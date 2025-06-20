Kral III. Charles’ın doğum günü Ankara’da kutlandı: Ekonomik ve kültürel güç gösterisi
Ankara’daki İngiltere Büyükelçiliği’nde düzenlenen Kral III. Charles’ın 76'ncı doğum günü resepsiyonu, Birleşik Krallık’ın yaratıcı ekonomi alanındaki küresel liderliğini öne çıkardı. Diplomatik takvimin en prestijli etkinliklerinden biri olan bu kutlama, aynı zamanda ülkenin inovasyon ve kültür odaklı ekonomik stratejisini dünyaya tanıtma fırsatı sundu.
Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği’nin tarihi bahçesi, alışılmışın dışında bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Majesteleri Kral III. Charles’ın 76'ncı doğum günü kutlaması vesilesiyle düzenlenen resepsiyon, yalnızca bir diplomatik seremoni değil; aynı zamanda kültür, ekonomi ve stratejik işbirliğinin iç içe geçtiği etkileyici bir etkinlikti.
Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı davette, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'da görev yapan diplomatik ve askeri misyon temsilcileri, Türk ve İngiliz iş dünyasının önde gelen temsilcileri, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris’in ev sahipliğinde bir araya geldi. VIP konuklar için ayrılan özel alanlarda karşılıklı yatırım ilişkilerini güçlendirmeye yönelik görüşmeler yapıldı.
Britanya kültürüne Türk dokunuşları
Geceye damgasını vuran unsurlardan biri, Britanya kültürünün Türk dokunuşlarıyla buluşmasıydı. Menüde geleneksel Britanya mutfağının klasik örnekleri vardı. Birleşik Krallık lezzetlerinden ilham alan menü, yetenekli Türk şefler tarafından hazırlandı. Menü, Birleşik Krallığı oluşturan dört kurucu ülkeden ( İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) lezzetler sunarken; Rozbif, Yorkshire Pudingi, İrlanda yahnisi, Gallerin Glamorgan sosisleri gibi yerel lezzetleri ve dört farklı tarzda hazırlanan köriyi konuklarla tanıştırdı. Yemeğin yanı sıra servis edilen İngiliz peynir tabakları ve klasik İngiliz tatlıları da geceye damga vurdu. Mekânda çalan Britanya müziği ise nostalji ve çağdaş ritimleri harmanlıyordu. Beatles’tan Adele’e uzanan geniş yelpazedeki seçki, ülkenin müzik endüstrisindeki yumuşak gücünü bir kez daha hatırlattı. Birleşik Krallık’ın kültürel ihracatının neden bu kadar etkili olduğu, sadece rakamlarla değil, atmosferle de hissedildi.
Ortak yapımlar, ortak yatırımlar
Resepsiyonun asıl mesajı netti: Yaratıcı ekonomi artık sadece bir kültürel mesele değil; küresel rekabetin merkezinde yer alan stratejik bir alan. Konuşmalarda sık sık vurgulanan işbirliği, özellikle film, dijital medya, yapay zekâ ve tasarım gibi alanlarda Türkiye ile derinleştirilmek istenildiğine yönelikti. Türkiye’de çekilen oyuncu Haluk Bilginer'in başrolde yer aldığı “The Turkish Detective” dizisinin bu stratejinin ilk örneklerinden biri olduğu belirtildi. Resepsiyonda Türkiye ile yürütülen kültürel işbirliklerine de dikkat çekildi. , Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, “Yaratıcılık açısından Türkiye zengin bir ülke. Filmden müziğe, tasarımdan mutfak sanatlarına kadar her alanda işbirliğimizi derinleştiriyoruz” dedi.
Yaratıcı sanayiler büyümenin lokomotifi
Birleşik Krallık’ın yaratıcı sanayileri ülke ekonomisinin stratejik sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yaratıcı sanayiler, ülke ekonomisinin en güçlü büyüme motorlarından biri konumunda. 2022 yılında yaratıcı sanayilerin ülke ekonomisine katkısı tam 124,6 milyar sterlin olarak gerçekleşti. Bu rakam, İngiltere GSYİH’sinin yaklaşık yüzde 5,7’sini oluşturdu. Film, televizyon, moda, video oyunları ve dijital teknolojileri kapsayan bu sektör, 2,4 milyon kişiye istihdam sağlayarak hem büyüklüğünü hem de sürdürülebilir büyüme kapasitesini gösterdi.
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, “Bu sanayiler yalnızca ulusal gurur değil, aynı zamanda büyüme ve inovasyonun itici gücü” ifadelerini kullandı.
28 milyar sterlinlik ticaret hacmi
Etkinlikte iki ülke arasındaki ticaret hacmi de gündeme geldi. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaretin 28 milyar sterline ulaştığı bilgisi verilirken, yakında başlayacak Serbest Ticaret Anlaşması görüşmeleriyle bu ilişkinin daha da gelişmesinin beklendiği vurgulandı. Ocak ayında atanan yeni Ticaret Elçisi ile bu süreç hız kazanmış durumda.
Eğitim ve teknoloji temelli işbirliği
Morris, Birleşik Krallık’ta eğitim alan Türk öğrenci sayısının artmasından duyulan memnuniyeti dile getirirken, iki ülke üniversiteleri arasında artan akademik işbirliğine de dikkat çekti. Ayrıca düzenlenen Bilim ve Yenilik Haftası ile Yapay Zekâ Diyaloğu’nun, teknoloji odaklı ilişkiler açısından önemine vurgu yaptı.
