Macron’un bindiği lüks Fransız
Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da makam aracı olarak kullandığı, Türkiye’de de satışa çıkacak DS marka elektrikli otomobille test sürüşü yaptım. Son dönemde kullanmış olduğum en sessiz Fransız. En önemlisi şehirlerarası yolculuklarda bile uzun menzil sunuyor olması.
Geçtiğimiz haftayı Fransa İsviçre arasında, Türkiye'de kasım ayında satılacak bir otomobil için test sürüşü yaparak geçirdim. Fransız premium marka DS’nin eylül ayında üretimine ve satışına başlayacağı kasım ayında da Türkiye'ye göndereceği 4.8 metrelik premium modeli NO 8’i kullandım. Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da makam aracı olarak kullandığı elektrikli model 750 km'ye kadar menzil sunabiliyor. 350 + 25 HP güç üreten dört tekerlekten çekişli versiyonun yanı sıra Türkiye'ye uyarlanmış özel bir motorla gelecek olan 213 HP’Lik versiyon önden çekişli aktarmaya sahip. Markanın amiral gemisi olacak olan model son dönemde kullanmış olduğum en sessiz Fransız.
D segmenti bir elektrikli otomobil üretmek her marka için riskli. Müşteri portföyü, beklentilerin çok yüksek olduğu, özellikle iş adamlarının kullanmayı tercih ettiği bir segment. Ayrıca filo müşterileri açısından da yine üst düzey müşterilerin beklentilerine cevap verecek modellere üretmek hele ki o segmenti Almanlar domine ediyorsa o zor. Ama Fransızlar kendine güveniyor, hem batarya teknolojisine hem de pil teknolojisini yaptıkları yatırımların karşılığını almayı planlıyorlar. Avrupa'da yaklaşık 60 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak olan NO8, bakalım Türkiye'de nasıl bir fiyat etiketiyle satışta olacak. Tabii Türkiye'nin vergi koşullarına uyum sağlayabilmek için güçten fedakarlık edilse de otomobil en dikkat çekici özelliği jantlardan fedakarlık edilmemiş, hatta 21 inçlik kullanılacak. Yaklaşık 750 kilometrelik menzil oldukça etkileyici. İki gün boyunca otomobili test ettik, oldukça düşük bir tüketim verisi ile 15-16 kWh ile maceramız tamamladık. En önemli şey bu otomobilin şehirlerarası yolculuklarda bile uzun menzil sunuyor olması.
Paris’ten Lyon’a tek şarj
Fransızlar bu konuda oldukça iddialı. Hatta bize gösterdikleri videoda bütün Alman rakipleriyle modeli karşılaştırdılar. 120 km ortalama sürüşle bu otomobil Paris'ten Lyon'a yani neredeyse İstanbul'dan İzmir’e gidebilmiş oldukça önemli.
Bunun yanı sıra 10 dakikalık şarj bir de 200 km menzil kazanıyor olması otomobilin şehir içerisindeki kapasitesini de arttırıyor. Üç farklı rejenerasyon, beş farklı sürüş modu, dev multimedya ve gösterge ekranları otomobil farklılaştırıyor. Cam tavanda tam anlamıyla bir cam kullanılmış ama antirefle cam. Standart donanımda cam perdesi bulunmuyor ama Türkiye'de opsiyonel olarak satılacak. Arka koltuklar konforlu, biraz daha eğimli olmasını beklerdim. Ön koltuklar ise gerçekten harika. Nappa deri ve alcántara kaplamalar oldukça şık ve konforlu hale getiriyor. Yine ön koltuklarda hem sürücü hem yolcu için masaj, soğutma, ısıtma fonksiyonları bulunuyor. Tek butonla sollama yapabiliyor, oldukça iyi ve başarılı bir aydınlatma far sistemine sahip. 16 inçlik multimedya ekranı oldukça büyük. Cabrio otomobillerde görmeye alışkın olduğumuz koltuklardaki boyun ısıtma üfleyici bu otomobilde bulunuyor. 2.9 metrelik aks mesafesi ile birlikte arka koltuklarda oturanlar da konforlu ve uzun yolculukların keyfini yaşayacak. DS Marka Direktörü Selim Eskinazi, bu modelden çok yüksek volüm beklemediklerini ama markanın çıtasını daha yükseğe taşıyacağını söyledi. Özellikle premium beklentili, Fransız otomobillerini beğenen bir kitle ile buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.
