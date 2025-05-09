Likya topraklarında negatif duygulardan arının
Bir tarafta Kelebekler Vadisi, Babadağ, dünyaca ünlü sığla ormanları, diğer tarafta 5 bin yıllık Rum köyü Kayaköy, Ölüdeniz ve Likya yolu… Fethiye’de, tüm bu güzelliklerin ortasında yer alan Liberty Fabay Otel’de, yoga ve nefes terapisti Neslihan İskit rehberliğinde düzenlen "Elementlerle Yenilenme" etkinliğine katılma fırsatı buldum.
İpek YEZDANİ
Ege Adalarına bakan geniş bir plajda, sahil kenarında düzenlenen nefes ve meditasyon seansları ile başlayan sabahlar, bulunduğun ana odaklanmanı sağlayan doğa yürüyüşleri ve aromaterapi atölyeleriyle geçen bir haftasonu…Her ne kadar benim gibi yoğun çalışan insanlar için bu kulağa rüya gibi gelse de geçtiğimiz haftalarda hayatımda ilk kez böyle bir kaçamağa imza atma imkanı buldum.
Türkiye’nin cennet köşelerinden Fethiye’deki Liberty Fabay Otel’de, yoga ve nefes terapisti Neslihan İskit rehberliğinde düzenlen etkinlikte, elementlerin enerjisinden ilham alan özel seanslarda, katılımcılar toprakla köklenmeyi, havayla hafiflemeyi, ateşle canlanmayı, suyla dengelenmeyi keşfetti.
Fethiye’de yaşadığımız duygusal ve ruhsal arınma deneyiminin en önemli ayaklarından biri de 'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edilen dünyaca ünlü sığla ağaçlarının arasında yaptığımız sessiz orman yürüyüşüydü. Ege’nin ferahlatıcı esintisini sırtımızda hissederken, endemik sığla araçları arasında yaptığımız yürüyüş, insanın köklerine yani doğaya dönmesinin ne kadar şifalı olduğunu bir kez daha hatırlatıyordu. Keza sığla ağaçlarının şifalı olduğu eczacılık sektöründe de bilinen bir bilgi. Sığla ağaçlarından çıkarılan ve kilosu yaklaşık bin liradan satılan yağ, mide ülserine karşı ilaçlarda ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.
Etkinliğin düzenlendiği Liberty Fabay otel ise içinde bulunduğu doğal ortama mümkün olduğunca uygun bir şekilde, yatay mimari şeklinde tasarlanmış. Liberty Fabay Genel Müdürü Nihat Tümkaya, otelin en önemli özelliğini şöyle anlatıyor: “Liberty Fabay’da doğanın kalbinde, özgürlük ve huzurun iç içe geçtiği bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimize sadece bir tatil değil, ruhlarına da dokunan bir deneyim yaşatmak için çalışıyoruz. Fethiye bölgesinin benzersiz doğasına saygı duyarak inşa ettiğimiz tesisimizde, sürdürülebilirlik ilkelerini benimsiyor ve her yaştan misafirimizin beklentilerine birebir yanıt verecek özgün hizmetler sunuyoruz.”
Otelde iki ana restoran, bir Uzakdoğu mutfağı, bir Hint restoranı, bir İtalyan restoranı, bir Türk mutfağı, bir deniz ürünleri restoranı, bir dünya mutfağı ve bir pastane olmak üzere 9 restoran, 11 tane bar bulunuyor. Ayrıca aralarında ısıtmalı havuzların da olduğu 6 tane büyük havuz var. Otelin üç katlı, 3000 metrekarelik oldukça büyük bir SPA alanı da bulunuyor.
Gezilecek yerler
Fethiye hem doğası hem de sahip olduğu kültürel ve tarihsel mirasla dünyanın en özel bölgelerinden birisi olduğundan dolayı, otelin etrafında gezilecek çok fazla yer bulunuyor.
Bir kere burası Likya medeniyetinin bulunduğu bölge olduğu için çevrede Tlos antik kenti başta olmak üzere çok sayıda ören yeri var. Otele 25 dakika mesafede 5 bin yıllık ünlü Rum köyü Kayaköy bulunuyor, ayrıca Likya yolu da buradan geçiyor. Ölü Deniz, Faralya, Kelebekler Vadisi, Saklıkent kanyonu, Babadağ gezilecek başlıca yerler arasında yer alıyor.