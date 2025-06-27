Ege’nin öte yakısındaki ada­ları tanıttığımız serimi­zin bu haftaki durağı Kos. Ege Denizi’nin turkuaz sularında, Bodrum’un karşı kıyısında bir in­ci gibi parlayan Kos Adası, ya da Türklerin bildiği adıyla İstanköy, tarih, doğa ve lezzetin buluştuğu bir bölge.

Tıbbın babası Hipokrat’ın doğ­duğu bu ada, antik kalıntıları, zey­tin ağaçlarıyla süslü tepeleri, altın kumlu plajları ve Yunan misafir­perverliğiyle her gezgini kucaklı­yor. Gelin, adanın gezilecek yerle­rini, konaklama seçeneklerini, da­mak çatlatan mutfağını ve ruhunu besleyen etkinliklerini birlikte keşfedelim!

Gezilecek yerler: Tarih ve doğa kucaklaşıyor

Adanın kalbi Eleftherias Meyda­nı’nda atıyor. Osmanlı’dan kalma Defterdar Camii, neoklasik binalar ve meydanı çevreleyen küçük ka­feler, adanın çok kültürlü ruhunu yansıtıyor. Bir frappe alıp meydan­da otururken, etraftaki turistlerin ve yerel halkın neşeli sohbetleri­ne kulak kabartıyorum; sanki asır­lık bir hikayenin parçasıyım. Mey­dandan birkaç adım ötede, dalları gökyüzüne uzanan Hipokrat Ağacı yükseliyor. Efsaneye göre, Hipok­rat bu çınarın gölgesinde öğrenci­lerine tıp öğretmiş. Gerçek mi, ef­sane mi bilinmez ama ağacın etra­fındaki huzur tartışılmaz.

Adanın en etkileyici noktala­rından biri, Asklepion Antik Ken­ti. Sağlık tanrısı Asklepios’a adan­mış bu şifa merkezi, yemyeşil bir tepede yer alıyor. Antik tiyatro, Ro­ma hamamları ve tapınak kalıntı­ları, adeta bir zaman makinesi. Kos seyahat kitabında, Asklepion’un dünyanın ilk hastanelerinden bi­ri olduğunu anlatırken, taşların arasında yankılanan tarihle bü­yülendim. Limanda yükselen Ne­ratzia Kalesi, Haçlı Şövalyeleri ve Osmanlı izlerini taşıyor. Kalenin surlarından Ege’nin maviliğine bakarken, dalgaların sesi ruhumu dinlendiriyor. Gün batımında ro­tanızı Zia Köyü’ne çevirin. Dar so­kaklarında begonviller, el yapımı seramik dükkanları ve adanın en güzel manzarası sizi bekliyor. Zi­a’da bir amcayla sohbet ederken “Kos’un ruhu bu tepelerde saklı” dedi; haklıydı.

Plaj severler için Kos tam bir cennet. Paradise Plajı, ince kumu ve berrak sularıyla adını hak edi­yor. Lambi Plajı, canlı barları ve su sporlarıyla hareketli bir seçenek. Daha sakin bir deneyim için Ther­me Plajı’nın termal sularına gidin. Kayalık bir patika yorabilir ama sı­cak suların şifalı dokunuşu her şe­ye değer. Kefalos Plajı ise rüzgar sörfü tutkunlarının favorisi; bura­da dalgalarla dans eden sörfçüleri izlemek keyifli. Adanın batısındaki Agios Stefanos Plajı, antik bazili­ka kalıntılarıyla denizin buluştuğu eşsiz bir nokta.

Nerede kalinir: Her zevke uygun konfor

Kos, konaklama konusunda cö­mert. Merkezde kalmak isteyen­ler için Kosta Palace, limana bir­kaç adım mesafede, uygun fiyatlı ve çatı havuzuyla harika bir seçe­nek. Odaların balkonundan yat li­manını izlemek, sabah kahvesini keyfe dönüştürüyor. Lüks arayan­lar, Lango Design Hotel & Spa’yı (sadece yetişkinler) sevecek. Mi­nimalist tasarımı, özel plajı ve spa hizmetleriyle adeta bir sığınak. Aileler için Peridis Family Resort, çocuk havuzları, oyun alanları ve geniş daireleriyle ideal. Çocuklar kaydıraklarda eğlenirken, ebe­veynler kokteyl yudumlayabilir. Kefalos’ta sakinlik arayanlar, pla­ja 150 metre mesafedeki Kordis­tos Hotel’i tercih edebilir; gece­lik yaklaşık 50 eurodan başlayan fiyatlarla bütçe dostu. Psalidi’de Andromeda Hotel Apartments, denize nazır odaları ve ev sıcak­lığıyla huzurlu bir seçenek. Daha otantik bir deneyim için, Platani Köyü’nde yerel ailelerin işlettiği pansiyonlar da adayla bütünleş­menizi sağlar. Yaz sezonu kalaba­lık, erken rezervasyon yapmayı unutmayın!

