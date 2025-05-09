Likya topraklarında negatif duygulardan arının

İpek YEZDANİ

Ege Adalarına bakan geniş bir plajda, sahil kenarında düzenlenen nefes ve medi­tasyon seansları ile başlayan sa­bahlar, bulunduğun ana odaklan­manı sağlayan doğa yürüyüşleri ve aromaterapi atölyeleriyle geçen bir haftasonu…Her ne kadar be­nim gibi yoğun çalışan insanlar için bu kulağa rüya gibi gelse de geçtiğimiz haftalarda hayatımda ilk kez böyle bir kaçamağa imza at­ma imkanı buldum.

Türkiye’nin cennet köşelerin­den Fethiye’deki Liberty Fabay Otel’de, yoga ve nefes terapisti Neslihan İskit rehberliğinde dü­zenlen etkinlikte, elementlerin enerjisinden ilham alan özel se­anslarda, katılımcılar toprakla köklenmeyi, havayla hafiflemeyi, ateşle canlanmayı, suyla denge­lenmeyi keşfetti.

Fethiye’de yaşadığımız duygusal ve ruhsal arınma deneyiminin en önemli ayaklarından biri de 'Kesin korunacak hassas alan' olarak tes­cil edilen dünyaca ünlü sığla ağaç­larının arasında yaptığımız sessiz orman yürüyüşüydü. Ege’nin fe­rahlatıcı esintisini sırtımızda his­sederken, endemik sığla araçları arasında yaptığımız yürüyüş, insa­nın köklerine yani doğaya dönme­sinin ne kadar şifalı olduğunu bir kez daha hatırlatıyordu. Keza sığla ağaçlarının şifalı olduğu eczacılık sektöründe de bilinen bir bilgi. Sığ­la ağaçlarından çıkarılan ve kilo­su yaklaşık bin liradan satılan yağ, mide ülserine karşı ilaçlarda ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

Etkinliğin düzenlendiği Liberty Fabay otel ise içinde bulunduğu doğal ortama mümkün olduğun­ca uygun bir şekilde, yatay mima­ri şeklinde tasarlanmış. Liberty Fabay Genel Müdürü Nihat Tüm­kaya, otelin en önemli özelliğini şöyle anlatıyor: “Liberty Fabay’da doğanın kalbinde, özgürlük ve hu­zurun iç içe geçtiği bir yaşam de­neyimi sunmayı hedefliyoruz. Mi­safirlerimize sadece bir tatil değil, ruhlarına da dokunan bir deneyim yaşatmak için çalışıyoruz. Fethi­ye bölgesinin benzersiz doğasına saygı duyarak inşa ettiğimiz tesi­simizde, sürdürülebilirlik ilkele­rini benimsiyor ve her yaştan mi­safirimizin beklentilerine birebir yanıt verecek özgün hizmetler su­nuyoruz.”

Otelde iki ana restoran, bir Uzakdoğu mutfağı, bir Hint resto­ranı, bir İtalyan restoranı, bir Türk mutfağı, bir deniz ürünleri resto­ranı, bir dünya mutfağı ve bir pas­tane olmak üzere 9 restoran, 11 ta­ne bar bulunuyor. Ayrıca araların­da ısıtmalı havuzların da olduğu 6 tane büyük havuz var. Otelin üç katlı, 3000 metrekarelik oldukça büyük bir SPA alanı da bulunuyor.

Gezilecek yerler

Fethiye hem doğası hem de sahip olduğu kültürel ve tarihsel mirasla dünyanın en özel bölgelerinden birisi olduğundan dolayı, otelin etrafında gezilecek çok fazla yer bulunuyor.

Bir kere burası Likya medeniyetinin bulunduğu bölge olduğu için çevrede Tlos antik kenti başta olmak üzere çok sayıda ören yeri var. Otele 25 dakika mesafede 5 bin yıllık ünlü Rum köyü Kayaköy bulunuyor, ayrıca Likya yolu da buradan geçiyor. Ölü Deniz, Faralya, Kelebekler Vadisi, Saklıkent kanyonu, Babadağ gezilecek başlıca yerler arasında yer alıyor.