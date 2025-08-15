Labubu: Yaramaz canavarın moda dünyasındaki yükselişi
Moda dünyası, beklenmedik trendlerle şaşırtmaya devam ediyor. Aniden herkesin çantasında, anahtarlığında ya da sosyal medya paylaşımlarında beliren küçük bir detay, küresel bir fenomen haline gelebiliyor. İşte Labubu tam da böyle bir fenomen.
Sivri kulaklı, keskin dişli, yaramaz gülüşlü minik yaratık, Hong Kong doğumlu Belçikalı sanatçı Kasing Lung tarafından 2015’te yaratıldı. Kuzey Avrupa mitolojisi ve masallarından ilham alan Labubu, Lung’un “The Monsters” adlı illüstrasyon kitabında ortaya çıktı. Sanatçı, çocukluğunda Belçika’ya taşındığında, elfler ve tuhaf yaratıklara olan tutkusuyla bu karakteri tasarladı.
Hem sevimli hem de ürkütücü bir estetik taşıdığından dolayı “Ugly-cute” (sevimli-çirkin) olarak tanımlanan bu stil, Çinli oyuncak şirketi Pop Mart tarafından satışa sunuldu. Vinil ya da peluş şeklinde üretilen figürler, “kör kutu” (blind box) formatında satılıyor; yani siz kutuyu açmadan, içinde hangi modelin olduğunu bilemiyorsunuz. İşin içinde bir “sürpriz” olması, koleksiyonculuğu bağımlılık haline getirdi ve Labubu’yu niş bir oyuncaktan küresel bir çılgınlığa dönüştürdü.
Milyar dolarlık imparatorluk
Labubu, “sevimli-çirkin” bir estetikle tanımlanıyor: hem tatlı, hem de hafif ürkütücü. 2024’te TikTok’ta açılış videoları milyonlarca izlenmeye ulaşarak viral oldu. Hayranlar, Labubu’yu mutluluk veren bir “dopamin kaynağı” olarak görüyor. Ancak eleştirmenler, bunun karanlık bir yanı olduğunu söylüyor: İnternette, Labubu’nun Pazuzu gibi antik şeytanlarla bağlantılı olduğuna dair söylentiler panik yarattı, fakat Labubu’nun yaratıcısı Lung, bunun sadece folklor esintili olduğunu vurguladı. Tartışmalara rağmen Pop Mart’ın yıllık satışları 423 milyon doları aştı ve Labubu milyar dolarlık bir imparatorluk haline geldi.
Bu sevimli mi yoksa ürkütücü mü olduğuna bir türlü karar verilemeyen yaratıklara olan ilgi ilk olarak, 2024 Nisan’ında K-pop yıldızı Lisa’nın Instagram paylaşımlarıyla patladı. Lisa’nın Labubu’yu çantasına takması, trendi ateşledi. Sosyal medya, unboxing (kutu açma) videolarıyla doldu; TikTok’ta milyonlarca görüntülenme aldı. “Blind box” sisteminin kumar benzeri heyecanı satışları tetikledi. Ve bu trend Asya’dan Batı’ya yayıldı.
Çanta aksesuarı çılgınlığı
Labubu’yu moda ikonu yapan çanta aksesuarına dönüşmesi oldu. Canavarlar, lüks çantalara takılarak sokak modasına neşe kattı. Hermes Birkin veya Louis Vuitton çantalara asılan Labubu’lar, uygun fiyatlı bir eğlence sundu. Sokak stili tutkunları aksesuarı statü ve mizahın bir karışımı olarak kullanıyor. Labubu, Hello Kitty gibi geçmiş trendleri andırsa da daha keskin bir tarza sahip. Japonya merkezli lüks moda evi Sacai yapılan işbirliğine özel, sınırlı sayıda üretilen nadir “gizli” modeller, ikinci el piyasasında yüzlerce dolara satılarak koleksiyoncuları yarıştırıyor.
Yetişkinler çocuksu objelerle eğleniyor
Moda uzmanları, Labubu trendinin “kidulthood” akımını yansıttığını söylüyor: yani yetişkinlerin çocuksu objelerle eğlenmesi. Biz bu filmi daha önce, 2023’te vizyona giren Barbie’nin küresel başarısından sonra görmüştük. O yıl moda dünyasını saran pembe tonlar, oyuncaklar ve çocuksu kıyafetlerin yükselişiyle ortaya çıkan “barbiecore” gibi. İşte Labubu da Barbie gibi modada “kidulthood” akımının güçlü bir temsilcisi.
Ünlülerin Labubu aşkı
Ünlü isimler moda haftalarında Labubu’yu podyuma taşıdı; örneğin, Tayland Prensesi Sirivannavari, Paris Moda Haftası’nda Hermes Birkin’ine iki Labubu taktı.
Sadece prensesle kalmadı. Ünlüler, Labubu’nun yükselişinde kilit rol oynadı ve onu oyuncaktan vazgeçilmez bir aksesuara çevirdi. Güney Koreli, 4 üyeli K-Pop grubu BLACKPINK’in Lisa’sı bu trendin öncüsü. Sadece şarkıcı değil, aynı zamanda bir stil ikonu olan Lisa, bir röportajında Labubu’yu “gizli takıntım” olarak tanımladı. Hermes çantasına taktığı pembe Labubu, hayranlarını çıldırttı. Celine, Bvlgari gibi lüks devlerinin marka elçisi olan Lisa’nın etkisiyle, Labubu Asya’da patladı. Hayranları, canavarları tıpkı onun gibi çantalarına takmak için kuyruklar oluşturdu.
Türkiye’de Labubu çılgınlığı
Trend, okyanusları aştı. Stilinde her zaman aldığı risklerle öne çıkan, cesur tarzıyla gündem olan Rihanna, monogramlı Louis Vuitton çantasına takılı pembe bir Labubu ile görüntülendi ve manşetlere taşındı. Hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Dua Lipa, konserlerinde ve günlük hayatında renkli Labubu’larla tarzını tamamlıyor.
Kim Kardashian, çocukları North ve Chicago ile koleksiyon yaptığını açıkladı. Kardashian’ın paylaşımı, Labubu’nun iyice popülerleşmesini sağladı, çocuklar için özel edisyonlar üretildi. Diğer ünlüler de kervana katıldı, Lady Gaga, özel bir Labubu ile dikkat çekti. Madonna ve Cher, sokak stillerinde bu aksesuarı kullandı.
Türkiye’de de Labubu trendi hızla yayılıyor ve bazı ünlü isimler bu çılgınlığa dahil oldu. Özellikle sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar, bu minik canavarın Türk moda sahnesinde de yer bulduğunu gösteriyor. Sosyal medya platformlarında #labubu etiketiyle yapılan paylaşımlar, özellikle genç neslin bu trende ilgisini gösteriyor.
Fiyatları 10-20 dolar arasında değişen bu figürler, sınırlı edisyonlarla koleksiyoncuları peşinden koşturuyor. Bu yıl itibarıyla 300’den fazla varyasyon üretildi, nadir “gizli” modeller karaborsada binlerce dolara satılıyor. Kırmızı halıdan sokak stiline, bu minik canavar modanın eğlenceli yüzünü temsil ediyor. Önümüzdeki dönemde, markalarla işbirlikleri bekleniyor. Peki siz Kardashianlar gibi bir koleksiyoncu mu olacaksınız, yoksa Rihanna gibi geçici bir hayran mı? Karar sizin. Kör kutu sizi bekliyor.