Moda dünyasında bir dönemin sonu
Moda dünyası, İtalyan lüks modaevi Versace’nin efsanevi kreatif direktörü Donatella Versace’nin son kampanyasını konuşuyor. Yaklaşık 30 yıl boyunca markanın yaratıcı vizyonunu şekillendiren Donatella, 2025 Sonbahar-Kış kampanyasıyla kreatif direktörlük görevine veda etti.
90’ların ikonik süpermodelleri Claudia Schiffer ve Kate Moss’un yanı sıra Kristen McMenamy, Amber Valletta, Natasha Poly, Saskia de Brauw, Liu Wen, Mica Argañaraz, Anok Yai, Mila Van Eeten ve Jacqui Hooper gibi isimler kampanyada yer aldı. Mert & Marcus tarafından çekilen ve Jacob K. tarafından stilize edilen kampanya, Donatella’nın moda dünyasındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Tema: Özgürlük, güç ve cesaret
Donatella Versace, 1997 yılında ağabeyi Gianni Versace’nin trajik ölümüyle markanın kreatif direktörlüğünü devraldığında, moda dünyasında büyük bir sorumluluk üstlenmişti. Donatella, Gianni’nin cesur ve gösterişli estetiğini devam ettirirken, kendi yumuşak dokunuşlarını da markaya ekleyerek markayı küresel bir lüks devi haline getirdi. Marka, Donatella’nın liderliğinde Madonna, Beyoncé ve Jennifer Lopez gibi isimlerle ikonik kampanyalara imza attı.
2025 Sonbahar-Kış kampanyası, Donatella’nın kreatif direktör olarak son çalışması olarak, “Özgürlük, güç ve cesaret” temasıyla tanıtıldı. Koleksiyon, Versace’nin alametifarikası olan metalik zincir elbiseler, barok desenler, leopar baskılar ve keskin silüetlerle dolu. Donatella, kampanya hakkında “Bu kampanya, olağanüstü bir enerjiyle doluydu. Dostluk, sadakat ve sevgi üzerine kuruldu. Bu görüntüler, Versace kadınının ruhunu kutlamak için yaratıldı: Gücü, ruhu, tavrı ve kalbi. Her koleksiyon bir hikaye anlatır ve bu kampanya Versace’nin hikayesidir” dedi.
Kampanya, sadece kıyafetten ibaret değil; aynı zamanda Versace’nin ruhunu ve Donatella’nın markaya olan bağlılığını yansıtıyor. Mert & Marcus’un objektifinden çıkan görüntüler, markanın geçmişine saygı duruşunda bulunurken, kampanyada yer alan modeller, Versace’nin 90’lardaki altın çağından günümüzün modern yüzlerine uzanan bir köprü kuruyor.
Versace’nın geleceği ve Donatella’nın mirası
Donatella’nın veda kampanyası, sadece bir koleksiyonun tanıtımı değil, Versace’nin ruhunu ve değerlerini kutlayan bir veda partisi niteliğinde oldu. Tasarımcının kreatif direktörlükten ayrılması, moda dünyasında bir dönemin kapanışı olarak görülse de, marka elçisi olarak devam edecek olması, Versace’nin ruhunun korunacağının bir garantisi.
Prada Grubu’nun satın almasıyla başlayan yeni dönem, Versace’yi küresel sahnede daha da güçlendirebilir. Ancak Donatella’nın mirası, her zaman markanın DNA’sında yaşamaya devam edecek. “Her koleksiyon bir hikaye anlatır” diyen Donatella, bu son kampanyayla Versace’nin hikayesine unutulmaz bir bölüm ekledi.
Yeni kreatif direktör: Dario Vitale
Versace’nin kreatif direktörlük koltuğuna, Nisan 2025 itibarıyla Dario Vitale getirildi. 41 yaşındaki Vitale, daha önce Prada Grubu’nun Miu Miu markasında hazır giyim tasarım direktörü ve imaj sorumlusu olarak görev yapmıştı.
Milano’nun prestijli Istituto Marangoni mezunu olan Vitale, Dsquared2 ve Bottega Veneta gibi markalarda çalıştıktan sonra Miu Miu’da Miuccia Prada’nın en önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Tasarımcının bu göreve atanması, Versace’nin yenilikçi bir vizyonla devam edeceğinin sinyalini veriyor. Donatella, Vitale’nin atanması hakkında, “Yeni nesil tasarımcıları desteklemek her zaman benim için önemliydi.
Dario’nun Versace’yi yeni gözlerle görmesini ve markayı ileriye taşımasını heyecanla bekliyorum” dedi. Vitale ise, “Versace’nin eşsiz mirasına katkıda bulunmak büyük bir ayrıcalık. Donatella’ya güveni ve markayı bugünkü konumuna getirdiği için teşekkür ederim” diyerek yeni rolüne olan heyecanını dile getirdi.