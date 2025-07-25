Mercedes-Benz’in yeni elektrikli modeli menzil sorununu ortadan kaldırıyor mu?

Mercedes-Benz’in Türkiye'ye ey­lül - ekim gibi getirmeyi planla­dığı yaklaşık 4.7 metre uzunluğundaki CLA modeli, ilk etapta sadece elektrik­li olarak satışa sunulacak.

2026 yılında ise otomobilin konvan­siyonel hibrit motorlu olanı da Türki­ye’ye gelecek. 792 km WLTP menzili vaat eden ve şarj sorununu neredey­se ortadan kaldırmayı hedefleyen bu modelle birlikte Mercedes elektrikli otomobillerden çekinenleri de kendi­ne çekmeyi planlıyor.

Modelin ayrıca ‘shooting brake’ (atış freni) versiyonu da tanıtıldı. Otomobi­lin neredeyse her yerine eklenen yıl­dız logoları, dev ve düz iç multimed­ya ekranları biraz şaşırtsa da yenilikçi müşterileri kendine çekebilecek kabi­liyette.

Masaj özellikli koltuklar oldukça konforlu ancak koltuk ayar butonları değişmiş. Direksiyon oldukça net. Oto­mobil, iki elektrikli motoruyla farklı sürüş modlarında keyifli, konforlu, ay­rıca sessiz sürüşü vaat ederken, dijital seslerle de arzu edenler için sürüş key­fine katkı sağlıyor.

Geliştirilmiş şarj kabiliyeti ile bir­likte 10 dakikada yaklaşık 270 km menzil sunabilen otomobil 85 kWh ba­tarya paketi ile geliyor. 800 voltluk şarj altyapısı, Google entegre hizmetler, dörtlük ayaktan çekilişle aktarma CLA 350 4 MATIC’i verimli, teknolojik ve farklı bir otomobil haline getiriyor.

320 kW’ye kadar hızlı şarj imkanı­na sahip olan otomobil dijitalleşme konusunda da önemli adımlar atıyor. MBUX sanal asistan sesli komutlar­la otomobile katkı sağlarken sezgisel deneyimi de arttırıyor. Modelin Tür­kiye'ye hangi fiyatla geleceği ise henüz belli değil.