor. Markanın ilk koleksiyonu 24 Haziran’da res­mi web sitesinde satışa sunuldu ve kısa sürede moda dünyasında yankı uyandırdı.

Zamansız bir şıklık

Theo Grace’in tasarımları, sade ama etkileyici bir estetik sunu­yor. Minimalist çizgiler, modern dokunuşlar ve ince işçi­likle hazırlanan parçalar, günlük kullanımdan özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanı va­dediyor. Kolyelerde isim veya baş harf gravürleri, bi­leziklerde monogram detay­ları ve yüzüklerde zarif taşlar­la süslenmiş kişisel semboller, koleksiyonun öne çıkan özellik­leri arasında.

Çantalar yolda

Bu tasarımlar, hem bireyselli­ği vurguluyor hem de zamansız bir şıklık sunuyor. Yılbaşı sezo­nuna özel bir koleksiyonun da yolda olduğu müjdesini veren tasarımcı, Theo Grace’i bir mü­cevher markasından çok daha fazlasına dönüştürme hedefin­de. Markanın gelecekte kişisel­leştirilmiş çantalar, aksesuarlar ve hatta ev dekorasyon ürünle­rine genişlemesi planlanıyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL