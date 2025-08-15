  1. Dünya Gazetesi
Labubu: Yaramaz canavarın moda dünyasındaki yükselişi

Moda dünyası, beklenmedik trendlerle şaşırtmaya devam ediyor. Aniden herkesin çantasında, anahtarlığında ya da sosyal medya paylaşımlarında beliren küçük bir detay, küresel bir fenomen haline gelebiliyor. İşte Labubu tam da böyle bir fenomen.

Gülbin Özbey gulbin.ozbey@dunya.com
Sivri kulaklı, keskin dişli, yaramaz gülüşlü minik ya­ratık, Hong Kong doğum­lu Belçikalı sanatçı Kasing Lung tarafından 2015’te yaratıldı. Kuzey Avrupa mitolojisi ve ma­sallarından ilham alan Labubu, Lung’un “The Monsters” adlı il­lüstrasyon kitabında ortaya çık­tı. Sanatçı, çocukluğunda Belçi­ka’ya taşındığında, elfler ve tu­haf yaratıklara olan tutkusuyla bu karakteri tasarladı.

Hem sevimli hem de ürkütü­cü bir estetik taşıdığından dola­yı “Ugly-cute” (sevimli-çirkin) olarak tanımlanan bu stil, Çinli oyuncak şirketi Pop Mart tara­fından satışa sunuldu. Vinil ya da peluş şeklinde üretilen figür­ler, “kör kutu” (blind box) forma­tında satılıyor; yani siz kutuyu açmadan, içinde hangi modelin olduğunu bilemiyorsunuz. İşin içinde bir “sürpriz” olması, ko­leksiyonculuğu bağımlılık hali­ne getirdi ve Labubu’yu niş bir oyuncaktan küresel bir çılgınlığa dönüştürdü.

Milyar dolarlık imparatorluk

Labubu, “sevimli-çirkin” bir estetikle tanımlanıyor: hem tat­lı, hem de hafif ürkütücü. 2024’te TikTok’ta açılış videoları mil­yonlarca izlenmeye ulaşarak vi­ral oldu. Hayranlar, Labubu’yu mutluluk veren bir “dopamin kaynağı” olarak görüyor. Ancak eleştirmenler, bunun karanlık bir yanı olduğunu söylüyor: İn­ternette, Labubu’nun Pazuzu gi­bi antik şeytanlarla bağlantılı ol­duğuna dair söylentiler panik ya­rattı, fakat Labubu’nun yaratıcısı Lung, bunun sadece folklor esin­tili olduğunu vurguladı. Tartış­malara rağmen Pop Mart’ın yıllık satışları 423 milyon doları aştı ve Labubu milyar dolarlık bir impa­ratorluk haline geldi.

Bu sevimli mi yoksa ürkütücü mü olduğuna bir türlü karar ve­rilemeyen yaratıklara olan ilgi ilk olarak, 2024 Nisan’ında K-pop yıldızı Lisa’nın Instagram pay­laşımlarıyla patladı. Lisa’nın La­bubu’yu çantasına takması, tren­di ateşledi. Sosyal medya, un­boxing (kutu açma) videolarıyla doldu; TikTok’ta milyonlarca gö­rüntülenme aldı. “Blind box” sis­teminin kumar benzeri heyeca­nı satışları tetikledi. Ve bu trend Asya’dan Batı’ya yayıldı.

Çanta aksesuarı çılgınlığı

Labubu’yu moda ikonu yapan çanta aksesuarına dönüşmesi ol­du. Canavarlar, lüks çantalara ta­kılarak sokak modasına neşe kat­tı. Hermes Birkin veya Louis Vu­itton çantalara asılan Labubu’lar, uygun fiyatlı bir eğlence sundu. Sokak stili tutkunları aksesua­rı statü ve mizahın bir karışımı olarak kullanıyor. Labubu, Hello Kitty gibi geçmiş trendleri andır­sa da daha keskin bir tarza sahip. Japonya merkezli lüks moda evi Sacai yapılan işbirliğine özel, sı­nırlı sayıda üretilen nadir “giz­li” modeller, ikinci el piyasasında yüzlerce dolara satılarak kolek­siyoncuları yarıştırıyor.

