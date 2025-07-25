Mercedes-Benz’in yeni elektrikli modeli menzil sorununu ortadan kaldırıyor mu?
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta, Mercedes'in geleceğine işaret eden elektrikli modelin test sürüşüne katıldım.
Mercedes-Benz’in Türkiye'ye eylül - ekim gibi getirmeyi planladığı yaklaşık 4.7 metre uzunluğundaki CLA modeli, ilk etapta sadece elektrikli olarak satışa sunulacak.
2026 yılında ise otomobilin konvansiyonel hibrit motorlu olanı da Türkiye’ye gelecek. 792 km WLTP menzili vaat eden ve şarj sorununu neredeyse ortadan kaldırmayı hedefleyen bu modelle birlikte Mercedes elektrikli otomobillerden çekinenleri de kendine çekmeyi planlıyor.
Modelin ayrıca ‘shooting brake’ (atış freni) versiyonu da tanıtıldı. Otomobilin neredeyse her yerine eklenen yıldız logoları, dev ve düz iç multimedya ekranları biraz şaşırtsa da yenilikçi müşterileri kendine çekebilecek kabiliyette.
Masaj özellikli koltuklar oldukça konforlu ancak koltuk ayar butonları değişmiş. Direksiyon oldukça net. Otomobil, iki elektrikli motoruyla farklı sürüş modlarında keyifli, konforlu, ayrıca sessiz sürüşü vaat ederken, dijital seslerle de arzu edenler için sürüş keyfine katkı sağlıyor.
Geliştirilmiş şarj kabiliyeti ile birlikte 10 dakikada yaklaşık 270 km menzil sunabilen otomobil 85 kWh batarya paketi ile geliyor. 800 voltluk şarj altyapısı, Google entegre hizmetler, dörtlük ayaktan çekilişle aktarma CLA 350 4 MATIC’i verimli, teknolojik ve farklı bir otomobil haline getiriyor.
320 kW’ye kadar hızlı şarj imkanına sahip olan otomobil dijitalleşme konusunda da önemli adımlar atıyor. MBUX sanal asistan sesli komutlarla otomobile katkı sağlarken sezgisel deneyimi de arttırıyor. Modelin Türkiye'ye hangi fiyatla geleceği ise henüz belli değil.