Ligi turneye çıkarıyorlar
Yayıncılık dönüştü, stadyumlar yenilendi, patronlar değişti ama şimdiye dek takımların yerel bağlarına dokunulmamıştı. Şimdi sıra ona geldi. İlk adımı Miami’de sahaya çıkacak Barcelona ve Villarreal atıyor, La Liga ABD’ye taşınıyor… Amaç sadece markayı tanıtmak mı yoksa daha fazla para kazanmak mı göreceğiz…
20 Aralık’ta, yani yaklaşık iki ay sonra ABD’nin Miami kentinde ilginç bir maç oynanacak: Villarreal – Barcelona. Aslında alelade bir La Liga maçı bu. Ne de olsa son 25 yılda onlarca kez karşı karşıya gelmiş iki İspanyol takımı. Ama maçı ilginç yapan bu maçın adı değil, yeri. Çünkü bu, ülke sınırları dışında oynanacak ilk lig maçı olacak. Bundan birkaç hafta sonra 8 Şubat’ta bu sefer İtalya Serie A’dan iki takım Milan ve Como Avustralya’nın Perth kentinde bir lig maçında karşılaşacak.
Ülke hatta kıta dışındaki lig maçı oynanması Avrupa’nın önde gelen ligleri için görülmüş şey değil. Daha evvel süper kupa maçları, özel turnuvalar başka ülkelere taşınmıştı ama lig maçları her zaman ulusal sınırlar içinde kaldı. Bu sebeple Villarreal – Barcelona ve Milan – Como maçları muhtemelen dünyada türünün ilk örnekleri olacak. Bu ilk adımın sonrasında ne gibi kapılar açacağını henüz bilmiyoruz.
Lig maçlarını farklı ülkelere taşıma girişimi yeni değil. Mesela 2008’de İngiltere Premier Lig’de küresel şehirlerde oynanacak ilave hafta oynama fikri ortaya atılmıştı. Bu fikir büyük bir tepkiyle karşılaştı İngiltere’de ve kısa sürede rafa kaldırıldı. Son dönemde bunu yeniden gündeme getiren İspanya ligi yıllardır ABD’de bir maç oynatmak istiyordu. Keza İtalya Ligi Serie A’nın benzer bir hevesi olduğu da biliniyordu.
Bu girişimin arkasında yatan en büyük sebep Premier Lig haricindeki liglerin gelirlerini artırmada zorlanması. Mesela La Liga ve Serie A için durum böyle. Bu sebeple bir süredir ABD gibi yeni pazarlarda daha fazla izlenmek için bir strateji güdüyorlar. La Liga CEO’su Javier Tebas geçenlerde bu stratejiyi şöyle açıkladı: “Bu ısrarımız parayla ilgili değil. Bu, La Liga'nın, kulüplerin markasını büyütmek, rekabeti geliştirmek ve futbolumuza zaten para ödeyen, ürünlerimizi satın alan Amerikalı taraftarlarımıza takımlarını en az bir kez canlı izleme şansı vermekle ilgili.”
İşte bu ısrarla La Liga yedi yıllık bir hukuk mücadelesi verdi ve ABD’de oynanacak lig maçının önünü açtı. Amerikalı pazarlama şirketi Relevant ile 2018’de anlaşmışlardı aslında. İlk niyetleri dünyaca ünlü El Clasico’yu yani Barcelona – Real Madrid eşleşmesini ABD’de oynatmaktı. Real bu fikre pek sıcak bakmayınca yerine Girona’yı aldılar. Ancak ABD futbol federasyonu (USSF) bunun FIFA kurallarına aykırı olduğunu sürdü ve itiraz etti. USSF, Relevant ve FIFA’nın dahil olduğu uzun bir dava süreci başladı. Ta ki 2024’ün mayıs ayına kadar. O tarihte FIFA aniden davadan çekildi. Önceki hafta UEFA’nın da onay vermesiyle böyle bir maçın önündeki hukuki engel de kalkmış oldu.