Yemek yenecek yerler: Ege’nin lezzet şöleni

Kos’ta yemek yemek, bir ziya­fetten farksız. Limandaki Nick the Fisherman (Averof’da), taze deniz ürünleriyle ünlü. Ahtapot köftesi ve kalamar dolmasını tattığımda, “Bunu her gün yiyebilirim!” dedim. Akşamları masalar doluyor; re­zervasyon şart. Türk mutfağı özle­yenler, Platani Köyü’ndeki Resta­urant Arap’ta caciki, kebap ve bak­lava bulabilir. Köyün Türk-Yunan karışımı atmosferi, Türk kahvesi ve Yunan ouzo’sunun aynı masada buluştuğu bir sıcaklık sunuyor. Ca­ravelle Restaurant, Kardamena’da denize sıfır bir lezzet durağı. Taze balık, ev yapımı şarap ve samimi garsonlar; daha ne istenir? Zia’da Oromedon Taverna, gün batımı manzarasıyla musakka, souvlaki ve yerel otlarla hazırlanmış meze­ler sunuyor. Yemekten sonra gar­son, “Bir bardak mastika ikramı­mız” diyerek masaya geldi; bu anı unutamıyorum.

Hızlı atıştırmalık için sokak tez­gâhlarından gyros (Yunan döneri) veya pita alın, yanında bir frappe­le serinleyin. Tatlı düşkünleri, Kos merkez’de H2O Cafe’nin portakallı revanisini veya Special’ın çikolata­lı baklavasını denemeli. Hatziem­manouil Şaraphanesi’nde bir ta­dım turuna katıldım. Şaraphanede çalışan Maria, “Bu bağlar, dedemi­zin mirası; her yudumda Kos’u his­sedersiniz” dedi. Daha yerel bir de­neyim için, Mastichari’de balıkçı tavernalarında taze barbun ve ka­lamarla tsipouro için.

Kos’un büyüsü: Bir ada, bin hikâye

Kos Adası, Ege’nin öte yakasında bir hazine. Antik taşların fısıldadığı hikayeler, zeytin ağaçlarının gölgesindeki köyler, maviyle yeşilin buluştuğu koylar… Kos, sadece bir tatil değil, bir duygu. Limanda bir balıkçı teknesinin yansımasını izlerken, Zia’nın tepelerinde gün batımına karşı bir kadeh yudumlarken ya da Therme’nin şifalı sularında huzur bulurken, bu adanın sizi de sarıp sarmalayacağına eminim. Valizinizi hazırlayın; Kos, bir masalın parçası olmak için sizi bekliyor!

Etkinlikler: Maceradan huzura

Kos, her ruh haline hitap eden etkinliklerle dolu. Bisiklet adayı gezmek için ideal; merkezde günlük 10-15 euroya kiralık bisiklet bulabilirsiniz. Kos Bisiklet Turu’na katılarak hem Asklepion’u hem de kıyı köylerini keşfettim; Ege’nin rüzgarı yüzümde, zeytin kokusu burnumda. Limandan kalkan teknelerle Kalimnos, Pserimos veya Nisyros’a günlük turlar düzenleniyor (kişi başı 25-40 euro). Nisyros’un aktif volkanını görmek, adeta başka bir gezegene yolculuk gibi. Su sporları için Lambi veya Psalidi plajlarında sörf, su kayağı veya paddleboard yapabilirsiniz. Kefalos’ta rüzgâr sörfü dersleri aldım; ilk denemede düşsem de, dalgalarla dans etmek müthiş bir histi! Macera tutkunları için 4x4 jeep safari turları, adanın gizli yerlerini keşfetmenin en eğlenceli yolu.. Huzur arayanlar, Cine Orfeas açık hava sinemasında bir yaz akşamı geçirebilir. Therme Plajı’nda yoga seansları veya Zia’da seramik atölyeleri de ruhu besliyor. Çocuklu aileler, Lido Su Parkı’nda eğlenceli bir gün geçirebilir. Daha sakin bir aktivite için, Platani’de yerel bir zeytinyağı üretim çiftliğini ziyaret edin; zeytinyağı tadımı ve üretim sürecini öğrenmek adayla bağ kurmanızı sağlıyor.