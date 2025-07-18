Miori yaza hızlı devam ediyor

Adı, bünyesindeki Riva Loun­ge ile birlikte anılan, kendine ait iskelesinde Riva modelleriyle se­yir imkanı da sunan Miori’de, Yi­ğit Sezgin ve ekibi işi sıkı tutuyor. Yurtiçi ve yurtdışından misafir­lerle Türkiye’nin deniz gastrono­misi yönünde de gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen, yaklaşık 1 milyon euroluk şarap mahzenine sahip olan Miori’de 100’den fazla personel çalışıyor.

Dj Yakuza, Serdar Senemoğ­lu gibi önemli DJ’ler haricinde her ay farklı konseptlerde önem­li isimlerin de sahnede boy gös­tereceği Miori’de gastronomi çı­tası da yükselerek devam ediyor. Ekip adeta tarlalarda, bahçelerde temiz, kaliteli ürün avına çıkıyor.

Hedefleri, Türkiye’nin incisi Gö­cek’te, denizle, doğayla buluşan, iyi müzik, iyi mutfak ve iyi dene­yim sunan, hatta güzel de bir pas­tanesi olan bir buluşma noktası­na dönüşmek.