Aslında bu stratejiyi Avrupa futbolunun Amerikanlaşma sürecinin son adımı olarak da değerlendirmek mümkün. Şöyle ki, 1990’lara kadar Avrupa futbolunun kendine özgü geleneksel bir yapısı ve ekosistemi vardı. Önce yayıncılık değişti. Sonra İngiltere’den başlayarak stadyumlar dönüşmeye başladı. Taraftar kadar futbol müşterisine hitap eden, sahadaki oyunun yanı sıra tüketimi körükleyen bir ortam yaratıldı. 2003’ten itibaren Avrupa kulüplerinin sahiplik yapısı da değişti: Önce kıta dışından futbola hevesli petro-dolar zenginleri geldi. Ardından kulüplere yatırım gözüyle bakan onlarca Amerikalı…
Diğer takımların iştahını açacak
Bütün bu süreçte liglerin yapısına ise pek dokunulmamıştı. Çift devreli lig usulü sistemde her rakipler biri evde biri dışarıda ikişer maç uygulaması yaklaşık 140 yıldır değişmemişti. Takımlar bulundukları şehirde ve ülkede maçlarını yapmaya devam ettiler. Şimdiyse lig maçlarının ev sahibi şehirle bağını koparmak için ilk adım atılıyor.
Villarreal – Barcelona bir ilk olabilir ama son olmayacağı muhakkak. Miami’deki bu ilk maç ticari açıdan başarılı geçerse, söz edildiği gibi toplam 20 milyon euroluk bir gelir elde edilmesi diğer takımların da iştahını açacaktır. Mesela Los Angeles’ta oynanacak bir El Clasico’yu düşünün. Belki tek bir maçtan elde edilecek gelir 40-50 milyon euroyu bulacak. Kısacası yakın vadede değil ama 5-10 sezon içinde sezonun belli haftalarının farklı kıtalara taşındığına, takımların sanki turneye çıkmış gibi kıta kıta gezdiğini görürsek şaşırmayalım…
Önce süper kupada denediler
Avrupa takımları ilk kez ABD’ye gitmiyor ya da kıta dışına çıkmıyor. Özellikle son 20 yılda onlarca örnek var. İlk olarak 1993’te Milan ile Torino takımları İtalya Süper Kupası’nı ABD’nin başkenti Washington DC’de oynamıştı. 2002’den itibaren İtalya Süper Kupası Libya’da, yine ABD’de, Çin’de, Katar’da oynandı. 2023’ten beri de Suudi Arabistan’da. Keza İspanya Süper Kupası 2018’de Fas’ta oynandı, 2020’den itibaren o da Suudi Arabistan’a taşındı. Yine Fransa Süper Kupası 2009’dan beri Tunus, Fas, ABD, Gabon, Avusturya, Çin ve Katar’da oynandı. Premier League takımlarıysa resmi maçlar yerine özel turnuvalar için Asya ile Amerika’nın yolunu tutuyor. Asya Trophy 2003 ila 2019’da iki yılda bir oynandı. 2023’ten beri de ABD’de PL Series’i düzenliyorlar
Türkiye’nin durumu
İleride Türkiye Süper Ligi’nin bazı maçları da ülke dışında oynanır mı? Sürekli yeni mali kaynak yaratma peşindeki Türk kulüplerinin buna itiraz edeceğini sanmam. Tabii bu durumda bakılacak iki istikamet var: 6-7 milyon Türkiye kökenli nüfusun yaşadığı Avrupa ile yüksek gelir kapısı olabilecek Körfez ülkeleri. Bundan evvel 1990, 1996 ve 2010’da Almanya’nın çeşitli şehirlerinde Galatasaray-Fenerbahçe dostluk maçları yaptı. Ayrıca 2006 ile 2008 arasında Türkiye Süper Kupası yine Almanya’da oynandı. Ancak bir süredir Alman makamları potansiyel emniyet sorunu nedeniyle Türk takımlarının maçlarına izin vermiyor. Süper Kupa’da 2023’te yaşanan skandalı hatırlarsınız: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad’da oynanması gereken maç Suud yetkililerle Türk kulüpleri arasındaki anlaşmazlık sebebiyle son anda iptal edilmişti.