Yetişkinler çocuksu objelerle eğleniyor

Moda uzmanları, Labubu trendinin “kidulthood” akımı­nı yansıttığını söylüyor: yani ye­tişkinlerin çocuksu objelerle eğ­lenmesi. Biz bu filmi daha önce, 2023’te vizyona giren Barbie’nin küresel başarısından sonra gör­müştük. O yıl moda dünyasını saran pembe tonlar, oyuncaklar ve çocuksu kıyafetlerin yükseli­şiyle ortaya çıkan “barbiecore” gibi. İşte Labubu da Barbie gibi modada “kidulthood” akımının güçlü bir temsilcisi.

Ünlülerin Labubu aşkı

Ünlü isimler moda haftala­rında Labubu’yu podyuma ta­şıdı; örneğin, Tayland Prensesi Sirivannavari, Paris Moda Haf­tası’nda Hermes Birkin’ine iki Labubu taktı.

Sadece prensesle kalmadı. Ün­lüler, Labubu’nun yükselişinde kilit rol oynadı ve onu oyuncak­tan vazgeçilmez bir aksesua­ra çevirdi. Güney Koreli, 4 üye­li K-Pop grubu BLACKPINK’in Lisa’sı bu trendin öncüsü. Sade­ce şarkıcı değil, aynı zamanda bir stil ikonu olan Lisa, bir röpor­tajında Labubu’yu “gizli takın­tım” olarak tanımladı. Hermes çantasına taktığı pembe Labu­bu, hayranlarını çıldırttı. Celine, Bvlgari gibi lüks devlerinin mar­ka elçisi olan Lisa’nın etkisiyle, Labubu Asya’da patladı. Hayran­ları, canavarları tıpkı onun gibi çantalarına takmak için kuyruk­lar oluşturdu.

Türkiye’de Labubu çılgınlığı

Trend, okyanusları aştı. Sti­linde her zaman aldığı risklerle öne çıkan, cesur tarzıyla gündem olan Rihanna, monogramlı Lou­is Vuitton çantasına takılı pem­be bir Labubu ile görüntülendi ve manşetlere taşındı. Hatırı sa­yılır bir hayran kitlesine sahip olan Dua Lipa, konserlerinde ve günlük hayatında renkli Labu­bu’larla tarzını tamamlıyor.

Kim Kardashian, çocukla­rı North ve Chicago ile koleksi­yon yaptığını açıkladı. Kardas­hian’ın paylaşımı, Labubu’nun iyice popülerleşmesini sağla­dı, çocuklar için özel edisyonlar üretildi. Diğer ünlüler de kerva­na katıldı, Lady Gaga, özel bir La­bubu ile dikkat çekti. Madonna ve Cher, sokak stillerinde bu ak­sesuarı kullandı.

Türkiye’de de Labubu trendi hızla yayılıyor ve bazı ünlü isim­ler bu çılgınlığa dahil oldu. Özel­likle sosyal medyada dikkat çe­ken paylaşımlar, bu minik cana­varın Türk moda sahnesinde de yer bulduğunu gösteriyor. Sosyal medya platformlarında #labu­bu etiketiyle yapılan paylaşım­lar, özellikle genç neslin bu tren­de ilgisini gösteriyor.

Fiyatları 10-20 dolar arasında değişen bu figürler, sınırlı edis­yonlarla koleksiyoncuları peşin­den koşturuyor. Bu yıl itibarıyla 300’den fazla varyasyon üretildi, nadir “gizli” modeller karaborsa­da binlerce dolara satılıyor. Kır­mızı halıdan sokak stiline, bu mi­nik canavar modanın eğlenceli yüzünü temsil ediyor. Önümüz­deki dönemde, markalarla işbir­likleri bekleniyor. Peki siz Kar­dashianlar gibi bir koleksiyoncu mu olacaksınız, yoksa Rihanna gibi geçici bir hayran mı? Karar sizin. Kör kutu sizi bekliyor.