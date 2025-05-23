Kuzeyin zarif başkenti: Stockholm

İsveç’in başkenti Stockholm, Baltık Denizi kıyısında, Mä­laren Gölü’nün denizle bu­luştuğu noktada yer alıyor. 14 ada üzerine kurulu şehir, 50’den fazla köprüyle birbirine bağla­nıyor. Bu coğrafi yapı sayesinde Stockholm, hem bir ada kentinin huzurunu hem de büyük bir baş­kentin dinamizmini bir arada su­nuyor. Yaklaşık 970 bin kişinin yaşadığı şehirde ulaşımda en çok tercih edilen araç ise bisiklet.

Stockholm’ün kalbi, tarihi do­kusunu koruyan Gamla Stan (Es­ki Şehir). Dar taş sokaklar, pastel renkli evler ve Stortorget Meyda­nı, geçmişin Stockholm’ünü bu­güne taşıyor. Nobel Müzesi, in­sanlığa katkı sunan bilim insan­larının hikâyelerini anlatırken, Belediye Binasının kulesinden şehri kuşbakışı izlemek özellikle gün batımında unutulmaz bir de­neyim sunuyor.

Abba Müzesi'nde interaktif sergi

Stockholm, müzeleriyle adeta açık hava kültür başkenti. Vasa Müzesi’nde 17'nci yüzyıldan kal­ma devasa savaş gemisi göz alıcı bir biçimde sergileniyor. Hemen yakınındaki Nordiska Müzesi, İs­kandinav yaşam tarzına dair et­kileyici bir panorama sunuyor.

Modern sanat tutkunları için Fotografiska, çarpıcı sergileri ve 23:00’e kadar açık olan bar/resto­ranıyla şehirdeki favori duraklar­dan biri. Ayrıca Stockholm met­rosu da dünyadaki en uzun sanat galerisi olarak anılıyor; her istas­yon farklı bir sanatçı tarafından tasarlanmış.

Müziğin yıldızlarını sevenler için ABBA Müzesi, interaktif ser­gileriyle ziyaretçilerini grubun büyülü dünyasına davet ediyor.

Lezzet durakları ve "fika" kültürü

Stockholm, gastronomi açı­sından da etkileyici. Şehrin en sevilen pazarlarından biri olan, 19:00’a kadar açık Östermalms Saluhall, taze deniz ürünleri ve İsveç peynirleriyle göz dolduru­yor. Geleneksel köfteler (köttbul­lar) ise patates püresi ve yaban mersini sosuyla servis ediliyor.

Yeme-içme önerilerine gelir­sek: Restaurant Agaton (Gamla Stan), İtalyan mutfağı ve pizzala­rıyla beğeni topluyor. Barrels Bur­gers & Beer, gurme burger seven­ler için birebir. Geleneksel İsveç mutfağını nostaljik bir atmosfer­de deneyimlemek isteyenlere ise Tennstopet tavsiye edilir.

Gecenin ritmi ve caz tınıları

Stockholm’de gece hayatı sa­de ama keyifli. Özellikle Stam­pen Jazz Bar, canlı müzik perfor­mansları ve sıcak atmosferiyle akılda kalıcı bir deneyim sunu­yor. Orada geçirdiğimiz akşamı hâlâ keyifle anıyoruz.

İsveç’in olmazsa olmazı “fika”, bir kahve molasından çok daha fazlası. Yavaşlamanın, sohbet et­menin ve anı paylaşmanın adı. Bizim favori durağımız, Gamla Stan’daki küçük, samimi bir ka­feydi. Yanında tarçınlı çörek (ka­nelbulle) ile sunulan sade kahve­nin tadı hâlâ damağımızda.

Önemli not: İsveç’te neredeyse hiçbir yerde nakit para kullanıl­mıyor. Tüm alışverişler kart ve­ya mobil uygulamalarla yapılıyor. Gitmeden önce buna göre hazır­lıklı olmakta fayda var.

Stockholm metrosu: Dünyanın en uzun sanat galerisi

Stockholm Metrosu sadece bir toplu taşıma sistemi değil, aynı zamanda “dünyanın en uzun sanat galerisi”. 100 istasyonunun 90’ından fazlası, 150’den fazla sanatçının katkıda bulunduğu heykeller, mozaikler, resimler, enstalasyonlar ve mimari tasarımlarla süslenmiş. 1950’li yıllarda temelleri atılan bu proje, İsveç’in tarihini, kültürünü ve doğasını yansıtan bir açık hava müzesine dönüşmüş. Sanatçılar, istasyonları tasarlarken genellikle çevredeki kültürel, tarihi veya doğal unsurlardan ilham almış. Her istasyon, bir sanat galerisi gibi işlev görerek yolcuları İsveç’in kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle buluşturuyor. Bu metro, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir sanat yolculuğu.