Kişiselleştirilmiş zarafetin yeni temsilcisi
Hilton otellerinin varisi ve Rothschild ailesinin gelini Nicky Hilton mücevher sektörüne adım attı. Theo Grace markasıyla kişiselleştirilebilen tasarımlar sunuyor.
Moda dünyasının tanınmış isimlerinden, Hilton otellerinin varisi ve Rothschild ailesinin gelini Nicky Hilton Rothschild, 2025 yılında mücevher sektörüne iddialı bir giriş yaptı.
Yeni markası Theo Grace ile kişiselleştirilebilir mücevher koleksiyonunu tanıtan Hilton Rothschild, zarif tasarımları ve bireyselliği ön plana çıkaran yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Koleksiyon, moda tutkunlarının sadece stilini değil, aynı zamanda kişisel hikayelerini de yansıtmayı hedefliyor.
İsimlerin ve anıların mücevherle buluşması
Theo Grace, adını Nicky Hilton Rothschild’un iki kızı Theodora ve Lily Grace’ten alıyor. Koleksiyon, kolyeler, bilezikler, küpeler ve yüzüklerden oluşuyor. 110 dolar ile 750 dolar arasındaki fiyatlar lüks mücevher dünyasında erişilebilir bir segment sunarak geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor. Ancak Theo Grace’i özel kılan, fiyatlandırmadan çok her bir parçanın kişiselleştirilebilir olması. İsimler, monogramlar ve hatta fotoğraflarla özelleştirilebilen tasarımlar, kullanıcılara kendi hikayelerini mücevherlerine taşıma fırsatı veriyor.
Nicky Hilton Rothschild, yaklaşık on yıl önce mücevher tasarımı eğitimi aldığını ve bu koleksiyonun uzun süredir hayali olduğunu belirtiyor. “Küçüklüğümden beri kişiselleştirilmiş hediyeler vermeyi severim. Özelleştirme takıntım var,” diyen Hilton Rothschild, Theo Grace’i sadece bir mücevher markası olmaktan öte, kişiselleştirilmiş deneyimlerin merkezi haline getirmeyi planlıyor. Markanın ilk koleksiyonu 24 Haziran’da resmi web sitesinde satışa sunuldu ve kısa sürede moda dünyasında yankı uyandırdı.
Zamansız bir şıklık
Theo Grace’in tasarımları, sade ama etkileyici bir estetik sunuyor. Minimalist çizgiler, modern dokunuşlar ve ince işçilikle hazırlanan parçalar, günlük kullanımdan özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanı vadediyor. Kolyelerde isim veya baş harf gravürleri, bileziklerde monogram detayları ve yüzüklerde zarif taşlarla süslenmiş kişisel semboller, koleksiyonun öne çıkan özellikleri arasında.
Çantalar yolda
Bu tasarımlar, hem bireyselliği vurguluyor hem de zamansız bir şıklık sunuyor. Yılbaşı sezonuna özel bir koleksiyonun da yolda olduğu müjdesini veren tasarımcı, Theo Grace’i bir mücevher markasından çok daha fazlasına dönüştürme hedefinde. Markanın gelecekte kişiselleştirilmiş çantalar, aksesuarlar ve hatta ev dekorasyon ürünlerine genişlemesi planlanıyor.