Ortak ses ve dayanışmanın önemi
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, törende yaptığı konuşmada İngiltere’nin köklü geleneklerine ve başarılarına duyduğu saygıyı dile getirirken, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin derinliğine de işaret etti. NATO şemsiyesi altındaki ortaklıklarını hatırlatarak, iki ülkenin sadece müttefik değil, aynı zamanda pek çok bölgesel ve küresel konuda birlikte hareket eden stratejik ortaklar olduğunu vurguladı.
Ancak Bozay’ın en dikkat çekici değerlendirmesi, mevcut uluslararası krizler karşısında yapılan “bağlılık” vurgusuydu. Ukrayna’daki savaş ve Gazze’deki insanlık dramına dikkat çeken Bozay, dünyanın benzeri görülmemiş bir dönemden geçtiğini belirtti. Bu bağlamda, ortak değerler ve yükümlülüklerin artık sadece diplomatik nezaketin ötesinde bir gereklilik olduğuna dikkat çekti: “Bu bağlılık her zamankinden daha fazla önem taşıyor,” diyerek, sadece bir çağrıda bulunmakla kalmadı; aynı zamanda bir duruş sergiledi.
Bozay’ın konuşması, protokol kalıplarının ötesinde bir diplomatik gözlemi yansıtıyordu. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında gelişen ilişkilerin geleceğine dair ipuçları verirken, küresel sorunlar karşısında ortak ses olmanın ve dayanışma içinde hareket etmenin önemine de güçlü bir vurgu yaptı.
İngiltere yaratıcı endüstrilerle büyüyor: Hedef 2035 stratejisi
Bilgi teknolojileri
Sektörün en büyük payı, Bilgi Teknolojileri (BT), yazılım ve bilgisayar hizmetlerinden geliyor. Bu alt sektörler, 49,1 milyar sterlinle yaratıcı sanayiler toplamının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Reklam ve pazarlama sektörleri 21,5 milyar sterlinlik katkı sağlarken, film, televizyon, radyo ve fotoğrafçılık alanları 21,2 milyar sterlinle önemli bir paya sahip. Yayıncılık (11,6 milyar sterlin) ve müzik, sahne ve görsel sanatlar (11,2 milyar sterlin ) da sektörün canlılığını gösteren diğer başlıca alanlar.
Hükümetin 2024 yılında açıkladığı ‘Invest 2035: Modern Sanayi Stratejisi’ ile yaratıcı endüstriler, Britanya’nın önümüzdeki 10 yıl boyunca büyüme odaklı kalkınma planının merkezine yerleştirildi. Film, televizyon, video oyunları, moda, müzik ve dijital medya, küresel ölçekte yeni yatırım ve ihracat fırsatlarının hedef sektörleri arasında. Strateji, aynı zamanda dijital ticaret ve deneyim ekonomisi kavramlarına odaklanarak, geleceğin gelir kaynaklarını çeşitlendirme hedefini taşıyor.
Birleşik Krallık yalnızca ekonomik verileriyle değil, kültürel etkisiyle de dünya çapında yumuşak güç kapasitesini pekiştiriyor. Ülke, kültür endekslerinde dünyanın en etkili dördüncü ülkesi olarak konumlanıyor. Kültür ihracatı, İngiltere’nin küresel markalaşmasının en önemli unsurlarından biri haline gelmiş durumda.
Müzik ve edebiyat
Harry Potter serisi, dünya çapında 500 milyondan fazla kopya satışı ve 80 dile çevrilmesiyle yalnızca edebi değil ekonomik bir fenomene dönüştü. İngiltere’nin müzik ihracatı da rekor düzeylere ulaştı. Dünya çapında satılan her sekiz albümden biri Britanyalı sanatçılara ait. The Beatles, Ed Sheeran, Adele, Dua Lipa ve Sam Smith gibi sanatçılar, ülkenin küresel müzik endüstrisindeki güçlü konumunu koruyor. 2023 yılında 50’den fazla Britanyalı sanatçı, küresel en iyi 500 listesine girerek, İngiltere’yi dünya müzik endüstrisinde yalnızca birkaç net ihracatçı ülkeden biri yaptı.
Moda tasarım
Moda ve tasarımda da Birleşik Krallık, Burberry, JW Anderson ve Alexander McQueen gibi markalarıyla lüks segmentte liderliğini sürdürüyor. Tasarım ve yaratıcı endüstriler toplamda 750 bin kişiye istihdam sağlıyor ve bu alanlar, ülkenin marka değerine olduğu kadar ekonomik büyüklüğüne de katkıda bulunuyor.
Morris, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin somut göstergelerinden biri olarak turizmi işaret etti. Türkiye’nin 2025 sezonunda 5 milyon Britanyalı ziyaretçiyi ağırlamasını beklediklerini ifade eden Morris, bunun sadece bir istatistik değil, ülkeler arası güvenin ve yakınlığın bir sembolü olduğunu ima etti. “Bu ziyaretçileri çeken sizin misafirperverliğiniz, tarihiniz ve doğal güzelliklerinizdir” diyerek Türkiye’nin yumuşak gücüne övgüde bulunurken, turizm başlığının ötesinde bir işbirliği çerçevesi çizdi. Ticaret, kültür ve güvenlik alanlarında gelişen ortaklık, onun sözleriyle “zorlu bir küresel ortamda yan yana duran” iki NATO müttefikinin dayanışması olarak resmedildi.