Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Artık mesele daha uzun değil, daha iyi yaşamak
Yapay zekâ destekli tıp, genetik analizler ve “longevity” (sağlıklı uzun yaşam) yaklaşımı sağlık dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na göre artık hedef yalnızca ömrü uzatmak değil; insanı hastalıklardan uzak, zihinsel ve fiziksel olarak güçlü bir yaşlılığa hazırlamak.
İnsan ömrü uzuyor. Ancak asıl soru artık kaç yıl yaşadığımız değil, o yılları nasıl geçirdiğimiz. Çünkü bugün Türkiye’de ortalama yaşam süresi 79 yıla yaklaşırken, sağlıklı geçirilen süre yaklaşık 64 yılda kalıyor. Başka bir ifadeyle insanlar hayatlarının ortalama 14-16 yılını hastanelerde, ilaçlarla, kronik hastalıklarla ve bakım süreçleriyle geçiriyor. İşte tam da bu nedenle dünyada yeni bir sağlık paradigması yükseliyor: Longevity. Yani yalnızca daha uzun yaşamak değil; daha enerjik, daha bağımsız, daha üretken, daha sosyal ve daha kaliteli yaş almak. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na göre insanlık artık “uzun yaşam” çağından “iyi yaşam” çağına geçiyor. “Eskiden mesele yaşam süresiydi. Şimdi mesele yaşam kalitesi” diyen Müftüoğlu, modern tıbbın yeni hedefini şu sözlerle özetliyor: “İnsan ömrünü uzattık ama yaşlılığı uzatmayı da beraberinde getirdik. Şimdi yaşlılığı sıkıştırmayı öğrenmek zorundayız.” Peki “yaşlılığı sıkıştırmak” ne anlama geliyor?
“Sıkıştırılmış yaşlılık” dönemi başlıyor
Müftüoğlu’nun en çok üzerinde durduğu kavramlardan biri “sıkıştırılmış yaşlılık.” Bu yaklaşımın temelinde, hastalıkların ve yaşlılık belirtilerinin mümkün olduğunca geç başlaması yatıyor. Yani amaç; 60 yaşından sonra yavaş yavaş çöken bir beden değil, ileri yaşlara kadar aktif kalabilen bir yaşam modeli oluşturmak. “90 yaşına zımba gibi girmek lazım” sözleri de tam olarak bu yaklaşımın özeti. Çünkü longevity yaklaşımına göre mesele yalnızca kalp atışının devam etmesi değil; hafızanın korunması, kas gücünün sürmesi, sosyal hayattan kopmamak ve bağımsız yaşayabilmek.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na göre tıp artık yeni bir dönemin eşiğinde. “Reaktif tıp” olarak tanımlanan, hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale eden sistem yerini “öngörücü tıbba” bırakıyor. Müftüoğlu bunu “Tıp 1, Tıp 2 ve Tıp 3” dönüşümü olarak tanımlıyor. İlk dönemde insanlar geleneksel bilgilerle hayatta kalmaya çalışıyordu. İkinci dönemde modern tıp hastalığı teşhis edip tedavi etmeye odaklandı. Şimdi ise üçüncü aşamaya geçiliyor: Hastalık oluşmadan yıllar önce riski görmek, süreci yönetmek ve mümkünse hastalığı hiç ortaya çıkmadan durdurmak. Müftüoğlu’na göre bu dönüşüm tıp tarihinin en büyük kırılmalarından biri. “Yeni tıp sana ‘hastasın’ demeyecek. ‘10 yıl sonra hasta olabilirsin’ diyecek” ifadelerini kullanan Müftüoğlu, geleceğin sağlık sisteminin tamamen kişiye özel işleyeceğini söylüyor.
Yapay zekâ sağlık dünyasını yeniden yazıyor
Bu dönüşümün merkezinde ise yapay zekâ destekli yeni nesil sağlık teknolojileri bulunuyor. Özellikle Alzheimer ve kanser alanında geliştirilen sistemler, tıbbın yönünü değiştirecek kadar güçlü bulunuyor. Geçmişte Alzheimer riskini anlamak için omurilik sıvısı alınması gerekirken, bugün yapay zekâ destekli biyobelirteç analizleri sayesinde yalnızca kan örneğiyle 15-20 yıl sonrasına dair risk hesaplamaları yapılabiliyor. Müftüoğlu, “Alzheimer’ın sonu geldi diyebiliriz” derken, hastalığın tamamen yok olmayacağını ancak ciddi biçimde geciktirilebileceğini vurguluyor. “Eskiden Alzheimer kaderdi. Şimdi yönetilebilir bir risk haline geliyor” diyen Müftüoğlu’na göre önümüzdeki 10 yıl içinde nörolojide büyük bir kırılma yaşanacak.
Kanserde “erken tahmin” çağı
Benzer bir dönüşüm kanser alanında da yaşanıyor. ABD’de geliştirilen “cell-free DNA” testleriyle, hücrelerin kana bıraktığı DNA parçaları yapay zekâ tarafından analiz ediliyor. Özellikle pankreas, yumurtalık, karaciğer, böbrek ve akciğer gibi çoğunlukla ileri evrede fark edilen kanserlerde yıllar öncesinden risk sinyalleri yakalanabiliyor. Henüz oldukça pahalı ve sınırlı merkezlerde uygulanabilen bu sistemler, tıbbı “erken teşhis” döneminden çıkarıp “erken tahmin” çağına taşıyor. Müftüoğlu bu değişimi şöyle anlatıyor: “Kanseri bulmaya çalışmıyoruz artık. Kanserin geleceğini anlamaya çalışıyoruz.”
