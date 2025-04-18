Milyonlarca doları ellerinin tersiyle ittiler Hollywood’a sırtlarını döndüler

55 yaşındaki oyuncu, sinemanın en yetenekli ve en çok para kazanan aktrislerinden biri olarak görülüyordu ancak Radio Times’a verdiği yeni bir röportaj da “Ailem bunu her söylediğim de gözlerini deviriyor ama ben oyunculuğu bırakma konusunda ciddiyim” dedi.

Blanchett, geçen yıl da BBC Radio 4'e verdiği demeçte, oyunculuğu “kesinlikle sevdiğini” ancak bırakmanın “harika” olacağını söyledi. Blanchett, doğaya ve doğayı korumaya olan tutkusundan da bahsetti.

'Tár', 'Notes on a Scandal' ve 'Elizabeth' gibi filmleriyle tanı nan Blanchett, 'Blue Jasmine' ve 'The Aviator' filmlerindeki performanslarıyla Oscar kazanmıştı. Kuşkusuz farklı bir yaşam tarzı için kırmızı halıları terk eden ilk Hollywood yıldızı Cate Blan chett değil. İşte hayatının ilerle yen dönemlerinde oyunculuğu bırakıp kariyer değiştiren bazı Hollywood yıldızları:

CAMERON DIAZ: ABD'li aktris 90'lı ve 2000'li yıllarda Hollywood'un en büyük yıldız larından biriydi. Yaklaşık 30 yıl önce 21 yaşındayken Jim Carey ile birlikte oynadığı “The Mask” filmiyle ilk çıkışını yapmıştı.

Başlangıçta “En İyi Arkadaşımın Düğünü” ve “There's So mething About Mary” gibi komedilerdeki performanslarıyla ün kazanan Diaz, “John Malko vich Olmak” ve Martin Scorsese'nin “New York'un Çeteleri” gibi filmlerde oyunculuğunu kanıtlamaya devam etti. Ancak 2014'te Annie müzikalinin yeniden çevriminde canlandırdığı “Bayan Hannigan” rolünün ardından Hollywood'a bir süre ara verdi ve 2018'de “emek li” olduğunu açıkladı. “'Ben bir anneyim, ben bir eşim, ben haya tımı yaşıyorum' demekte özgürdüm - bu çok güzel” dedi.

DANIEL DAY LEWIS: Kendi kuşağının en iyi aktörlerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödüllü yıldız, 2017'de emekli oldu, ancak bu onun spot ışıkların dan ilk uzaklaşması değildi. Hem İngiliz hem de İrlanda vatandaşlığına sahip olan Day Lewis, “My Left Foot”, “There Will Be Blood” ve “Lincoln” filmlerindeki rolleriyle üç kez en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. Day-Lewis, 1990'larda kendi deyimiyle “yarı emekliliğe” ayrıldı ve İtalya'nın Floransa kentin de bir ayakkabıcının çırağı oldu.

Martin Scorsese'nin “New York’un Çeteleri” filmindeki rolüyle oyunculuğa geri döndü. Ancak 2017 yılında 60 yaşındayken “artık aktör olarak çalışmayacağını” açıkladı.

GRETA GARBO: İsveçli ef sane oyuncu Greta Garbo 1941 yılında, 36 yaşındayken “geçici” bir emekliliğe ayrılacağını ilan etti.

Ancak daha sonra bunun kalıcı olduğu ortaya çıktı. “Sesli filmlere” başarılı bir geçiş yapan az sayıdaki sessiz film yıldızın dan biri olan Garbo, Hollywood'dan New York'a taşındı ve 1990'da 84 yaşında ölene kadar burada yaşadı.