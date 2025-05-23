Milyon dolarlık zevkler: Dünyanın en zenginleri hız ve tutku seviyor
Milyarderler otomobillerini sadece bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda dört tekeri olan bir yatırım aracı gibi de kullanıyor. Seçimleri hayat tarzlarını ve kişisel zevklerini de yansıtıyor. Ancak yatırımın yanında bir ortak nokta daha var; o da hız tutkusu.
Forbes tarafından kısa bir süre önce 39’uncusu yayınlanan ‘dünyanın en zenginleri’ listesine bu yıl 247 kişi daha dahil oldu. Milyarderler nüfusu ilk kez 3 bini aştı. Toplam servetleri de 16 trilyon doları geçti. Bu yeni rekorla tarihe bir not düşülmüş oldu.
Peki, bu milyarderler günlük hayatta hangi otomobilleri kullanıyor? Birçoğunun otomobil koleksiyonları olurken, aslında modeller tam olarak kişiliklerini ve tarzlarını yansıtıyor. Milyarlarca dolar servete sahip olan zenginlerin bazıları daha mütevazı araçlarla toplum karşısına çıkarken, bazıları da spor otomobilleri tercih ediyor. Kimi sadelik seviyor kimi de hayatındaki karmaşaları aracına yansıtıyor. Dolar milyarderlerinin ilk beşinin tercihlerine gelin bir göz
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos: Continental Convertible GT Cabrio
Dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zenginleri arasında üçüncü sırada. Serveti 215 milyar dolar. Bezos’un rüya bir garajı olduğu biliniyor. Fakat geçmişte oldukça mütevazı araçlarıyla dikkat çekiyordu. Bezos, bir dönem 1996 model bir Honda Accord’a biniyordu. Aynı zamanda yine geçmiş dönemlerde Rivian R1T modeline de sahip. Hatta bu şirkete yatırım da yapmış. Aslında bu tutum çevre dostu yaklaşımını ortaya koyuyor. Fakat en son Monako’da Bezos’un Alman plakalı bir Bentley Continental Convertible GT Cabrio’dan indiği kameralara yansıdı. Araç 0-100 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlarken, maksimum 335 km/s hıza ulaşıyor.
META’nın kurucusu Mark Zuckerberg: Cadillac CT5-V Blackwing
Amerikalı bilgisayar programcısı ve META’nın kurucusu Mark Zuckerberg, 216 milyar dolarlık servetle listeye ikinci sıradan giriş yapıyor. Otomobilleri hakkında tahmin çok. Çünkü gösterişten uzak bir yaşamı olduğu biliniyor. Fakat onu en çok Acura TSX, Volkswagen GTI ve Honda Jazz ile görüldüğü de bir gerçek. Ağırlıklı olarak 30-40 bin dolarlık otomobillerle dikkat çekiyor. Düşük profilli ve ekonomik seçimleri de Zuckerberg’i gündemde tutuyor. Bir videoda Zuckerberg’in bir otoparkta otomobilini aradığını ve bunun da açık bir şekilde Cadillac CT5-V Blackwing olduğu görülüyor. Aracın kalbinde 6.2 litrelik süper şarjlı bir V8 motor yer alıyor. 668 beygir güç ve 659 NM torka sahip model 10 ileri otomatik vitese sahip. 0-100 km/s hızlanması mı? Sadece 3,4 saniye. Aracın fiyatı da 96 bin dolar.
Space X CEO’su ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk: Tesla Model S Plaid
342 milyar dolarlık servetle Elon Musk listenin en başındaki isim. Musk’ın iyi bir garajı var ama onu, sahibi olduğu Tesla, günlük hayatta da yalnız bırakmıyor. Musk, en son Tesla Model S Plaid, Tesla Model X, Tesla Cybertruck ile görüldü. Fakat Musk’ın garajında özel tutkusu olan McLaren F1 ve James Bond’un su altı Lotus Esprit’i de yer alıyor. Tesla Model S Plaid deyim yerindeyse tam bir hız makinası. 0-100 km/s hızlanmasını 2,1 saniyede tamamlayan otomobil 322 km/s hıza kadar çıkıyor. Fiyatı 96 bin doların üzerinde.
LVMH holding CEO’su Bernard Arnault: Rolls Royce Ghost
Fransız LVMH holdingin CEO’su Bernard Arnault 178 milyar dolarlık servetiyle, milyonluk otomobillerin yanında daha mütevazı modeller de tercih ediyor. Orta sınıf ama geçmişten ilham alan araçlarla dikkat çeken Arnault’un garajında patron katı modelleri var. BMW 7 Serisi, Mercedes-Benz S-Serisi gibi modellerle dikkat çeken Arnault’un ucuz otomobil sevdası bir kez şirkete girememesine neden olmuştu. Geçen yıl sonunda Arnault, 12 bin dolarlık fiyat etiketiyle Peugeot 205 GTI ile kendi şirketinin otoparkına girmek isterken güvenlik tarafından engellenmişti. Rolls Royce Ghost, Rolls Royce Dawn, Bentley Bentayga, Cadillac Escalade de koleksiyonları arasında.
Oracle'ın kurucusu Larry Ellison: Audi R8 Coupe
Veritabanı yazılımı firması Oracle'ın kurucusu Larry Ellison da en zenginler listesine 4’üncü sıradan giriş yaptı. 192 milyar dolar servetle Ellison, geniş bir lüks araba koleksiyonuna sahip. Koleksiyonunda 4 milyon dolardan fazla fiyatlı McLaren F1’i olduğu biliniyor. Ellison, günlük hayatta Audi R8 ile de oldukça fazla kadrajlara giriyor.