Turgutreis'ten Kos'a 16 dakikada yolculuk
Geçtiğimiz hafta Doğuş Marine ekibiyle birlikte önce Bodrum ardından da Yunanistan'ın Kos adası arasında, hem markanın yeni modellerini görebileceğimiz bir buluşma, hem yenilikleri öğrenebileceğimiz bir organizasyona katıldım, İtalyan marka Novamarine’in Black Shiver model ailesiyle keyifli bir seyir yaptım. Öncelikle Doğuş Grubu denizcilik sektörüne otomotiv sektöründe elde ettiği tecrübeyi aşılamaya niyetli. Burada işin başında çok önemli, okuldan denizci ve çok profesyonel bir yönetici olan Mustafa Uluer’i getirmiş grup. Otomotiv sektöründeki profesyonel denizciliğe uyarlamak kolay bir iş değil, bunu da söylüyor Uluer, fakat şu anda bebek adımlarıyla yavaş yavaş ilerlediklerini her yıl üstüne kata kata yol aldıklarını anlatıyor. İstanbul, Göcek ve Bodrum merkezi operasyon noktası, Göcek'teki Kara parkı, refit alanı markanın yoğunlaştığı noktalardan biri. Yine otomotiv sektöründen çok profesyonel bir ekiple devam ediyor Uluer. İtalyan Üretici Novamarine ile yola çıkan, ardınan Audi işbirliğinde üretilen Aerofoil ile yola devam eden marka, yeni ve çok daha büyük işbirlikleri için de görüşüyor. Avustralyalı marka Riviera da bunlardan biri. Her yıl eylül ayında düzenlenen Fransa'daki Cannes fuarında da yine yeni markalarla görüşmeler devam edecek gibi gözüküyor. Uluer ile birlikte Novamarine BS 100 ile Bodrum Turgutreis’ten Kos’a gitmemiz yaklaşık 16 dakika sürdü. Yolun dört dakikasında nezaket bayrağı çekerken oyalandık. Bunun yarısını ortalama 30 knot seyir hızıyla yola devam ederken maksimum seyir hızının 55 knotlar dolaylarında olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Sardunyalı markanın hem içten hem de dıştan takma motor ailesini yavaş yavaş Türkiye'ye getireceklerini söyleyen Uluer, yakın dönemde markanın çok daha fazla duyulacağının da altını çizdi. Ben de çok merak ettiğim e-foil ile keyifli bir seyir yaptım oldukça heyecanlı ve yorucu olsa da denge konusunda başarılı sporcuların ve deniz tutkunlarının hobi oyuncağı olacağı kesin fiyatı yaklaşık 820 bin lira olması dışında çok fazla büyük bir sorun yok. Ama özellikle büyük megayatların, motor yatların en büyük alışveriş listesinin başında geldiği ortada.
Motosiklette eğitim şart
Son dönemde, akaryakıt fiyatlarının, trafiğin, maliyetlerin artmasıyla birlikte adeta çığ gibi yükselen motosiklet dünyasında Honda, Türkiye’nin en önemli oyuncusu durumunda. Trafik güvenliğinde motosikletlerin rolünün bu denli önemli olduğu bu günlerde eğitimsiz motosiklet kullanıcılarının bilinçli ya da bilinçsiz yarattıkları tehlikeler, trafik güvenliğini etkiliyor. Honda Motosiklet Eğitim Merkezi de dünya genelinde 21 ülkedeki 55 merkezden biri. İstanbul’daki eğitim merkezinde ben de iki gün eğitim aldım. Gördüm ki motosiklete olan ilgi yüksek, fakat sistemsel olarak hata var. Çoğu kullanıcı daha ehliyet, eğitim almadan motor alıyor. Honda iste önce eğitim, ehliyet, ekipman ve ardından motosiklet diyor. İki günlük eğitimin ardından motosiklet konusunda empati yapma yeteneği gelişirken, risklerin algılanması konusunda da ciddi farkındalık yaratılıyor. Şu ana kadar 21 bin 300 kişiye verilen eğitimde başlangıç, scooter, 2,3,4 gibi temel eğitim setleri var.