Bu yaklaşımın en kritik noktası ise hastalık ortaya çıkmadan yaşam tarzını değiştirebilmek. Çünkü uzmanlara göre önümüzdeki dönemde sağlık sistemleri tedaviden çok koruyucu modele yatırım yapacak.
En güçlü faktör sosyal ilişkiler
Ancak longevity yalnızca teknoloji meselesi değil. Müftüoğlu’na göre insan ömrünü belirleyen en güçlü faktörlerden biri hâlâ sosyal ilişkiler. Ve bunun en önemli dayanaklarından biri Harvard Üniversitesi’nin 80 yılı aşan meşhur araştırması. Araştırmanın vardığı sonuç son derece çarpıcı: Uzun ve sağlıklı yaşamın en önemli belirleyicisi güçlü insan ilişkileri. Yani iyi yaşlanmak sadece spor yapmak ya da doğru beslenmekle ilgili değil; yalnız kalmamak, arkadaşlarla yaş almak, aile içinde var olmak ve hayatla bağ kurmaya devam etmekle ilgili. Müftüoğlu, sosyal izolasyonun özellikle yaşlılık döneminde ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğunu belirtiyor. Bu nedenle çekirdek ailenin korunmasını yalnızca sosyolojik değil, biyolojik bir ihtiyaç olarak değerlendiriyor.
“Durma, düşme, üşütme”
Osman Müftüoğlu’nun yıllardır tekrar ettiği “durma, düşme, üşütme” mottosu longevity anlayışının da özeti niteliğinde. “Durma; Çünkü hareketsizlik modern çağın en büyük sağlık risklerinden biri. Düşme: Çünkü ileri yaşlarda yaşanan kırıklar çoğu zaman geri dönüşü olmayan süreçler başlatıyor. Üşütme: Çünkü bağışıklık sistemi yaş aldıkça daha kırılgan hale geliyor.”
Muhteşem dörtlü: Uyku, beslenme, hareket, sosyal bağ
Longevity yaklaşımının merkezinde Müftüoğlu’nun “muhteşem dörtlü” olarak tanımladığı dört temel unsur bulunuyor: uyku, beslenme, hareket ve sosyal ilişkiler. “İyi uyumayan insan genç kalamaz” diyen Müftüoğlu, özellikle uyku kalitesinin bağışıklık sistemi ve beyin sağlığı üzerinde belirleyici rol oynadığını söylüyor. Hareket için ise “spor yapmak değil, hareketli yaşamak gerekiyor” ifadesini kullanıyor. Beslenmede katı yasaklardan çok sürdürülebilir dengeyi savunan Müftüoğlu, “Hayatı uzatırken hayatın tadını kaçırmamak lazım” diyor.
“50 yaş köprüden önceki son çıkıştır”
Longevity yaklaşımında yaş kavramı da yeniden tanımlanıyor. Müftüoğlu’na göre insan bedeni için ilk kırılma noktası 35 yaş. Metabolizma yavaşlıyor, kas kaybı başlıyor, uyku kalitesi düşüyor, stres yükü artıyor ve hormonal denge değişmeye başlıyor. 50 yaş ise onun ifadesiyle “köprüden önceki son çıkış.” Çünkü diyabet, damar sertliği, hipertansiyon, kanser ve nörodejeneratif hastalık riskleri bu dönemden sonra ciddi biçimde yükseliyor. “50 yaşından sonra beden sizden hesap sormaya başlıyor” diyen Müftüoğlu, bu dönemin yaşam alışkanlıklarını değiştirmek için kritik eşik olduğunu söylüyor. Ancak ona göre 65 yaş artık eski anlamıyla yaşlılık değil. Müftüoğlu, doğru yaşam yönetimiyle insanların ileri yaşlarda da üretmeye devam edebileceğini vurguluyor.
Check-up dönemi bitti, check-forward başladı
Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde Prof. Dr. Osman Müftüoğlu liderliğinde kurulan longevity bölümünde klasik check-up yaklaşımının ötesine geçen “check-forward” modeli uygulanıyor. Sistem; kişinin yalnızca bugünkü sağlık durumuna değil, gelecekte oluşabilecek risklerine odaklanıyor. Merkezde yapay zekâ destekli analiz sistemleri, biyolojik yaş ölçümleri, damar yaşı değerlendirmeleri, bilişsel performans analizleri ve metabolik taramalar aynı çatı altında toplanıyor. Özellikle ABD’de geliştirilen ve 40’tan fazla kanser türüne yönelik risk analizi yapabilen “10’lu test” sistemi dikkat çekiyor. Hücrelerin kana bıraktığı DNA izlerini inceleyen bu teknoloji sayesinde bazı kanser türleri yıllar öncesinden tahmin edilebiliyor. Merkezde ayrıca Alzheimer risk analizleri, yapay zekâ destekli sağlık aynaları, hücresel enerji ölçümleri, oksijen terapileri ve kişiselleştirilmiş yaşam planlamaları da uygulanıyor. Amaç; hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, süreci yıllar öncesinden yönetebilmek.
Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Genel Müdürü Uzm. Dr. Oğuzhan Cücü ise “MedicanaZincirlikuyu’da kurduğumuz Longevity Bölümü için 3,5 milyon doların biraz üzerinde bir yatırım yapıldı. Türkiye’de ilk kez bir hastane bünyesinde bu kapsamda bir yapı kuruluyor. Burada başlayan longevity bölümümüzün zaman içinde grubumuzun diğer lokasyonlarında da örneğin Medicana Bursa, Medicana Ankara ve Medicana İzmir’de de devam edecek” dedi.