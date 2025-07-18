Miori yaza hızlı devam ediyor
Haziran ayında Göcek’te Bedri Rahmi Koyu’nda açılan, Göcek’in ve bölgenin en şık, en deneyim odaklı mekanı olmayı hedefleyen Miori, geçen hafta düzenlediği harika bir partiyle adından söz ettirmeyi başardı.
Adı, bünyesindeki Riva Lounge ile birlikte anılan, kendine ait iskelesinde Riva modelleriyle seyir imkanı da sunan Miori’de, Yiğit Sezgin ve ekibi işi sıkı tutuyor. Yurtiçi ve yurtdışından misafirlerle Türkiye’nin deniz gastronomisi yönünde de gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen, yaklaşık 1 milyon euroluk şarap mahzenine sahip olan Miori’de 100’den fazla personel çalışıyor.
Dj Yakuza, Serdar Senemoğlu gibi önemli DJ’ler haricinde her ay farklı konseptlerde önemli isimlerin de sahnede boy göstereceği Miori’de gastronomi çıtası da yükselerek devam ediyor. Ekip adeta tarlalarda, bahçelerde temiz, kaliteli ürün avına çıkıyor.
Hedefleri, Türkiye’nin incisi Göcek’te, denizle, doğayla buluşan, iyi müzik, iyi mutfak ve iyi deneyim sunan, hatta güzel de bir pastanesi olan bir buluşma noktasına dönüşmek.