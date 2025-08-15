Labubu: Yaramaz canavarın moda dünyasındaki yükselişi

Sivri kulaklı, keskin dişli, yaramaz gülüşlü minik ya­ratık, Hong Kong doğum­lu Belçikalı sanatçı Kasing Lung tarafından 2015’te yaratıldı. Kuzey Avrupa mitolojisi ve ma­sallarından ilham alan Labubu, Lung’un “The Monsters” adlı il­lüstrasyon kitabında ortaya çık­tı. Sanatçı, çocukluğunda Belçi­ka’ya taşındığında, elfler ve tu­haf yaratıklara olan tutkusuyla bu karakteri tasarladı.

Hem sevimli hem de ürkütü­cü bir estetik taşıdığından dola­yı “Ugly-cute” (sevimli-çirkin) olarak tanımlanan bu stil, Çinli oyuncak şirketi Pop Mart tara­fından satışa sunuldu. Vinil ya da peluş şeklinde üretilen figür­ler, “kör kutu” (blind box) forma­tında satılıyor; yani siz kutuyu açmadan, içinde hangi modelin olduğunu bilemiyorsunuz. İşin içinde bir “sürpriz” olması, ko­leksiyonculuğu bağımlılık hali­ne getirdi ve Labubu’yu niş bir oyuncaktan küresel bir çılgınlığa dönüştürdü.

Milyar dolarlık imparatorluk

Labubu, “sevimli-çirkin” bir estetikle tanımlanıyor: hem tat­lı, hem de hafif ürkütücü. 2024’te TikTok’ta açılış videoları mil­yonlarca izlenmeye ulaşarak vi­ral oldu. Hayranlar, Labubu’yu mutluluk veren bir “dopamin kaynağı” olarak görüyor. Ancak eleştirmenler, bunun karanlık bir yanı olduğunu söylüyor: İn­ternette, Labubu’nun Pazuzu gi­bi antik şeytanlarla bağlantılı ol­duğuna dair söylentiler panik ya­rattı, fakat Labubu’nun yaratıcısı Lung, bunun sadece folklor esin­tili olduğunu vurguladı. Tartış­malara rağmen Pop Mart’ın yıllık satışları 423 milyon doları aştı ve Labubu milyar dolarlık bir impa­ratorluk haline geldi.

Bu sevimli mi yoksa ürkütücü mü olduğuna bir türlü karar ve­rilemeyen yaratıklara olan ilgi ilk olarak, 2024 Nisan’ında K-pop yıldızı Lisa’nın Instagram pay­laşımlarıyla patladı. Lisa’nın La­bubu’yu çantasına takması, tren­di ateşledi. Sosyal medya, un­boxing (kutu açma) videolarıyla doldu; TikTok’ta milyonlarca gö­rüntülenme aldı. “Blind box” sis­teminin kumar benzeri heyeca­nı satışları tetikledi. Ve bu trend Asya’dan Batı’ya yayıldı.

Çanta aksesuarı çılgınlığı

Labubu’yu moda ikonu yapan çanta aksesuarına dönüşmesi ol­du. Canavarlar, lüks çantalara ta­kılarak sokak modasına neşe kat­tı. Hermes Birkin veya Louis Vu­itton çantalara asılan Labubu’lar, uygun fiyatlı bir eğlence sundu. Sokak stili tutkunları aksesua­rı statü ve mizahın bir karışımı olarak kullanıyor. Labubu, Hello Kitty gibi geçmiş trendleri andır­sa da daha keskin bir tarza sahip. Japonya merkezli lüks moda evi Sacai yapılan işbirliğine özel, sı­nırlı sayıda üretilen nadir “giz­li” modeller, ikinci el piyasasında yüzlerce dolara satılarak kolek­siyoncuları yarıştırıyor.

Yetişkinler çocuksu objelerle eğleniyor

Moda uzmanları, Labubu trendinin “kidulthood” akımı­nı yansıttığını söylüyor: yani ye­tişkinlerin çocuksu objelerle eğ­lenmesi. Biz bu filmi daha önce, 2023’te vizyona giren Barbie’nin küresel başarısından sonra gör­müştük. O yıl moda dünyasını saran pembe tonlar, oyuncaklar ve çocuksu kıyafetlerin yükseli­şiyle ortaya çıkan “barbiecore” gibi. İşte Labubu da Barbie gibi modada “kidulthood” akımının güçlü bir temsilcisi.

Ünlülerin Labubu aşkı

Ünlü isimler moda haftala­rında Labubu’yu podyuma ta­şıdı; örneğin, Tayland Prensesi Sirivannavari, Paris Moda Haf­tası’nda Hermes Birkin’ine iki Labubu taktı.

Sadece prensesle kalmadı. Ün­lüler, Labubu’nun yükselişinde kilit rol oynadı ve onu oyuncak­tan vazgeçilmez bir aksesua­ra çevirdi. Güney Koreli, 4 üye­li K-Pop grubu BLACKPINK’in Lisa’sı bu trendin öncüsü. Sade­ce şarkıcı değil, aynı zamanda bir stil ikonu olan Lisa, bir röpor­tajında Labubu’yu “gizli takın­tım” olarak tanımladı. Hermes çantasına taktığı pembe Labu­bu, hayranlarını çıldırttı. Celine, Bvlgari gibi lüks devlerinin mar­ka elçisi olan Lisa’nın etkisiyle, Labubu Asya’da patladı. Hayran­ları, canavarları tıpkı onun gibi çantalarına takmak için kuyruk­lar oluşturdu.

Türkiye’de Labubu çılgınlığı

Trend, okyanusları aştı. Sti­linde her zaman aldığı risklerle öne çıkan, cesur tarzıyla gündem olan Rihanna, monogramlı Lou­is Vuitton çantasına takılı pem­be bir Labubu ile görüntülendi ve manşetlere taşındı. Hatırı sa­yılır bir hayran kitlesine sahip olan Dua Lipa, konserlerinde ve günlük hayatında renkli Labu­bu’larla tarzını tamamlıyor.

Kim Kardashian, çocukla­rı North ve Chicago ile koleksi­yon yaptığını açıkladı. Kardas­hian’ın paylaşımı, Labubu’nun iyice popülerleşmesini sağla­dı, çocuklar için özel edisyonlar üretildi. Diğer ünlüler de kerva­na katıldı, Lady Gaga, özel bir La­bubu ile dikkat çekti. Madonna ve Cher, sokak stillerinde bu ak­sesuarı kullandı.

Türkiye’de de Labubu trendi hızla yayılıyor ve bazı ünlü isim­ler bu çılgınlığa dahil oldu. Özel­likle sosyal medyada dikkat çe­ken paylaşımlar, bu minik cana­varın Türk moda sahnesinde de yer bulduğunu gösteriyor. Sosyal medya platformlarında #labu­bu etiketiyle yapılan paylaşım­lar, özellikle genç neslin bu tren­de ilgisini gösteriyor.

Fiyatları 10-20 dolar arasında değişen bu figürler, sınırlı edis­yonlarla koleksiyoncuları peşin­den koşturuyor. Bu yıl itibarıyla 300’den fazla varyasyon üretildi, nadir “gizli” modeller karaborsa­da binlerce dolara satılıyor. Kır­mızı halıdan sokak stiline, bu mi­nik canavar modanın eğlenceli yüzünü temsil ediyor. Önümüz­deki dönemde, markalarla işbir­likleri bekleniyor. Peki siz Kar­dashianlar gibi bir koleksiyoncu mu olacaksınız, yoksa Rihanna gibi geçici bir hayran mı? Karar sizin. Kör kutu sizi bekliyor.