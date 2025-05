Met Gala: Modanın en görkemli gecesi

Takip Et

Moda dünyasının en bü­yük etkinliklerinden biri olan Met Gala, her zaman olduğu gibi mayıs ayı­nın ilk pazartesi gününde, New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlendi. Tema, bu yıl, “Superfine: Tailoring Bla­ck Style” olarak belirlendi. Kıya­fet kodu olarak “Tailored for you” ile özel dikimlere, yaratıcı yo­rumlara odaklanıldı.

Şıklar, rüküşler, temayı anlamayanlar

Met Gala’ya, moda, sanat, spor ve sinema dünyasından yaklaşık 400-450 kişinin katıldığı belirtiliyor. Ancak kesin rakam resmi olarak açıklanmadı. Davetli listesi yine Anna Wintour tarafından seçildi. Soğan, sarımsak ve maydonoz gibi ürünlerin akşam yemeği menüsünde olmasına izin verilmeyen gecede bu yıl fiyatların tek kişilik bilette 75.000 dolar, 10 kişilik masaların ise 350.000 dolardan başladığı söyleniyor...

Mavi halı, temaya sadık kalan ve yaratıcı yorumlar sunan oldukça çarpıcı tasarımlarla doluydu. Bazı isimler ise tema dışı kalan kıyafetler ve abartılı seçimleriyle moda otoritelerinden eksi puan aldı.

En şık Zendaya

Amerikalı oyuncu, model ve şarkıcı Zendaya, Pharrell Williams imzalı özel bir Louis Vuitton tasarımı giydi. Mücevherleri ise Bvlgari imzası taşıyordu. Belirlenen temaya oldukça uygun bir görünüm seçen Zendaya, gecenin tartışmasız en şık ünlüsüydü.

Etkinliğin lideri yine Wintour

Etkinliğin lideri, Vogue dergisinin Genel Yayın Yönetmeni ve moda otoritesi Anna Wintour’du. Eş Başkanlar arasında ASAP Rocky, Lewis Hamilton, Pharrel Williams, Colman Domingo’yu gördük. Etkinliğin onursal eş başkanı ise bu yıl LeBron James’ti.

Ancak James, NBA playoff’ları sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle etkinliğe katılamadı, eşi Savannah, göz alıcı bir Hanifa tasarımıyla ve tüm zarafetiyle onu temsil etti.

Shakira temayı anlamadı

Bu yıl da Met Gala tema dışı görünümlere de sahne oldu. Shakira baştan aşağı bebek pembesi bir Prabal Gurung elbisesi giydi. Kuyruklu elbisenin temaya uygunluğu tartışma yarattı.

Rihanna’dan hamilelik duyurusu

Rihanna üçüncü hamileliğini duyurmak Met Gala’yı seçti. Baştan ayağa Marc Jacobs tasarımı bir kıyafetle mavi halıya damga vuran Rihanna, siyah kısa yün ceket, yün bustiyerli bodysuit, kuyruk detaylı çizgili siyah yün etek, puantiyeli saten fular, bilekten zincirli topuklu ayakkabı giydi ve Marc Jacobs’ın Stephen Jones işbirliğiyle tasarlanmış bir şapka ile stilini tamamladı.

En rüküş

Şarkıcı ve söz yazarı Janelle Monae, Thome Brown ve Paul Tazewell tasarımı, kafamızı oldukça karıştıran bir kıyafet giydi. Abartılı omuzlar, optik illüzyon gibi detaylar bir arada olunca, Monae, şıklık yarışında geride kaldı.

En çok o konuşuldu

Mavi halıya sadece kadınlar ayak basmadı. Erkekler de en az kadınlar kadar özenmişlerdi geceye. Bu yıl Met Gala’nın erkek görünümlerinde Lewis Hamilton, Wales Bonner imzalı kıyafetiyle çok şıktı. Süper model Alton Mason, Boss kıyafetiyle göz yordu. Colman Domingo’nun Valentino imzalı pelerinli kıyafeti ise en çok tartışılan seçimlerden biri oldu.