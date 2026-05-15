Medeniyetlerin sessiz tanığı: Tokat

MUSTAFA YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Kalkolitik ve Tunç Çağı’n­dan itibaren kesintisiz yerleşime sahne olan To­kat, Antik Çağ’da Hititlerin ege­menliğine girmiş, ardından Frig­ler, Kimmerler, Medler ve Persler bu bereketli topraklara hâkim ol­muş. Persler döneminde önemli ti­caret yolları üzerinde bulunması, Tokat’ı yalnızca bir yerleşim değil, aynı zamanda stratejik bir merkez hâline getirmiş. Büyük İskender’in Anadolu seferiyle birlikte Helenis­tik kültürle tanışan şehir, sonra­sında Pontus Krallığı’nın yöneti­mine geçmiş.

Roma İmparatorluğu dönemin­de Tokat’ta şehirleşmenin izleri­ni daha net görmek mümkün. Yol­lar, köprüler ve kalelerle donatılan şehir, Roma’nın ikiye ayrılması­nın ardından Bizans sınırları için­de önemli bir askeri merkez hâline geliyor. Özellikle Anadolu’nun iç kesimlerini koruyan bir kale şehir olarak stratejik rol üstleniyor. Bu­gün hâlâ geçmişin bu izlerini his­setmek mümkün.

1071 Malazgirt Zaferi, Tokat için de bir dönüm noktası. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte Danişmendliler tarafından fethe­dilen şehir, ilk Türk-İslam eserle­riyle tanışıyor. Bu dönemde inşa edilen yapılar, sadece mimari de­ğil, aynı zamanda kültürel bir dö­nüşümün de göstergesi. Ardından Anadolu Selçuklu Devleti’nin hâ­kimiyetine giren Tokat, adeta altın çağını yaşamaya başlıyor. Medre­seler, hanlar, kervansaraylar ve ca­milerle donatılan şehir, İpek Yolu üzerindeki konumuyla ticaretin ve kültürün önemli merkezlerinden biri hâline gelmiş.

Osmanlı dönemine gelindiğin­de ise Tokat’ın ticari ve ekono­mik kimliği daha da güçleniyor. 1392’de Osmanlı topraklarına ka­tılan şehir, özellikle bakır işçili­ği, yazmacılık ve ipek ticaretiyle ün kazanıyor. Bugün sokakların­da dolaşırken hâlâ o üretim kültü­rünün izlerini görmek mümkün. Hanlar, hamamlar, camiler ve medreseler, bu zengin geçmişin sessiz tanıkları gibi şehrin dört bir yanına yayılmış durumda.

Doğası da tarihi kadar etkileyici

Tokat’ın doğal güzellikleri de en az tarihi kadar etkileyici. Bal­lıca Mağarası’na yaptığım ziya­ret, doğanın milyonlarca yıllık sabrını gözler önüne serdi. Sar­kıtlar, dikitler ve özellikle dünya­da nadir görülen soğan sarkıtla­rı, burayı adeta yer altı sarayına dönüştürüyor. İçerideki sabit sı­caklık ve kendine özgü mikrokli­ma, mağarayı yılın her dönemin­de ziyaret edilebilir kılıyor. Aynı zamanda bu temiz ve nemli hava­nın solunum yolu rahatsızlıkları­na iyi geldiği yönündeki bilgiler, burayı yalnızca turistik değil, aynı zamanda sağlık açısından da ilgi çekici bir nokta hâline getiriyor. Şehrin kültürel mirası içinde en çok dikkat çeken yapılardan bi­ri Yağıbasan Medresesi. 12. yüz­yılda inşa edilen bu yapı, Anado­lu’nun ilk medreselerinden biri olarak yalnızca Tokat için değil, tüm Türk-İslam dünyası için bü­yük önem taşıyor. Bugün müze olarak hizmet vermesi, geçmiş ile bugünü buluşturan anlamlı bir köprü kuruyor.

Tokat Müzesi ise şehrin binler­ce yıllık geçmişini bir arada gör­me imkânı sunuyor. Arastalı Be­desten’in tarihî atmosferi içinde sergilenen eserler, Tokat’ın ne ka­dar köklü bir medeniyet birikimi­ne sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Taşhan ise Osmanlı tica­ret hayatının canlılığını günümü­ze taşıyan en önemli yapılardan biri. Avlusunda dolaşırken geç­mişin tüccarlarının ayak sesleri­ni duyar gibi oluyorum.

Mevlevihane Müzesi, Tokat’ın manevi dünyasının da ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Mev­levîliğin bu şehirdeki izleri, Ana­dolu’nun tasavvuf geleneğinin ne denli yaygın ve etkili olduğunu hatırlatıyor. Latifoğlu Konağı ise Osmanlı konut mimarisinin zarif detaylarını yansıtan bir başyapıt. Ahşap işçiliği, kalem işi süsleme­leri ve estetik anlayışıyla geçmi­şin incelikli yaşam tarzını gözler önüne seriyor.

Tokat’ın çevresi de keşfedilme­yi fazlasıyla hak ediyor. Niksar, bu anlamda ayrı bir başlık açıl­ması gereken bir yer. Niksar Ka­lesi’nin çok katmanlı tarihi, Ro­ma’dan Osmanlı’ya uzanan geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Ay­nı bölgede yer alan Roma Arsena­li ise askeri mimarinin etkileyici örneklerinden biri. Almus Baraj Gölü ise doğayla baş başa kalmak isteyenler için huzurlu bir kaçış noktası sunuyor.

Her lokmada başka bir lezzet

Ve elbette Tokat mutfağı… Bu şehirde yemek, yalnızca bir ihtiyaç değil; kültürün en lezzetli ifade biçimi. Tokat Kebabı’nın kendine has pişirme tekniği ve kullanılan yerel malzemeler, ona eşsiz bir karakter kazandırıyor. Tokat yağlısının sadeliği, çökeleklinin doğallığı, katmerin kat kat lezzeti, Pehlili Patlıcan ve Keşkek gibi yemeklerin geleneksel dokusu, bu mutfağın ne kadar köklü olduğunu gösteriyor.

Bat ve Erik Çiri Tatlısı ise Tokat’ın özgün tatlarını keşfetmek isteyenler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu şehir, geçmiş ile bugünü aynı anda yaşatan nadir yerlerden biri. Her sokağında ayrı bir hikâye, her yapısında ayrı bir iz, her lezzetinde ayrı bir gelenek saklı. Tokat, keşfedilmeyi bekleyen değil; keşfettikçe derinleşen bir Anadolu hazinesi.