Moda dünyasında bir dönemin sonu

90’ların ikonik süpermodel­leri Claudia Schiffer ve Ka­te Moss’un yanı sıra Kristen McMenamy, Amber Valletta, Na­tasha Poly, Saskia de Brauw, Liu Wen, Mica Argañaraz, Anok Yai, Mila Van Eeten ve Jacqui Hooper gibi isimler kampanyada yer aldı. Mert & Marcus tarafından çeki­len ve Jacob K. tarafından stilize edilen kampanya, Donatella’nın moda dünyasındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tema: Özgürlük, güç ve cesaret

Donatella Versace, 1997 yılın­da ağabeyi Gianni Versace’nin trajik ölümüyle markanın krea­tif direktörlüğünü devraldığında, moda dünyasında büyük bir so­rumluluk üstlenmişti. Donatella, Gianni’nin cesur ve gösterişli es­tetiğini devam ettirirken, kendi yumuşak dokunuşlarını da mar­kaya ekleyerek markayı küresel bir lüks devi haline getirdi. Mar­ka, Donatella’nın liderliğinde Madonna, Beyoncé ve Jennifer Lopez gibi isimlerle ikonik kam­panyalara imza attı.

2025 Sonbahar-Kış kampan­yası, Donatella’nın kreatif direk­tör olarak son çalışması olarak, “Özgürlük, güç ve cesaret” tema­sıyla tanıtıldı. Koleksiyon, Versa­ce’nin alametifarikası olan me­talik zincir elbiseler, barok de­senler, leopar baskılar ve keskin silüetlerle dolu. Donatella, kam­panya hakkında “Bu kampanya, olağanüstü bir enerjiyle doluydu. Dostluk, sadakat ve sevgi üzerine kuruldu. Bu görüntüler, Versace kadınının ruhunu kutlamak için yaratıldı: Gücü, ruhu, tavrı ve kal­bi. Her koleksiyon bir hikaye an­latır ve bu kampanya Versace’nin hikayesidir” dedi.

Kampanya, sadece kıyafetten ibaret değil; aynı zamanda Ver­sace’nin ruhunu ve Donatella’nın markaya olan bağlılığını yansı­tıyor. Mert & Marcus’un objek­tifinden çıkan görüntüler, mar­kanın geçmişine saygı duruşun­da bulunurken, kampanyada yer alan modeller, Versace’nin 90’lardaki altın çağından günü­müzün modern yüzlerine uza­nan bir köprü kuruyor.

Versace’nın geleceği ve Donatella’nın mirası

Donatella’nın veda kampanyası, sadece bir koleksiyonun tanıtımı değil, Versace’nin ruhunu ve değerlerini kutlayan bir veda partisi niteliğinde oldu. Tasarımcının kreatif direktörlükten ayrılması, moda dünyasında bir dönemin kapanışı olarak görülse de, marka elçisi olarak devam edecek olması, Versace’nin ruhunun korunacağının bir garantisi.

Prada Grubu’nun satın almasıyla başlayan yeni dönem, Versace’yi küresel sahnede daha da güçlendirebilir. Ancak Donatella’nın mirası, her zaman markanın DNA’sında yaşamaya devam edecek. “Her koleksiyon bir hikaye anlatır” diyen Donatella, bu son kampanyayla Versace’nin hikayesine unutulmaz bir bölüm ekledi.

Yeni kreatif direktör: Dario Vitale

Versace’nin kreatif direktörlük koltuğuna, Nisan 2025 itibarıyla Dario Vitale getirildi. 41 yaşındaki Vitale, daha önce Prada Grubu’nun Miu Miu markasında hazır giyim tasarım direktörü ve imaj sorumlusu olarak görev yapmıştı.

Milano’nun prestijli Istituto Marangoni mezunu olan Vitale, Dsquared2 ve Bottega Veneta gibi markalarda çalıştıktan sonra Miu Miu’da Miuccia Prada’nın en önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Tasarımcının bu göreve atanması, Versace’nin yenilikçi bir vizyonla devam edeceğinin sinyalini veriyor. Donatella, Vitale’nin atanması hakkında, “Yeni nesil tasarımcıları desteklemek her zaman benim için önemliydi.

Dario’nun Versace’yi yeni gözlerle görmesini ve markayı ileriye taşımasını heyecanla bekliyorum” dedi. Vitale ise, “Versace’nin eşsiz mirasına katkıda bulunmak büyük bir ayrıcalık. Donatella’ya güveni ve markayı bugünkü konumuna getirdiği için teşekkür ederim” diyerek yeni rolüne olan heyecanını dile getirdi.